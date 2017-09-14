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Политический заказ идёт по плану

15:41. 14 сентября 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:

Чем отличается кампания по дискредитации политической силы от случайных обстоятельств? Тем, что она идёт по чётко описанному плану. Сегодня становится совершенно ясно, что именно так и развиваются события вокруг Партии Великое Отечество. Хронология происшедшего такова.

  1. В 2012 создаётся Партия Великое Отечетсво, твёрдо стоящая на патриотических позициях, поддерживающая курс президента России В.В.Путина, проводящего суверенную политику.
  2. Накануне старта кампании по выборам президента 2018 года главной задачей главной задачей Запада и Пятой колонны внутри страны — любым способом не допустить переизбрание В.В.Путина на очередной срок. Программа минимум — убедить нашего национального лидера не участвовать в выборах. По той или иной причине.
  3. Неожиданный переход патриотической и пропутинской Партии Великое Отечество в лагерь тех, кто жёстко выступает против президента неизбежно расколет патриотические силы и может оказать существенное влияние на решение и общую ситуацию в рамках разворачивающейся президентской гонке.
  4. Именно так и развивались события внутри Партии Великое Отечество, когда группа ныне изгнанных из партии шантажистов(бывших сотрудников аппарата) попыталась захватить власть в партии и незаметно для рядовых партийцев изменить её политическую линию. Статья «Узурпация власти» (текст которой удалён по решению Президиума ЦК партии от 12.09.2017) являлась зримым показателем и первым из планируемых информационных ударов по Путину.
  5. После того как Президиум ЦК партии обнародовал факт шантажа и отказался выполнять условия этой антипартийной группы, они начали кампанию по очернению партии и её руководства. Причина таких действий проста и понятна: не удалось взять под контроль и направить против президента патриотическую партию — значит нужно её опорочить и уничтожить.
  6. Вторым этапом раскручивания кампании против ПВО и её руководства стало участие совершенно иных, казалось бы, по своему политическому окрасу сил. И вот уже грязь начинают лить квазирелигиозные сектанты во главе с Дмитрием Цорионовым по кличке Энтео и даже тех, кто называют себя «русскими националистами».

    Весьма любопытно, что все эти силы радостно подхватывают материалы шантажистов и активно их распространяют.

  7. Третьим этапом кампании очернения и попыток дискредитации является подключение уже тяжёлой либеральной информационной «артиллерии» в лице Алексея Навального.
     
  8. Не остаются в стороне и другие либеральные ресурсы. Сотрудник «Радио «Свобода» Андрей Пивоваров поспешил разместить у себя в Фейсбуке ролик шантажистов. Обратите внимание при этом, что Фейсбук сам рекламирует эту запись. В ближайшее время мы увидим, какие ещё информационные ресурсы подключатся к кампании по дискредитации Партии Великое Отечество и меня лично.

  9. Перед нами чёткие звенья одной и той же цепи. Сначала «честные партийцы» пытаются захватить партию и управление в ней, чтобы нанести информационный удар по президенту. После того как попытка провалена, они разоблачены, сняты со своих постов и исключены из партии, эти «честные партийцы» создают информационный продукт для подключения к кампании клеветы всех имеющихся у их заказчиков ресурсов. Методы очернений всегда одни и те же: громкие заголовки о якобы совершённом воровстве и полное отсутствие каких-либо цифр и доказательств. Побольше эмоций, побольше крика, максимум попыток уничтожения репутации партии и её руководства. При этом, размещая материалы с «компроматом», вся эта «дружная команда» очернителей, забывает указать, что я лично так «боюсь» этих роликов, что размещаю их у себя на сайте.

Подведём итог. Антипартийная группа, уже исключенная из рядов ПВО, и Навальный, вместе, наносят удар по пропрезидентским силам. Находятся в одной информационной повестке. Распространяют одну и ту же ложь. То есть — работают в одной команде. Даже если уже исключенные из партии шантажисты этого не понимают, они являются частью антироссийской мозаики, которую определённые силы, управляемые из-за рубежа, тщательно складывают к президентским выборам 2018 года.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, партия великое отечество
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Один комментарий»

  • 13059 8212
    Волемир 14 сентября 2017 в 16:02 Ссылка Пометить
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    Громкие разговоры о микропартии, о существовании которой обывателю даже не известно…
    Все высосано из пальца. Путину накакать на эту партию.

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