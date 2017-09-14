Политический заказ идёт по плану

Чем отличается кампания по дискредитации политической силы от случайных обстоятельств? Тем, что она идёт по чётко описанному плану. Сегодня становится совершенно ясно, что именно так и развиваются события вокруг Партии Великое Отечество. Хронология происшедшего такова.

Подведём итог. Антипартийная группа, уже исключенная из рядов ПВО, и Навальный, вместе, наносят удар по пропрезидентским силам. Находятся в одной информационной повестке. Распространяют одну и ту же ложь. То есть — работают в одной команде. Даже если уже исключенные из партии шантажисты этого не понимают, они являются частью антироссийской мозаики, которую определённые силы, управляемые из-за рубежа, тщательно складывают к президентским выборам 2018 года.

Источник: nstarikov.ru