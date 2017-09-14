Политический заказ идёт по плану
Чем отличается кампания по дискредитации политической силы от случайных обстоятельств? Тем, что она идёт по чётко описанному плану. Сегодня становится совершенно ясно, что именно так и развиваются события вокруг Партии Великое Отечество. Хронология происшедшего такова.
- В 2012 создаётся Партия Великое Отечетсво, твёрдо стоящая на патриотических позициях, поддерживающая курс президента России В.В.Путина, проводящего суверенную политику.
- Накануне старта кампании по выборам президента 2018 года главной задачей главной задачей Запада и Пятой колонны внутри страны — любым способом не допустить переизбрание В.В.Путина на очередной срок. Программа минимум — убедить нашего национального лидера не участвовать в выборах. По той или иной причине.
- Неожиданный переход патриотической и пропутинской Партии Великое Отечество в лагерь тех, кто жёстко выступает против президента неизбежно расколет патриотические силы и может оказать существенное влияние на решение и общую ситуацию в рамках разворачивающейся президентской гонке.
- Именно так и развивались события внутри Партии Великое Отечество, когда группа ныне изгнанных из партии шантажистов(бывших сотрудников аппарата) попыталась захватить власть в партии и незаметно для рядовых партийцев изменить её политическую линию. Статья «Узурпация власти» (текст которой удалён по решению Президиума ЦК партии от 12.09.2017) являлась зримым показателем и первым из планируемых информационных ударов по Путину.
- После того как Президиум ЦК партии обнародовал факт шантажа и отказался выполнять условия этой антипартийной группы, они начали кампанию по очернению партии и её руководства. Причина таких действий проста и понятна: не удалось взять под контроль и направить против президента патриотическую партию — значит нужно её опорочить и уничтожить.
- Вторым этапом раскручивания кампании против ПВО и её руководства стало участие совершенно иных, казалось бы, по своему политическому окрасу сил. И вот уже грязь начинают лить квазирелигиозные сектанты во главе с Дмитрием Цорионовым по кличке Энтео и даже тех, кто называют себя «русскими националистами».
Весьма любопытно, что все эти силы радостно подхватывают материалы шантажистов и активно их распространяют.
- Третьим этапом кампании очернения и попыток дискредитации является подключение уже тяжёлой либеральной информационной «артиллерии» в лице Алексея Навального.
- Не остаются в стороне и другие либеральные ресурсы. Сотрудник «Радио «Свобода» Андрей Пивоваров поспешил разместить у себя в Фейсбуке ролик шантажистов. Обратите внимание при этом, что Фейсбук сам рекламирует эту запись. В ближайшее время мы увидим, какие ещё информационные ресурсы подключатся к кампании по дискредитации Партии Великое Отечество и меня лично.
- Перед нами чёткие звенья одной и той же цепи. Сначала «честные партийцы» пытаются захватить партию и управление в ней, чтобы нанести информационный удар по президенту. После того как попытка провалена, они разоблачены, сняты со своих постов и исключены из партии, эти «честные партийцы» создают информационный продукт для подключения к кампании клеветы всех имеющихся у их заказчиков ресурсов. Методы очернений всегда одни и те же: громкие заголовки о якобы совершённом воровстве и полное отсутствие каких-либо цифр и доказательств. Побольше эмоций, побольше крика, максимум попыток уничтожения репутации партии и её руководства. При этом, размещая материалы с «компроматом», вся эта «дружная команда» очернителей, забывает указать, что я лично так «боюсь» этих роликов, что размещаю их у себя на сайте.
Подведём итог. Антипартийная группа, уже исключенная из рядов ПВО, и Навальный, вместе, наносят удар по пропрезидентским силам. Находятся в одной информационной повестке. Распространяют одну и ту же ложь. То есть — работают в одной команде. Даже если уже исключенные из партии шантажисты этого не понимают, они являются частью антироссийской мозаики, которую определённые силы, управляемые из-за рубежа, тщательно складывают к президентским выборам 2018 года.
Источник: nstarikov.ru
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Громкие разговоры о микропартии, о существовании которой обывателю даже не известно…
Все высосано из пальца. Путину накакать на эту партию.