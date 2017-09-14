«Двойная игра» Кремля

что стоит за «миротворческими» инициативами Путина

￼ Александр Нагорный

Либеральная пресса и прокремлёвские СМИ сегодня в восторге от общего языка и потенциального согласия, к которым российский президент и канцлер ФРГ вроде бы пришли по Донбассу и Украине. Мол, Кремль устами Владимира Путина не только предложил разместить миротворцев ОБСЕ по обе стороны от разграничительной линии между войсками Киева и двух "непризнанных" народных республик Донбасса, но и — по настоянию немецкой стороны — дал "добро" на их присутствие везде, где наблюдатели ОБСЕ выполняют свою миссию. То есть, наконец-то, "процесс пошёл", и диалог начался — и вице-канцлер, а одновременно глава берлинской дипломатии социал-демократ Зигмар Габриэльдаже заговорил о том, что антироссийские санкции могут быть сняты: как только в Москве выполнят Минские соглашения и вернут Украине Крым. Более того, Россию, оказывается, даже могут вернуть в "большую восьмёрку" — пока, правда, не в качестве полноправного члена, а в формате "G7 + 1". Если она, конечно, будет хорошо себя вести…

И 181 мандат муниципальных депутатов, любезно предоставленный по итогам единого политдня 10 сентября "Яблоку" Григория Явлинского, постоянно провозглашающего: "Вернём Крым — отменят санкции!", только укрепляет подозрения патриотических сил российского общества в том, что наша "властная вертикаль" решила сдать Донбасс ради восстановления отношений с Западом "хоть тушкой, хоть чучелом". Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что подобные оценки не соответствуют реальности. Здесь имеется в виду лишь начало переговорного процесса, который может решить только данный круг вопросов, и ничего более.

Скажу даже больше — Кремль тем самым предоставляет "Старой Европе" в лице, прежде всего, той же Германии дополнительный инструмент влияния на ситуацию в "незалежной" Украине, против которой США, похоже, открыли "сезон охоты" при помощи своего давнего клеврета Михаила Саакашвили — в интересах католически-польского проекта "Троеморья". Ведь, как известно, дьявол таится в нюансах. А нюансы заключаются в том, что миротворцы ОБСЕ могут быть дислоцированы в некоторых районах внутри ДНР и ЛНР, но не по границе с РФ, а такой вариант неизбежно будет отвергнут Киевом. Тем более, что реальная борьба за власть между различными группировками "евромайданной" элиты сейчас обостряется, и Порошенко вряд ли сможет согласиться на нечто меньшее, чем контроль за границей между Россией и народными республиками Донбасса. Со своей стороны, Германия и ЕС имеют в своем арсенале только символические заявления, но никаких реальных антироссийских действий, особенно в свете "Северного потока-2" и возможного поворота России на Восток, позволить себе не смогут. Поэтому "миротворческий" процесс очевидно застопорится и ситуация вновь вернется к силовому варианту. Поэтому, несмотря на то, что в Кремле все еще действительно сидит сильнейшая прозападная и проамериканская партия "элиты", которая склонна сдать и непризнанные республики Донбасса, а следом за ними — даже Крым, подобное вряд ли случится.

Но инициатива Путина, помимо "западного", имеет еще и "восточное" измерение. В этой связи можно вспомнить о том, что подписанный Сталиным в августе 1939 года Договор о ненападении с гитлеровским Третьим рейхом, привёл к серьёзному конфликту между Берлином и Токио, благодаря которому наша страна был избавлена от угрозы войны на два фронта. То же самое возможно и сегодня, когда на Дальнем Востоке зорко следят за всеми изменениями в отношениях России с её европейскими "партнерами". Поэтому любая возможность их улучшения способна изменить ситуацию на переговорах с Токио и Сеулом (о Пекине здесь в контексте российско-китайского стратегического союза говорить не приходится), весьма немаловажных для "тихоокеанского" будущего нашей страны.