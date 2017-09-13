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«Почему эгрегор не отпускает» (выход из страхов) – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 11 часть

12:45. 13 сентября 2017 Просмотров - 240 2 коммент. Опубликовал:

С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.

В этом видео представлена небольшая одиннадцатая часть «Почему эгрегор не отпускает» (выход из цивилизации страхов) из семинара «Родовая Нить» от 25 августа 2017 года.
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Желаем всем ДОБРА!
Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 2326 1693
    любопытный 13 сентября 2017 в 17:34 Ссылка Пометить
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    А эгрегор семьи есть? Вот решили в семье так, а кто чувствует, что его другой путь, он должен подчиниться семейному эгрэгору или своей интуиции, которая подтверждается чудусами Богов, т.е идет дождь..или другие погодные условия, подтверждающие правоту одного человнка, а не всех членов семьи, хотя все увлекаются славянством

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    • 6805 3806
      Lada любопытный 13 сентября 2017 в 19:15 Ссылка Пометить
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      Славянство -это не увлечение,не игра в бирюльки…это познание СВОИХ КОРНЕЙ и их почитание…У семьи всегда корни общие…тех,кто отходит от своих корней раньше называли ВЫРОДками- вышедшими их РОДА…это изгои..

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