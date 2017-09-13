«Почему эгрегор не отпускает» (выход из страхов) – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 11 часть
12:45. 13 сентября 2017 Просмотров - 240 2 коммент. Опубликовал: brahman
С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.
В этом видео представлена небольшая одиннадцатая часть «Почему эгрегор не отпускает» (выход из цивилизации страхов) из семинара «Родовая Нить» от 25 августа 2017 года.
Если тема важная, не забудьте поделиться видео с друзьями и отметить плюсиком.
Желаем всем ДОБРА!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com
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А эгрегор семьи есть? Вот решили в семье так, а кто чувствует, что его другой путь, он должен подчиниться семейному эгрэгору или своей интуиции, которая подтверждается чудусами Богов, т.е идет дождь..или другие погодные условия, подтверждающие правоту одного человнка, а не всех членов семьи, хотя все увлекаются славянством
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Славянство -это не увлечение,не игра в бирюльки…это познание СВОИХ КОРНЕЙ и их почитание…У семьи всегда корни общие…тех,кто отходит от своих корней раньше называли ВЫРОДками- вышедшими их РОДА…это изгои..