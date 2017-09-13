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Неудобные артефакты войны 1812 года

12:45. 13 сентября 2017 Просмотров - 599 Один комментарий Опубликовал:
Продолжение видеорасследования периода Отечественной войны 1812 года. Видео первой части здесь.

Конечно, в версии автора есть и спорные моменты. А есть и просто малопонятные факты.

Например, в видео пойдёт речь об одной памятной медали, вручённой французами графу Воронцову, русскому командующему оккупационной армии.

Перевод с французского, выполненный сто лет назад, указывает дату 1818 г., тогда как на оттиске вполне можно прочитать и другую дату – 1812 г. Сама медаль учреждена префектурой, в котору входил город Вузье.

Википедия об этом посёлке (сегодня – 4 тысячи жителей, на начало 19 века – менее двух тысяч) пишет так:„Город был оккупирован в 1814 г., затем в 1815 г. русскими войсками, которые вели себя корректно.”

"La ville est occupée en 1814 puis 1815 par les troupes russes, qui se comportent correctement."

Т.е. дата чеканки медали в 1818 году выглядит, безусловно, более логичной, нежели 1812 год.



Но, странное дело, даже отсканировав с кадра видео, если использовать лупу, то с монитора видна… скорее двойка, хотя стопроцентной уверенности в этом нет. Так что 1812 год на этой медали – это утверждение остаётся на совести Сергея Игнатенко, автора видеорасследования.



Кстати, перевод Гугля в данном случае правильный: речь идёт именно о русском военачальнике оккупационной армии, а отнюдь не об армии, оккупирующей Россию.

Тем не менее вопросы к историкам остаются. Пусть хотя бы попробуют внятно объяснить, отчего на показанных в видео русских памятниках воинам той эпохи орёл одноглавый. Это не говоря о дважды подтверждённой фразе Наполеона русскому императору о предоставлении права первому войти в Москву.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, история, отечество, пушкин, Россия, Франция
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