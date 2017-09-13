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Как отличить “инфантильного мальчика” от мужчины

09:16. 13 сентября 2017 Просмотров - 825 2 коммент. Опубликовал:



1. Мужчина знает, чего он хочет и идёт к этому. У мальчика есть только идеи. Мальчик не думает о них слишком много, а если и думает, то делает мало для их реализации. Мальчик пассивен, мужчина отличается напористостью.

2. Мужчина планирует своё будущее, четко выстраивает цели и работает в этом направлении. Мальчик живёт только сегодняшним днём. О большой мечтатель, но его планы, в основном, ограничены тем, куда он пойдёт и что сделает на следующих выходных.

3. Мужчина видит себя в будущем, знает точно, какой пример он хочет подавать и чётко планирует свою жизнь. У него есть система ценностей. У мальчика нет установленного морального компаса, поэтому он часто может быть непоследовательным.

4. Мужчина знает, как хорошо провести время и быть социальным, но часто бывает занят, потому что идет к достижению результатов в поставленных целях. Мальчик же очень любит себя баловать и делает это охотней других дел.

5. Мужчина целостен. Он имеет в виду то, что он говорит, а то, что он говорит, то он и имеет в виду. Он выполняет свои обещания и не бросает слов на ветер. И если он не может сделать что-то обещанное, у него хватает мужества вам об этом сказать. Мальчик даёт обещания, но не всегда беспокоиться о том, чтобы их сдерживать. Он охотно находит причины и отговорки как для других, так и для себя самого.

6. Мужчина боится быть отвергнутым любимой, но всё равно действует и чаще всего получает женщину. Мальчик тоже боится быть отвергнутым, поэтому он пассивен, чтобы его гордость и эго оставались в целости и сохранности.

7. Мужчина ищет женщину с интеллектом, которая будет его поддерживать, помогать, а также разделять с ним одни и те же жизненные ценности. Мальчика, в основном интересует, чтобы девушка была зажигательной, возбуждающей и нравилась его друзьям.

8. Мужчина, встретив хорошую женщину, обязательно возьмёт инициативу в свои руки и будет стараться завоевать её. Мальчик сделает попытку, но сдастся ещё до того, когда вы успеете увидеть какие-то реальные действия с его стороны.

9. У мужчины хватает мужества, чтобы принимать участие в неприятных разговорах. Он честен в своих намерениях и всегда говорит людям об этом. Мальчик избегает таких разговоров. Он игнорирует конфронтации и любые серьёзные беседы о чувствах. Вместо того, чтобы иметь дело с ситуацией, он убегает от неё, создаёт драму или пытается оправдаться.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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2 коммент.»

  • 4013 2860
    Антон 13 сентября 2017 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Кто будет отличать… Эзотерическую статью написать изволили.

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    • 6805 3806
      Lada Антон 13 сентября 2017 в 19:09 Ссылка Пометить
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      Это далеко не эзотерика…это бредни очередного психолога…Слушайте на эту тему Торсунова,больше пользы будет…

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