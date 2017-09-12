История техники: вспомнить приятно, но что впереди??!

Резко возросший интерес к прошлому техники и истории ее развития предопределил организационные меры по развитию историко-технических исследований и становлению истории техники как самостоятельной науки в общегосударственном масштабе. В 1922 г. при Академии наук была создана «Комиссия по истории знаний» , выпустившая ряд книг по технико-исторической тематике. При научно-инженерных обществах начали организовываться группы исследователей по истории техники, вышли из печати первые работы Ю.К. Милонова, В.В. Данилевского, А.И. Сидорова и др. ученых.

С начала XX в. начался и новый этап в развитии истории техники как самостоятельного научного направления, в становлении организационных форм исследовательской деятельности. В учебные программы средних и высших технических учебных заведений стали включаться курсы по истории техники; широкую практику получило чтение лекций по истории различных отраслей техники в народных университетах, домах культуры, музеях. Этой же тематике начали посвящаться многие научные съезды и конференции, исследования во втузах страны.

Интерес к истории развития техники в нашей стране является традиционным и имеет глубокие корни. Еще в XIX в. отечественными учеными было опубликовано немало исследований по различным отраслям науки. Но вначале это были исследования ученых-одиночек, не координированные в общегосударственном масштабе.

Дополнительный импульс расширению исследований, становлению истории техники как науки и организации ее преподавания придали решения ноябрьского 1929 г. Пленума ЦК ВКП(б) «О подготовке технических кадров». В них прямо указывалось на необходимость введения курса истории техники в программы технических учебных заведений. С этого времени предмет истории техники стал считаться обязательным, начали разрабатываться программы и организовываться специальные кафедры истории техники.



Стали разворачиваться исследования по истории техники и в системе АН СССР, в рамках созданного в 1932 г. Института истории науки и техники.

Следующим важным этапом явилась организация в 1944 г. Комиссии по истории техники при Отделении технических наук АН СССР, в состав которой вошли академики А.А. Байков, И.П. Бардин, Г.М. Кржижановский и др. видные отечественные ученые.



Главное внимание историков техники в послевоенное время было сосредоточено на использовании отечественного научного наследия, активизации исследований, прерванных войной. Повышенное внимание к истории развития техники обусловило новую постановку вопроса о ее преподавании.



В результате широкого обсуждения проблемы 14.01.48 г. вышел важный приказ Министра высшего образования СССР «0 преподавании истории науки и техники в высших учебных заведениях». Он в очередной раз подтвердил необходимость преподавания истории науки и техники в вузах и организации соответствующих кафедр.

Стали восстанавливаться расформированные в годы войны кафедры истории техники, возобновляться их научная и педагогическая деятельность, создаваться необходимые программы, учебники и учебные пособия. И результаты не замедлили сказаться — резко возрос интерес к техническим знаниям, поднялся престиж технических учебных заведений.

На начало 50-х гг. приходится пик активности историко-технических исследований и совершенствования системы преподавания. Правда, не обошлось и без «перекосов». Одержимые духом патриотизма некоторые историки техники начали искать первооткрывателей только в своей стране, обозначились тенденции к пропаганде приоритетности «советской», «социалистической» науки и техники, были в известной степени утрачены принципы объективности и интернационализма.

С середины 50-х гг. наметились спад активности технико-исторических исследований, заметное охлаждение к пропаганде знаний истории техники, исключение этого предмета из вузовских программ. С 1956-58 гг. преподавание истории техники в вузах начало вообще сворачиваться, стали закрываться или перепрофилироваться кафедры истории техники. Раздутые до неприличия и в корне идеологизированные курсы «История КПСС», «Марксистско-ленинская философия» и прочие, курируемые непосредственно ЦК КПСС, стали теснить не только общеинженерные, но и профилирующие дисциплины в технических вузах.

В результате курс истории техники оказался в числе тех, которые вообще оказались «за бортом». Более того, из учебников по техническим дисциплинам стали исчезать традиционные разделы, посвященные истории развития соответствующих областей техники. Сыграли свою негативную роль не только партийно-политические установки, но и объективные причины, связанные с наступлением научно-технической революции, развитием и распространением технократических концепций.

Перестройка системы высшего образования в последние годы не могла не коснуться и отношения к истории техники — обозначился процесс ее возвращения в лоно технического образования, исправления исторической несправедливости.

О необходимости изучения истории техники









В настоящее время деятельность человека в технической области приобретает всеобъемлющее значение, вовлекая в свою орбиту все большее количество людей, призванных решать те или иные технические вопросы. Техника все больше вторгается в жизнь и быт всего населения. Именно технические, производственные потребности человека во все времена являлись двигателями научного прогресса, выдвигая все новые задачи перед фундаментальными, прикладными и естественными науками.

Изучение истории развития техники дает возможность проследить закономерности технического развития, выявить, как в процессе совершенствования производства человек научился познавать законы природы и овладевать ими, открывать новые стороны и свойства предметов, устанавливать связь между техникой, наукой и другими областями человеческой деятельности.

Установление закономерностей развития той или иной отрасли техники, оценка различных идей и изобретений на разных этапах этого развития -позволяют вырабатывать критическое отношение к современным техническим достижениям, их правильному осмыслению и пониманию, дают возможность· среди множества выделить наиболее перспективные и ценные для будущего.

Опыт прошлого в области техники никак нельзя сбрасывать в «корзину» истории, как ненужный хлам, напротив, его нужно максимально использовать, заставляя работать на будущее. Исследуя развитие любого механизма или машины в исторической и хронологической последовательности, можно не только установить определенные закономерности и тенденцию развития, но и натолкнуться на техническую идею, которая оставалась ранее нереализованной из-за несовершенства технологии, отсутствия необходимых материалов, невостребованности на данном уровне развития общества и др. причинам.



От зарождения первых идей до появления технических проектов и от разработки последних до их внедрения могут проходить многие годы, века и даже целые тысячелетия.

Важнейшей задачей любого специалиста является овладение огромным запасом опыта и знаний, накопленных предыдущими поколениями, и их использование применительно к нуждам современной жизни. Без должного внимания к историческим аспектам развития техники и диалектике этого развития при подготовке специалиста его знания будут в известной степени ущербными и пассивными.

Теоретические знания могут быть прочными, активными и сознательными, когда они соединены с жизненным опытом и бытовым умением, а мышление развито не только с технической, но и с историко-культурологической стороны, что делает личность не только полезной, но и интересной для окружающих. Любой специалист не должен быть технократом, как подчеркивал выдающийся русский историк В.О. Ключевский: «Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином».

Актуальность истории техники как педагогического средства заключается в том, что любой предмет изучения неотделим от истории его возникновения, которая во многом помогает постигать его внутреннюю сущность. Изучение истории развития техники заставляет повторять забытые факты и положения из общетехнических и специальных курсов, что способствует лучшему усвоению и более глубокому овладению всем комплексом предметов.

Сведения исторического характера, приводимые лектором при чтении технических дисциплин, имеют не только большое познавательное значение, но и способствуют их оживлению, эмоциональному восприятию и лучшему запоминанию, что, впрочем, не исключает необходимости специального курса истории техники во всех учебных заведениях от школы до вуза. Это убедительно доказали такие известные ученые-педагоги, как В.В. Данилевский, B.C. Виргинский, И.Я. Конфедератов и др.

Курс истории техники является своеобразным мостиком, соединяющим технические и гуманитарные науки, технику и историю, составляющих диалектическое единство. Его изучение во многом способствует развитию перспективной тенденции гуманитаризации технического образования и технизации гуманитарного, которая в конечном счете может привести к становлению единого высшего образования — прообраза высшей школы будущего.

Далеко не всегда спорные вопросы приоритета решались в истории справедливо, нередко возникали споры и раздоры между изобретателями и претендентами на изобретения, имели место фальсификации и беззастенчивые плагиаты, проходили международные суды и заседания конфликтных комиссий. Нельзя забывать о необходимости уважения к творческому наследию отечественных учены и деятелей техники, о непримиримости к предпринимаемым на Западе попыткам принизить их вклад в мировую науку и технику.

Безусловно, историей техники должны заниматься в первую очередь специалисты техники, которым проще вникнуть в исторический аспект проблемы, чем историку овладевать всеми тонкостями технических проблем. В отличие от «чистых» историков, которые в своих исследованиях обычно не поднимаются выше летописно-фактографического уровня, специалисты разнообразных отраслей техники способны всесторонне раскрыть техническую сущность собранного материала, произвести детальный технический анализ и дать объективную научную оценку деятельности пионеров науки и техники.

Важно не только установить, что, когда, где и кем было сделано, но и ответить на вопросы: почему, зачем и каким образом было разработано то или иное техническое средство. На смену стереотипу летописной хроники должен прийти глубокий анализ, раскрывающий техническую сущность, тенденции и закономерности развития исследуемого объекта. Тем не менее можно констатировать полезность и необходимость занятости в этой области науки как философов и представителей технического знания, так и ученых, соединяющих в себе оба начала.

Основные понятия и закономерности развития техники

По современному определению, техника (от греческого techne — искусство, мастерство) — это совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. В ней материализованы знания и производственный опыт, накопленные человечеством в процессе развития общественного производства.

В более узком и собирательном смысле под техникой подразумеваются машины, механизмы, приборы, устройства, орудия той или иной отрасли производства. Этот термин часто употребляется также для совокупной характеристики навыков и приемов, используемых в какой-либо сфере человеческой деятельности, и является синонимом мастерства.

Часто в понятие техники и в объекты технических наук включается также технология (от гр. tecne + logos — слово, учение) — совокупность производственных процессов в определенной отрасли производства, а также описание способов производства. Дело в том, что техника и технология, образно говоря, это два колеса на единой оси повозки, на которые опирается любое производство.

Объектом истории техники является в первую очередь сама техника, поэтому ее можно определить как науку, изучающую закономерности развития техники в условиях различных общественно-экономических формаций. Изучая структуру и свойства техники, история техники носит характер технической науки, а изучая процесс развития техники и исследуя влияние общественных условий на ее развитие, она носит характер общественной науки — в этом состоит дуализм истории техники как науки. Техника, являясь элементом производительных сил, неразрывно входит в способ производства и производственные отношения, поэтому сведение техники только к средствам труда не раскрывает полного содержания этого термина.

Техническая деятельность человека не является изолированной и узкоспециализированной, ибо при разработке любых объектов техники необходимо учитывать целый ряд не только технических, но и экономических, экологических, эстетических и иных социальных требований, определяемых той областью материального производства, где техника создается, и той сферой общественной жизни, где она используется

Вся история материального производства является вместе с тем историей познания всех его сторон, ибо без соответствующих знаний было бы невозможным как развитие и совершенствование предметов и средств труда, так и процесса трудовой деятельности. По мере развития производства не только существенно меняется техника, но и все более возрастают положение и роль науки в общественном производстве, которая все больше сращивается с техникой и становится ведущим фактором.

Система «человек — техника» занимает центральное место в технологическом способе производства и от характера и взаимосвязей элементов этой системы зависят их роль и положение в производственном процессе. С этой точки зрения, в развитии техники мож- „но выделить три этапа: инструментализация, механизация и автоматизация.

Техника и инженер

Техническая деятельность возникла в процессе антропосоциогенеза на самых ранних этапах становления человеческого общества. Создание техники является результатом решения технической задачи в процессе разрешения технических противоречий.

В первобытном обществе в силу перемены видов труда техническая деятельность еще не имела самостоятельности, которую она стала приобретать в период отделения ремесел от земледелия и скотоводства, когда стал формироваться основной субъект технической деятельности — ремесленник. По мере перехода к классовому обществу и цивилизации, дифференциации и интеграции труда происходили дальнейшее развитие технической деятельности и появление его спорадических форм в виде городского ремесла и зачатков инженерной деятельности.

Развитие мануфактуры привело к возникновению новых форм технической деятельности, субъектами которой наряду с ремесленниками становились и работники мануфактур. Одновременно быстрыми темпами шло формирование технических наук и инженерной деятельности.

Промышленная революция окончательно закрепила в качестве основного субъекта технической деятельности наемного промышленного рабочего. В эпоху наступления научно-технической революции с развитием технических наук и высшего технического образования, обусловивших появление новых форм технической деятельности, ее основными субъектами становятся инженер и рабочий.

Термин «инженер» (фр. ingenieur от лат. ingenium — ум, изобретательность, врожденные способности) появился и получил большое распространение в Западной Европе в ХШ—XIV вв. В XVII в. через французский и немецкий языки это слово проникло и в Россию. История инженерной деятельности тесно связана с историей цивилизации и закономерностями развития техники, достижения которых в значительной степени были обеспечены трудом и творчеством этой категории технических работников.

Первый (праинженерный) этап был этапом становления инженерной деятельности в эпоху рабовладельчества, связанным главным образом со строительством и архитектурой. Он ознаменовал собой резкий скачок в развитии общественных форм технической деятельности, первый узловой момент ее истории. Наиболее выдающимися инженерами этой эпохи были выходцы знаменитой Александрийской школы: Герон Александрийский, Ктесибий, Архимед, а также римский архитектор Марк Витрувий Поллион, написавший труд «Десять книг об архитектуре».

Второй (прединженерный) этап инженерной деятельности начался в эпоху Возрождения н развивался в условиях феодализма и зарождения машинного производства. Основной сферой инженерной деятельности продолжает оставаться строительство, а также создание военной техники (метательных, стенобойных и др. машин). И потому в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера инженер определяется как строитель воинских укреплений и машин. Самым выдающимся инженером эпохи Возрождения был Леонардо да Винчи, художник, архитектор, механик, экспериментатор и изобретатель, гениальность которого была подкреплена обширными техническими знаниями.

Третий этап становления инженерной деятельности имел место в эпоху промышленного переворота и распространения рабочих машин на базе парового двигателя.

Четвертый этап представлял развитие инженерной деятельности на основе системы машин и технических наук в условиях монополистического капитализма (империализма). В середине XIX в. развитие науки, вызванное потребностями материально-технического производства, привело к возникновению социальных институтов технических наук и научно обоснованной технической деятельности, которая с этого времени стала считаться инженерной

С этих лор техническая подготовка производства становится по преимуществу инженерной и, прежде всего, конструкторской и технологической, а инженер — это уже главным образом машиностроитель. К. Маркс и Ф. Энгельс считали инженерную деятельность чисто промышленной отраслью, связанной с сознательным применением науки, а инженеров — научно образованными работниками.

Пятый этап — формирование современного инженера в эпоху научно-технической революции. Во второй половине XX в. происходит качественный скачок в· развитии социальной функции науки как непосредственной производительной силы. Носителями этой функции становятся инженеры, деятельность которых и является основным каналом превращения науки в непосредственную производительную силу.

По современному определению, инженер — это специалист в какой-либо области техники с высшим техническим образованием. Инженерные разработки поглощают основную долю затрат при создании новой техники, а количество инженеров, как правило, значительно превышает количество научных работников и продолжает расти в той же пропорции. При производстве новых уникальных технических объектов трудозатраты инженеров равны, а часто и превышают трудозатраты рабочих.

Таким образом, инженерная деятельность представляет собой развитую форму технической деятельности, которая получила относительную самостоятельность и стала социальным институтом в результате разделения труда и развития производительных сил и производственных отношений. Современная инженерная деятельность представляет собой наиболее зрелую форму трудовой деятельности, непосредственно направленной на решение технических задач и создание техники. Техника есть то единое, что объединяет всех инженеров, независимо от того, в какой сфере общественной жизни используется их труд.

Инженерную деятельность нельзя отождествлять с научной, в том числе и в области технических наук. Если ученый преследует познавательные цели, то перед инженером всегда стоит конкретная практическая задача — создать технический или технологический объект, причем в течение ограниченного промежутка времени и с минимальными затратами. Инженерная деятельность имеет смысл лишь тогда, когда ее результаты имеют практическую реализацию, инженер несет ответственность за технические решения в течение всего срока эксплуатации технического объекта, вплоть до замены его более прогрессивным.

Инженерная деятельность — это техническое применение науки, направленное на производство техники и удовлетворение общественных технических потребностей. Однако наличие принципиальных различий научной и инженерной деятельности вовсе не означает, что их нельзя совмещать. Творчество выдающихся деятелей науки и техники, таких как Архимед, Леонардо да Винчи, М.В. Ломоносов, И.В. Курчатов, И.П. Бардин, С.П. Королев и др., убедительно доказывают необходимость и возможность перемены труда, перехода от научной к инженерной деятельности и наоборот.

Средствами инженерного труда служат научные знания, результаты научной деятельности проявляются в виде готовых методик расчета, формул, зависимостей, правил, нормативов и других средств подготовки производства. Результаты инженерной деятельности, в свою очередь, являются средствами труда рабочих, которые опосредствуют воздействие инженера на технику.

Таким образом, инженерная деятельность представляет собой устойчивый, относительно самостоятельный вид технической деятельности, обладающий качественной определенностью и отличающийся от материально-производственной деятельности рабочих, научных работников и других специалистов, занятых в сфере производства и использования техники. Инженер выступает в роли основного источника технического прогресса, доказательством его является постоянно увеличивающаяся доля затрат инженерного труда при создании современных технических объектов.

Основными инженерными специальностями являются: инженер-исследователь, инженер-конструктор (проектировщик) и инженер-технолог. Первый выполняет функции сбора и обработки информации, второй — подготовку рабочего проекта, третий — его реализацию. Инженерам-технологам принадлежит ведущее место не только в структуре инженерной профессии, но и в производстве, поскольку они аккумулируют результаты деятельности всех других инженеров. Это профессия широкого профиля, так как технологу приходится выполнять не только свои собственные, но и функции проектировщика, производственника и эксплуатационника.

Профессиональный путь технического специалиста не совпадает с инженерным, хотя высшее техническое образование является необходимым как для первого, так и для второго. На практике уже отчетливо просматривается деление на технических специалистов и инженеров, необходимо лишь юридическое оформление этого разделения.



Технические вузы уже давно выпускают не инженеров, а лишь дают высшее техническое образование, создавая предпосылки для практической технической деятельности. Квалификация же приобретается в процессе инженерной деятельности после определенного периода самостоятельной трудовой деятельности по решению практических технических задач. Только после этого может произойти становление инженера, а может и не состояться.

Инженерное образование не совпадает с высшим техническим, так как последнее уже стало обязательным для некоторых групп высококвалифицированных рабочих. И не все специалисты, имеющие инженерное образование и занимающие инженерные должности, в действительности занимаются инженерной деятельностью. Инженерами являются лишь те из них, труд и творчество которых непосредственно направлены на создание и использование техники, вне техники они, естественно, лишаются предмета своей деятельности.



Влияние науки и ученых на развитие техники



На протяжении всей истории человеческого общества роль науки в развитии техники и техническом прогрессе непрерывно возрастала.

Несмотря на то, что возникновение и развитие естественных и точных наук, и прежде всею астрономии, математики и механики, во все времена было обусловлено потребностями производства, связь науки с производством и техникой, соответственно, в ремесленный период была односторонней. Обратное воздействие наук на производственную технику осуществлялось спорадически, поскольку сама техника в своем развитии опиралась не на выводы, добытые наукой, а на запас накопленных к тому времени эмпирических знаний.



Поэтому и сама наука, оторванная от практики и находившаяся под влиянием религиозной идеологии, имела схоластический характер.





В период мануфактуры поток информации, направляющейся от науки ж технике, значительно увеличился, однако систематическое применение науки в производстве началось лишь в XVIII в. с началом промышленного переворота. С этого времени начались быстрый рост числа изобретений и открытий и ускорение их внедрения в производство.

Техника является основной составляющей системы «наука — техника — производство», которая включает целый ряд взаимосвязанных звеньев, образующих единую день, ведущую от фундаментальных естественнонаучных исследований через технические науки и проектно-конструкторские разработки к внедрению в производство. Развиваясь на основе науки, техника ставит перед наукой новые задачи и совершенствует средства научной деятельности. Если в прошлом техника в основном представляла собой аккумулированные в средствах труда эмпирические знания и опыт, то сейчас она все больше представляет непосредственную материализацию научных знаний.

Роль новаторов и изобретателей в развитии техники. Технический уровень любого государства во многом определяется его изобретательским потенциалом, который формируется под влиянием научно-технической среды, в которой готовятся инженерные кадры.

История техники изобилует множеством всевозможных, в том числе и гениальных изобретений и открытий, которые, согласно легендам, нередко повторяемым в литературе, были выполнены по воле случая, в результате внезапного озарения.

В действительности случайным является лишь сам факт появления того или иного события, которое к тому времени уже было подготовлено всем предыдущим ходом развития техники, соединением труда и разума. Недаром знаменитый ученый и изобретатель Т. Эдисон говорил: «Гений — это десять процентов вдохновения и девяносто потения». Необходимость, назревшая потребность в том или ином техническом совершенствовании прокладывает себе дорогу через массу случайностей, что иногда и порождает наивную веру во всемогущего гения и решающую роль случая.

Изобретатель должен не только обладать трудолюбием и оптимизмом, но быть диалектиком и владеть методом исторического анализа, чтобы все правильно расставить на полках моральных и интеллектуальных ценностей. Забытые приемы, орудия и технологии наших предков представляют зарытые клады, остающиеся невостребованными. Поэтому многие современные изобретения являются лишь повторением забытого опыта предшествующих поколений.

Инженерная деятельность — это не только труд, но и познание, общение и творчество. Критерий технического творчества в инженерной деятельности закреплен юридически в «Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», согласно которому изобретением «признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект».

В отличие от изобретения новизна рационализаторского (от лат rationalis — разумный, рациональный; ratio — разум) предложения носит местный (локальный) характер и имеет значение лишь для одного или группы предприятий. Во многих случаях рацпредложения являются устаревшими или «отложенными» изобретениями. Изобретения в основном являются прерогативой инженерно-технических работников, а рацпредложения — передовых рабочих-рационализаторов.

Мы можем по праву гордиться выдающимися достижениями технической мысли отечественных деятелей науки и техники. Благодаря им в нашей стране были заложены концепции многоступенчатых ракет, созданы первые экспериментальные ракеты, запущен первый искусственный спутник Земли, первым человеком в космосе стал также наш соотечественник.



С 1950 г. половина трансурановых элементов была открыта отечественными учеными; неоспорим их вклад в разработку теории цепных реакций, теории света и радиоволн, открытие лазеров, современную аэродинамику, сверхвысокое давление и сверхнизкие температуры, металлургические технологии и др.



Дятчин Н.И.



Из книги «История развития техники», 2001