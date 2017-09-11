Улицы стали реками: во что ураган «Ирма» превратил Флориду (ФОТО, ВИДЕО)

Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи, снятые в американском штате Флорида, на который накануне обрушился ураган «Ирма», перед этим пронесшийся через Карибские острова и затопивший столицу Кубы.

«”Ирма” превращает улицы Майами в реки», – пишут очевидцы в Сети.

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Напомним, ураган «Ирма» уже оставил без электричества 3,3 млн человек во Флориде. В субботу губернатор штата Рикк Скотт призвал местных жителей «не ждать» и немедленно эвакуироваться, предупредив о смертельной опасности из-за штормовых волн.

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На Карибских островах из-за урагана погибли 27 человек. В США официальных данных о погибших пока не было. По прогнозам властей, из-за «Ирмы» могут пострадать более 30 миллионов человек.