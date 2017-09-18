Новости Украины и Новороссии 18 сентября 2017

В первые же месяцы Порошенко ввел альтернативную подследственность, позволившую одно и то же уголовное дело в отношении предпринимателей расследовать и продавать по очереди сразу в пяти правоохранительных органах, заявил юрист Андрей Портнов.

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса президент Порошенко поручил силовикам создать эффективную обратную связь с представителями бизнеса. Также глава государства заявил, что не может быть людей в камуфляжах и масках на предприятиях без решения суда.

Экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что Порошенко: «Не имеет ко всему этого никакого отношения».

Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

«Это мы разработали и представили этот законопроект на парламентской трибуне, он стал законом Украины, после чего в стране были запрещены маски-шоу, декриминализованы экономическое преступления, исключено взятие под стражу по ненасильственным статьям, а из тюрем вышли девятнадцать тысяч человек, включая абсолютно всех предпринимателей».

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А Порошенко все это отменил, добавил Портнов.

«В первые же месяцы своего правления Вы вернули маски-шоу, камуфляжи, аресты, конфискации и внесудебные расправы. Ещё Вы ввели альтернативную подследственность, позволившую одно и то же уголовное дело в отношении предпринимателей расследовать и продавать по очереди сразу в пяти правоохранительных органах — ГПУ, МВД, НАБУ, СБУ и ГФС», — сообщил экс-замглавы АП.

Портнов подчеркнул, что это инициировал лично Порошенко, проголосовала его фракция, а реализовали «его правоохранительные органы».