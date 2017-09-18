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Новости Украины и Новороссии 18 сентября 2017

08:39. 18 сентября 2017 Просмотров - 29 Один комментарий Опубликовал:

Порошенко вернул «маски-шоу», аресты, внесудебные расправы

Порошенко вернул «маски-шоу», аресты, внесудебные расправы | Русская весна

В первые же месяцы Порошенко ввел альтернативную подследственность, позволившую одно и то же уголовное дело в отношении предпринимателей расследовать и продавать по очереди сразу в пяти правоохранительных органах, заявил юрист Андрей Портнов.

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса президент Порошенко поручил силовикам создать эффективную обратную связь с представителями бизнеса. Также глава государства заявил, что не может быть людей в камуфляжах и масках на предприятиях без решения суда.

Экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что Порошенко: «Не имеет ко всему этого никакого отношения».

Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

«Это мы разработали и представили этот законопроект на парламентской трибуне, он стал законом Украины, после чего в стране были запрещены маски-шоу, декриминализованы экономическое преступления, исключено взятие под стражу по ненасильственным статьям, а из тюрем вышли девятнадцать тысяч человек, включая абсолютно всех предпринимателей».

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А Порошенко все это отменил, добавил Портнов.

«В первые же месяцы своего правления Вы вернули маски-шоу, камуфляжи, аресты, конфискации и внесудебные расправы. Ещё Вы ввели альтернативную подследственность, позволившую одно и то же уголовное дело в отношении предпринимателей расследовать и продавать по очереди сразу в пяти правоохранительных органах — ГПУ, МВД, НАБУ, СБУ и ГФС», — сообщил экс-замглавы АП.

Портнов подчеркнул, что это инициировал лично Порошенко, проголосовала его фракция, а реализовали «его правоохранительные органы».

«Поэтому, не нужно больше ничего инициировать. Все это уже работало до Вас и вернётся сразу же с Вашей отставкой», — подытожил юрист.

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В центре Киева лечили рак и гоняли бесов (ВИДЕО)

В центре Киева лечили рак и гоняли бесов (ВИДЕО) | Русская весна

В воскресенье центр Киева заполонили верующие и жаждущие излечиться от проклятий: на Крещатике читали псалмы, выступали проповедники, а людей убеждали, что «мы с каждым годом живем только лучше». Тем временем, во Дворце спорта изгоняли бесов и лечили рак.

Желающих почистить себе карму, как всегда, было очень много — зал Дворца спорта вместимостью 8 тысяч мест был забит под завязку. «Сеанс» излечения рака, СПИДа, туберкулеза, а также различных родовых проклятий проводил лидер «церкви» «Возрождение» Владимир Мунтян, чьими билбордами в течение месяца был обклеен весь Киев.

Правда, в отличие от июля, когда вход на проповеди стоил $100, в воскресенье он был бесплатным. Здесь говорили о Боге и пели песни. Помогал проповедникам певец Виктор Павлик. Правда, начало действа было скомкано — во время песни у одного из присутствующих случился приступ эпилепсии. Вызвали дежуривших медиков. Пока пострадавшего откачивали, медик скорой рассказал, что во время собраний «Возрождения» такие случаи не редкость.

«Очень часто людям здесь становится плохо», — сообщил врач.

«У вас исчезнут метастазы навсегда… Любая болезнь и проклятье будет разрушено. Дух святой уже в зале. Он исцеляет рак. Я чувствую, как у кого-то исцелился рак. Дух рака, уйди. Дьявол, уйди!» — неслось со сцены из уст Владимира Мунтяна 

Интересно, что среди тех, кто пришел на обряд, было много стильно одетых девушек. Они с упоением слушали «мессию». А кое-кто из них время от времени, похоже, впадал в транс — во всяком случае, девушки кричали и дергались.

В 16:30 сообщили, что Дворец спорта заминирован, но несмотря на это, действо продолжилось.

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В Житомире прошёл «Праздник украинского коня» (ВИДЕО)

В Житомире прошёл «Праздник украинского коня» (ВИДЕО) | Русская весна

Уже в третий раз в Житомире состоялся «Праздник украинского коня».

Фестиваль нацелен на «распространение национально-патриотического воспитания общества», в его программе — «конкур» и модное дефиле верхом.

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Патрик Ланкастер о расследовании крушения МН17, гуманитарной помощи и самопровозглашенных странах

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Саакашвили заявил, что не будет организовывать новую украинскую революцию

Саакашвили заявил, что не будет организовывать новую украинскую революцию | Русская весна

Михаил Саакашвили собирает своих сторонников в Киеве, чтобы озвучить требования к Верховной Раде и президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом Саакашвили заявил во время митинга в Виннице.

«Будем ездить по всей Украине и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной Раде и верховному барыге», — отметил он.

Политик добавил, что планирует добиться выполнения своих требований «законным путем».

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — подчеркнул он.

Саакашвили также пригласил присутствующих в Киев.

«Новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг», — подытожил он.

 19 сентября Саакашвили намерен провести масштабный митинг возле Верховной Рады.

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Метки: важное, компиляция
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Один комментарий»

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    krikunoleg 18 сентября 2017 в 9:25 Ссылка Пометить
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    “Любая болезнь и проклятье будет разрушено. Дух святой уже в зале…” – и слова врача скорой “«Очень часто людям здесь становится плохо»”…

    Очень примечательно – “дух святой уже здесь…” и “людям становится плохо” – щё це за дух такий, святий?

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