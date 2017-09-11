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Дипломатический шторм: Россия меняет консульские границы в США

14:14. 11 сентября 2017 Просмотров - 802 2 коммент. Опубликовал:

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Власти США закрыли старейшее консульство России в Сан-Франциско, усложнив работу российским дипломатам. Пока генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев разбирался с возникшей проблемой, искал наилучший выход из ситуации, на Америку обрушился ураган «Харви». К счастью, сотрудникам генконсульства и их семьям ничего не угрожает. Ну, а после успокоения стихии дипломаты «перенарежут» консульские округа.

Придется им теперь передать часть территории консульского округа Сан-Франциско в консульские округа других генконсульств. Объемы работы увеличатся в разы. То, что раньше выполняли пять российских загранчреждений, ляжет «на плечи» оставшихся трех генконсульств и консульский отдел посольства. Трудности янки нам создали, отношения подпортили, подгадили, правда, не только россиянам в Штатах, но и американцам, желающим отправиться в Россию. Глупо и бессмысленно.

Консульский отдел американского посольства в Москве чинит искусственные препятствия даже в таких случаях, когда на кону стоит жизнь человека. Так, в Америке с российским студентом, обучающимся в штате Луизиана, произошел несчастный случай. Он впал в кому и был помещен в госпиталь. Вызвали его мать, но американские дипломаты отказали ей в визе.

Российские дипломаты в Штатах такими погаными делами не занимаются. Наоборот, здесь продолжается работа по выдаче виз техасцам, чьи компании взаимодействуют с партнерами в России. Поддерживает консульство и взаимодействие между Москвой и мэрией Хьюстона, побратимские связи российских городов с городами консульского округа, выдает визы рядовым американцам.

Теперь придется поднапрячься и оптимизировать работу, чтобы не пострадали рядовые граждане и бизнес-связи между Россией и американскими городами сохранились. Принимая во внимание тот факт, что российские дипломаты отличаются высоким уровнем профессионализма и отличной работоспособностью, у них все получится.

Это лишь американские дипломаты в России по дачам шлялись да информацию собирали для разведки. Работать не умели, зато дипломатический штат раздули, который и лопнул как мыльный пузырь после сокращения. Теперь у них работа встала… Выпендриваются. Пытались что-то доказать, но все попытки провалились.

Прокол с рейдерским захватом российской недвижимости мы им еще припомним. Бесконечно нарушать международное право не получится.

Метки: геополитика/россия/, дипломатия, посольство, соединённые штаты
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2 коммент.»

  • 4695 2472
    Omnia 11 сентября 2017 в 16:32 Ссылка Пометить
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    “Прокол с рейдерским захватом российской недвижимости мы им еще припомним. Бесконечно нарушать международное право не получится” – надеюсь, вы им припомните не так жёстко, как сделали это в связи с арестом невиновного россиянина Виктора Бута, которого безнаказанно лишили свободы? Осмелюсь предположить, что вы просто скрутите фигу в кармане, когда вложите очередные Х миллиардов налогов, отобранных у граждан России, в их долговые бумаги. Или это будет слишком жёстко?

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    Maleos 11 сентября 2017 в 21:33 Ссылка Пометить
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    Какие нах бизнес-связи?!.. Это которые перекачивают российские ресурсы в пиндосию?!.. это да, разрывать их никак низя. Амерожыды ругацца будут. Им мона пакостить, а наши жыды должны быть честными. Народ?.. какой народ?.. а-аа!рашен гоим!.. да ну нах…

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  • 4704 2481
    Omnia 12 сентября 2017 в 8:12 Ссылка Пометить
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    “Российские дипломаты в Штатах такими погаными делами не занимаются. Наоборот, здесь продолжается работа по выдаче виз техасцам, чьи компании взаимодействуют с партнерами в России.” – это ж как они взаимодействуют? И кто же эти “техасцы”? Что-то не видел ни одного ковбоя с лассо в аэропорту. Или эти техасцы в транзитном зале на Тель-Авив? Нахрена нам “техасцы”? Что они нам принесут, кроме долларов в обмен на ресурсы? Нафига России доллары, если она их всё равно гарантированно отдаёт в долг США? А потом продаёт свои облигации тем же США, которые на деньги России покупают облигации России с дикой доходностью, обворовывая граждан РФ в астрономических масштабах.
    Вот показали по ТВ, как некий **** по кличке Тарзан во время урагана отжимается во Флориде. Там же дочка Маликова или ещё какая-то “уважаемая” публика. Вот они – реальные персонажи, на которых работают консульства. За мой счёт. Зачем мне это? Хотите контактов с янки – введите онлайн процедуру выдачи виз и выдавайте на границе. Тогда сотрудники могут сидеть в Урюпинске и делать рутинную работу. Зачем мне оплачивать им жильё и премии в Штатах?

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