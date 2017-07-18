Реакция на Малороссию
15:41. 18 июля 2017 Просмотров - 259 Один комментарий Опубликовал: brahman
Коротко о реакции на провозглашение Малороссии http://colonelcassad.livejournal.com/355
1. В ЛНР в Верховном Совете заявили, что альтернативы Минским соглашениям нет, официальных делегатов из Луганска не направляли и вопрос с с ними не согласовывался https://ria.ru/world/20170718/1498686934.h
2. Представитель ЛНР в Минске Дейнего заявил, что рассмотрение вопроса создания Малороссии несвоевременно и рассматривать этот вопрос в Луганске не готовы http://www.interfax.ru/world/571065
3. В Киеве полностью отвергли все предложения Захарченко, что было предсказуемо и зачитали традиционные мантры про возврат Донбасса и Крыма. В рамках минских соглашений конечно http://www.rbc.ru/politics/18/07/2017/59
4. Также было указано на то, что реализовать "абхазский сценарий" на Донбассе Киев с партнерами не дадут http://news.liga.net/news/politics/14789
5. В Париже французский МИД потребовал от России осудить создание Малороссии и строго придерживаться все тех же минских соглашений https://vz.ru/news/2017/7/18/879145.html.
6. Германия также осудила создание Малороссии, указав на то, что у Захарченко нет прав говорить от этой части Украины и вообще надо усилить накал выполнения Минска http://www.interfax.ru/world/571060
7. В Донецке заявили, что весь проект Малороссии Минским соглашениям не противоречит http://dnr-online.ru/my-predlagaem-plan-r
8. Постпред РФ в Минске Грызлов заявил, что решение о создании Малороссии является несвоевременным http://www.rbc.ru/rbcfreenews/596dff269a
В целом, осталось дождаться практического наполнения сегодняшних громких заявлений Захарченко, которые могут либо иметь долгосрочные последствия в случае реальных действий направленных на их выполнение, либо же серьезный медийным пшиком.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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….;”Плюс ровно один. Этот плюс заключается в том, что Захарченко отменно попиарился. Вот просто взорвал интернет, соцсети и СМИ. Показал себя политиком, стратегом и визионером, который смог предложить очередной проект из серии “за всё хорошее и против всего плохого”. Проблема в том, что этот плюс – он только один и это плюс только для господина Захарченко, но даже ему этот плюс скоро выйдет боком. Никакой катастрофы из-за этого заявления не произошло, и я надеюсь на то, что Москва как-то вырулит из этого дипломатического инцидента, но вот пометку о профпригодности некоторых руководителей кто надо и где надо обязательно сделают.”…