Новости Украины и Новороссии 19 июля 2017

Упрощенка

Спустя 3 года после начала гражданской войны на Украине, наконец то принят закон об упрощенном получении гражданами Украины российского гражданства, а также вводится процедура дистанционного отказа от украинского гражданства, без необходимости ехать на территорию Украины и ждать бумаг из Киева, что особенно актуально для Крыма. https://ria.ru/society/20170719/14987435 90.html – цинкВ целом, упрощение подобных процедур можно только приветствовать.Попутно можно позанудствовать, что с этим несколько затянули, но это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

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«Это отчаянный крик о помощи», — Савченко об идее создания Малороссии

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко назвала заявление о создании переходного государства Малороссия, сделанное вчера в Донецке главой ДНР Александром Захарченко, «криком о помощи», идущим с Донбасса. Об этом она заявила в эфире программы «Субъективные итоги дня» на одном из украинских телеканалов. «Вот это заявление из так называемой ДНР — это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их», — предложила свою интерпретацию происходящего на Донбассе Савченко. Она также добавила, что в Москве не были готовы к идее создания Малороссии. Читайте также: В Кремле отреагировали на информацию о создании Малороссии

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Госдеп о Малороссии

Представитель Госдепа на брифинге по международной обстановке прокомментировал инициативу Захарченко о создании Малороссии.Основной посыл – создание "пророссийскими сепаратистами нового государства вместо Украины вызывает обеспокоенность", но более масштабных комментариев от Госдепа не будет.Большой "любитель" России Джон Маккейн был более прямолинеен.В целом, США конечно отметили, что Малороссия как концепт, это шаг в сторону от Минска, но официально предпочитают выжидать, дабы посмотреть – насколько далеко зайдет Кремль в этом вопросе.Ну а персонажам вроде Маккейна это дало повод оседллать своего любимого русофобского конька.PS. На заглавной фотографии бывшая ведущая FOX, а ныне пресс-секретать Госдепа Хизер Нойерт.PS2. В ЛНР также заявили, что на переговорах в Минске обсуждать создание Малороссии не планируется и вообще это внутренняя инициатива ДНР.

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«Российские войска» мешают Украине вступить в НАТО

Сенатор-республиканец от штата Арканзас и член Комитета по вооруженным силам Том Коттон назвал причину, по которой Украина и Грузия пока не могут начать задекларированный путь членства в НАТО.

По его словам основное препятствие это якобы российские воска, присутствие которых так и не было доказано.

«Украина и Грузия не могут стать на путь вхождения в НАТО, пока на их территории находятся российские войска. Поэтому нашей первоочередной целью должно быть усиление давления на Россию, чтобы она оставили эти земли. Чтобы она отдала Крым Украине и оставила Восточную Украину и Северную Грузию», — сказал Коттон на конференции в Центре международных и стратегических исследований.

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«Путину мало Донбасса, ему нужна Малороссия, санкции не работают», — Маккейн

Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн возложил ответственность за провозглашение в ДНР Малороссии на президента России Владимира Путина, и в который раз призвал США и ЕС усилить давление на Россию и обеспечить Украину летальным оружием. Свою реакцию Маккейн опубликовал на собственном веб-сайте во вторник. «Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи „Малороссия“. Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на России Владимире Путине, под чьим руководством, финансированием, а также от снабжения войск и оружия которого полностью зависимы сепаратисты», — подчеркнул глава сенатского комитета. «Своим агрессивным поведением Россия продемонстрировала, что не хочет мира и достижения целей «Минска», — подчеркнул Маккейн, которого не смутило и вот уже два года не смущает то, что Российская Федерация не является стороной Минских договоренностей. «Однако Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники поубивают украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать её евроатлантическое будущее», — пишет Маккейн, который, как и Порошенко, разговор на любую тему может перевести на «российскую агрессию» и окончить «окончательным на этот раз прощанием с СССР и имперской Россией». Но были в словах Маккейна и признаки здравого восприятия ситуации: он написал, что Штаты и ЕС «должны честно посмотреть в лицо реальности, признав, что не смогли кардинально изменить планы России на Украине на протяжении последних трех лет». В этой связи Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют. В завершение Маккейн привычно призвал США ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие оборонительного характера, в котором она нуждается для самозащиты. Как сообщала «Русская Весна», вчера в Донецке глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства на месте Украины — Малороссии со столицей в Донецке. Это государство было объявлено правопреемником домайданной Украины. Читайте также: В Кремле отреагировали на информацию о создании Малороссии

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Кровососы

Известный писатель Захар Прилепин в материале РенТВ об украинской журналистике. «А вы убивали людей? А сколько вы убили? Расскажите, как вы убиваете украинцев» — такие вопросы мне задают. Публично, под камеру. А потом ещё неделю наперебой обсуждают, как так получилось, что я ничего не отвечаю. Русский либерал очень любопытен. Он вправе спросить что угодно, он же гуманист. Он смотрит туманными глазами, не моргая. «Убивали? Сколько?» Михаил Юрьевич, а сколько вы убили чеченцев? Расскажите, как они умирали, господин Лермонтов. Господин Гаршин, вы осознаёте, что воевали на чужой территории? Что вы убивали турок, ради террористических интересов своего государства? Что сказал вам перед смертью первый убитый вами несчастный житель Османской империи, Всеволод? Товарищ Симонов, вы убивали японцев? Вам их было жаль, Константин Михайлович? Товарищ Долматовский, сколько поляков вы похоронили? Евгений Аронович, не стесняйтесь. Расскажите, как умер ваш первый несчастный поляк. Вопросы эти выдают не столько безрассудно отважных журналистов, сколько крайне инфантильных людей. Но ладно бы ещё инфантильных — это многое объясняло бы; но ведь выборочно инфантильных, время от времени глупеющих, а потом снова вдруг возвращающихся в рассудок. Ну почему же, отчего же никто из них так и не спросит у своего вчерашнего кумира: Надежда, вы всё-таки убивали? Попадали в прицел к вам жители Донбасса? Сколько сепаратистов вы уничтожили, госпожа Савченко? Как вам их кровь показалась, красной? Что вы стесняетесь, коллеги? Давайте! Нет, вместо этого писали: «Надя, наша Надя»; «Я всё время думаю о Наде». Или так, к примеру, поинтересоваться: господин Ярош, как вы убили первого русского? И смотрите суровым взглядом на собеседника. Как вы умеете. Господин Корчинский, вы убивали русских? Из какого оружия? Ну! Семя журналистское, вперёд. Вы же берёте интервью у представителей украинского истеблишмента — отчего бы не поинтересоваться? Просто из любопытства. Это было бы смело. Понятно, как у вас всё уложено в голове: когда украинцы стреляют по русским и донбасским — они «отражают агрессию», даже если накрошили тысячи людей, изначально просто вышедших на референдум. А когда стреляют с нашей стороны — это терроризм. Но, тем не менее. Отчего ваше журналистское мужество столь избирательно, отчего ваша смелость такая кривая? Оттого ли, что вы живёте в терпимой к вам стране, и здесь, в отличие от одной соседней неделимой державы, вам не вывинтят голову за ваши дешёвые понты? И, характерно, какой победоносный вид у наших милейших либеральных журналистов. Если не отвечаешь на вопрос, значит, тебя могут подозревать в чём угодно. Может, ты серийный убийца, может, ты вообще ни разу в жизни не стрелял. Но если отвечаешь на вопрос, то ты сразу попадаешь в разряд серийных убийц. Вилка! Как удобно, как победительно! Всегда в дамках. Даже если с тобой никто не играет. Но отдельная истерика, конечно же, развернулась в связи с моим интервью телеканалу «Дождь» в украинских газетках. Одно, другое, третье, пятое, двадцать пятое их СМИ перепечатывают пять высказываний одних и тех же (!) украинских блогеров, наперебой нудящих: «…никого не убил этот гнусный русский мент, никого, и батальон их состоит из алкоголиков…» Наблюдая за этими существами, я болезненно чувствую в них что-то вампирское. Эти журналисты из киевских редакций, эти блогеры со своих прокисших диванов шлют сигналы: дайте нам мертвечины! Покажите нам мёртвого украинского солдата! Больше мёртвых солдат! Чтоб наш гнев ожил, расцвёл, вспыхнул! Чтоб мы могли заорать во весь голос! Если показать им то, чего они просят, те же самые СМИ, вещающие о войне исключительно из полутьмы своих галлюциногенных редакций, те же самые отупевшие от непрестанного глума блогеры, будут вопить, будут выть — пока глаза не выпадут на клавиатуру: у-у-убивцы-ы-ы! Уби-и-и-или! Чем больше я читаю украинские, вашу мать, СМИ, тем страшнее мне за несчастного украинского солдата, сидящего в окопе напротив. Брат, иди и разбей им хотя бы компьютеры. Они просят рассказать им, кто и в каком количестве тут убивает друг друга. Эти твари чувствуют себя будто бы на бою гладиаторов. Они так нравятся себе в роли снисходительных зрителей. Слизь — имя им. Ты умираешь за слизь. Читайте также: Когда тебе стыдно за Украину: Как украинский бизнесмен побывал на ЭКСПО-2017 (ФОТО)

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Идея о Малороссии станет фоном переговоров по Донбассу в Минске

Заседания контактной группы по урегулированию ситуации Донбассе и ее тематических подгрупп пройдут в среду в Минске. Безусловно, фоном для переговоров о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе, решении гуманитарных, экономических и политических вопросов мирного урегулирования станет выдвинутая главой Донецкой народной республики инициатива о создании государства Малороссия, вызвавшая неоднозначную реакцию как у сторон, вовлеченных в минский переговорный процесс, так и экспертов. Идея и договоренности Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева. Президент Украины Петр Порошенко после обнародования идеи создания Малороссии заявил, что «Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом». По информации его пресс-службы, он также высказал уверенность, что имплементация минских соглашений станет выходом из конфликта в Донбассе. Однако наиболее актуальным вопросом, возникшим в связи с предложением ДНР, стало возможное влияние проекта о Малороссии на переговорный процесс в минском формате и соотнесение этой идеи с уже имеющимися минскими договоренностями, реализация политической части которых и без того застопорилась. Западные члены «нормандской четверки», Франция и ФРГ, а также Евросоюз уже назвали идею Малороссии нарушением минских соглашений. По словам полпреда РФ Грызлова, «скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики». «Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления Киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы», — отметил он. Представитель же Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил, что заявление властей ДНР о создании Малороссии блокирует переговорный процесс в Минске, фактически «ставит крест» на минских договоренностях. Марчук также отметил, что с оценки этого заявления начнется заседание контактной группы в Минске. Прежние темы Между тем на очередном заседании в Минске вновь планируется обсудить вопрос о соблюдении режима перемирия в Донбассе, факты его нарушения, разведение сил и средств от линии соприкосновения, выполнение договоренностей по отводу тяжелого вооружения, а также вопросы разминирования. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах, провокациях, активизации разведки и перебазировании военной техники. На фоне продолжающихся обстрелов продолжают поступать сообщения о разрушении инфраструктуры, гражданских объектов и жертвах среди мирного населения. Более 250 мирных жителей были ранены, 56 убиты в Донбассе с начала года, заявил на брифинге в Луганске во вторник первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Он уточнил, что из общего количества 76 человек пострадали из-за подрыва на минах и других неразорвавшихся снарядах. «За последнюю неделю наши коллеги по обе стороны линии разграничения зафиксировали рост количества нарушений режима прекращения огня приблизительно на 20%», — заявил Хуг в Луганске. По его словам, к такому количеству нарушений ведет использование запрещенного минскими договоренностями вооружения, в том числе минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. Еще один важный вопрос повестки дня заседания контактной группы и ее подгрупп — подготовка к обмену пленными. Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по «формуле всех на всех», но «возникло непреодолимое препятствие»: киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики. Стороны хотели проработать и привести в надлежащий вид списки для того, чтобы говорить о конкретной дате обмена. Во время прошлого раунда переговоров представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными. В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными. Во вторник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что заявление о создании Малороссии направлено на отвлечение внимания от темы обмена пленными и безопасности в Донбассе.

Вероятно, дискуссии по обмену пленными в среду вновь будут жаркими. Читайте также: ВАЖНО: Столицей вместо Киева станет Донецк, — Захарченко

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Новости Украины: Ляшко требует срочного рассмотрения Радой вопроса импичмента Порошенко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения вопроса и принятия необходимого законодательства относительно импичмента президента Петра Порошенко.

Не смотря на то, что нардепы уже отправились в отпуск, Ляшко уже обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом дать поручение аппарату парламента для организации пленарного заседания.

«Порошенко хочет диктатуру. Порошенко хочет переизбраться на второй срок. Он считает, что может переизбраться на второй срок, как Янукович, когда подчинит себе всех: средства массовой информации, правоохранительные органы, суды, парламент. Я не дам Порошенко этого сделать. Я не дам ему установить диктатуру и не дам ему злоупотреблять властью», — заявил Ляшко.

В этой связи радикалы снова вспомнили про свой законопроект «О специальной временной следственной комиссии ВРУ», который необходим для инициирования процедуры импичмента действующего президента. Напомним, что данный законопроект с 2015 года так и не вынесли на рассмотрение депутатов.

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Госдеп прокомментировал планы Захарченко «создать государство на месте Украины»

Госдепартамент США обеспокоен заявлениями о создании Малороссии, но не готов давать какие-либо комментарии по существу инициативы, выдвинутой главой непризнанной ДНР Александром Захарченко, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт. «Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев», — заявила Науэрт на брифинге. Как ранее сообщала «Русская весна», глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Читайте также: В Кремле отреагировали на информацию о создании Малороссии

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Порошенко: Украина не будет экстрадировать Саакашвили в Грузию

Вопрос об экстрадиции бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили в Грузию, власти которой разыскивают того по подозрению в совершении ряда преступлений, не рассматривается. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на брифинге в Тбилиси.

По его словам, Грузия пока не направляла Украине соответствующий запрос, а потому и обсуждать пока нечего.

«У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Михаила Саакашвили», — заявил Порошенко.

Президент также уклонился от ответа на вопрос, как отреагирует Украина в случае, если всё–таки получит соответствующий запрос от Грузии.

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Наезд по вызову: украинские нацисты объявили охоту на водителей «Яндекс.Такси»

Украинские нацисты начали борьбу с «Яндекс.Такси». Таксистов, принимающих заявки через данный сервис, ловят «на живца» и угрожают, что внесут их данные в базу «Миротворец». Результаты своей деятельности радикалы выкладывают в интернет. Так, на одном из «видеоотчётов» видно, как двое молодых людей вызывают машину и заставляют испуганного водителя покаяться в сотрудничестве с российской компанией, а затем звонят в полицию и требуют от правоохранителей составить протокол. В «Яндекс.Такси» заявили, что массовых преследований перевозчиков не наблюдается. Однако в сети уже появилось три подобных видео.

На Украине радикалы начали борьбу с «Яндекс.Такси». Неизвестные широкой общественности националисты Сергей Вакула и Роман Доник работают по одной и той же схеме: вызывают такси через данный сервис, а затем заставляют водителей оправдываться на камеру.

Результаты своей деятельности этот дуэт выложил в интернет. Всего в сети опубликовано три подобных «репортажа». Одного из пойманных таксистов даже забрали для дачи показаний в Шевченковской райотдел полиции, но вскоре отпустили.

Cлучаи зафиксированы только в Киеве, в других крупных городах — Днепре, Харькове и Львове их не было», — сообщил RT водитель «Яндекс. Такси», который представился Романом.

Однако глава Свободного профсоюза «Автомобилист Украины» Сергей Кабанов ранее заявлял СМИ, что подобные общественные кампании против «Яндекс. Такси» были в своё время и во Львове — зимой, когда сервис только заходил на Украину.

Выйти из тени

Борцы с «Яндекс. Такси» попытались подогреть интерес к своим акциям в социальных сетях и заявили, что раздобыли базу клиентов российского сервиса.

«Самое замечательное, что один из таксистов завербованный Яндексом пошел на сотрудничество. Что и как делали с базой клиентов я не знаю, но вроде хакнули базу. Ну как вроде? Хакнули, но сейчас устанавливают личности тех, кто катался на «Яндекс. Такси». Не могу не поделиться новостью — сейчас разрабатывается формат, при котором возможно (!) все пользующиеся «Яндекс.Такси» будут попадать в базу Миротворца. Ну, это ж прямое пособничество оккупантам», — написал Доник на своей странице в facebook.

Тут хорошую тему ребята с Sergij Wakula начали. Завербованных вражеской ФСБшной конторой пособников террористов окучивают и сдают в полицию. Но самое замечательное, что один из таксистов завербованный яндексом пошел на сотрудничество. Что и как делали с базой клиентов я не знаю, но вроде хакнули базу. Ну как вроде? Хакнули, но сейчас устанавливают личности тех, кто катался на яндекс такси. Опять-таки, рискую услышать о себе много нового от Зайцева, но не могу не поделиться новостью — сейчас разрабатывается формат, при котором возможно (!) все пользующиеся яндекс-такси будут попадать в базу Миротворца. Ну, это ж прямое пособничество оккупантам.По поводу сотрудничество Убера и Яндекса, и как, и на кого это повлияет пока не ясно.Так что катайтесь на яндексе. Безвиз вам не катит.Ну и да, репост, все дела, ударим автопробегом по бездорожью.А кто хочет заняться делом и раскрытием агентурной сети яндексФСБ присоединяйтесь к Sergij WakulaPS. Видео только первой приемки, потом дело пошло веселее, но пока выложить не могу.https://www.facebook.com/100013560994748/videos/301186103676754/ Опубликовано Романом Доником 13 июля 2017 г.

Сергей Вакула и вовсе призывает «не давать врагу зарабатывать на украинцах — влияние Кремля начнет ослабевать».

Поставщики продовольствия

Кто же такие Вакула и Доник? Малоизвестные на Украине националисты, которые занимаются поставками продовольствия бойцам ВСУ на Донбассе и принимают активное участие в громких стычках с бизнесом и депутатами. Так, Сергей Вакула был в рядах тех, кто выступил против работы Linos Café в самом центре Киева. Причина конфликта — нежелание официанта разговаривать с посетителем на украинском, что вылилось в масштабные акции протеста и едва не привело к столкновениям.

Харьковчанин Роман Доник прославился публикацией в сети фотографии простреленной под Авдеевкой ноги народного депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея.

Правоохрагительные органы не привлекли националистов к ответственности за их действия, поскольку за ними могут стоять влиятельные депутаты из представителей власти, пояснил RT источник в «Народном фронте».

«Это слишком большая проблема — вызывать таксиста, устраивать разборки и вызывать полицию. Они не занимались бы этим просто так», — отметил собеседник.

В поиске общего врага

Напомним, «Яндекс» и его приложения попали под санкции СНБО в середине мая этого года, после чего офис компании несколько раз проверяли, а её счета оказались заблокированными. «Яндекс» заявил об уходе из Украины, но «Яндекс.Такси» в стране остался.

«Все пользователи могут без проблем скачать приложение или обновить старое. Изменения заключаются только в том, что таксисты принимают оплату наличными, а также не выставляют шашечки и не вешают на автомобиль символику», — рассказали RT в «Яндекс.Такси».

В компании опровергли информацию о том, что база данных пользователей попала к националистам. Случаев нападения на таксистов было всего несколько.

Водитель сервиса «Яндекс. Такси» по имени Роман рассказал RT, что таксисты уже разработали внутренний пароль и в случае повторения подобной инициативы на защиту коллег приедут сразу несколько десятков машин.

Задержание перевозчиков и борьба с российскими сервисами — не более чем пиар, говорит источник RT в «Народном фронте».

«Он выгоден так называемому силовому блоку руководства страны, который нагнетает антироссийскую истерию. Как известно, ничто так не сплачивает людей, как общий враг», — отметил собеседник.

Законных поводов для привлечения к ответственности водителей за использование сервиса «Яндекс.Такси» нет, заявил RT глава крупной украинской юридической компании.

«Санкции против отдельных физических лиц за сотрудничество с российскими компаниями не применяются, таксисты могут задекларировать доход за этот год официально до 1 августа 2018 года», – сообщил он.

Антонина Михайленко (Киев), RT

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На Украине нардепам почти вдвое увеличили размер компенсации за аренду жилья

Аппарат Верховной Рады решил увеличить с 1 сентября размер ежемесячной денежной компенсации народным депутатам для аренды или найма гостиничного номера на 190 гривен — до 650 гривен в сутки. Об этом говорится в решении регламентного комитета Рады. Отмечается, что 14 июля комитет рассмотрел письма исполняющего обязанности руководителя аппарата парламента Петра Боднара. Комитет выяснил, что компенсация стоимости аренды жилья осуществляется исходя из стоимости одноместного однокомнатного номера гостиницы Киев из расчета 460 гривен в сутки, который был актуален более трех лет назад. Наряду с этим, с момента утверждения такого размера компенсации выросли коммунальные тарифы, а также менялся размер минимальной заработной платы. По расчетам аппарата Рады, на данный момент средняя стоимость номера составляет около 650 гривен в сутки. В итоге регламентный комитет согласился с предложением аппарата парламента увеличить размер компенсации депутатам за аренду жилья с 460 до 650 гривен в сутки. Кроме того, комитет разрешил аппарату установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц. Читайте также: Возвращать Украину надо не громкими заявлениями, а улучшением жизни в самих Республиках, — Олег Царев

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Ненавидеть русских: как этому учат в украинских школах и детских лагерях

Как Украина воспитывает юных русофобов и готовится новые поколения к крестовым походам против соседней России

На днях американский телеканал «NBC» показал скандальный сюжет о детском лагере, который организован силами подразделения специального назначения «Азов» (находится в подчинении МВД Украины).

Фильм демонстрирует процесс воспитания детей в духе патриотизма и готовности защищать свою Родину. Особая роль в укреплении любви к Украине отведена России и русским. Они являются главными врагами.

«Бей москаля, бей москаля, складывай трупы!», — кричат маленькие украинцы в американском репортаже.

Увиденное на экранах уже потрясло многих. Некоторые зрители даже провели аналогию с «Гитлерюгендом».

Собственно, как на Украине идет воспитание новых поколений и есть ли предпосылки говорить о фашизации молодежи?

Не новый инструмент

Тема патриотического воспитания молодежи не нова. Еще в СССР дети играли в «Зарницу», которая имитировала не только боевые действия, но и воспитывала ребят в духе патриотизма и готовности защищать Родину. Все это делалось в игровой форме с физическими нагрузками.

К слову, и в современной Украине есть украинизированный вариант советской игры — «Джура». Во многом это аналог той самой разработки времен Советского Союза. Так же, как и в Союзе, — это имитация боевых действий, которые проводится по инициативе коммунальных учреждений и Центров содействия обороны Украины (ДОСААФ до 1991 г. — ред.).

Справедливости ради надо отметить, что и всероссийское военно-патриотическое общественное движением «Юнармия», во многом, является продуктом советской методологии. Кардинальное отличие в том, что где-то это строится на патриотизме к Родине и ее истории, а в другом случае — на ненависти.

Со школьной скамьи

В сюжете NBC видно, что участники «Азовца» это дети школьного возраста. Хотя, родители и представители школ заверяют, что участие несовершеннолетних в этих лагерях является добровольным, но при молчаливом содействии государства.

«Патриотическое воспитание в школах было всегда. Например, мой предмет «Захист Вітчизни», кроме всего прочего, предусматривает темы и про АТО, и про армию, и ее врагов. Формально, ничего кардинально не изменилось, но градус на уроках действительно можно повысить. Система это позволяет», — рассказывает учитель одной из школ Голосеевского района Киева.

Как говорят педагоги, организовать посещение лагерей типа «Азовец» или базы подготовки «Азова» на «АТЕКе» (Завод «Красный Экскаватор — ред) сложный процесс. Для этого необходимо согласование с «ДОСААФ» (Общество содействия обороне Украины — прим. ред.) и брать ответственность на себя за те же деньги.

«По факту, работать некому, а найти отставного офицера для этой работы — сложно. Все пьют. В одной из школ района был случай, что взяли отставного офицера, а он напивался до такого состояния, что просто спал на уроке. Поэтому, вся эта патриотически-воспитательная работа в большей мере лежит на инициативе самих преподавателей. Я знаю, что некоторые коллеги возят детей на «АТЕК». Мне это не надо», — отметил киевский учитель.

В то же время, педагоги соглашаются, что руководство школ не препятствуют встречам и общению детей с представителями различных парамилитарных организаций во время классных часов.

Поэтому, пока учитель занимается проверкой тетрадей или заполняет тетради, с детьми ведет беседу, например Андрей Билецкий. Тот самый, который возглавляет «Азов» и уверенный том, что миссия украинцев — «возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков».

Карьерный патриотизм

Хотя, есть учебные заведения, где к национал-патриотическому воспитанию подошли со всей строгостью и сознательностью. Так, в киевской школе № 309, что в Дарницком районе столицы сооружают целый музей УПА.

«В нашей школе с сентября открывается музей УПА. Его организаторы уже сейчас красочно рассказывают детям, как украинцы воевали с «москалями» в 1941-1945 годах. Создание этого музея активно продвигал тогда еще глава нашей районной администации» — делятся своей историей родители из 309-й школы.

Интересный факт — карьерный рост чиновника-лоббиста «музея УПА» Геннадия Синцова, а по совместительству и ярого сторонника нового патриотического воспитания молодежи тесно связан с победой Евромайдана. Еще в 2011-2012 годах. он был обычным безработным, а в 2013 году — активист и сторонник Порошенко.

«Никогда не думал, что я — последний комсорг класс, сын коммуниста, офицера советской армии, замполита, русского по национальности, воспитанный в советской школе, искренне буду радоваться тому, что проспект Ватутина переименовали на проспект Шухевича! Слава Героям!» — пишет о своих переживаниях в социальной сети Фейсбук Геннадий Синцов.

Следует признать, что расчет «сына коммуниста», оказался верным и полученная должность главы Дарницкой районной администрации (2014-2016 годах) тому подтверждение.

«Сейчас, его сняли с должности, но он активно занимается общественной деятельностью. На 9 мая вывозил детей в какой-то патриотический лагерь в Бородянском районе. Сейчас официально зарегистрировал свое общественное движение. Думаем, что может и к выборам в парламент готовится», — рассуждают родители из школы № 111 имени Сидора Артемьевича Ковпака (советский партизан — ред.), которая, тоже, расположена в Дарницком районе украинской столицы.

На первый взгляд, может показаться, что именно в этой школе идет идеологическое сопротивление, сродни партизанскому движению времен оккупации 1941-1944 года. В учебном заведении, несмотря на вкусы гуманитарного вице-премьера Вячеслава Кириленко, проводится посвящение маленьких школьников в «козачата-ковпачата», а вместо «Музея УПА» действует «Музей партизанской славы».

«Моему сыну 11 лет. Он приходит домой и начинает спорить со мной и женой на политические темы. Бывает, придет и начинает рассуждать, что Россия оккупировала Украину или о том, что Путин — это фашист», — рассказывает родитель ребенка из школы имени партизана С. Ковпака.

И это неудивительно, ведь по всей стране даже в Донбассе с детьми ведется целенаправленная работа. Так, в начале этого года интернет облетел видеоролик из Краматорска, где некий Юрий Ковтенко (представитель «Правого Сектора» с позывным «Мэднесс») провел урок «патриотизма» для детей одной из городских школ.

«Вы должны определиться с кем вы: с украинскими защитниками или с этой саранчой под триколором, которая сжигает сейчас наши города, наши села <..>», — призывает новый «учитель» сделать выбор.

В результате такой пропаганды, конфликт на Украине проходит уже не по линии «Восток-Запад» а между родителями и детьми. Так же не исключено, что поступок Павлика Морозова вскоре будет приводиться в назидание новым поколениям украинцев.

Соглашательство

«Скажем, моя позиция отличается от того, что детям рассказывают в школе, но если я начну спорить с учителями, то это отразится на ребенке. Вот, в соседней «Славянской гимназии» одна из мам просто отказалась сдавать деньги на АТО. Так скандал раздули и в центральных СМИ, и СБУ привлекали», — дополняет историю о реалиях воспитания и детей, и их родителей в современных школах столицы еще одна мама учащегося.

Формально, родители не должны сдавать деньги на помощь воинам АТО или давать согласие на посещение детьми различных военных лагерей, но морально-психологическое воздействие и манипуляции с привлечением к уголовной ответственности «за сепаратизм», заставляют людей смириться с положением.

Тенденция такова, что попытки повлиять на детей и их родителей начинаются еще с детского сада. Как это, например, происходит

в 201-м детском саду г. Киева.

«У нас, в детском саду, проводили акцию «Отправь подарок воину АТО». Я была против, но проблема в том, что другие родители к этому относятся как к должному. Те, у кого есть дети постарше, вообще, в том году, отправляли в какой-то патриотический лагерь в Карпатах», — поделилась информацией мама дошкольника.

История повторяется

Государственную функцию по воспитанию подрастающего поколения активно перехватывают различные милитаристские формирования типа «Азова» или политические силы типа «Правый Сектор» (запрещенная в РФ организация — ред.) или «Национальный корпус».

Учитывая риторику киевских властей и системное попустительство их подчиненных, можно сделать вывод — процесс радикализации молодежи является скорее спланированным. С одной стороны, государство и школы сложно обвинить в русофобии (документов о проведении тех или иных сомнительных акциях — нет), а с другой стороны, на лицо факты способствования деятельности третьих лиц в воспитании детей.

Напомним цитату немецкого журналиста и писателя Гвидо Кноппа из его работы, посвященной вопросу воспитания молодежи в Третьем рейхе в 30-х гг. XX ст.: «Они (члены «Гитлерюгенда» — прим. ред.) ночевали в палаточных лагерях и копнах сена. Каждый год примерно 2000 членов «Гитлерюгенда» с воодушевлением отзывались на призыв вождя Гитлерюгенда Бальдура фон Шираха: «Мы маршируем к фюреру. Если он пожелает, мы будем маршировать для него».

Александр Соловьев, Ukraina.ru

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Возвращать Украину надо не громкими заявлениями, а улучшением жизни в самих Республиках, — Олег Царев

Заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании нового государства — Малороссии — слишком запоздалое решение и более желаемое, чем действительное, — заявил в своем комментарии «Русской Весне» депутат последней легитимной Верховной Рады, глава парламента Новороссии Олег Царев. «Я не думаю, что это каким-либо образом согласуется с Минскими соглашениями, потому что если Захарченко будет претендовать на руководство всей Украиной, то тогда придется их заново подписывать. Ведь под ними стоят фамилии тех, кто захватил власть в Киеве и сегодня представляет Украину в международных отношениях. Сомневаюсь, что это одобрят руководители Франции и Германии. Читайте также: ДНР и ЛНР создают государство Малороссия, — Захарченко Проект восстановления законной власти в стране — это то, что надо было делать еще в 2014 году, надо было возвращать Виктора Януковича и Николая Азарова на Донбасс, который тогда еще был территорией Украины. Законный президент и премьер на территории (тогда еще) Донецкой области позволили бы говорить, что легитимность власти в Донецке распространялась бы на всю Украину. В настоящее же время это предложение скорее желаемое, чем действительное. Какой бы уважаемый и заслуженный лидер республики ни был, он не может принимать такие решения самостоятельно. Надо как минимум согласование парламента и не только Донецкой, но и Луганской республики. Мои бывшие коллеги-депутаты были на встрече со спецпредставителем США по украинским вопросам Куртом Уолкером, который приезжал в Киев и встречался с депутатами Верховной рады. Уолкер говорил о том, что Украина должна присоединить Донбасс не военным путем, а созданием более высоких социальных стандартов, более благоприятных условий для бизнеса и т. д. и т. п. Курт обещал, что США будут помогать Украине, будут выделять средства. Именно под будущее выделение денег, с тем, чтобы на Украине не разворовали эти средства, США заблаговременно начало организовывать работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Я считаю очень вероятным выделение достаточно больших средств Украине в том случае, если Верховная Рада разрешит продажу украинской сельскохозяйственной земли и проведёт большую приватизацию. Выделение средств на реформы, борьба коррупцией, западные инвестиции способны создать на некоторое время в Украине иллюзию преуспевания. Читайте также: Мы против! В Германии и Франции требуют от России «осудить создание Малороссии» Враждебное к России и к русским, напитанное западными деньгами неонацистское государство — это серьезный вызов не только для народных Республик, но и для всей России. Аналогичный подход к экономике республик нужен и в ЛДНР. Вместо создания ярких информационных поводов лидеры республик должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы уровень жизни на Донбассе был выше, чем на Украине. Чтобы запустились и работали все предприятия, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. Это лучший способ завоевать симпатии жителей Украины и невоенным путем вернуть ее в политическую орбиту России. Для начала, и причём не важно в рамках какого проекта — ЛНДР, Новороссии или Малороссии, было бы целесообразно наконец-то решить вопрос об устранении границы и таможни между ЛНР и ДНР, а также упростить пересечение российской границы жителям Республик», — подчеркнул Царев. Читайте также: СРОЧНО: Порошенко прокомментировал создание Малороссии

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История одного позора и Адвокат Сталина передает привет Марку.



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