Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017
- 12:23 В Херсоне всех первоклассников переводят на украинский язык.
- 11:41 Саакашвили: Я знаю все входы и выходы на Украине.
- 11:28 Украинские военные «волонтеры» растеряли оружие в Одессе.
- 10:20 Гуманитарная катастрофа на Украине. Инфографика.
- 09:38 Саакашвили: «Я сыграл решающую роль в отставке Яценюка».
- 08:47 Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом.
- 08:43 «Ребятки, здесь все супер», — оперный певец из Днепропетровска похвастался отдыхом в Крыму (ВИДЕО).
- 07:00 Прозрение или заказ Порошенко? Запад заметил угрозу нацизма на Украине.
- 05:00 Россия пытается уничтожить Украину? Нет, она удерживает ее от суицида.
- 04:31 Чтобы жизнь наладилась окончательно.
- 04:30 ЛНР приглашает жителей захваченных Киевом территорий на культурные и спортивные мероприятия.
- 01:30 Мустафа, ты считаешь, что это важно?.
В Херсоне всех первоклассников переводят на украинский язык
На Украине в Херсоне собираются проводить обучение всех первоклассников города только на украинском языке.
Об сообщил Юрий Никонов, начальник городского управления образования.
По его словам, глава областной администрации Андрей Гордеев выдал распоряжение, которое обязывает утвердить ориентировочный план перевода русскоязычных общеобразовательных учебных учреждений области на украинский язык.
Из этого следует, что все первоклассники, которые пойдут в школу в этом году, будут учиться на украинском языке. Ученики четвертых и пятых классов перейдут на украиноязычное обучение в 2018-2021 годах.
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Саакашвили: Я знаю все входы и выходы на Украине
Экс-губернатор Одесской области и беглый президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно лишенный украинского гражданства, рвется обратно в «незалежную» и грозит Порошенко судом.
Об этом опальный политик рассказал в большом интервью одному из украинских СМИ.
По словам Саакашвили, он найдет возможность въехать на Украину, если поставит перед собой такую задачу.
«Если будет нужно мое присутствие на месте (на Украине — прим. РВ), я буду присутствовать на месте. Не проблема. Еще раз говорю, во времена Януковича я приехал вопреки его запретам. Я приехал и въехал сюда.
Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (Порошенко, − прим. РВ) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине», — бахвалится экс-губернатор Одесской области.
Кроме того, Саакашвили заявил, что намерен обжаловать указ Порошенко о лишении его украинского гражданства в судебном порядке.
«Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург», — пригрозил Саакашвили.
Он добавил, что в настоящее время занимается созданием Штаба совместных действий и грядущей осенью собирается проводить встречи во всех регионах Украины, «мобилизовать людей и требовать от власти фундаментальных изменений».
«Порошенко очень надеется, что я сейчас успокоюсь и переключусь на другие темы. Он сказал, что мне, мол, некуда деться, поэтому я околачиваюсь в Украине.
Нет, мне есть куда деться — только в Украине! Я сказал, что доведу до конца борьбу в Украине. Я себя чувствую украинцем», — патетично заявил изгнанный из «незалежной» грузин.
«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом.
Я работал в Администрации Порошенко и знаю, что большую часть времени он решает на рабочем месте вопросы своего бизнеса», — добавил Саакашвили.
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Украинские военные «волонтеры» растеряли оружие в Одессе
На Украине в Одессе в районе 10-й станции Большого Фонтана киевские т.н. «волонтеры» потеряли автомат Калашникова и пистолет Макарова.
Об этом сообщает некий общественник Алексей Лупоносов, передает Таймер.
По словам волонтера, столичные гости оставили свой автомобиль, в котором хранилось оружие неподалеку от пляжа. Неудивительно, что машина, оставленная без присмотра приглянулась местным преступникам, которые, собственно, ее и «обчистили».
Среди прочих украденных вещей, сетует Лупоносов, были и автомат Калашникова и пистолет Макарова. Примечателен даже не тот факт, зачем общественникам возить с собой оружие вне зоны боевых действий, как то, что они утверждают, что оружие было легальным. Однако среди украинских законов нет закона о хранении и ношении автоматов и пистолетов гражданами страны. Единственное исключение — наградное оружие, коими, видимо и были украденные огнестрелы.
Однако, известно, что наградным оружием может быть пистолет, но никак не автомат. Поэтому возникает вопрос, что именно Лупоносов имел в виду, говоря о «совершенно легальном» оружии.
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Гуманитарная катастрофа на Украине. Инфографика
Обстрел карателями ВСУ жизненно важных объектов
Насосная станция первого подъёма Южнодонбасского водовода является единственным и безальтернативным источником подачи питьевой воды для 60 населенных пунктов на территории подконтрольной Украине.
Даже министры «незалежной» не верят в светлое будущее страны
Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что только 56,2% трудоспособного населения Украины имеют работу, почти 20% из них попадают в категорию бедных.
«Наша страна вымирает. За три года — минус 329 тысяч человек. Это больше, чем население Херсона», — написал он
Госстат говорит, что средняя зарплата в Украине за 2016 год — 203 $.
ООН признало Украину одной из беднейших стран в мире
На сегодняшний день 80% украинцев живут за чертой бедности, сообщил координатор системы ООН в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в стране Нил Уокер
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Саакашвили: «Я сыграл решающую роль в отставке Яценюка»
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что делал всё для того, чтобы бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк ушёл в отставку.
Об этом он сказал в интервью Украинской Правде.
«Я был против Яценюка полностью. Я сознательно всё делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца – до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошёл олигархический договорняк», — заявил Саакашвили.
Ранее Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом. 26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства.
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Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал свою главную ошибку в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко.
«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом», — цитирует Саакашвили RT.
По его словам, большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте вопросы, связанные с бизнесом.
Ранее Саакашвили заявил, что у него есть много разных возможностей для въезда на Украину.
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«Ребятки, здесь все супер», — оперный певец из Днепропетровска похвастался отдыхом в Крыму (ВИДЕО)
Солист Днепропетровского театра оперы и балета Самвел Адамян похвастался своим отдыхом в Крыму.
Соответствующее видео он опубликовал на своем Youtube-канале.
Певец побывал в Алупке, Ялте и Симеизе. В своем ролике он восхваляет крымскую природу и кухню, а также радуется низким ценам в российском Крыму.
«Ребятки, здесь все супер», — говорит своим подписчикам житель Днепропетровска.
Он также добавил, что в Крыму «прекрасно и люди все равно едут отдыхать».
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Прозрение или заказ Порошенко? Запад заметил угрозу нацизма на Украине
Судя по серии публикаций в популярных западных СМИ, «преторианская гвардия» Авакова с нацистскими татуировками резко перестала устраивать то ли иностранных журналистов, то ли украинские власти.
Вполне возможно, что растущее влияние «Азова», раскинувшего свои зонтичные организации буквально во все сферы общества, поставило Порошенко перед необходимостью устранить эту угрозу — раз и навсегда.
Популярное американское интернет-издание BuzzFeed опубликовало 22 июля статью с заявлением о том, что «аналитики по безопасности опасаются, что украинский конфликт вызвал трансформацию правых экстремистских группировок на Западе».
Далее в статье приводится мнение специализирующего на Восточной и Южной Европе эксперта Яна Цингела из аналитического центра по безопасности Globsec (Словакия): «Для нас в Центральной Европе… Украина — что-то вроде нашей Сирии».
Очевидно не случайно упомянутый в статье отчет об иностранных добровольцах в украинских частях назван «Не только Сирия». Приводимые представителями словацкого центра цифры действительно сравнимы с числом европейцев, уехавших воевать на Ближний Восток.
«На Украину приехали более 2 тыс. иностранных боевиков из 55 стран», — излагает BuzzFeed слова эксперта Globsec Каспера Рекавека, автора указанного выше отчета.
Например, по его данным, около 100 добровольцев прибыли на Украину из Германии, 50 из Франции, 25 из США и т. д.
Конечно, как говорит Цингел, «есть разница», по сравнению с боевиками ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) — эти, вернувшись домой, «не станут себя взрывать», однако они получили военную подготовку, «мы не знаем, к чему они готовятся» далее.
Такая мысль выглядит более доходчивой для жителей западных стран, нежели достаточно приевшиеся рассказы о военном конфликте в далекой стране на краю Европы. Важный момент, отмеченный журналистами BuzzFeed: «Украинская сторона притянула к себе определенную часть иностранных боевиков, многие из которых имели связи с нацистскими группами».
К этой теме накануне обратился еще целый ряд изданий. Чешское издание Reporter magazin 29 июня разместило рассказ своего журналиста Станислава Крупаржа, побывавшего на базе полка Нацгвардии «Азов» в поселке Урзуф под Мариуполем.
«В полку их около тысячи, и около десяти процентов из них — иностранцы, зачастую убежденные нацисты», — пишет Крупарж о бойцах части.
У одного из описанных и сфотографированных им украинских бойцов «Азова» с позывным Гэндальф на груди поверх бронежилета наклеено крупное изображение эсэсовской «мертвой головы». Символы Третьего рейха зафиксированы и на теле других бойцов, отражая их радикальные взгляды: «Мое внимание привлекает молодой человек в самом темном углу.
У него на груди слева татуировка в виде огромной свастики, а справа — гренадер СС в бою… Здесь ненавидят все советское и все либеральное. А еще — голубых, лесбиянок и, как тут говорят, цветных иностранцев, ВИЧ-инфицированных, арабов и нынешнее украинское руководство». Не случайно свой репортаж Крупарж озаглавил «Полк „Азов”. Между свастикой и мечтой о свободе». 24 июня статью «Крайне правые набирают влияние на Украине» опубликовала влиятельная французская газета Le Monde.
В центре внимания вновь «Азов» и его противостояние с центральными властями страны. «Ультранационалисты долгие годы довольствовались лишь шумными факельными шествиями, однако теперь намереваются оказать серьезное влияние на будущее страны, которая выведена из равновесия после трех лет войны, — пишет журналист Бенуа Виткин.
Весной члены новой крайне правой партии «Национальный корпус» организовали блокаду нескольких российских банков на Украине, вынудив в результате Сбербанк (крупнейший из них) продать свою дочернюю компанию в стране. Эта блокада повлекла за собой столкновения с полицией в нескольких городах, однако все же заставила власть уступить: в середине марта президент подписал указ с запретом для представительств российских банков переводить доходы в Россию.
Эта победа над «связанной с Россией правительственной олигархией», как выразился представитель руководства «Национального корпуса» Александр Алферов, была не единственной. Далее Виткин упоминает, что «Национальный корпус» сформировался на основе батальона «Азов», который прославился эмблемой в стиле дивизии СС «Дас Райх», а также обвинениями в военных преступлениях» (об этом пишет в своем репортаже и Крупарж) и приводит мнение хорошо известного на Западе украинского эксперта по крайне правым Вячеслава Лихачева о том, что «Национальный корпус» является даже более радикальным и расистским, чем запрещенная в РФ экстремистская организация «Правый сектор»**, уже известная на Западе.
«Если ситуация в экономике продолжит обостряться, националисты могут попытаться дестабилизировать государство насилием», — цитирует французский журналист слова некоего «высокопоставленного представитель спецслужб» и как бы в подтверждение этого упоминает заявление лидера «азовцев» Андрея Билецкого, озвученное при создании «Национального корпуса» в октябре 2016 года: «Мы хотим прийти к власти путем выборов, но у нас есть и другие средства». 15 июня статьей «Ультраправые военизированные формирования на Украине бросают вызов правительству страны» выстрелила газета Washington Post.
Здесь вещи названы уже своими именами. «На фоне продолжающейся на Украине борьбы против поддерживаемых Россией сепаратистов Киев сталкивается с другой угрозой в отношении своего долгосрочного суверенитета — она исходит от обладающих большими возможностями крайне правых ультранационалистических группировок. Эти группировки не останавливаются перед применением насилия для реализации своих целей, которые, несомненно, противоречат принципам толерантной и ориентированной на Запад демократии, которой Украина якобы хочет стать», — пишет в этом влиятельном либеральном издании бывший руководитель восточноевропейских проектов Агентства США по международному развитию (USIAD) Джошуа Коэн.
Названы и конкретные угрожающие группировки.
«Важно то, что правительство должно прекратить любые связи между правоохранительными органами и крайне правыми организациями. Последний пример такого рода имеет отношение к Министерству внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков. Аваков имеет давнишние связи с батальоном „Азов”, с военизированной группировкой, использующей символы SS в качестве своих знаков отличия. Кроме того, эта группировка, наряду с несколькими другими, в начале войны на востоке были интегрирована в вооруженные силы и в Национальную гвардию. Критики обвиняют Авакова в использовании ее членов для запугивания оппозиционных средств массовой информации», — подробно излагает Коэн.
«Заместитель Авакова Вадим Троян был членом неонацистской военизированной организации «Патриот Украины»… Аваков использовал группировку «Патриот Украины» для продвижения своих деловых и политических интересов в то время, когда он был губернатором в восточной Украине, а, став министром внутренних дел, он сформировал и вооружил экстремистский батальон «Азов» во главе с Андреем Билецким по кличке «Белый Вождь», призывавшим к крестовому походу против «возглавляемых семитами недочеловеков», — пишется также в статье.
Приведены и вполне конкретные требования к руководству Украины, точнее — к его западным кураторам, находящимся прежде всего в том же Вашингтоне.
«Подобным чиновникам (очевидно, речь об Авакове и его заместителях. — прим. авт.) не место в правительстве, основанном на верховенстве закона; они должны уйти,- пошагово постулирует Washington Post. — Сейчас еще не поздно для правительства предпринять шаги для восстановления своего контроля и верховенства закона.
Прежде всего власти должны заявить о политике „нулевой терпимости” в отношении насилия со стороны крайне правых. Президент Петр Порошенко должен приказать основным правоохранительным органам — Министерству внутренних дел, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре — сделать борьбу против крайне правых группировок своим главным приоритетом. Законодательная база для привлечения к ответственности членов экстремистских группировок, несомненно, существует».
Как видим, выводы и тезисы, приведенные в этих изданиях, практически идентичны, совпадая даже в конкретных моментах (эсэсовская символика «Азова», усиление крайне правых, их нажим на власть и угроза ее перехода в руки неонацистов). Синхронность появлений целого ряда таких публикаций наводит на мысль о возможном заказе.
Хотя авторы статей от этого, конечно, открещиваются, более того, подчеркивают, что могут сказать что-то плохое и про сепаратистов, и про Россию, но… «Азов» и угроза от него все равно проходят рефреном через их публикации. В этой связи примечателен громкий демарш, который устроил 29 июня (когда вышла уже третья из перечисленных выше статей в западных СМИ с выпадами в адрес «Азова») депутат Верховной рады Олег Петренко — «азовец» и один из лидеров «Национального корпуса», избранный в 2014 году от Блока Петра Порошенко (БПП) и входящий в его парламентскую фракцию. Он заявил, что не может оставаться во фракции БПП, так как позиции партии власти и «Азова» резко разошлись, что у полка «сейчас существует острая фаза конфликта с военным и политическим руководством страны», что «Служба безопасности сейчас делает все, чтобы показать, что „Азов” — это неуправляемая ОПГ».
К этому можно добавить сделанное 16 июня заявление пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежда Максимец о том, что именно арестованный член «Национального корпуса» Ярослав Тарасенко подвез на автомашине убийцу Вороненкова к месту преступления. Депутат-«азовец» в том же интервью «Цензору. Нет» озвучил встречные угрозы власти.
«У нас есть свои амбициозные планы. Мы бы хотели создать свою группу в парламенте, — заявил Петренко. — У нас подписан меморандум о сотрудничестве со «Свободой», «Правым сектором» и другими националистическими силами… Процесс идет. Есть все шансы, что народные депутаты от «Национального корпуса», «Свободы» и другие настоящие патриоты Украины смогут создать депутатскую группу, прежде всего, как инструмент для эффективной парламентской работы».
Появление группы националистов в парламенте, после того как на выборах 2014 года удалось не допустить туда «Свободу», а прочие крупные организации — такие как «Правый сектор» и «Азов» — ограничить прошедшими по мажоритарным округам лидерами, стало бы крайне неприятным сюрпризом для действующей власти. Не столько потому, что продемонстрировало бы усиление крайне правых, сколько потому, что дало бы им публичную площадку для пиара себя в качестве оппозиции Порошенко. Официально свой выход из фракции БПП Петренко мотивировал нежеланием Петра Порошенко подписать закон об амнистии участникам «АТО».
Можно вспомнить, что по поводу того же закона 31 мая Билецкий заявил в эфире телеканала «Эспресо» после того, как днем ранее националисты ворвались в здание львовской областной рады: «Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион». То есть, «азовцы» анонсировали такие же штурмы по всей Украине, послав власти конкретную «черную метку». Именно после этого в зарубежных СМИ западному обществу и истеблишменту начали объяснять, насколько опасны для демократии нацисты, собравшиеся в «Азове» и «Национальном корпусе», и покрывающий их Аваков, и что угрозу со стороны нацистских военизированных формирований надо ликвидировать.
После демарша Петренко информационная кампания несколько сошла на нет, но вряд ли прекратилась полностью. В последние дни она вновь возобновилась, после того, как 12 июля Петренко официально покинул ряды фракции, а группы националистов в Верховной раде, несмотря на угрозы о ее создании, так и не появилось. ««Азов» — вероятно, самый известный батальон в этом конфликте — существенно разросся с момента своего создания.
Этот рост нашел отражение не только в его функции как военизированного формирования, но и в его функции как платформы для гражданского, политического и «негражданского» общества. «Азов» как «бренд» состоит из трех основных элементов — одного правительственного (батальон «Азов») и двух неправительственных. Неправительственные институты сейчас играют весьма значимую роль в украинском обществе, и за последний год они успели обзавестись дурной славой, — отмечал 19 июля журналист Майкл Шелдон в статье «Украине необходимо решить проблему парамилитарных формирований», вышедшей в американском издании The National Interest.
«Добровольческие батальоны представляют собой вызов легитимности украинскому правительству… Эти формирования также соперничают с правительством за монополию на узаконенное насилие. Множество признаков указывает на то, что… руководство СБУ намеревается решить эту проблему», — подчеркивал он.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
** Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Россия пытается уничтожить Украину? Нет, она удерживает ее от суицида
Украинское издание «Зеркало недели» озаглавило одну из своих публикаций в минувшее воскресенье так: «Украина передала в суд ООН доказательства преступлений РФ».
А первый абзац публикации звучит следующим образом: «Документы свидетельствуют о том, что руководство России целенаправленно пытается уничтожить украинское государство».
Налицо очередной коллективный подлог украинских политиков, чиновников и СМИ, рассчитанный на обывателя.
На самом деле украинская сторона передала в Международный суд ООН не документы и не доказательства финансирования Россией терроризма в Донбассе, а всего лишь очередные фальсифицированные записки-обращения, призванные переложить ответственность украинских властей и карателей за многочисленные преступления в собственной стране на Россию.
Да и заявил о передаче «документов» в суд ООН не кто-нибудь, а глава СБУ Василий Грицак — один из лидеров правящего сегодня на Украине преступного клана.
Ложь — визитная карточка Киева
По словам Грицака, предоставленные в МС ООН документы свидетельствуют о том, что высшее руководство России «развернуло широкомасштабную работу по уничтожению украинского государства».
В качестве «доказательства» такой работы называются и «непосредственное участие России в войне» в Донбассе, и «оккупация Крыма», и «искусственное инспирирование спецслужбами РФ общественно-политических конфликтов» на Украине, и «информационная агрессия», и «финансирование терроризма», и якобы предоставление «террористам» (ополченцам Донбасса) вооружений.
Здесь что ни пункт, то чудовищная и изощренная ложь, переворачивание ситуации на Украине и в Донбассе с ног на голову.
О какой широкомасштабной работе по уничтожению украинского государства может идти речь, если Российская Федерация до сих пор не предприняла ни одного превентивного шага, направленного на ухудшение в этой стране экономической или социально-политической обстановки?
Те немногочисленные и, на самом деле, весьма «аккуратные» меры по ограничению российско-украинского сотрудничества в сфере, например, торговли, поставок комплектующих, авиационного и железнодорожного сообщения и тому подобные, которые действительно применены по отношению к Украине, являются ничем иным, как зеркальным ответом России на различные действия украинских властей.
Не Россия начала борьбу с проникновением на свой рынок товаров из соседней страны. Не российские патриоты грабят оказавшиеся на ее территории фуры или громят украинские банки.
Всем этим занимаются украинские праворадикалы, выталкивая из страны не только российские банки, российский капитал и иностранные транспортные кампании, но также заподозренных в симпатиях к России украинских «сепаратистов».
Не Россия является инициатором прекращения авиасообщения между двумя странами, а Украина, и не РЖД отменила прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Москвой. Не россияне перекрывает водоканалы, подающие воду в Крым, и не они устраивают блокаду поставок на Украину угля.
Не Россия остановила производство самолетов на заводах концерна «Антонов», задешево продав уникальные технологии китайцам. Не россияне рубят лес в Карпатах и отправляют его в Европу, не российские компании вагонами вывозят на Запад украинский чернозем, и не они останавливают на Украине атомные станции и закрывают НИИ и КБ.
Не Россия завалила мусором всю Львовскую область и продолжает заваливать им Киевщину. Не она лишает украинцев доступа к научной и объективной информации о собственной истории и чтению книг классиков русской и украинской (нашей общей) литературы.
Все эти и еще тысячи других вредоносных для Украины действий осуществляют сами киевские власти в союзе с разного рода радикальными националистическими группировками.
И до какого уровня лжи и моральной низости нужно дойти, чтобы приписывать все свои злодеяния России, продолжающей терпеть выходки и клевету украинской власти, придерживаясь тезиса «народ не виноват в том, что творит на Украине бандеровский режим»!
Россия спасает Украину
Киев называет украинцев (тех из них, кто не согласен с политикой властей) сепаратистами и террористами — в то время как террористы сегодня на Украине находятся в Киеве. Это ведь Киев поддерживает запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ,* с которой борется не кто иной, как Россия.
И уж если всерьез говорить о терроре, то можно ли назвать хоть один террористический акт, совершенный «террористами» Донбасса на Украине? Я уже не говорю про Россию, которая не поддерживает террор где-либо и в каком-либо формате, всякий раз подчеркивая свою приверженность праву.
Это ведь Киев предпочитает террор и диверсии открытому и честному бою, взрывая на территории противника не только ополченцев, но и гражданские объекты. Это ведь он пытается блокировать фильтровальную станцию под Донецком, чтобы лишить миллионы людей воды. Это прокиевские «общественные» деятели взрывали опоры линий электропередачи, прекратив подачу электричества в Крым, и это представители ВСУ в результате организации террористической атаки на полуострове убили весной прошлого года российского военнослужащего.
Самой разумной реакцией России на все то, что сегодня творят на Украине киевские власти и поддерживаемые ею националисты-бандеровцы, стала бы подача Россией собственного обращения в Международный суд ООН с документальным подтверждением того, что практически все, приписываемое украинскими политиками России, на самом деле — результат действий киевских властей.
В сущности, Россия не только не пытается уничтожить Украину, но, напротив, она парадоксальным образом спасает соседнее государство от погружения в полный хаос, нищету и кровавую гражданскую войну.
Россия признала результаты президентских выборов в этой стране, тем самым дав Украине шанс на мирный выход из тупика, в который ее загнали Майдан и государственный переворот. Россия лишь с третьей попытки решилась поддержать референдум в Крыму — после того, как стала совершенно очевидной перспектива уничтожения русского населения на полуострове праворадикалами. Она не порвала отношения с Украиной ни после кровавого преступления нацистов в Одессе, ни после начала так называемой «АТО» (военной операции в Донбассе. — Прим. ред.), ни после провокации Киева с малазийским «Боингом», ни в ситуации с явным нарушением киевским режимом Минских соглашений. Она сверхтерпеливо ждет, когда режим выдохнется, а украинский народ прозреет и сам решит свою судьбу.
Российское руководство продолжает гнать сибирский газ в Европу через территорию Украины, убеждая Киев, что ему выгоднее не переплачивать за этот газ, получая его окольным путем — через Словакию. Оно терпимо и — сверх всякой меры — толерантно по отношению к очевидным преступникам, к государству, провозгласившему террор по отношению к России и дерусификацию основой всей своей государственной политики.
Народ Украины не виноват?
Украинцам, большинство из которых, будем говорить прямо, поддержало Майдан, не хочется признавать очевидное, а самое главное — признать собственную глупость и причастность (прямую или косвенную) к тем преступлениям, которые стали визитной карточкой Киева.
Многие украинцы продолжают настаивать на том, что все вышеперечисленное (блокады, люстрации, убийства сограждан, нацизм и прочее) совершают не украинцы, а «агенты Путина» и «сепаратисты». Почему? Да потому, что так легче продолжать врать себе и поддерживать явно завышенную самооценку.
К сожалению, в России последовательно придерживаются уже упомянутого мной тезиса: «Народ не виноват в преступлениях режима». Насколько верна данная формулировка — предмет отдельного разговора, но факт остается фактом: в России предпочитают считать, что решение проблем Украины — внутреннее дело самих украинцев. А значит, тезис об ответственности России за то, что происходит на Украине, как и тезис о том, что Россия представляет угрозу для украинского государства, — чистейшей воды демагогия.
Лично я, в принципе, не исключаю, что Украина как страна давно приказала бы долго жить, если бы ее так или иначе не поддерживала Россия. Именно Россия удерживает сошедшую со своей цивилизационной орбиты Украину от окончательного суицида.
Наша страна продолжает нянчиться с Ненькой и держать свои границы открытыми для всех украинцев — как для тех, кто бежит от киевского режима, так и для тех, кто приезжает в Россию, чтобы заработанными в ней деньгами пополнить копилку войны против русских в Донбассе.
Российские чиновники продолжают легитимировать киевский режим, ведя с ним душещипательные разговоры на различных международных площадках и предоставляя представителям бандеровской власти возможность лить грязь на Россию в эфире российских телеканалов.
Россия неоправданно мягка по отношению к преступной киевской власти и необоснованно терпима к русофобским беснованиям на Украине. В нашей стране не хотят признавать, что Киев давно объявил России войну и ведет ее всевозможными и непотребными способами, и раз так, то он должен быть наказан — адекватно, жестко и эффективно.
Впрочем, сколько веревочке ни виться… Полагаю, что принятое в среду конгрессом США решение о расширенных санкциях по отношению к России приблизит неизбежную развязку.
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Владимир Лепехин
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Чтобы жизнь наладилась окончательно
Крестный ход и журналисты-разжигатели.
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ЛНР приглашает жителей захваченных Киевом территорий на культурные и спортивные мероприятия
В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса учреждения культуры и ведущие спортивные учреждения Республики приглашают жителей, подконтрольных Киеву районов Луганщины на спортивные и культурно-досуговые мероприятия.
Необходимо отметить, что все основные луганские учреждения культуры сохранили свой кадровый состав и материальную базу.
Так, например, свои выставки регулярно проводят Луганский краеведческий музей, Луганский художественный музей, Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия», Литературный музей В. И. Даля, Городской историко-художественный музей города Стаханова и многие другие.
Кроме того, для всех желающих всегда открыты двери Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, Луганского академического театра кукол и Луганского государственного цирка.
Жители подконтрольных Украине территорий Донбасса могут воспользоваться специальным абонементом по проекту «Культурный уикенд в Луганске», чтобы посещать учреждения культуры Республики бесплатно.
Кроме того, в ЛНР систематически проходят конкурсы, фестивали, концерты, молодежные флешмобы и акции.
Более подробную информацию о мероприятиях, проводимых в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса можно узнать, позвонив на горячую линию Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР: (066) 42-79-162. www.vk.com/gumlnrsu, www.fb.com/gumlnrsu, www.ok.ru/gumlnrsu
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Дмитрий Дзыговбродский, публицист
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Мустафа, ты считаешь, что это важно?
Я никогда не променял бы свободу на возможность быть с стае.
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