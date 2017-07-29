Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017

Судя по серии публикаций в популярных западных СМИ, «преторианская гвардия» Авакова с нацистскими татуировками резко перестала устраивать то ли иностранных журналистов, то ли украинские власти.

Вполне возможно, что растущее влияние «Азова», раскинувшего свои зонтичные организации буквально во все сферы общества, поставило Порошенко перед необходимостью устранить эту угрозу — раз и навсегда.

Популярное американское интернет-издание BuzzFeed опубликовало 22 июля статью с заявлением о том, что «аналитики по безопасности опасаются, что украинский конфликт вызвал трансформацию правых экстремистских группировок на Западе».

Далее в статье приводится мнение специализирующего на Восточной и Южной Европе эксперта Яна Цингела из аналитического центра по безопасности Globsec (Словакия): «Для нас в Центральной Европе… Украина — что-то вроде нашей Сирии».

Очевидно не случайно упомянутый в статье отчет об иностранных добровольцах в украинских частях назван «Не только Сирия». Приводимые представителями словацкого центра цифры действительно сравнимы с числом европейцев, уехавших воевать на Ближний Восток.

«На Украину приехали более 2 тыс. иностранных боевиков из 55 стран», — излагает BuzzFeed слова эксперта Globsec Каспера Рекавека, автора указанного выше отчета.

Например, по его данным, около 100 добровольцев прибыли на Украину из Германии, 50 из Франции, 25 из США и т. д.

Конечно, как говорит Цингел, «есть разница», по сравнению с боевиками ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) — эти, вернувшись домой, «не станут себя взрывать», однако они получили военную подготовку, «мы не знаем, к чему они готовятся» далее.

Такая мысль выглядит более доходчивой для жителей западных стран, нежели достаточно приевшиеся рассказы о военном конфликте в далекой стране на краю Европы. Важный момент, отмеченный журналистами BuzzFeed: «Украинская сторона притянула к себе определенную часть иностранных боевиков, многие из которых имели связи с нацистскими группами».

К этой теме накануне обратился еще целый ряд изданий. Чешское издание Reporter magazin 29 июня разместило рассказ своего журналиста Станислава Крупаржа, побывавшего на базе полка Нацгвардии «Азов» в поселке Урзуф под Мариуполем.

«В полку их около тысячи, и около десяти процентов из них — иностранцы, зачастую убежденные нацисты», — пишет Крупарж о бойцах части.

У одного из описанных и сфотографированных им украинских бойцов «Азова» с позывным Гэндальф на груди поверх бронежилета наклеено крупное изображение эсэсовской «мертвой головы». Символы Третьего рейха зафиксированы и на теле других бойцов, отражая их радикальные взгляды: «Мое внимание привлекает молодой человек в самом темном углу.

У него на груди слева татуировка в виде огромной свастики, а справа — гренадер СС в бою… Здесь ненавидят все советское и все либеральное. А еще — голубых, лесбиянок и, как тут говорят, цветных иностранцев, ВИЧ-инфицированных, арабов и нынешнее украинское руководство». Не случайно свой репортаж Крупарж озаглавил «Полк „Азов”. Между свастикой и мечтой о свободе». 24 июня статью «Крайне правые набирают влияние на Украине» опубликовала влиятельная французская газета Le Monde.

В центре внимания вновь «Азов» и его противостояние с центральными властями страны. «Ультранационалисты долгие годы довольствовались лишь шумными факельными шествиями, однако теперь намереваются оказать серьезное влияние на будущее страны, которая выведена из равновесия после трех лет войны, — пишет журналист Бенуа Виткин.



Весной члены новой крайне правой партии «Национальный корпус» организовали блокаду нескольких российских банков на Украине, вынудив в результате Сбербанк (крупнейший из них) продать свою дочернюю компанию в стране. Эта блокада повлекла за собой столкновения с полицией в нескольких городах, однако все же заставила власть уступить: в середине марта президент подписал указ с запретом для представительств российских банков переводить доходы в Россию.

Эта победа над «связанной с Россией правительственной олигархией», как выразился представитель руководства «Национального корпуса» Александр Алферов, была не единственной. Далее Виткин упоминает, что «Национальный корпус» сформировался на основе батальона «Азов», который прославился эмблемой в стиле дивизии СС «Дас Райх», а также обвинениями в военных преступлениях» (об этом пишет в своем репортаже и Крупарж) и приводит мнение хорошо известного на Западе украинского эксперта по крайне правым Вячеслава Лихачева о том, что «Национальный корпус» является даже более радикальным и расистским, чем запрещенная в РФ экстремистская организация «Правый сектор»**, уже известная на Западе.

«Если ситуация в экономике продолжит обостряться, националисты могут попытаться дестабилизировать государство насилием», — цитирует французский журналист слова некоего «высокопоставленного представитель спецслужб» и как бы в подтверждение этого упоминает заявление лидера «азовцев» Андрея Билецкого, озвученное при создании «Национального корпуса» в октябре 2016 года: «Мы хотим прийти к власти путем выборов, но у нас есть и другие средства». 15 июня статьей «Ультраправые военизированные формирования на Украине бросают вызов правительству страны» выстрелила газета Washington Post.

Здесь вещи названы уже своими именами. «На фоне продолжающейся на Украине борьбы против поддерживаемых Россией сепаратистов Киев сталкивается с другой угрозой в отношении своего долгосрочного суверенитета — она исходит от обладающих большими возможностями крайне правых ультранационалистических группировок. Эти группировки не останавливаются перед применением насилия для реализации своих целей, которые, несомненно, противоречат принципам толерантной и ориентированной на Запад демократии, которой Украина якобы хочет стать», — пишет в этом влиятельном либеральном издании бывший руководитель восточноевропейских проектов Агентства США по международному развитию (USIAD) Джошуа Коэн.

Названы и конкретные угрожающие группировки.

«Важно то, что правительство должно прекратить любые связи между правоохранительными органами и крайне правыми организациями. Последний пример такого рода имеет отношение к Министерству внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков. Аваков имеет давнишние связи с батальоном „Азов”, с военизированной группировкой, использующей символы SS в качестве своих знаков отличия. Кроме того, эта группировка, наряду с несколькими другими, в начале войны на востоке были интегрирована в вооруженные силы и в Национальную гвардию. Критики обвиняют Авакова в использовании ее членов для запугивания оппозиционных средств массовой информации», — подробно излагает Коэн.

«Заместитель Авакова Вадим Троян был членом неонацистской военизированной организации «Патриот Украины»… Аваков использовал группировку «Патриот Украины» для продвижения своих деловых и политических интересов в то время, когда он был губернатором в восточной Украине, а, став министром внутренних дел, он сформировал и вооружил экстремистский батальон «Азов» во главе с Андреем Билецким по кличке «Белый Вождь», призывавшим к крестовому походу против «возглавляемых семитами недочеловеков», — пишется также в статье.

Приведены и вполне конкретные требования к руководству Украины, точнее — к его западным кураторам, находящимся прежде всего в том же Вашингтоне.

«Подобным чиновникам (очевидно, речь об Авакове и его заместителях. — прим. авт.) не место в правительстве, основанном на верховенстве закона; они должны уйти,- пошагово постулирует Washington Post. — Сейчас еще не поздно для правительства предпринять шаги для восстановления своего контроля и верховенства закона.

Прежде всего власти должны заявить о политике „нулевой терпимости” в отношении насилия со стороны крайне правых. Президент Петр Порошенко должен приказать основным правоохранительным органам — Министерству внутренних дел, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре — сделать борьбу против крайне правых группировок своим главным приоритетом. Законодательная база для привлечения к ответственности членов экстремистских группировок, несомненно, существует».

Как видим, выводы и тезисы, приведенные в этих изданиях, практически идентичны, совпадая даже в конкретных моментах (эсэсовская символика «Азова», усиление крайне правых, их нажим на власть и угроза ее перехода в руки неонацистов). Синхронность появлений целого ряда таких публикаций наводит на мысль о возможном заказе.

Хотя авторы статей от этого, конечно, открещиваются, более того, подчеркивают, что могут сказать что-то плохое и про сепаратистов, и про Россию, но… «Азов» и угроза от него все равно проходят рефреном через их публикации. В этой связи примечателен громкий демарш, который устроил 29 июня (когда вышла уже третья из перечисленных выше статей в западных СМИ с выпадами в адрес «Азова») депутат Верховной рады Олег Петренко — «азовец» и один из лидеров «Национального корпуса», избранный в 2014 году от Блока Петра Порошенко (БПП) и входящий в его парламентскую фракцию. Он заявил, что не может оставаться во фракции БПП, так как позиции партии власти и «Азова» резко разошлись, что у полка «сейчас существует острая фаза конфликта с военным и политическим руководством страны», что «Служба безопасности сейчас делает все, чтобы показать, что „Азов” — это неуправляемая ОПГ».

К этому можно добавить сделанное 16 июня заявление пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежда Максимец о том, что именно арестованный член «Национального корпуса» Ярослав Тарасенко подвез на автомашине убийцу Вороненкова к месту преступления. Депутат-«азовец» в том же интервью «Цензору. Нет» озвучил встречные угрозы власти.

«У нас есть свои амбициозные планы. Мы бы хотели создать свою группу в парламенте, — заявил Петренко. — У нас подписан меморандум о сотрудничестве со «Свободой», «Правым сектором» и другими националистическими силами… Процесс идет. Есть все шансы, что народные депутаты от «Национального корпуса», «Свободы» и другие настоящие патриоты Украины смогут создать депутатскую группу, прежде всего, как инструмент для эффективной парламентской работы».

Появление группы националистов в парламенте, после того как на выборах 2014 года удалось не допустить туда «Свободу», а прочие крупные организации — такие как «Правый сектор» и «Азов» — ограничить прошедшими по мажоритарным округам лидерами, стало бы крайне неприятным сюрпризом для действующей власти. Не столько потому, что продемонстрировало бы усиление крайне правых, сколько потому, что дало бы им публичную площадку для пиара себя в качестве оппозиции Порошенко. Официально свой выход из фракции БПП Петренко мотивировал нежеланием Петра Порошенко подписать закон об амнистии участникам «АТО».

Можно вспомнить, что по поводу того же закона 31 мая Билецкий заявил в эфире телеканала «Эспресо» после того, как днем ранее националисты ворвались в здание львовской областной рады: «Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион». То есть, «азовцы» анонсировали такие же штурмы по всей Украине, послав власти конкретную «черную метку». Именно после этого в зарубежных СМИ западному обществу и истеблишменту начали объяснять, насколько опасны для демократии нацисты, собравшиеся в «Азове» и «Национальном корпусе», и покрывающий их Аваков, и что угрозу со стороны нацистских военизированных формирований надо ликвидировать.

После демарша Петренко информационная кампания несколько сошла на нет, но вряд ли прекратилась полностью. В последние дни она вновь возобновилась, после того, как 12 июля Петренко официально покинул ряды фракции, а группы националистов в Верховной раде, несмотря на угрозы о ее создании, так и не появилось. ««Азов» — вероятно, самый известный батальон в этом конфликте — существенно разросся с момента своего создания.

Этот рост нашел отражение не только в его функции как военизированного формирования, но и в его функции как платформы для гражданского, политического и «негражданского» общества. «Азов» как «бренд» состоит из трех основных элементов — одного правительственного (батальон «Азов») и двух неправительственных. Неправительственные институты сейчас играют весьма значимую роль в украинском обществе, и за последний год они успели обзавестись дурной славой, — отмечал 19 июля журналист Майкл Шелдон в статье «Украине необходимо решить проблему парамилитарных формирований», вышедшей в американском издании The National Interest.

«Добровольческие батальоны представляют собой вызов легитимности украинскому правительству… Эти формирования также соперничают с правительством за монополию на узаконенное насилие. Множество признаков указывает на то, что… руководство СБУ намеревается решить эту проблему», — подчеркивал он.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

** Запрещенная в РФ экстремистская организация.