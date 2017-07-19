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Зачем провозгласили Малороссию

09:04. 19 июля 2017 Просмотров - 520 4 коммент. Опубликовал:

Утро 18 июля 2017 года вполне себе может стать днем, о котором будут потом писать учебники истории. В Донецке провозгласили создание нового государства – Малороссии. Правопреемницы Украины в территории и международном праве, но только основанном на другой, федеративной основе. И конечно – без нацистов.

Почему это было сделано и что это дает?

Политика – вещь весьма приземленная. Тут романтики не задерживаются, мечтатели не заживаются. А вот прагматики правят бал.

Провозглашение государства Малороссия дает сразу несколько плюсов.

  1. Запад ставится перед необходимостью выполнять Минские договоренности. Именно гаранты их выполнения в виде Берлина и Парижа ничего не делают, отсюда и возникает необходимость в новых шагах. Вы убедите Киев выполнять Минские договоренности? Не можете. Ну, так и мы не можем в ситуации их невыполнения «попросить» Донецк «забыть» о Малороссии.
  2. Теперь выполнение Минских договоренностей становится для Запада куда более привлекательным, чем ранее. Хотя для нацистов выполнение этих договоренностей все одно смерть, потому и выполнять их Киев не собирался.
  3. Только ситуация изменилась. Если ранее можно было говорить, что на Донбассе сидят сепаратисты, то теперь там сидят государственники. Они даже и не собираются отделяться от Украины, они хотят её освободить и соединить вновь. Желательно мирными средствами. А это большая разница. То есть свою пропагандистскую риторику УкроСМИ сохранят, но её действие будет ослабевать.
  4. Для победы всегда нужен образ будущего. За что бороться, куда идти. У большевиков этот образ будущего был, у белых его не было. Отсюда и итог. После майдана был образ будущего у путчистов – безвиз, евроинтеграция, зарплата, как в Европе. Прошло три года – будущего, этого образа уже нет. Из европейских «ценностей» только коммунальные тарифы. А вот в Донецке образ будущего есть – мир, единая федеративная страна, дружба с Россией, начавшая под другим названием с чистого листа. И вроде как все грехи останутся в прошлом – смена названия, она как некая амнистия, пусть и только психологически, но действенно. Кстати – грамотно и «безвиз» в Малороссию вписали. Мол, не против его и сохранить – пусть Европа покажет свою лояльность.
  5. Эволюция самоуважения и сознания налицо – кадровому офицеру украинской армии сдаться ополчению, «террористам», «сепаратистам», вроде, как и не с руки. Даже если его от порошенок, ляшков и прочих парасюков тошнит и воротит. Сдаться или перейти на сторону АРМИИ ГОСУДАРСТВА, которое пусть с другим названием, но заявляет себя правопреемником Украины – уже вполне возможно. Даже и присяга не нарушается, ведь давалась она ТОЙ Украине, которую сожгли вместе с Беркутом на майдане.
  6. Для пропагандистской работы новая ситуация – прямо раздолье. Идите к нам – сдавайтесь армии Малороссии. Будет свободно жить в своей же стране и говорить на любом языке свободно. Ходите в вышиванке хоть круглые сутки. На здоровье. И у сидящего в окопе АТО вопрос возникает: а за что я тут сижу? Никто отделяться не собирается, язык запрещать не собираются. За что воевать то? За флаг и название?
  7. Кстати о языке – предлагаю возвращать постепенно правильный смысл словам. Красивое и певучее малороссийское наречие русского языка так и называть. Малороссийский диалект. Малороссийский язык. Уважаем. Ценим. Любим. Пусть на нем говорят, пишут, читают. Наравне с русским языком. Кому на каком удобнее. Куда придет Малороссия — там школы будут изучать два языка, на двух языках вестись делопроизводство. Кому как удобно. Насилия нахлебались уже…
  8. И чем больше Украина будет погружаться в хаос, тем более выгрышно будет выглядеть Донецк и Малороссия. Порядок, тихо. Никакие идиоты не жгут покрышки и никого в мусорные баки не пихают. Порядок всегда выглядит лучше хаоса.

Теперь надо сказать о реакции российских госдеятелей. Реакция вполне разумная – осторожная. Потому, что горячо приветствовать столь тонкую вещь, как провозглашение нового государства – тут спешка не нужна.

На вечер понедельника, самый лучший для России и всего Русского мира сценарий был – Минские договоренности. Сценарий убогий, невыполнимый – но лучший из имеющихся. Каковы были альтернативы? Их было, кроме «Минска», всего две:

  1. Вмешательство России в конфликт, что приводит к большим жертвам и выставляет Россию агрессором в глазах всего мира. Поэтому такой сценарий не приемлем.
  2. Полное невмешательство России в конфликт, что приводит к геноциду людей на Донбассе. А иначе не получится – Киев хочет взять под контроль российско-украинскую границу и одновременно говорит, что ему не нужны 2 млн. «зараженных русизмом» граждан. Границу заняли, граждане не нужны – куда они могут деться? Их могут только истребить. Поэтому такой сценарий категорически не приемлем.

Но вот на вечер вторника появился НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ. Создание государства Малороссия. Этот сценарий меняет всю обстановку и является куда лучшим вариантом. На фоне которого, даже Запад теперь должен УГОВАРИВАТЬ и Донецк, и Луганск, и Москву возвращаться в Минский формат.

Можно поздравить лидеров Малороссии с этим нестандартным шагом. Но борьба за покой на земле Малороссии не закончилась. Она ещё только начинается.

Дай Бог, чтобы мир наступил скорее…

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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4 коммент.»

  • 583 365
    Олег Лебедев 19 июля 2017 в 9:22 Ссылка Пометить
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    Все это предположения, а не документированные факты, конечно. Но весьма вероятно, что так оно и есть. Стариков, бывает, ошибается в своих предположениях, но, насколько я знаю, достаточно редко.

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  • 3800 2738
    марина 19 июля 2017 в 9:37 Ссылка Пометить
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    Украину раграбили,унизили ,опустили,а теперь ее не хотят еще и кормить,не нужен народ.Но это уж слишком ,чтобы Россия кормила и на их условиях ,с их фашистской идеологией.Правильное решение,нужна альтернатива для жизни ,для невыполнимого Минска,для заблудившихся и озлобившихся .Красиво ведь -без олигархов,бандер,гмо,два языка.Но время решит и увидим кто за этим стоит и чего хотят ,конечно все не просто так и пока это не порыв души народа ,но может правильное русло указано.?

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  • 1706 1643
    Леонид Петрович Плотников 19 июля 2017 в 10:48 Ссылка Пометить
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    Народу хочется видеть какую-то положительную перспективу. Видимо, многим надоело это состояние неопределенности под огнем украинской артиллерии. Заявление Захарченко – уже шаг из этого болота… Верно он угадал настроения людей, если идея овладеет массами – она будет реализована…

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  • 52 34
    Татьяна 19 июля 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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    Нравится это кому-то или нет, но Захарченко прав. Восток и юго-восток-это не Украина. У подавляющего большинства людей родной язык-русский. По своему складу души и ума население Запада и Востока сильно отличаются друг от друга. Пора это признать и прекратить издеваться над людьми. Надо провести референдум на всей территории Украины. И люди должны сами выбрать свою судьбу

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