Новости Украины и Новороссии 18 августа 2017

Гордон: Воруют все! Украсть – это сегодня наша национальная идея

Большинство граждан Украины, и не только чиновники и политики, занимаются воровством, заявил в эфире телеканала NewsOne журналист Дмитрий Гордон.

“У нас страна занимается воровством! Я не хочу сказать, что вся, наверняка существуют люди, кому красть нечего. Если было бы что, они, возможно, тоже крали бы. Воровство – это зараза. Если не пресекать его в государственном масштабе – воровать будут все. Потому что я вижу, что вы воруете, соседи мои воруют, и все остальные тоже воруют, а у меня зарплата, допустим, тысячи две гривен и жена говорит: “Ты что, лох? Нам жрать нечего! Все вокруг (и кум наш, и брат, и сват) воруют, а ты из особого теста сделан? Иди, воруй тоже!”. И я бы воровал”, – сказал Гордон.

Чтобы искоренить воровство и коррупцию, нужна политическая воля высшего руководства государства, считает он.

“Если общество покажет нетерпимость к воровству в любых размерах – все очень изменится. Это зависит от руководства страны. Руководство должно с помощью народных депутатов поставить заслон тотальному воровству. Чтобы вы понимали, у нас воруют не только депутаты и министры, у нас воруют все! Народ ворует. Несет все, что попадается под руки. Знаете, это как девиз магазина: “Как дела у вас? Тяжело, но выносим”. Поэтому государство должно сказать: “Все, стоп, с завтрашнего дня прекратили. Ответственность за любое воровство – 10 лет, без возможности внесения залога”, – предложил Гордон.

Он напомнил, что Грузия при президенте Михаиле Саакашвили смогла преодолеть коррупцию.

“Идите в Грузии что-нибудь украдите – тут же семь лет! Идите машину украдите в Грузии – 11 лет. Мобильный телефон в кафе забываешь – за тобой бегут, возвращают его, потому что, не дай бог, подумают, что ты хотел украсть”, – сказал журналист.

Гордон рассказал историю, которая случилась несколько лет назад с одним из украинских бизнесменов.

“Мы с компанией сидели ужинали в одном из элитных ресторанов Киева. Среди нас был олигарх, а у него – телефон Vertu, золотой. Кушали себе, разговаривали, в конце вечера он у меня спрашивает: “Скажи, ты не видел мой телефон?”. Золотой Vertu, подчеркиваю. Я говорю: “Нет, а что?” – “Куда-то я его положил, не вижу”. Я подозвал официанта: “Вы не видели телефон?”. – “Нет”, – отвечает. – “Может, случайно смахнули?”. – “Не-не-не, что вы!”. Напомню: это фешенебельный ресторан. Я подозвал старшую. – “Простите, пожалуйста, вы не видели телефон?”. – “Я сейчас все узнаю”. Возвращается: “Нет, Дмитрий”. А этот бизнесмен уже говорит: “Да перестань! Все нормально. Ну нет – так нет”. Ночью к официанту приехали сотрудники охраны этого олигарха. Оказалось, Vertu подключен к какому-то центру, который определяет, где находится телефон. Украл. Он открыл дверь и сказал: “Вибачте, лихий попутав”. Украсть – это сегодня наша национальная идея. Не заработать головой, а украсть. Тащим-тащим страну, а все еще есть, что тащить”, – сказал журналист.

На видео с 23:15 мин

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Почему Украина приостановила добычу уранового концентрата для АЭС

Украинские шахтёры, которые трудятся на Восточном горно-обогатительном комбинате, начали забастовку, требуя погасить задолженность по заработной плате. Предприятие простаивает уже два месяца, поскольку Государственная служба геологии и недр не продлевает разрешение на добычу уранового концентрата, который используется для нужд АЭС. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что разочарован бездействием ведомства. Кому выгодна сложившаяся ситуация, разбирался киевский корреспондент RT. Украина не добывает урановый концентрат и вынуждена закупать его за границей. Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак недоволен тем, что Государственная служба геологии и недр не продлила государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» (город Жёлтые Воды, Днепропетровская область) разрешение на добычу уранового концентрата. Предприятие внесено в перечень стратегически важных. «В очередной раз разочаровало заседание комиссии Госгеонедр, на котором рассматривалось решение по продлению спецразрешения для добычи урановых руд ВостГОК. Не собрали кворум. И это уже не впервые», — заявил Семерак. Минэкологии инициировало смену состава комиссии Государственной службы геологии и недр, но кадровые решения до сих пор не приняты. Стратегический объект Восточный горно-обогатительный комбинат — крупнейшее в Европе и единственное на Украине предприятие по производству уранового концентрата. Его мощности позволяют добывать около 1 тыс. тонн продукции в год, тогда как потребности 15 украинских АЭС составляют 2,4 тыс. тонн. Дефицит покрывался за счёт импорта преимущественно из России и Казахстана. Руководство комбината заявляло, что намерено сохранить существующие объёмы производства на ближайшие несколько лет. Читайте также: «Мы воюем не с народом Украины, а с бандеровским киевским режимом», — Александр Захарченко рассказал «Русской Весне» о приказе полностью прекратить огонь на Южном фронте Однако с 31 мая 2017 года горно-обогатительный комбинат был вынужден приостановить работу Ингульской шахты, а с 4 июня — Смолинской. Государственная служба геологии и недр, которая подчиняется Министерству экологии Украины, несколько месяцев не может продлить разрешение на добычу урана. Убытки из-за бездействия чиновников руководство предприятия уже оценило в 300 млн гривен ($11,5 млн). Работающие на предприятии шахтёры объявили забастовку, поскольку несколько месяцев не получают заработную плату. «Если к нашим требованиям не прислушаются, мы готовы начать её в Киеве», — сообщили корреспонденту RT на предприятии. Никакой официальной реакции на действия шахтёров пока нет. Выгодный рынок Представители Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что подозревают должностных лиц Восточного горно-обогатительного комбината в нанесении ущерба на $20 млн при закупках уранового концентрата в 2014–2015 годах. «Должностные лица предприятия, зная, что общество Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH (австрийская компания-посредник. — RT) осуществляет лишь посредническую деятельность, подписали с ним договор и несколько дополнительных соглашений о поставке уранового концентрата по ценам, значительно превышающим цены производителей», — говорится в решении суда, которое принималось по результатам расследования НАБУ. Эксперты НАБУ установили, что комбинат (занимается ещё и закупкой концентрата) через посредника получал товар Сепногорского горно-химического комбината (Казахстан). Читайте также: «Царь придет, Америка рухнет»: судьба человечества в «пророчествах» В середине апреля детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали экс-депутата от партии «Народный фронт» и бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко, а также первого зампреда правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому. Детективы заявили о причастности влиятельного экс-парламентария и чиновника к австрийской компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, а также пояснили, что подозревают их в растрате средств горно-обогатительного комбината на $17,28 млн. Но вскоре подозреваемых отпустили на поруки по решению Соломенского районного суда Киева. Замолвить слово за бывшего депутата Народного фронта пришли 17 его бывших коллег, а также министр спорта Игорь Жданов и член ЦИК Андрей Магера. За Перелому поручились всего четыре депутата от Народного фронта. Правоохранителям удалось лишь наложить арест на имущество Николая Мартыненко, а также убедить суд не выдавать разрешение на выезд влиятельного экс-депутата за границу. «Было действительно удовлетворено судом ходатайство САП об аресте имущества подозреваемого. Были арестованы квартира, два автомобиля и два счёта в «Диамантбанке», — перечислил арестованное имущество глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Государственная служба геологии и недр 1 марта 2017 года выдала частной компании «Атомные энергетические системы Украины» лицензии на геологическое изучение и разработку четырёх месторождений урановых руд Сурской площади, Новогуровского участка (Днепропетровская область), Сафоновского участка и Михайловской площади (Николаевская область). Читайте также: Сколько в Крыму русских Разрешения выданы на пять лет без проведения необходимых аукционов — на основании решений суда. По данным украинского издания «Наши деньги», учредителями «Атомных энергетических систем» стали Даниил Беляев, Виталий Якименко, Роман Дружбин, Александр Настенко. В 2016 году новым собственником фирмы стала, по сведениям «Наших денег», офшорная компания Ю-Тек Энерджи (США, штат Делавэр). Известно также, что Роман Дружбин — бывший бизнес-партнёр предпринимателя Александра Павлюченко по ООО «Центральная нефтегазотранспортная компания». Павлюченко — помощник депутата от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого, который, в свою очередь, связан с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Не исключено, что частная фирма может занять место государственной компании по добыче уранового концентрата.

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Власти Украины предприняли цифровую атаку на Крым

Впервые с 2014 года Украина возобновила цифровое телевещание на Крым. Пока только на северную его часть, самую малолюдную. Одновременно Киев объявил: по его «ощущениям», проукраинскую позицию занимает треть населения полуострова. Однако социология показывает совсем иные данные по политическим настроениям крымчан.

Власти Украины предприняли цифровую атаку на Крым. Они начали телевещание на полуостров, точнее, только на северную его часть. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его словам, украинские телеканалы теперь снова можно смотреть в двух районах – Красноперекопском и Джанкойском.

«На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются «UA: КРЫМ» (НСТУ), «5 канал», «Прямой канал» (Тонис), ICTV, «Черноморская ТРК», – перечислил Костинский.

Однако эти районы самые малолюдные, а туристы там если и бывают, то проездом. В Красноперекопском районе проживает порядка 25 тыс. человек. А еще Красноперекопский район – единственный в Крыму, где русские составляют явное меньшинство. Согласно переписи 2014 года, их около 40%. Украинцев здесь живет 32%, а крымских татар – около 16%. В Джанкойском районе живет больше народу – порядка 66 тыс. человек. Русских – почти половина, около 46%, украинцев – 23,23%, крымских татар – около 20%.

Украинские телеканалы исчезли из сетки кабельного вещания в Крыму весной 2014 года. Однако владельцы спутниковых антенн могут их смотреть по-прежнему.

Еще год назад министерство информационной политики Украины анонсировало постройку на Чонгаре, на самой границе с Россией, башни высотой 150 метров, которая позволила бы вещать на весь полуостров. Год назад с нее началось радиовещание из Киева, но сигнал если и добивал, то лишь до приграничных городов на севере.

В правительстве Украины опираются на «ощущения»

Башня была построена в январе, бюджету она обошлась в 1,5 млн гривен. С января шел монтаж оборудования. Строительство передающих станций не завершено, поэтому пока на всей территории Крыма вещание невозможно, жалуются в Киеве.

Министр по информации и массовым коммуникациям, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский сказал газете ВЗГЛЯД, что у него нет данных о том, что такое вещание началось, да ему это и «неинтересно». «Если бы крымчане хотели смотреть украинские телеканалы, то им бы для этого никакие башни были бы не нужны. Можно зайти на сайт и посмотреть то, что ты хочешь. В современном информационном мире с этим нет проблем. Другой вопрос, хотят ли этого граждане или нет». По его мнению, крымчане в подавляющем большинстве «этого делать не хотят».

В Киеве не скрывают, что цель вещания – подогреть проукраинские настроения в Крыму, по возможности увеличив круг тех, кто лоялен Украине. Таковых, как заявила в четверг и. о. министра информполитики Украины Эмине Джапарова, на полуострове порядка 33%.

Таким образом, во-первых, она признала, что значительная часть населения действительно голосовала в 2014 году в пользу воссоединения с Россией. Это уже можно расценить как прогресс для киевских политиков, которые до сих пор называли референдум 14-го года просто «фейковым». Джапарова заявила, что «за» на референдуме действительно проголосовало 33–34,2% избирателей, и сослалась при этом на свои «ощущения». Причем пророссийски настроенные жители, по ее мнению, не поменяют позицию, им «хоть камни с неба».

«Еще треть – это люди активные, с проукраинской позицией «Мы хотим Украину и готовы за нее бороться». Остальные – это те, кому, по большому счету, все равно», – сказала глава министерства изданию «Апостроф». Никаких социологических источников своих данных Джапарова не привела.

Социологи опровергают «ощущения» Джапаровой

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ссылаясь на исследования своей организации, не подтверждает данные Джапаровой.

«Периодически вопросы об этом задаются, но, как правило, пара-тройка процентов, не больше, отвечают, что лучше было бы в составе Украины. Конечно, есть важный момент: значительную часть населения Крыма составляют крымские татары. Часть из них существенно хуже идет на контакт с нашими интервьюерами», – сказал Федоров, предположив, что «среди крымских татар проукраинские настроения выражены существенно сильнее, чем среди русскоязычного населения».

Что касается референдума 2014 года, на котором свыше 90% высказались за воссоединение с Россией, то, как ранее заявлял Федоров, если бы эта акция прошла в 2017 году, результат был бы тот же.

Аналогичные данные показывали и предыдущие опросы ВЦИОМ. Так, летом 2016 года 95% опрошенных организацией поддержали решение о воссоединении Крыма с Россией. Согласно проведенному ВЦИОМ летом 2016 года другому опросу, жители полуострова демонстрируют удовлетворенность своим положением. Таковых 76%. 34% вполне довольны. В старшей возрастной группе эта доля выше: среди тех, кому от 60, полностью довольны жизнью 45%. Недовольны положением дел в республике 17% жителей. При этом молодежь от 18 до 24 лет и группы от 35 до 44 лет настроены критичнее. 23% молодых людей и 28% людей среднего возраста положение дел на полуострове оценивают отрицательно.

О подлинном уровне проукраинской ностальгии на полуострове говорит и количество его жителей, уехавших на север.

По данным международной организации Internal Displacement Monitoring Centre, исследующей проблемы беженцев и перемещенных лиц, лишь 50–60 тыс. крымчан обосновались на Украине после марта 2014 года. Причем не все они зарегистрировались как беженцы. Внутренне перемещенных лиц из Крыма, согласно официальным украинским данным, лишь 21 тыс. человек. Всего же в Крыму на 2014 год, напомним, проживало два миллиона триста сорок тысяч человек.

Профессор Крымского университета им. Вернадского Александр Ирхин также считает оценку Джапаровой сильно завышенной. «Конечно, людей с проукраинскими взглядами значительно меньше, чем треть. Прежде всего, это молодежь. 23 года в Крыму практически не было российского информационного пространства, – сказал он. – С этим сегментом России придется работать в плане просвещения, образования и всего остального».

Олег Москвин

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Малороссия или Украина?

Сразу скажу: к недавним заявлениям политиков и политиканов (независимо от того, высказывались они за или против Малороссии) данная статья отношения не имеет. Их заявления, как правило, продиктованы политической конъюнктурой. Тема же Малороссии слишком серьёзна, чтобы ставить её в зависимость от направления политического ветра. И для начала следует разобраться: что такое Малороссия и лучше ли она Украины? Дело, разумеется, не в названии, а в сути. Хотя и о названии сказать надо, поскольку многие сегодня считают его оскорбительным. Считают, кто по недоразумению, кто под влиянием свидомитской пропаганды. В действительности, ничего оскорбительного тут нет. Термины «Малая Русь» «Малороссия», употребляются с ХIV века. Возникли они не в Москве (как уверяют свидомые пропагандисты), а в канцелярии Константинопольского Патриарха, которому в церковном отношении подчинялись тогда все русские земли — и Киев, и Москва, и Галич, и Новгород. Этим названием обозначалась Русь основная, изначальная, место, откуда пошла Русская Земля. Точно также как, например, термин «Малая Греция» обозначал территорию, где зародилась греческая цивилизация. А вот Великой Грецией называли пространство, на котором греки расселились позднее. Ещё известны в истории Малая Армения и Великая Армения, Малая Польша и Великая Польша, другие «малые» и «великие» территории, «малость» и «великость» которых вовсе не означала унижения одних и возвышения других. Наименования «Малороссия» и «Великороссия» находятся в том же смысловом ряду. Малой Русью звали свою страну галицко-волынские князья, киевские митрополиты, казацкие гетманы. Казалось бы, идеологи украинства должны гордиться таким названием — оно же свидетельствует о первородстве! Вместо этого они шарахаются от него, как чёрт от ладана. Шарахаются не только те, кто не понимает сути термина, но и те, кто понимает. Почему? Причина проста. Названия «Малая Русь» и «Великая Русь» указывают на общность происхождения, национальное единство малорусов и великорусов. Ну, кому придёт в голову утверждать, что, например, коренное население Малой Польши составляет одну нацию, а коренное население Великой Польши — другую? Или — что греки Малой Греции — это один народ, а греки Великой Греции — совсем другой. Или — что армяне Малой и Великой Армении имеют различное друг от друга национальное происхождение. С Малой и Великой Русью тоже самое. Ещё каких-нибудь сто лет назад малорусы и великорусы сознавали себя единой русской нацией. Этнографические различия между ними, конечно, имелись. Но они были гораздо меньшими, чем, скажем, различия между немцами Верхней и Нижней Германии, французами Северной и Южной Франции, итальянцами Севера и Юга Италии. Национальное единство немцев, французов, итальянцев и сегодня сомнению не подлежит. Что же не так с русскими (малорусами и великорусами)? Проблема в том, что сто лет назад в России произошла революция. Утвердившие у власти в ходе гражданской войны большевики, руководствуясь своими политическими соображениями, объявили малорусов и великорусов разными народами (братскими, но разными!). За великорусами сохранили русское имя. Малорусов официально переименовали в украинцев. Начали проводить (и проводили на протяжении всего периода существования советской власти, хотя и с разной степенью интенсивности) политику украинизации. Со временем, после смены поколений, сами малорусы и великорусы стали смотреть друг на друга как на отдельные национальности. Ведь такое восприятие им навязывали через школы, вузы, СМИ, литературу… Иная точка зрения была строжайше запрещена. Всё это и привело к тому, что в сознании широких масс современных России и Украины доминирует представление о том, что украинцы — не русские. Но ведь общность происхождения и кровное единство никуда не делись. О них просто забыли, как забыли и о подлинном значении названия «Малороссия». Кстати сказать, о таковых последствиях правления коммунистического режима современные украинские «декоммунизаторы» упорно помалкивают. И это, в общем-то, объяснимо. Теперешние киевские власти опасаются, что признание национального единства современных украинцев (малорусов) с русскими неминуемо повлечет за собой утрату государственной независимости, поглощение Украины более сильной и многонаселённой Россией. Справедливы ли подобные опасения? Думаю, что нет. Сосуществуют же как независимые государства Австрия и Германия, хотя австрийцы — это тоже немцы, пусть и называемые по-другому. Существуют Греция и Кипр, притом, что греки-киприоты в национальном отношении не отличаются от греков материковой Греции. Швейцария состоит из земель, населённых французами, немцами, итальянцами. Но они не уходят со своими территориями во Францию, Германию, Италию, а продолжают поддерживать Швейцарскую конфедерацию. Определяющим тут является желание населения, а не его национальная идентичность. И с Украиной так. Её государственная независимость опирается на итоги всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. Как бы ни относиться к тому референдуму, но он был проведён, результаты его были признаны. Отменить эти результаты может только другой референдум, а уж никак не перемена названия или признание исторического факта (который, между прочим, остаётся фактом, независимо от того, кто его признаёт или не признаёт). Таким образом, возврат к малорусской идентичности никаких угроз нынешней Украине не несёт. А вот выгод несёт немало. Так уж сложилась наша история, что Украина как проект, как идея постоянно была направлена против России. Почитайте труды идеологов украинского движения конца ХIХ — начала ХХ века (когда, собственно, это движение и начало развиваться). О чём бы они не писали — истории, языке, литературе, даже о природных условиях, — всегда Украина противопоставлялась России. В концентрированном виде эта система взглядов выразилась в выведенной украинским олигархом Вадимом Рабиновичем формуле «Украина — не Россия», позаимствованной потом политтехнологами Леонида Кучмы. Такая Украина постоянно скатывалась к русофобии. И не могла не скатываться. Малороссия, страна с малорусской идентичностью — это нечто иное. Тут нет противопоставления России, нет враждебности. Понятно, что Малороссия — не Великороссия. Но и та, и другая являются частями исторической Руси, принадлежат к одной цивилизации, призваны сотрудничать, а не конкурировать. Нормализовать отношения с современной Россией Малороссии (по сути, а не по названию) будет легче, чем Украине. А такая нормализация (естественно, на основе принципов взаимоуважения, равноправия, добрососедства), в свою очередь, будет способствовать возрождению экономики. Тут, наверное, и доказывать ничего не надо — от разрыва российско-украинских экономических связей страдают обе стороны (причём украинская, вероятно, больше). Другая выгода от возврата к малорусской идентичности — урегулирование языкового вопроса. Одно из основных прав человека — право на свободное пользование родным языком. Подчёркиваю: действительно родным языком! То есть — не обязательно тем, который записывают таковым в анкете, исходя из графы «национальность». Родной язык — это тот, на котором человек думает, на котором он с детства говорит в семье. Не секрет, что для значительной (позволю себе предположить, что для большей) части населения Украины родным языком является русский. И причиной тому вовсе не мифическая «многовековая насильственная русификация», о которой вещает свидомитская пропаганда. Русский язык изначально развивался как общерусский, общий для всех частей Руси (Малой — в том числе). Вклад малорусов в его развитие огромен. Это их язык (как и язык великорусов, и белорусов). Сегодня на Украине этот язык притесняют (тем, кто в этом сомневается, предлагаю посчитать, к примеру, количество школ с русским языком обучения в преимущественно русскоязычном Киеве). Многие дети из русскоязычных семей не имеют возможности обучаться на родном языке. Это нормально? Многие из таких детей, разговаривая в быту на русском языке, не умеют грамотно писать на нём, поскольку далеко не во всех школах даже русскоязычных регионов этот язык преподают. Это правильно? Не так давно квалифицированные специалисты из Украины были востребованы и вполне конкурентоспособны на огромном постсоветском пространстве от Бреста до Владивостока. Конкурентоспособность нового поколения украинцев на указанном пространстве значительно снизилась из-за проблем с русской грамотностью. Это хорошо? Наконец, русскоязычные граждане Украины (а они, повторюсь, составляют очень многочисленную группу населения) чувствуют себя ущемлёнными в правах. Это делает страну сильнее? Вопросы, конечно, риторические. Ответы на них ясны. Современная языковая ситуация на Украине несёт массу негатива. При возврате к малорусской идентичности этот негатив исчезнет. Русский язык не будет считаться чужим, иностранным, как происходит сегодня. А от этого выиграет и украинский язык. Наверное, никто так не ухудшил отношение людей к этому языку, как те, кто его навязывает. Навязываемое неизбежно вызывает отторжение. Разрешить языковой вопрос ко всеобщему удовольствию на Украине не получается уже много лет. А в Малороссии это возможно! Оба самых распространённых языка в стране будут иметь равные права, находиться в среде своего естественного применения. Жители сами будут выбирать, на каком языке учиться их детям, на каком языке смотреть фильмы и телепередачи, слушать песни, читать прессу и т. д. Ничто и никто не будет им мешать пользоваться обоими этими языками — и русским, и украинским. Чем плохо? С языком непосредственно связана литература. Русская литература на Украине ныне тоже объявлена чужой. К чужим отнесён Николай Гоголь. Чужим считается русскоязычное творчество Евгения Гребёнки и Григория Квитки-Основьяненко. А про Василия Нарежного, Ореста Сомова, Всеволода Крестовского, Василия Авсеенко, Игнатия Потапенко и многих-многих других талантливых писателях на Украине, кроме специалистов, вообще мало кто слышал. Возврат к малорусской идентичности привёдет и к возвращению нынешним поколениям жителей страны малорусского культурного достояния прошлых веков. И не только малорусского. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, другие представители общерусской литературы разве должны быть для нас чужими? Вспомним, что даже Тарас Шевченко, допускавший иногда резкие высказывания в адрес «кацапов», всё же называл русскую литературу «литературой нашей». А она и есть наша для Малороссии не в меньшей мере, чем для Великороссии. Читайте также: 16-я Десантная бригада из Британии снова воюет за ДНР против Украины, у Киева и ОБСЕ есть доказательства (ВИДЕО) Идём далее. Огромное значение имеет церковный вопрос. Украинские горе-«патриоты» не устают выступать против Русской Православной Церкви, точнее — против её автономной (полностью самостоятельной в управлении) части — Украинской Православной Церкви. Мотив всё тот же: «Это чужая церковь». Предлагается вытеснить её из Украины, заменить псевдоцерковными объединениями — «Киевским патриархатом», УАПЦ или смесью их с униатами. Легко понять, что реализация подобных планов приведёт страну не только к внутренним раздорам, но и к духовной катастрофе. При возврате к малорусской идентичности вопрос решается сам собой. Считать РПЦ чужой в Малороссии — это нонсенс. Следующий вопрос о национальных героях. На роль таковых ныне на Украине выдвигают Степана Бандеру и Романа Шухевича. Выдвигают так ретиво и старательно, что на задний план оказался отодвинутым даже «батько Тарас» (несколько лет назад такое было трудно представить). Вот только героизируя названных деятелей, их биографы вынуждены утаивать множество весьма неприглядных фактов. Ведь были же и массовые убийства, совершённые ОУН-УПА*, и этнические чистки, и сотрудничество с германскими нацистами. Всю отечественную историю с такими «героями» придётся излагать, прибегая к замалчиванию неудобных страниц прошлого, извращению фактов, откровенной лжи. Такое уже было в советское время. Чем закончилось, помните? Неужели кто-то хочет повторения? Кроме того, возвеличивание Бандеры, Шухевича, их сообщников неминуемо ведёт к осложнению отношений Украины с другими странами (той же Россией, Польшей, Израилем). Ради чего? При возврате к малорусской идентичности таких проблем не будет. У Малороссии свои герои. Богдан Хмельницкий, Мартын Пушкарь, Яким Сомко, Иван Паскевич, Адольф Добрянский… Список можно продолжать долго, хотя исторические фигуры эти по большей части являются сейчас замалчиваемыми и потому мало кому известными. Главное, что при рассказе о них не придётся врать. Ведь иметь возможность честно излагать собственную историю — это очень важно! Читайте также: «Мы воюем не с народом Украины, а с бандеровским киевским режимом», — Александр Захарченко рассказал «Русской Весне» о приказе полностью прекратить огонь на Южном фронте Подведём итоги. Возврат к малорусской идентичности даёт шанс преобразовать Украину, превратить её в страну с богатой культурой, правдивой историей, духовным благополучием, разрешить внутренние противоречия, возродить экономику, наладить отношения с Россией. Ныне многие обитатели Украины хотят, чтобы их страна стала другой, не такой, какой она является сегодня. Они хотят видеть Украину без нацизма, без русофобии, без расправ за инакомыслие. Украину без войны (внутренней и внешней), без лгунов и воров у власти. Желания совершенно естественные. Так вот: другая Украина — это Малороссия. Иного нам не дано. Да, наверное, и не надо. Выбирать придётся между этими двумя путями развития. Только необходимо, чтобы жители страны получили право на свободный и осознанный выбор. Пока, к сожалению, такого права они лишены. Александр Каревин *Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

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Спецоперация заробитчан

За пригоршню долларов…



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В Киеве хулиганы остановили трамвай и разрисовали его, а водителя облили краской (ФОТО)

Сегодня ночью, в 00:15, на Лесной трассе в районе остановки «Спецдиспансер» неизвестные принудительно остановили трамвай № 5953, который ехал по маршруту № 12. Об этом сообщила пресс-служба «Киевпасстранса». Люди в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием занимается столичная полиция. Трамвай нуждается в восстановлении и его сняли с эксплуатации. «Это очень позорная ситуация — когда неизвестные лица останавливают трамвай и наносят вред не только транспорту, но и водителю. Тем более, что от таких противоправных действий страдают пассажиры — ведь трамвай снят с маршрута, и движение будет задерживаться. Надеюсь, что правоохранительные органы заставят вандалов ответить перед общиной города», — сказал генеральный директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко. Читайте также: Теракт в Барселоне — подробности

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