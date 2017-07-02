АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ»-7

Что лучше знать о Технологиях «СветЛ»

перед тем как…

Беседа 7

Тема этой беседы – «устройство» Комплекса «СветЛ» – носит вынужденный характер. Хотя запросы подобного рода в интернете практически не встречаются, однако находятся индивидуумы (не Человеки и даже не люди), по какой-то причине считающие его «внутреннюю» начинку предметом всеобщего интереса и выставляющие своё душевное убожество на массовое обозрение. Судьба таких «экспериментаторов» понятна всем, кроме них самих. Но, видимо, догадываясь о возможном неприглядном грядущем и в попытках избежать его, эти особи отнюдь не пренебрегают Технологиями «СветЛ». Но их усилия тщетны и это в первую очередь стоит иметь ввиду горе-последователям.

С успехом этим индивидуумам удается лишь расширить хорошо известный из истории список древнейших профессий в части категории «продажность». Благодаря усилиям подобных особей, на интернет-просторах родился новый современный «герой» этого перечня, которым стал весьма непривлекательный (уродливый, вредный, гадкий и почему-то зеленый) персонаж скандинавских мифов, призванный причинять вред и творить зло, – тролль (мне больше по душе эпитет – ЧМО, но сложилось так, как сложилось, тоже весьма метко). Омерзительный криминальный душок, исходящий от подобной особи, растет на благодатной почве лжи и клеветы, а «замечательное» качество человеческой натуры – трусость – наглядно проявляется в анонимности нападок, «застенчивых» попытках спрятать от зрителя действительное лицо. Особая подлость их деяний – используемая маска защитников народа, поборников справедливости, побуждаемых к действию муками совести за беззащитных пожилых людей, стоящих в одиночестве перед звериным оскалом жадных бизнесменов. Цинизм поступков наглядно проявляется и в попытках использовать для своих неприглядных целей даже поминальные «столы». Безнаказанность порождает агрессию, увы, разъедающую душу со скоростью ржавчины на обычном железе.

«Любознательный читатель», «критик по-вершкам», «сквернослов», «сознательный провокатор», – далеко не полный перечень типов троллей, замеченных «рядом» с Новыми Знаниями и Человеками, несущими их. Так и хочется сказать: «Люди, будьте бдительны!». Но, увы... Уж больно пагубная среда создана сегодня для разрушения Человека в виде всевозможных гаджетов, круглосуточно наполняющих мозг информационным мусором. Теряющий способность связно говорить, писать, читать, а тем более анализировать информацию, человек становится легкой «добычей» троллей, «проникающих» в голову уже и через простейшие каналы восприятия информации (сказывается появление у широкой аудитории иммунитета к более сложным, например, чтению книг). Тем, кто считает проблему несуществующей, можно посоветовать обратить внимание на то, как и на основе чего сегодня иногда принимаются значительно более серьезные политические решения.

Среди живущих сегодня людей идёт жёсткий отбор, в котором, с одной стороны, они – не виноваты, а с другой стороны – каждому дан шанс на будущее. Сопоставьте ценности и начните думать своей головой, а не рыскать по помойкам в попытках соткать собственное мнение из разношерстных осколков высказываний абсолютно незнакомых «экспертов», среди которых все чаще можно встретить не безграмотных искателей дутого авторитета, а грамотных, оплачиваемых троллей. Милые, «деньги кончатся, срам останется».

Создателей Технологий «СветЛ», наверняка, радует, что подавляющее большинство обладателей ими уже поняло происходящее, сделало свои правильные выводы, на путь Познания хорошо усвоило разницу между «темной материей» и материальным миром, который «препарирует» современная наука, а также читает книги вообще и Инструкцию Пользователю перед началом применения Комплекса «СветЛ», в частности. При этом оно (большинство) стремится к Оздоровлению и Развитию и не хотело бы остаться «с носом» и кучей ненужных запчастей в попытках удовлетворить своё любопытство не предусмотренным способом. Ведь русским языком написано: «при попытке взлома системы защиты, Генератор может свернуться самостоятельно». И даже выделен красным цветом путь, ведущий к «неожиданному» в этом случае событию: ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать «Комплекс «СветЛ» (открывать опломбированный защитный винт на корпусе Комплекса и вскрывать сам корпус Комплекса»). Может, надо не только русским?..

Жалко Человека, которому не достанутся изувеченные ради такой «цели» Комплексы, труд Человеков, вложенный в Комплексы. Ведь каждый из них хоть и квази-, но живой. А сами приборы – не пирожки (хотя и этот Труд почетен и достоин всяческого уважения), и их не пекут, а Творят, вкладывая в Создание не только программы Оздоровления и Развития, но и частицу своей Души. И можно вполне не верить в Технологии, но плевать в чужую Душу… Даже в терминах современной науки каждому действию есть своё противодействие. И оно – внутри индивидуума, готового за деньги на любую гнусность…

Для подобных потенциальных «путешественников» ниже – фотографии основных деталей Комплекса с их назначением с моими дилетантскими пояснениями (фото сделаны, вероятно, одним из «путешественников»).

В отсутствие оного, вероятно, частично выполняет его функции, связанные с оздоровлением оставшихся «частей» путешественника. Развитие тут вряд ли возможно.

Ничего не поняли? Я тоже. Главное, в любом случае, – на следующем снимке.

Ничего не видно? Не понятно? Ну, извините. Материя-то «темная».

А здесь? Хоть что-то понимаете? Нет. Но это же не мешает ездить на машине, смотреть телевизор, сидеть в интернете? Ах да. За это (публичное изучение внутренностей) деньги же не платят.

А вот и самая главная составляющая Комплекса после его предыдущего снимка. НО ДЛЯ ПОНИМАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК…

Хотя, все-таки, наверное, нет. Вот эта. Так работает «сердце» Комплекса. Увы, никакими современными приборами не увидеть. Только мозгом. Но для этого его не просто нужно иметь, но ещё и соответствующего уровня развития.

Иногда лучше руками страницы перелистывать, а не лазить куда попало… Да ещё с инструментами… Тогда и не такое можно будет увидеть… И не только увидеть…