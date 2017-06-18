АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ» – 6

Что нужно знать о Технологиях

«СветЛ»

перед тем как…

Беседа 6





Перечень даже оздоровительных возможностей Технологий «СветЛ» еще далеко не исчерпан, но их изложение а, главное, осмысление, требуют более глубоких представлений о научных основах Технологий. Поэтому, видимо, мы поступим следующим образом: завершим в нескольких беседах освещение всего круга вопросов, относящихся к заявленной теме, «по вершкам», чтобы «отпустить» тех, кому остальное будет не нужно, не интересно или и так станет все ясно. С оставшимися еще немного побеседуем.

Итак, главный вопрос очевиден: в чем «принцип действия» приборов созданных с использованием Технологий «СветЛ». Ответ на него очень «прост»: гармонизация потока первичных материй (волны различных частот), из которых создана Сущность, в соответствии с текущим состоянием и потребностями в оздоровлении ( и развитии , за «текущим» не забываем о главном).

Как это представить? Давайте используем самый наглядный пример, основанный на единстве законов макро- и микрокосмоса. Дело в том, что хоть организм человека и состоит из более чем 640 типов различных клеток (и каждый тип имеет до 2484 разновидностей) , но все они «сотканы» с помощью семи первичных материй (по этому поводу прошу к Н.В. Левашову, например, к книге «Сущность и разум») и имеют другие связанные уровни-проекции («тела»).

Сформированные тела определяются составом первичных материй, создавших ту или иную клетку. Общий итог выглядит следующим образом : костные и хрящевые имеют только эфирные тела (одна первичная материя), клетки соединительной и жировой тканей – эфирное и нижнеастральное (из одной формы первичной материи), мышечные клетки разных видов – эфирное и полное астральное (из двух форм материй), клетки крови – эфирное, полное астральное и первое ментальное (из одной формы материи), клетки нервных узлов, симпатической и парасимпатической систем – эфирное, полное астральное (из двух форм материй) и первое ментальное (из двух форм материй), нервные клетки головного и спинного мозга – эфирное, полное астральное и полное первое ментальное (из трёх форм материй). Особый тип клеток составляют половые клетки, у которых – половинный набор хромосом в ядре и только эфирные тела.

Как вы уже, наверное, заметили, все клетки обладают эфирным телом, большая часть – нижнеастральным и так далее. Для гармоничного развития и состояния Сущности необходимо, чтобы потоки первичных материй в ней находились в качественном и количественном балансе между собой .

Те, кто обладают способностью обеспечить это самостоятельно, в Технологиях «СветЛ» не нуждаются. Остальным без них подобное вряд ли удастся.

Как же рассчитывается правильный баланс? Как установил Н.В. Левашов, – с помощью золотого сечения. А что происходит при его нарушении? Обратимся к многоклеточному организму. Только давайте уйдем от логики «плохо» или «хорошо» и не будем использовать прямые аналогии. Просто констатируем существование отличий у «обладателей» разных «тел».

И так, эфирное тело формирует поток первичной материи G (используем обозначение, введенное Н.В. Левашовым, чтобы при чтении его трудов не возникло расхождений ). Оно «отвечает» за активность и волю человека. Астральное – материи G и F , его «зона ответственности» – эмоциональное состояние. Первое ментальное тело – материи G, F, и E, «отвечают» за интеллектуальный уровень. Сокращенно – потоки Воли, Сердца и Разума. Внешние проявления «дисбаланса» потоков хорошо известны и заметны. Если у человека эфирное тело доминирует на полным астральным ( G и F ), то преобладание воли над эмоциями позволяет ему контролировать себя. Человека с такими возможностями называют сангвиником. Если астральное тело при том же условии развито не полностью (только нижнее – G ), то человек имеет силу и волю, чтобы выполнять длительную работу, но положительные стимулы для того, чтобы самому стать генератором идей, у него отсутствуют. Это свойственно флегматикам. При доминировании нижнего астрального тела над эфирных человек становится эмоционально не устойчив, пассивен в действиях, склонен к длительным депрессиям. Таковы меланхолики. Масса положительных эмоций, легкость к переходу от одного эмоционального состояния к другому – отличительная черта холериков. Она обеспечивается преобладанием полного астрального тела над эфирным.

Восстанавливая баланс или поврежденные уровни тел Сущности, Технологии «СветЛ» доводят их «до нормы», а затем уже проекции этих уровней Сущности, поступающие с обратным потоком первичных на физическое тело стимулируют замену поврежденных клеток на здоровые.

Наверняка у кого-то возник и вполне закономерный вопрос : а что происходит в случае баланса потоков первичных материй многоклеточного организма? На мой взгляд, ответ в одной из предыдущих бесед: переход к ровному, спокойному, созерцательному настроению с низкой конфликтностью . И без ярко выраженных эмоций? – Логичное продолжение любопытства. Свой ответ на «продолжение» я нашел у – Н.В. Левашова: « Мощный выброс эмоций может «вырубить» людей, а при определённом уровне развития и вызвать природные катаклизмы, такие как землетрясения, извержения вулканов, наводнения и т.д. Поэтому у каждого, кто достиг определённого уровня развития, должен быть и соответствующий ему уровень ответственности... И чем выше уровень развития человека, тем выше его уровень ответственности, не только за поступки, но и за эмоции» . Николай Викторович придумал свой метод контроля и управления эмоциями, но природа явно «подстраховалась» и «на всякий случай» создала барьер на пути к открытию у Человека возможностей управления пространством и материей – контроль эмоционального состояния.

«В здоровом теле здоровый дух. На самом деле – одно из двух», – перефразировал поэт И.Иртеньев известное римское изречение «В здоровом теле здоровый дух – редкая удача». Технологии «СветЛ» способны в корне изменить мнение римлян, обеспечив здоровое состояние и духа, и тела. При чем в более широком и хорошо обоснованном понимании термина «здоровье».