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АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ» Что надо знать- 4

21:02. 3 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

1

Что лучше знать о Технологиях «СветЛ»

перед тем как…

Беседа 4


 

О грустном поговорили. Давайте немного о приятном – чего «ждать» и что «обрели» обычные люди, которые уже несколько лет использует приборы, созданные с использованием Технологий «СветЛ» (необычных оставим в покое, их не так уж и много). Я тоже принадлежу к числу первых, так что на собственном опыте могу подтвердить многое из упомянутого ниже. Порядок важности – удел субъективного текущего состояния, времени, усилий и возможностей.

Снимаются наиболее острые проявления текущих «болячек». Сроки (в том числе полного оздоровления) и ощущения – производная тяжести, состояния организма, ну и всего, что уже упоминалось ранее, за исключением того, что для улучшения процесса и ускорения собственного развития целесообразно освоить метод взаимодействия с «младшими братьями» Комплекса «СветЛ» (хорошо бы, например, развить способность представлять объект и желательный процесс в виде «кино», то есть визуализировать текущее и желаемое, а также совмещать полученное с объемным додекаэдром – Прибором). Да и сам Комплекс «совсем не против» такого общения, о котором можно прочитать и в «Зеркале моей души» Н.В. Левашова (т.1, Глав 6, «Красная Армия. Окончание»).

Уходят дискомфортные ощущения в организме, уменьшаются (сразу или позже полностью исчезают) сопутствующие боли. Вообще о болезненных ощущениях следует сказать отдельно. Это может оказаться особенно важным для тех, кто связан с травмоопасными производствами. В случае возникновения повреждений болевой эффект быстро купируется, а возникающие кровотечения не менее скоро останавливаются. При чем использование «подручных средств» для этого остается без хорошо известных последствий. Утрировать сказанное, конечно же, не надо, как в план толкования, так в контексте возможного применения, тем более на себе любимом или на «соседе» (у которого корова…, лучше бы она еще пожила). Категории людей, акцентирующихся на физическом труде, может понравиться, а может и нет, способность к сохранению высокой физической активности в течение более длительного рабочего времени. (Проверено на себе, «подтверждено» окружающими, характер взглядов освещать не буду – слишком широк спектр вариантов).

Улучшается работа иммунной системы. Это особенно важно для тех, кто застал период «гимна антибиотикам», которые очень быстро объяснили организму, что иммунитету в нем не место со всеми «вытекающими» в виде простуд и инфекций по поводу и без оного. Мозг подскажет, когда можно будет без последствий бегать туда-сюда из помещения на прохладную улицу, успокоит в случае забытого зонтика (или очередного обмана гадалок-метеорологов) ну и так далее. Кому-то, может, захочется и не в крещенскую в прорубь (мне пока «не повезло», наверное, еще рано). Посоветуйтесь перед этим с «головой».

 

2

Улучшается сон, ощущения полноты сил наступают даже при менее продолжительном отдыхе. По ощущениям и отзывам, это – постоянный процесс, границы которого понемногу сужаются, освобождая дополнительное место для «творчества». Ориентиром, видимо, надо считать наших далеких предков, которые ходили в гости с 00.00 и 4.00, считая это время очень подходящим с точки зрения деятельности мозга и остального тела. Это - шутка, в которой может быть и доля шутки, но 5-6 часов на нормальный отдых – вполне реальная перспектива.

Улучшенная адсорбция потребляемой пищи приводит к естественному уменьшению ее количества, снижению «подходов к столу» до двух раз в сутки (иногда и реже и без последствий, в том числе для производительности труда). О «зверском аппетите» можно будет узнавать только из книг и телесериалов, правда, тяга к последним, увы, будет медленно угасать. Мозг все больше будет интересоваться «пищей для размышлений», а не интеллектуальной жвачкой. Из «пищевого арсенала» со временем уходят «традиционный» черный чай и черный кофе.Поверьте, копорский чай, которым пользовалась до революции вся Европа, - значительно полезнее для организма. А страсть к черному чаю – порождение рекламной кампании и усилий крупного капитала американского происхождения по успешному вытеснению России с европейского рынка и попытке уничтожения производства «на корню» (на наше счастье, неудачной). О причинах можете догадаться сами, а можете обратиться к трудам Н.В.Левашова (увы, не могу привести название Труда: Омский суд постарался). Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет, законом это не запрещено.

 

3

Возрастает неприятие вредных веществ. Помимо табачного дыма, выхлопной трубы, лакокрасочных материалов и прочих технологических «прелестей» сегодняшнего цивилизационного уклада, сюда же со временем попадает парфюмерия. Увы, милые дамы, но неприятие оной вы можете со временем (может и отдаленным) почувствовать слишком остро для того, чтобы продолжать ее использовать.

Еще одна неприятность поджидает любителей постоянной борьбы с весом. Вы, конечно, можете и победить в ней, но масса тела и нормальное функционирование всех тел сущности (термин, используемый А.М.Хатыбовым, у него же лучше и поинтересоваться содержанием) связаны напрямую. А «победители» вполне могут столкнуться с проблемами с памятью и прочими «внутренними» неприятностями. Технологии «СветЛ» подскажут нежелательность подобных «упражнений», остальное – за вами.

Вредные привычки. Технологии «СветЛ», конечно займутся детоксикацией организма и помогут избавиться от них при наличии желания и прикладывании определенных усилий. Но решение принимать вам, как и отвечать за него.

 

4

Особое место с точки зрения результатов использования Технологий «СветЛ», занимает устойчивость психологического состояния человека. Под их благотворным воздействием наблюдается переход к ровному, спокойному, созерцательному настроению с низкой конфликтностью. Человека становится все сложнее подвести к ссоре (чем раньше человек приходит к Технологиям, тем это выражено отчетливее). Все это сохраняет потенциал развития личности (более подробно о вреде негативных эмоций рассказал Н.В.Левашов, например, в книге «Последнее обращение к человечеству»).

Ну и последнее. Технологии «СветЛ» способны высвободить огромное количество времени, избавив от перекуров, застолий, тусовок, хождения по врачам и пр. Не стоит занимать его, увы, совершенно безполезными для человека занятиями типа фитнеса, бодибилдинга, жизни в соцсетях или «в обнимку» с телевизором (и/или диваном). Самое полезное для настоящего будущего, лежащего за пределами существования текущего физического тела, – Познание, открывающее дорогу к Развитию в правильном направлении (по Золотому пути Восхождения). Не говоря уже о самом движении в этом направлении…


 

А. Никонович

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