АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ»

Что лучше знать о Технологиях «СветЛ»

перед тем как…

Беседа 1





В этой серии бесед мы попытаемся совместно разобраться с Технологиями «СветЛ», целесообразностью, возможностями и результатами их применения, с устройством отдельных приборов и другими «почему».

Итак, главный вопрос: можно ли прожить без использования Технологий «СветЛ»? И такой же простой ответ: можно, но… Если это «но» Вас не интересует и первая часть ответа достаточна – зарывайте статью и смело отправляйтесь заниматься своими более важными делами. Успехов!

С теми, кто решил читать дальше, продолжим…

Насколько важно это «но» лично для Вас и для остальных людей в целом? Ответ на это вопрос – производная Вашего мировоззрения, в частности, взгляда на историю происхождения человека. Убежденные сторонники теории Ч.Дарвина и божественного начала могут полюбопытствовать дальнейшим материалом (все-таки плоть присутствует), а могут спокойно продолжать следовать своим убеждениям до момента возникновения сомнений в их правильности (или отсутствия оных вплоть до смертного одра). Последних просто проинформирую, что реинкарнация, введенная в 0 году до н.э., в 2000 года заменена Явленным обряжением (бедные индусы, которые по В.Высоцкому придумали хорошую религию). Так что «лишних и случайных Сущностей на планете Земля скоро не будет!» (материалы НИИ ЦУС: http://www.salvatorem.ru/?page_id=928 ). Это касается и ближайшего, и тем более отдаленного будущего. Как бы грустно это не казалось.

Ответ на вопросы «Кем?», «Как?» с «Какой целью?» и т.п., имеющие самое непосредственное отношение к «Технологиям «СветЛ», - в искусственном происхождении жизни на Земле, существовании специальных систем ее обеспечивающих (Системы управления Землей – СУЗ, А.Хатыбов, «Системы управления на Земле», http://lit.lib.ru/editors/h/hatybow_a_m/grin.shtml), без которых она невозможна. А также в истории нашей планеты, которая 18000 лет назад обрела весьма трагическое звучание (эти события нашли более полное отражение в трудах Н.В. Левашова и А.М.Хатыбова) и в которой в настоящее время пишутся совсем иные – радостные для Человечества страницы возвращения в ряды Цивилизаций Разуменной ориентации». Эти процессы многогранны, охватывают «воду», «воздух», «землю» (включаю «подземное царство»), сложны и информация по ним еще далеко не всегда публична. Но если просто в двух словах, то все, что происходит вокруг, и человек прочно связано: изменяющаяся среда обитания требует других людей как с точки зрения «души», так и «тела» (или более объединенного понятия, например, сущности по Н.В.Левашову). Для примера: сегодняшний солнечный свет – в 48 октаве (2 48 ), ранее – 80, а гравитация составлял 5,82 м/сек 2 (НИИ ЦУС, Б.В.Маков «О флоре и фауне», http://www.salvatorem.ru/?page_id=2077). Что будет c человеком, если одномоментно восстановить «родные» значения? Кстати, только на восстановление родной плоти (а она была «симметрична», в том числе и сердце) «отведено» 1000 лет.

Именно с тем, чтобы облегчить человеку прохождение этого сложного переходного этапа Великий Русский Ученый Николай Викторович Левашов и создал так называемый генератор «темой материи», а продолжатель его дела – Руководитель Русского Научно-Технического Общества Федор Дмитриевич Шкруднев - новое «программное обеспечение» для него. Все это вместе с разным уровнем возможностей и назначения и воплощено в Браслетах «СЛН» и «СветЛ», детском кулоне «Комплекс «СветЛ-К» и Комплексе «СветЛ».

Вот и думайте сами иметь или не иметь, принимая во внимание тот немаловажный фактор, что совершенному мозгу не может не соответствовать совершенное тело. Именно об этом – об оздоровлении – и пойдет речь в следующей беседе.

А.Никонович