АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ»

Что лучше знать о Технологиях «СветЛ»

перед тем как…

Беседа 2

Вы, наверное, уже заметили, что семимильные успехи медицины и фармакологии сопровождаются не менее уверенными прогнозами Всемирной организации здравоохранения о грядущем росте числа заболеваний и смертности людей от «ведущих» недугов и, что интересно, об увеличении стоимости лечения? Или Вас привела к Технологиям «СветЛ» простая любознательность? А может появившееся желание стать их обладателем? В любом случае, наверное, имеет смысл еще раз выделить ключевые моменты, связанные с этими Технологиями, чтобы потом не было мучительно обидно от несбывшихся ожиданий и надежд. Или стала более понятна их вероятная причина.

Все высказанное далее – результат личного опыта (для сомневающихся или просто любознательных: оздоровительные сеансы Н.Левашова, Браслет «СЛН», Комплекс «СветЛ») и коллективного осмысления результатов использования Технологий ( https :// shkrudnev . com , «СветЛый Веник» Н.Левашова в «Банном деле» А.Хатыбова и «Трудовая Лопата»; www. rnto . com , «Отзывы о программах «СветЛ»), а также изучения «физики процесса», изложенной в максимально простой форме. Стоит принять во внимание, что используемое поверхностное изложение весьма серьезных научных вопросов ведет к потере значительной

части информации, касающейся Новых Знаний, положенных в основу Приборов «СветЛ», и механизма их воздействия. А что поделаешь, ведь современная физика оперирует только 10 % материи, остальная для нее, по словам академика Велихова, – «темная материя». Технологии же «СветЛ» построены как раз на знаниях об этой «темной материи». Так что или верьте на слово, или вставайте на путь обретения собственного мнения о трудах Н.В. Левашова, А.М. Хатыбова, Б.В. Макова и Ф.Д. Шкруднева, или приобретайте личный опыт применения Технологий. Второй и третий путь явно предпочтительней, но выбор – за каждым. Кстати, по поводу выбора. Одно из положений теории, созданной этими русскими учеными, выглядит следующим образом: человек сам отвечает за свершенное в момент негативных деяний, сам же и «растет» в момент «душевных взлетов», связанных с благими делами. Никакие «прощения» в первом случае не помогут (сомневающимся рекомендую осмыслить новую услугу церковнослужителей - отпущение грехов по интернету). А второе – предмет исключительно личных усилий, недоступных широко укоренившимся сегодня способам достижения успеха, критерии которого уже самым существенным образом пересмотрены на недоступном для людей уровне.

Итак, приступим.

Первое и, наверное, самое главное, что нужно «зарубить себе на носу»: приборы, созданные на основе Технологий «СветЛ», а также Оздоровительные сеансы Н.В. Левашова (www. rnto . club ) НЕ ЛЕЧАТ БОЛЕЗНИ. Они ОЗДОРАВЛИВАЮТ Ваш организм (или, с точки зрения Новых Знаний, - физическое тело). Кто бы и чтобы не говорил Вам иного по этому поводу. Такой человек просто вводит Вас в заблуждение в силу не знания или других причин, выходящих за рамки данной темы. Разница - не в терминах, а в принципиальных подходах: медицина борется с болезнями (которые иногда сама и придумывает), Технологии решают задачу устранения их причин.

Все, что произойдет с Вашим организмом потом (или нет) – результат его

текущих возможностей, Вашей готовности и желания трудиться над собой и на общее благо (это к «душевным взлетам»). Технологии, увы, – не таблетка, действующая по принципу «выпил – забыл»… Тяжело придется любителям различных известных вредных привычек. В том смысле, что совмещать, конечно, никто запретить не может, но тогда уж, сами понимаете, результат может появиться после того, как его уже нельзя заметить. Технологии, правда, способны помочь избавиться от пагубности, но у мозга нет рук, чтобы давать подзатыльники. И если его не слушать… Так что никаких гарантий… И без труда, как известно … Это как раз тот случай... Настройтесь и на то, что глубина преобразований, которые могут произойти с физическим и другими телами (а Новые Знания насчитывают у «землян» их шесть), требует времени. И чем разухабистей была жизненная дорога к моменту встречи с Технологиями, тем его больше потребуется «на асфальтирование». Так что запаситесь терпением и бумагой для того, чтобы фиксировать замеченные изменения. В отсутствии явной «хроники», они не столь заметны и требуют фиксации для последующего анализа.

Помимо оздоровления, Технологии способны оказать помощь и в развитии (Новые Знания оперируют понятиями «духовное развитие», «эволюционный потенциал», «раскрытие текущих возможностей Мозга» и «октава Мозга»).

А могут и ограничиться только оздоровлением по причинам субъективного свойства, спектр которых достаточно широк: от особенностей «происхождения» Вашего мозга – до рода занятий. Понятие «генотип», связанное с первым, в двух словах и в старых терминах не объяснить, поэтому за более полной информацией лучше обратиться к трудам А.М. Хатыбова и Ф.Д. Шкруднева. Что же касается поиска средств для жизни, то Технологии сегодня плохо совместимы со стремлением к наживе и с разработкой новых способов укрепления системы насилия над Человечеством (равно, как и с участием в ее текущей работе). Уж не обезсудьте и не пеняейте… А лучше учтите временнУю ограниченность переходного периода, переживаемого Землей и живущими сегодня на ней. В числе прочих изменений, которые должны произойти в этот временной промежуток – полная ликвидация указанной системы, имеющей вполне конкретное содержание (данные вопросы детально рассмотрены в сборниках, обложки которого приведены на рисунке).



