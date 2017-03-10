Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 07.03.2017

01:29 - Может ли просветлённый человек, обладающий тонко-полевым виденьем, ответить на все вопросы.

08:33 – Общественные деятели 2-х Каст из Варн Созидания и Познания.

14:54 – Правильно ли работать с духовностью народа, ограничивая на него влияние интернета. Как Открытое Сердце может изменить социум.

32:13 – Вопрос о Германе Стерлигове. Отношение к его теория о том, что нужно отключить всю электроэнергию – как единственный путь для решения всех проблем – экологической и экономической катастроф. Как повлияет на людей реализация этой теории, если она сбудется.

42:59 – Вопрос про Весть, которая должна упасть на Князя. Как она проявится и смогут ли её почувствовать простые люди.

50:21 – Вопрос про волновые практики.

56:28 – А. Навальный и С. Медведев - есть ли у них одержимости.

1:03:12 – Вопрос о Сидорове и мнение о его боевой системе.

1:12:09 – В интернете есть информация от «видящих» людей, что есть люди без Души. Правда ли, что они существуют.

1:16:06 – Отношение к искусственному оплодотворению.

1:19:15 – Вопрос о будущем обучении детей и новом обучении в будущей державе.

1:31:57 – Если нашу галактику можно покинуть, достигнув просветления, - так ли это с другими галактиками.

1:36:22 – Как, находясь в поле эгрегора, не плясать под его дудку и оставаться обособленным от него, но при этом сохранять бесконфликтность с его приверженцами.

1:43:05 – Что такое родственность душ.

1:47:32 – Кто ведет охоту на высокодуховных людей и зачем.

2:10:52 – Какой Касты личности, которые, уходя из этого мира, трансформируют свое физическое тело в Свет.

2:13:48 – Можно ли официальную историю считать достоверной. Как проверить подлинность о прошлом.

2:20:31 – Приемлемо ли состояние страха для высших Каст.

2:24:10 – Отношение к ментальным техникам очистки.

2:27:47 – Каким образом можно убрать одержимость у вторых Каст.



Онлайн-встречи будут проводиться каждый вторник с 15:00 до 17:30.

