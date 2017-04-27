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Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 25.04.2017

21:58. 27 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

01:14 — Духовный уровень Щетинина М.П.
02:02 — Участие в управлении государством Чести представителей Варны Созидания.
08:17 — Как нужно обращаться к представителям власти.
15:36 — Духовный уровень Башара Асада.
17:44 — Роль женщин в управлении государством Чести.
31:06 — Особенность понятий «Дух» и «Душа» в славянской традиции.
41:28 — Суть богоизбранности славян.
53:36 — Может ли ребёнок родиться просветлённым. Был ли просветленным Иисус Христос.
1:06:54 — О покровительстве славянских богов.
1:18:22 — Отношение к нынешней традиции захоронения у славян.
1:38:18 — Духовный уровень Петра Мамонова.
1:41:00 — Отношение к термину «государство» и другим глобальным терминам.
1:46:55 — Места Силы в Киеве.
2:00:34 — О сыроедении. Совместимо ли просветление с грубой пищей и мясоедением.
2:09:35 — Практические шаги для перехода к государству Чести.
2:22:41 — Люди первой Касты и их будущее в славянском государстве.

Метки: Варно-кастовая система управления, геополитика, государство Чести, духовный уровень, книга честь, славянские боги, честь
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