Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 25.04.2017

01:14 — Духовный уровень Щетинина М.П.

02:02 — Участие в управлении государством Чести представителей Варны Созидания.

08:17 — Как нужно обращаться к представителям власти.

15:36 — Духовный уровень Башара Асада.

17:44 — Роль женщин в управлении государством Чести.

31:06 — Особенность понятий «Дух» и «Душа» в славянской традиции.

41:28 — Суть богоизбранности славян.

53:36 — Может ли ребёнок родиться просветлённым. Был ли просветленным Иисус Христос.

1:06:54 — О покровительстве славянских богов.

1:18:22 — Отношение к нынешней традиции захоронения у славян.

1:38:18 — Духовный уровень Петра Мамонова.

1:41:00 — Отношение к термину «государство» и другим глобальным терминам.

1:46:55 — Места Силы в Киеве.

2:00:34 — О сыроедении. Совместимо ли просветление с грубой пищей и мясоедением.

2:09:35 — Практические шаги для перехода к государству Чести.

2:22:41 — Люди первой Касты и их будущее в славянском государстве.