Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 28.02.2017

28 февраля 2017 года состоится онлайн-встреча с автором книги «Честь». Вопросы к предстоящей онлайн-встрече можно уже присылать сообщением на наш канал Честь на YouTube или личным сообщением: в Вконтакте – https://vk.com/sergejmikitjuk, в Фейсбук – https://www.facebook.com/sergejmikityuk, в Одноклассники – https://ok.ru/profile/565169645962. На все вопросы Виталий Присяжнюк ответит в прямом эфире 28.02.2017.

Вопросы, которые пишутся в открытом чате предстоящего эфира – исчезают по истечению 2 часов, поэтому заранее задать вопросы к предстоящей встрече можно ещё и в комментариях прошедшего эфира.

Онлайн-встречи с автором книги «Честь» Виталием Присяжнюком созданы для возможности в открытом чате задать вопросы, касающиеся общественно-политических идей, изложенных в книге «Честь», и получать на них развёрнутые ответы.

На онлайн-встречах Виталий ответит на все вопросы, касающиеся модели государства Чести как единственной концепции для выживания и дальнейшего процветания людей на этой планете, а также поможет желающим осознать — как построить такое государство посредством понимания каждого человека своего предназначения — своей Чести.

Онлайн-встречи будут проводиться каждый вторник с 15:00 до 17:30.