Онлайн-встреча с автором книги “Честь 07.03.2017
07 марта 2017 года состоится онлайн-встреча с автором книги «Честь». Вопросы к предстоящей онлайн-встрече можно уже присылать сообщением на наш канал Честь на YouTube или личным сообщением: в Вконтакте – https://vk.com/sergejmikitjuk, в Фейсбук – https://www.facebook.com/sergejmikityuk, в Одноклассники – https://ok.ru/profile/565169645962. На все вопросы Виталий Присяжнюк ответит в прямом эфире 07.03.2017.
Вопросы, которые пишутся в открытом чате предстоящего эфира – исчезают по истечению 2 часов, поэтому заранее задать вопросы к предстоящей встрече можно ещё и в комментариях прошедшего эфира.
Онлайн-встречи с автором книги «Честь» Виталием Присяжнюком созданы для возможности в открытом чате задать вопросы, касающиеся общественно-политических идей, изложенных в книге «Честь», и получать на них развёрнутые ответы.
На онлайн-встречах Виталий ответит на все вопросы, касающиеся модели государства Чести как единственной концепции для выживания и дальнейшего процветания людей на этой планете, а также поможет желающим осознать — как построить такое государство посредством понимания каждого человека своего предназначения — своей Чести.
Онлайн-встречи будут проводиться каждый вторник с 15:00 до 17:30.
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Огромная благодарность Виталию и авторскому коллективу «Чести» за доставленную радость в ИЗУЧЕНИИ того, что так долго от нас скрывали…Как мало мы знаем! К сожалению, ещё меньше тех, кто готов сегодня к познанию правильного Мира…Надеюсь, ряды жаждущих истинного знания будут активно прирастать..Всё что Виталий говорит сегодня доступно только тем, кто уже имеет открытое сердце и чувственную душу.
Хочу задать вопрос: 1) однозначны ли понятия «расширенного Сознания» и «открытого сердца»?…2) Что означает гиперсострадание, когда чужая боль и боль всего Мира переносится острее, чем своя личная?