ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ “ЧЕСТЬ” 30.05.2017

00:02:19 — Тематика всех онлайн-встреч на канале «Честь»

00:03:50 — Территориальное определение государства Чести

00:06:16 — Отношение к военным парадам 9 мая

00:11:24 — Какое направление будет в государстве Чести – индивидуализм или коллективизм

00:15:44 — Влюблённость с энергетической точки зрения

00:27:38 — Заключение брака между мужчиной и женщиной

00:34:24 — Внешняя политика будущего государства Чести

00:45:25 — Условия для смены власти: от нынешней - к государству Чести

01:03:34 — Работа мозга человека в процентном соотношении

01:15:58 — Влияние отца и матери на воспитание мальчика

01:26:40 — Зависит ли количество вихрей в Харе от духовного уровня

01:32:24 — Варна и Каста Валерия Синельникова

01:32:45 — Вопрос об изменении тела человека в будущем

01:36:16 — Отношение к роскоши и богатству в государстве Чести

01:44:24 — Вопрос об изменении идеалов Духа

01:50:32 — Искусственный накал между славянскими народами

01:58:20 — Образование в государстве Чести

02:06:05 — Нравственность и Кастовый уровень

02:13:50 — Вопрос о торговле алкоголем и наркотиками

02:20:05 — Основной закон в государстве Чести

02:22:10 — Что будет с внешними долгами славянских государств после объединения