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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ “ЧЕСТЬ” 30.05.2017

18:08. 31 мая 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

00:02:19 — Тематика всех онлайн-встреч на канале «Честь»
00:03:50 — Территориальное определение государства Чести
00:06:16 — Отношение к военным парадам 9 мая
00:11:24 — Какое направление будет в государстве Чести – индивидуализм или коллективизм
00:15:44 — Влюблённость с энергетической точки зрения 
00:27:38 — Заключение брака между мужчиной и женщиной
00:34:24 — Внешняя политика будущего государства Чести 
00:45:25 — Условия для смены власти: от нынешней - к государству Чести
01:03:34 — Работа мозга человека в процентном соотношении
01:15:58 — Влияние отца и матери на воспитание мальчика
01:26:40 — Зависит ли количество вихрей в Харе от духовного уровня
01:32:24 — Варна и Каста Валерия Синельникова
01:32:45 — Вопрос об изменении тела человека в будущем 
01:36:16 — Отношение к роскоши и богатству в государстве Чести
01:44:24 — Вопрос об изменении идеалов Духа 
01:50:32 — Искусственный накал между славянскими народами 
01:58:20 — Образование в государстве Чести
02:06:05 — Нравственность и Кастовый уровень
02:13:50 — Вопрос о торговле алкоголем и наркотиками
02:20:05 — Основной закон в государстве Чести
02:22:10 — Что будет с внешними долгами славянских государств после объединения 

Метки: Варно-кастовая система управления, геополитика, государство Чести, книга честь, Мировые религии, объединение славян, честь
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