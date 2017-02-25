Древнерусская чайная культура. Беседа с ведуном
Почему русский народ забыл свою чайную традицию, и какая она на самом деле была?
Проект “Достояние Планеты” взял интервью у настоящего хранителя древней русской традиции, ведуна и травника Сергея Будника. В своей местности он творит чудеса – поднимает неходячих, вылечивает самые застарелые недуги. В этом видео Сергей Иванович рассказывает, какой была чайная культура на Руси до появления китайского чая. Оказывается, русский чай – это не какое-то одно растение, как в других странах, а традиция приготовления ароматных, вкусных и целебных напитков из разных растений. В каждом крупном роду хранили свой рецепт чая. Чаи подразделялись на простонародные, купеческие, боярские, княжеские и волховские. О том чем они отличались, и почему русская чайная культура была забыта, смотрите в этом сюжете.
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Русский чай по имени Иван, Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Журавлёв Д.В.
Настоящий русский чай “Яр-чай”
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Мне по душе только цейлонский чай или средне листовой или гранулированный.
Я люблю чтобы выпив его-можно расслабиться.
Какой смысл пить простую траву?
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“Какой смысл пить простую траву?”
Молодец, жги исчо.
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Ну картавые артисты разговорного жанра,везде поспеют и брехуны и ведуны и даже колдуны и в вышиванку оденутся и в лапоточки обуются и бороду тебе до пупа,а уж учить любят всех ,хлебом не корми,а природу не обманешь выдаёт она вас
с головой .