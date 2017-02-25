Древнерусская чайная культура. Беседа с ведуном

Концептуал СМИ Почему русский народ забыл свою чайную традицию, и какая она на самом деле была?

Проект “Достояние Планеты” взял интервью у настоящего хранителя древней русской традиции, ведуна и травника Сергея Будника. В своей местности он творит чудеса – поднимает неходячих, вылечивает самые застарелые недуги. В этом видео Сергей Иванович рассказывает, какой была чайная культура на Руси до появления китайского чая. Оказывается, русский чай – это не какое-то одно растение, как в других странах, а традиция приготовления ароматных, вкусных и целебных напитков из разных растений. В каждом крупном роду хранили свой рецепт чая. Чаи подразделялись на простонародные, купеческие, боярские, княжеские и волховские. О том чем они отличались, и почему русская чайная культура была забыта, смотрите в этом сюжете.



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