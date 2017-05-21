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Был ли на Руси рак и диабет? Беседа c ведуном-6

13:46. 21 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Иван-чай, ежевика и белые грибы: онкопрофилактика по заветам предков

Какими фитотерапевтическими свойствами обладают разные виды чая? Нужно ли добавлять в чай ягоды? Поможет ли чай с малиной облегчить роды? В чём секрет долгой работоспособности поколения наших бабушек и дедушек? Почему пожилым людям нужно обязательно пить чай с сабельником? Способен ли чай с ежевикой нормализовать уровень сахара? Можно ли справиться с диабетом без таблеток, просто употребляя травяной чай? Что эффективнее: фитосборы или монотравы? Что ели и пили наши предки, чтобы предотвратить рак? Хранитель древнерусской традиции, травник Сергей Будник рассказывает о профилактике и лечении опасных заболеваний с помощью иван-чая и других фитосборов.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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