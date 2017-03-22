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Почему с чая должно “сойти семь потов”? Беседа с ведуном-3

13:54. 22 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Травник Сергей Будник раскрывает значение известного выражения и описывает показатели настоящего иван-чая

Считается, что иван-чай может делать любой человек в домашних условиях. Но когда нас угощают таким домашним чаем, на вкус он чаще всего напоминает напар банного веника. А настоящий строгий, чистый вкус, цвет и аромат иван-чая получается далеко не у всех. То есть приготовление русского чая, как и любая другая технология, имеет свои тонкости и секреты. Один из секретов называется “семь потов”. Все мы слышали выражение “до седьмого пота”, но мало кто знает, откуда оно происходит. Хранитель Древнего Знания травник Сергей Иванович Будник приоткрывает для нас завесу тайны.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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