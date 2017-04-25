Магия ведовских наговоров. Беседа с ведуном-5

Концептуал СМИ Поможет ли чай изменить судьбу во благо?

Как передаются ведические знания? Обязательно ли их наследует старший ребёнок? Что представляет собой ведовской наговор? Опасно ли вмешиваться в будущее через прошлое? Можно ли скорректировать причинно-следственные связи во благо? Почему приворот никогда не бывает эффективным? Кому помогают предки? Можно ли сделать наговор на чай? Хранитель древнерусской традиции, травник Сергей Будник рассказывает, как приготовить не просто чай, а целебный напиток, способный изменить судьбу.

===============================================================================

Рекомендуем:

Русский чай по имени Иван, Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Журавлёв Д.В.

Настоящий русский Яр-чай



Древнерусская чайная культура. Беседа с ведуном. Часть 1



Как волхвы передают знания. Беседа с ведуном-2



Почему с чая должно “сойти семь потов”? Беседа с ведуном-3

Как готовить иван-чай с помощью машин? Беседа с ведуном-4



===============================================================================