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Магия ведовских наговоров. Беседа с ведуном-5

14:44. 25 апреля 2017 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:

Поможет ли чай изменить судьбу во благо?

Как передаются ведические знания? Обязательно ли их наследует старший ребёнок? Что представляет собой ведовской наговор? Опасно ли вмешиваться в будущее через прошлое? Можно ли скорректировать причинно-следственные связи во благо? Почему приворот никогда не бывает эффективным? Кому помогают предки? Можно ли сделать наговор на чай? Хранитель древнерусской традиции, травник Сергей Будник рассказывает, как приготовить не просто чай, а целебный напиток, способный изменить судьбу.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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