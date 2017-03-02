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Как волхвы передают знания. Беседа с ведуном-2

13:57. 2 марта 2017 Просмотров - 709 4 коммент. Опубликовал:

Сохранились ли волхвы до 20-го века и чем они занимались?

Мы представляем себе волхвов и ведунов исключительно по иллюстрациям к древним сказаниям, былинам и летописным текстам. А как выглядят волхвы в наше время, если предположить, что древняя традиция могла сохраниться? Травник и знахарь Сергей Будник рассказывает, как он впервые познакомился с Хранителем Знания и получил от него первые уроки. Как выглядел Хранитель, как себя вёл, кем был в обществе середины 20-го века? Каков главный принцип любой деятельности Хранителей? Существуют ли они сегодня на самом деле? Сергей Будник в наши дни лечит людей травами, поднимая на ноги пожилых людей и тех, чьё здоровье казалось бы безвозвратно подорвано. Приготовленные им чаи ни с чем не сравнить по вкусу, а горькие настойки имеют чудодейственные свойства. Он живёт с глухой сельской местности, куда почти невозможно проехать на машине.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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4 коммент.»

  • 4976 2691
    Lada 2 марта 2017 в 15:34 Ссылка Пометить
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    да, по нашему незнанию забытой нами славянской культуры, у нас в головах полная каша…беседа велась именно с травником, знахарем…
    целители – это экстрасенсы, работающие с тонкими полями, выправляющие их до уровня цельности…Это кудесники…т.е.с нашего уровня выглядящие волшебниками…
    староверы – хранители ведических знаний, практики…( видимо, о нём и шла речь в рассказе Сергея)…это калИки перехожие…посланники божии…их цель – проносить через себя и доносить до нас Ведическую культуру(то, что сохранилось)…но это не Волхвы…
    Волхв – это самый высокий уровень духовного развития ЧЕЛОВЕКА, доступный человеку на сегодня…Это- мессия, это ставленник Всевышнего в нашем явном мире, имеющий с ним прямую связь…живущий и действующий ТОЛЬКО по КОНАМ Всевышнего…Это огромное влияние, могущество…но и огромная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед Всевышним…К счастью, многие так наз. «волхвы», присвоившие себе этот титул, ОСОЗНАВ ответственность, сняли с себя это звание…Чтобы стать волхвом, надо пройти все этапы духовного роста и обрести навыки, свойственные каждому этапу…

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      МариКа Lada 2 марта 2017 в 16:02 Ссылка Пометить
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      Лада, а есть ли сейчас настоящие Волхвы, либо это уже преданье старины глубокой?

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      • 4981 2692
        Lada МариКа 2 марта 2017 в 18:28 Ссылка Пометить
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        Считаю,что настоящих волхвов сегодня НЕТ в силу того,что слишком долгим был период “спячки” при сокрытии ведических знаний,хотя многие ЧЕЛОВЕКИ именно по уровню своего духовного,не религиозного,а мировоззренческого развития оказались уже ГОТОВЫ к принятию этих знаний и вот они НАЧИНАЮТ проявляться…К сожалению таких людей сегодня мало,не более 1% + 10-15% тех,кто способен воспринять их поЗнания и стать учениками…Остальным эти знания пока недоступны и даже противопоказаны… Так что настоящие Волхвы -это не только мифы прошлого,но и реальность будущего…только эти знания смогут возродить славянство и Великую Русь…процесс запущен…

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  • 49 49
    dloca 2 марта 2017 в 19:39 Ссылка Пометить
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    Скорее всего есть, ток держаться подальше от городов. Да и с определением кто такие Волхвы не до конца понятно, отсебятину в основном прут. В наш город заходил несколько раз – так люди шарахались от него: крепкий дед в тряпье и босиком среди зимы в магазине чёт куплял. Кто нормальные были восклицали, мол бедняга даже обувки нету. Так вот бродячии собаки всегда всех облаивали, а его тихонько стороной обходили, я еще удивилялся этому ток мало кто внимал мне. У нас вообще очень мрачно по этому случаю: начиная с 2011 года всех действительных целителей поубивали, так что к 2014 году никого не осталось. Вероятно остались еще кто-то но уже неслышно про них ничего. Да и в самом городе есть полупрописные, но эти уже никогда не признаются.

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