Как волхвы передают знания. Беседа с ведуном-2

Концептуал СМИ Сохранились ли волхвы до 20-го века и чем они занимались?

Мы представляем себе волхвов и ведунов исключительно по иллюстрациям к древним сказаниям, былинам и летописным текстам. А как выглядят волхвы в наше время, если предположить, что древняя традиция могла сохраниться? Травник и знахарь Сергей Будник рассказывает, как он впервые познакомился с Хранителем Знания и получил от него первые уроки. Как выглядел Хранитель, как себя вёл, кем был в обществе середины 20-го века? Каков главный принцип любой деятельности Хранителей? Существуют ли они сегодня на самом деле? Сергей Будник в наши дни лечит людей травами, поднимая на ноги пожилых людей и тех, чьё здоровье казалось бы безвозвратно подорвано. Приготовленные им чаи ни с чем не сравнить по вкусу, а горькие настойки имеют чудодейственные свойства. Он живёт с глухой сельской местности, куда почти невозможно проехать на машине.



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