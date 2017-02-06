Гомеопатия – лженаука

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой против гомеопатии

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В документе говорится:В Минздраве пообещали ответить на доводы меморандума после того, как он поступит в распоряжение ведомства.,— говорится в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой, который планируется обнародовать в понедельник (текст есть в распоряжении “Ъ”). В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет,Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан (данный принцип лечения «подобного подобным» сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом). Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.В меморандуме РАН говорится, что«Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул… еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени»,— поясняется в документе, подготовленном совместно с фондом «Эволюция». Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).В меморандуме даются конкретные рекомендации госведомствам. Так,Комиссия при президиуме РАН по лженауке была создана в 1998 году; в 2005 году ее состав был расширен с 12 до 40 членов. Комиссия, например, выступала в 2009 году с критикой «нанофильтров очистки воды» предпринимателя Виктора Петрика.Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко заявил, что у его коллег лечился император Николай I, «возивший с собой гомеопатическую аптечку», маршал Георгий Жуков и столичный градоначальник (1967–1985 годы), член Политбюро ЦК КПСС Виктор Гришин. «Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы»,— рассудил господин Школенко.В свою очередь, глава Общества специалистов доказательной медицины и член комиссии по лженауке Василий Власов подтверждает, что,— возмущается господин Власов.В Минздраве “Ъ” пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.Отметим, что Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) с 2009 года предостерегает от гомеопатического лечения гриппа, туберкулеза, малярии, диареи у детей и ВИЧ. Британский парламент в 2010 году выпустил доклад о том, что государственная медицинская страховка не должна покрывать лечение гомеопатическими препаратами, так как «они работают не лучше плацебо». Федеральная торговая комиссия США (FTC) в 2016 году обязала производителей таких снадобий доказывать их эффективность или размещать сообщение о неэффективности лечения прямо на упаковках гомеопатических препаратов.В России уже пытались оспаривать выводы о бесполезности гомеопатии. В 2016 году НП «Национальный совет по гомеопатии» подал в Арбитражный суд Москвы иск к издательству «Вокруг света», требуя признать порочащими сведения о неэффективности их препаратов, опубликованные в статье в журнале «Вокруг света». В исковом заявлении указывалось, что «гомеопатические лекарства пользуются широким спросом у населения», а их эффективность доказана «многочисленными клиническими исследованиями». Впрочем, истцу в иске было отказано полностью. http://kommersant.ru/doc/3211619 – цинкPS. Эдак еще дойдет до того, что БАДы и экстрасенсов запретят.Впрочем, учитывая оборот рынка гомеопатических средств и солидные лоббистские возможности производителей, есть мнение, что выводы комиссии по борьбе с лженаукой могут быть профанированы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com