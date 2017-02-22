Комиссия РАН по борьбе с лженаукой после запрета гомеопатии взялась за рекламу ГМО ядов

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований недавно объявила войну гомеопатии. Теперь она готовит меморандум о лженаучности утверждений о вреде генно-модифицированных продуктов.

Об этом в интервью RT рассказал глава комиссии Евгений Александров. Он пояснил, что документ, третий по счёту, учрежденный комиссией, будет принят осенью 2017 года. RT ознакомился с материалами комиссии РАН, которые могут быть включены в меморандум.

Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований готовит меморандум, в котором будут приведены аргументы в доказательство лженаучности теорий о вреде генно-модифицированных организмов (< ![CDATA[ ]]> ГМО< ![CDATA[]]>). Об этом RT рассказал председатель комиссии Евгений Александров. Разработка меморандума займёт около полугода, и он будет принят в конце лета или осенью.

«Мы считаем, что ГМО — это магистральный путь развития человечества, а предрассудки, связанные с ГМО — результат невежества, — считает Александров. — Человечество давно вымерло бы с голоду, если бы не занялось генным модифицированием. Если раньше генную модификацию производили медленными методами селекции и отбора, то сейчас — активными способами изменения наследственности и встраивания (в ДНК растений. — RT) сторонних генотипов».

ГМО были основой «зелёной революции» (совокупность изменений в сельскохозяйственном производстве развивающихся стран в 1940—1970 годах. — RT), которая в своё время спасла от голода Индию, отметил Александров. По его словам, увеличение числа людей на Земле до семи миллиардов — это главным образом заслуга генно-модифицированных продуктов.

«Если мы хотим отказаться от ГМО, то человечеству придётся сократиться до одного миллиарда со всеми вытекающими последствиями», — заметил Александров.

Продукты, содержащие ГМО, в России подлежат обязательной маркировке с сентября 2007 года. В июне 2016 года Госдума ввела запрет на выращивание и разведение ГМО в России.

ГМО, гомеопатия и отпечатки пальцев

В документах комиссии РАН по борьбе с лженаукой, с которыми ознакомился RT, говорится, что исследования, которые бы доказывали вред ГМО, спонсируются бизнесом, занимающимся производством продуктов без ГМО или их сертификацией. Это также является элементом недобросовестной рыночной борьбы, направленным на очернение в глазах потребителя продукта-конкурента, отмечается в материалах комиссии.

«Только за последние 10 лет проведено более 1700 научных исследований по изучению влияния ГМО на здоровье животных, человека, окружающую среду и не только, — пишут авторы документа. — Проводились такие исследования и в нашей стране. Исследователи, работающие в рамках общепринятой научной методологии, приходят к единодушному выводу, что ни само производство ГМО, ни их употребление в пищу даже в течение пяти поколений не несёт никаких дополнительных рисков по сравнению с обычными продуктами».

6 февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала лженаучной гомеопатию. Инициативу поддержала ФАС, в Госдуме предложили вывести продажу гомеопатических препаратов из аптек, а Минздрав выразил намерение создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу гомеопатии в России.

Меморандум, принятый комиссией РАН по борьбе с лженаукой, стал вторым по счёту. Первый был посвящён лженаучности дерматоглифического исследования — теста по отпечаткам пальцев. Компании, которые предлагают его провести, утверждают, что таким способом можно определить личностные характеристики, таланты и склонность к определённым заболеваниям.

Комиссия Российской академии наук (РАН) признала гомеопатию лженаукой.

За и против

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Лебедев не поддержал инициативу комиссии РАН.

«Сегодня проведено много научных опытов и исследований, которые говорят, что ГМО как минимум вызывает большие вопросы. Например, поля с генно-модифицированной пшеницей через пыльцу могут «заражать» нормальные соседние поля», — пояснил депутат.

Он полагает, что Россия не испытывает нужды в генетически модифицированной пище.

«30-40 лет назад продукты в нашей стране были нормальными, их хватало, а голода не было, — отмечает Лебедев. — Просто не было изобилия разнообразных предложений. ГМО вынужденно развивают в Китае, чтобы прокормить многочисленное население, а также в Аргентине, Бразилии, США, Мексике и странах юго-восточной Азии».

Доктор биологических наук Ирина Ермакова тоже против инициативы. Учёный заявляет, что ГМО могут получать из опухолеобразующих бактерий, которые вызывают онкологические заболевания.

«ГМО — это биологическое оружие. Кому-то выгодно, чтобы с его помощью наше население болело, страдало бесплодием и вымирало», — считает Ермакова.

Заведующий лабораторией ФИЦ питания и биотехнологий Константин Эллер придерживается противоположной точки зрения. Так, по его мнению, генно-модифицированные продукты ничуть не опаснее обычных.

«Просто в таких продуктах заменён один генетический признак, который к тому же контролируется. Например, он позволяет делать растение морозоустойчивым или производить продукт с повышенным содержанием железа или витаминов», — пояснил Эллер.

По словам Эллера, генетически модифицированная продукция регулируется соответствующим образом, чтобы не произошло более глубоких изменений генов, которые могут привести к аллергии или другим негативным последствиям. При этом генно-модифицированные продукты проходят проверку «на большом количестве животных».

«90% всей сои в США генетически модифицировано. И что, Америка вымирает? Но, конечно, потребитель имеет право знать, с чем имеет дело. Поэтому на этикетках должны быть проставлены отметки о наличии или отсутствии в них генной модификации», — отметил учёный.