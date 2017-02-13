Гомеопаты наносят ответный удар

Если у вас еще были сомнения в том, что гомеопатию надо называть словом «лженаука», то документ представленный «Национальным советом по гомеопатии», в ответ на заявление комиссии РАН, признающее этот вид альтернативной медицины «лженаукой» — развеет последние сомнения.

7 февраля председатель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев сказал, что «принято решение о подготовке ответа Комиссии РАН». «Это будет не скоро, — добавил гомеопат. — Ответ должен быть обстоятельным, с анализом работы».

12 февраля ответ уже лежал в сети.

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Если у вас еще были сомнения в том, что гомеопатию надо называть именно словом «лженаука», то этот документ развеет последние сомнения. Вишенка на торте — вот эта цитата:

«На основании научных исследований последних лет, мы имеем основания предполагать, что гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, т. е. подобное взаимодействует с подобным…»

Вы не ошиблись: этот бессмысленный набор слов выдается за обоснованное научное предположение (без единой ссылки). Если это не лженаука, то я не знаю, что. К гомеопатам просьба сообщить — каким прибором они зафиксировали «состояние квантовых полей организмов» (что бы это не значило) до и после применения гомеопатических препаратов, где это опубликовано и когда они планируют получить за это открытие Нобелевскую премию.

А еще Национальный совет по гомеопатии предлагает «создать Комиссию по гомеопатии при Президиуме РАН, что позволит привлечь возможности РАН к научному обоснованию феномена гомеопатии». Обратите внимание: речь идет даже не о проверке, а об обосновании! И не важно, что обоснование феномену уже давно дано: люди принимают за доказательство целебных свойств сахарных шариков результаты естественного выздоровления и находят причинно-следственные связи там, где их нет.

Недаром Национальный совет по гомеопатии номинировали на антипремию Министерства образования и науки в одном ряду с «Битвой экстрасенсов».

Напомню, что эти люди со своими квантовыми полями планируют участвовать в экспертной группе Минздрава, которая будет решать судьбу этой псевдомедицины в нашей стране. Надеюсь, что Минздрав хотя бы проконсультируется с астрологами, прежде чем приглашать на обсуждение гомеопатов.

Ну а если кто-то еще сомневался в опасности гомеопатии, то предлагаю ознакомиться с названиями некоторых докладов на XXVII московской международной гомеопатической конференции, которая только что закончилась.

— «Применение метода классической гомеопатии в комплексном лечении рецидивирующей меланомы».

— «Возможности метода классической гомеопатии при лечении сложных нарушений ритма (фибриляция предсердий)».

— «Возможности метода классической гомеопатии в лечении костной патологии».

— «Возможности классической гомеопатии при лечении сложных нарушений сердечного ритма».

— «Возможности классической гомеопатии при лечении психиатрических заболеваний».

— «Возможности электропунктурной диагностики при лечении урогенитальных инфекций».

Если эти выступления не содержали выводов об «отсутствии возможностей», то мне страшно за будущее страны. Не обошлось на конференции и без секционных заседаний «Православие и гомеопатия» и «Электропунктурная диагностика, биорезонансная терапия, озонотерапия».

Самое удивительное, что это мероприятие происходило в Центральном Доме ученых РАН. С презентацией нового учебника по физиологии с главой по гомеопатии.

Вовремя мы выпустили меморандум, потому что это уже какой-то ад и угроза национальному здравоохранению.

P. S. Гомеопаты в своем ответе обвиняют авторов меморандума и других противников гомеопатии в ангажированности фармацевтическими компаниями, производящими «неестественные для организма синтетические лекарства». В доказательство, по своей гомеопатической привычке, не приводят ничего, кроме личного «убеждения».

Напомню, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой — небольшая общественная организация, не имеющая какого-либо финансировани и выбирающая темы заявлений по своему представлению об их общественной значимости, а не по чьему бы то ни было «заказу». Ни я, ни мои коллеги не получили ни одного рубля ни от кого за работу над этим меморандумом.

А вот гомеопатия — это продажа сахара стоимостью в десятки тысяч рублей за килограмм. И такого сахара нашим согражданам несколько крупных корпораций продают на 8 миллиардов рублей в год. Выводы делайте сами.

Рекомендую ознакомиться с меморандумом на сайте Комиссии.

klnran.ru/2017/02/memorandu…

P. P. S. Сегодня на телеканале Москва 24 я познакомился с врачом Дмитрием Булетовым. Он рассказал мне о недавнем случае в своей практике.https://www.facebook.com/dm…

Цитирую с разрешения:

«Я лечил ребенка, 9 лет. Который сначала начал жаловаться, что ему что-то во рту мешает. Родители отвели его к стоматологу, который направил его сразу к онкологу. Однако, в районе, где живут пациенты онколога не оказалось. Тогда родители вместо поездки в центральную больницу обратились к гомеопату. Он лечил их 9 месяцев. Точнее смотрел, как растет опухоль на лице и говорил: „это нормально, она должна будет излиться черной водой“ (это цитата). Только, когда ребенок перестал самостоятельно питаться, дедушка его привез к нам. Но, было уже поздно.

Нам пришлось поставить трахеостому, т. к был риск того, что опухоль закроет дыхательные пути. Опухоль была диаметром 22 см. Она разрушила кости лица, проросла крупные сосуды. Мы попытались его вылечить, но опухоль оказалась не чувствительна к химиотерапии и из-за огромных размеров и анатомических особенностей ее нельзя удалить. Ребенок был признан некурабельным. То есть таким, которому нельзя помочь. К сожалению, ребенок и сейчас мучается от опухоли. Она медленно растет (сейчас уже 31 см), не метастазирует и не отвечает на лечение. Ее можно было удалить, если бы родители не потеряли время на гомеопата. Она лечится без последствий простым удалением».

Еще одну историю Дмитрий рассказал со слов коллеги: «У нас в поликлинике к урологу около 10 лет назад пришёл дядька. Нашли простатический специфический антиген (ПСА) в концентрации 40 нг/мл (норма до 4). Его отправили на биопсию и прочие дообследования, но мужик пропал. Минувшей осенью пациент снова объявился с ПСА 700 нг/мл и острой задержкой мочи. Его отправили в отделение, но помочь не смогли. Дочь погибшего пациента написала жалобу, что врачи не уберегли. А лечился 10 лет мужик у гомеопата».

Источник: nnm.me