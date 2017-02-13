Гомеопаты наносят ответный удар
Если у вас еще были сомнения в том, что гомеопатию надо называть словом «лженаука», то документ представленный «Национальным советом по гомеопатии», в ответ на заявление комиссии РАН, признающее этот вид альтернативной медицины «лженаукой» — развеет последние сомнения.
7 февраля председатель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев сказал, что «принято решение о подготовке ответа Комиссии РАН». «Это будет не скоро, — добавил гомеопат. — Ответ должен быть обстоятельным, с анализом работы».
12 февраля ответ уже лежал в сети.
rushomeopat.ru/upload/media…
Если у вас еще были сомнения в том, что гомеопатию надо называть именно словом «лженаука», то этот документ развеет последние сомнения. Вишенка на торте — вот эта цитата:
«На основании научных исследований последних лет, мы имеем основания предполагать, что гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, т. е. подобное взаимодействует с подобным…»
Вы не ошиблись: этот бессмысленный набор слов выдается за обоснованное научное предположение (без единой ссылки). Если это не лженаука, то я не знаю, что. К гомеопатам просьба сообщить — каким прибором они зафиксировали «состояние квантовых полей организмов» (что бы это не значило) до и после применения гомеопатических препаратов, где это опубликовано и когда они планируют получить за это открытие Нобелевскую премию.
А еще Национальный совет по гомеопатии предлагает «создать Комиссию по гомеопатии при Президиуме РАН, что позволит привлечь возможности РАН к научному обоснованию феномена гомеопатии». Обратите внимание: речь идет даже не о проверке, а об обосновании! И не важно, что обоснование феномену уже давно дано: люди принимают за доказательство целебных свойств сахарных шариков результаты естественного выздоровления и находят причинно-следственные связи там, где их нет.
Недаром Национальный совет по гомеопатии номинировали на антипремию Министерства образования и науки в одном ряду с «Битвой экстрасенсов».
Напомню, что эти люди со своими квантовыми полями планируют участвовать в экспертной группе Минздрава, которая будет решать судьбу этой псевдомедицины в нашей стране. Надеюсь, что Минздрав хотя бы проконсультируется с астрологами, прежде чем приглашать на обсуждение гомеопатов.
Ну а если кто-то еще сомневался в опасности гомеопатии, то предлагаю ознакомиться с названиями некоторых докладов на XXVII московской международной гомеопатической конференции, которая только что закончилась.
— «Применение метода классической гомеопатии в комплексном лечении рецидивирующей меланомы».
— «Возможности метода классической гомеопатии при лечении сложных нарушений ритма (фибриляция предсердий)».
— «Возможности метода классической гомеопатии в лечении костной патологии».
— «Возможности классической гомеопатии при лечении сложных нарушений сердечного ритма».
— «Возможности классической гомеопатии при лечении психиатрических заболеваний».
— «Возможности электропунктурной диагностики при лечении урогенитальных инфекций».
Если эти выступления не содержали выводов об «отсутствии возможностей», то мне страшно за будущее страны. Не обошлось на конференции и без секционных заседаний «Православие и гомеопатия» и «Электропунктурная диагностика, биорезонансная терапия, озонотерапия».
Самое удивительное, что это мероприятие происходило в Центральном Доме ученых РАН. С презентацией нового учебника по физиологии с главой по гомеопатии.
Вовремя мы выпустили меморандум, потому что это уже какой-то ад и угроза национальному здравоохранению.
P. S. Гомеопаты в своем ответе обвиняют авторов меморандума и других противников гомеопатии в ангажированности фармацевтическими компаниями, производящими «неестественные для организма синтетические лекарства». В доказательство, по своей гомеопатической привычке, не приводят ничего, кроме личного «убеждения».
Напомню, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой — небольшая общественная организация, не имеющая какого-либо финансировани и выбирающая темы заявлений по своему представлению об их общественной значимости, а не по чьему бы то ни было «заказу». Ни я, ни мои коллеги не получили ни одного рубля ни от кого за работу над этим меморандумом.
А вот гомеопатия — это продажа сахара стоимостью в десятки тысяч рублей за килограмм. И такого сахара нашим согражданам несколько крупных корпораций продают на 8 миллиардов рублей в год. Выводы делайте сами.
Рекомендую ознакомиться с меморандумом на сайте Комиссии.
klnran.ru/2017/02/memorandu…
P. P. S. Сегодня на телеканале Москва 24 я познакомился с врачом Дмитрием Булетовым. Он рассказал мне о недавнем случае в своей практике.https://www.facebook.com/dm…
Цитирую с разрешения:
«Я лечил ребенка, 9 лет. Который сначала начал жаловаться, что ему что-то во рту мешает. Родители отвели его к стоматологу, который направил его сразу к онкологу. Однако, в районе, где живут пациенты онколога не оказалось. Тогда родители вместо поездки в центральную больницу обратились к гомеопату. Он лечил их 9 месяцев. Точнее смотрел, как растет опухоль на лице и говорил: „это нормально, она должна будет излиться черной водой“ (это цитата). Только, когда ребенок перестал самостоятельно питаться, дедушка его привез к нам. Но, было уже поздно.
Нам пришлось поставить трахеостому, т. к был риск того, что опухоль закроет дыхательные пути. Опухоль была диаметром 22 см. Она разрушила кости лица, проросла крупные сосуды. Мы попытались его вылечить, но опухоль оказалась не чувствительна к химиотерапии и из-за огромных размеров и анатомических особенностей ее нельзя удалить. Ребенок был признан некурабельным. То есть таким, которому нельзя помочь. К сожалению, ребенок и сейчас мучается от опухоли. Она медленно растет (сейчас уже 31 см), не метастазирует и не отвечает на лечение. Ее можно было удалить, если бы родители не потеряли время на гомеопата. Она лечится без последствий простым удалением».
Еще одну историю Дмитрий рассказал со слов коллеги: «У нас в поликлинике к урологу около 10 лет назад пришёл дядька. Нашли простатический специфический антиген (ПСА) в концентрации 40 нг/мл (норма до 4). Его отправили на биопсию и прочие дообследования, но мужик пропал. Минувшей осенью пациент снова объявился с ПСА 700 нг/мл и острой задержкой мочи. Его отправили в отделение, но помочь не смогли. Дочь погибшего пациента написала жалобу, что врачи не уберегли. А лечился 10 лет мужик у гомеопата».
Источник: nnm.me
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да, в мире ,когда никто никому не верит,когда государство больше не обязано защищать человека,трудно принять чью то сторону.Из-за кризиса ,дележки рынков ,они стали драться друг с другом,что раньше никто не ведал,что гомеопатия -это плацебо,это ж надо вода запоминает и это все,теперь вот еще и квантовая теория.Больной, необразованыый человек,не имеющий теперь на лечение денег будет хвататься за все.Убрали главное ,что было при СССР -профилактика,предупреждение,а теперь сам себя спасай ,как можешь. И потом -это ведь большие деньги ,кто их остановити тех и других? Ничем хорошим наступающее на нас безвременье,бездуховность уже не закончится.