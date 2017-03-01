Письма. Гомеопатия и не только

Попытку комиссии по лженауке (современной инквизиции) запретить гомеопатию в интересах фармацевтических компаний читатели большинством голосов не поддержали.

Здравствуйте, Татьяна!

Прочитал статью Ольги Капитоновой “О законопроектах, меморандумах, грибах и гомеопатии” и удивился, что моё письмо касательно гомеопатии от 07.02.2017 прошло мимо Вашего взгляда…

Вот оно ещё раз:

“Хотел бы обратить Ваше внимание на выводы комиссии по разоблачению псевдонаучных теорий Академии Наук России о признании гомеопатии лженаукой. Мало того, что само существование подобной комиссии в современном светском государстве очень странно – фактически инквизицию возродили, разве что на кострах ПОКА не сжигают, так ещё и скоординированные действия с “западными партнёрами”…

В Великобритании гомеопатия изымается из каталога больничных касс с той же формулировкой. Это не смотря на то, что королевская семья и особенно королева пользуются гомеопатией очень обширно и успешно.

В Германии тему выводов российской “инквизиции” широко освещают в прессе и – о чудо! – смачно хвалят дословно “выдающихся учёных одной из авторитетнейших академий наук в Мире” за их способностъ противостоять догмам… Речь идёт о дискредитации гомеопатии и это в стране, которая её создала: немец Самуэль Ханеманн (в России говорят “Ганеманн”) считается создателем гомеопатии, которая в результате используется уже более 200 лет.

Когда последний раз Россию так хвалили на Западе я даже и не вспомню! Учитывая сегодняшнюю международную ситуацию – более чем странно.

Фармакологическое лобби давно уже ведёт войну против любых альтернативных методов лечения, но это уже абсолютно новый уровень.

Объясняются выводы комиссии просто: раз нет научных доказательств механизма действия препаратов, то этого действия не существует. Точка! Любые аргументы о миллионах вылеченых людей по всему Миру отметаются со ссылкой на эффект плацебо. На вопрос, каким образом действует самовнушение на маленьких детей и животных – ответов не даётся. Вопрос просто игнорируется.

В Советском Союзе и то существовали государственные гомеопатические поликлиники в некоторых городах и сосуществовали разные теории, так называемые “школы” не противоречащие друг другу, но имевшие некоторые отличия во взглядах на разведения препаратов. Мне лично известны ленинградское, киевское и харьковское направления. Так же известна гомеопатическая поликлиника в Харькове, в которую была очередь по записи на несколько месяцев вперёд и просто тучи народа в коридоре. Причём люди рвались именно к определённым врачам, которых им рекомендовали исцелённые родственники или знакомые.

Проблема понимания гомеопатии не только в “ненаучной” действенности, но и в том, что одни и те же препараты не помогают (или хуже помогают) при одних и тех же симптомах разным людям. Причина здесь проста: гомеопатия лечит не симптомы болезни, а человека в целом. Поэтому при одних и тех же симптомах разным пациентам выписывают разные препараты учитывая множество факторов: Возраст, телосложение, пол, тип характера, предысторию болезни и т.д. Да, это сложно и поэтому есть очень успешные гомеопаты и есть те, кто на этой волне просто хочет подзаработать особо не вникая в глубины и тонкости учения.

Меня лично не особо беспокоит, если гомеопатию уберут из обычных больниц и поликлиник, но обязать писать на препаратах, что они не являются лекарством и запретить рекламу – это загонятъ гомеопатию в подполье, где с ней ещё легче будет боротъся. Это фашизм и геноцид собственного народа.

Но, как известно Россия сейчас этим путём и идёт не только не сажая на пожизненное за массовое умышленное убийство разливавших метанол в “боярышники”, но и противодействуя всякой инициативе для здоровой жизни без зависимости от системы – те же зарубежные прививки приводящие к бесплодию и т.д.

Осталось, как в некоторых штатах США запретить законом выращивать у себя на участке овощи и фрукты из заботы о здоровье населения… А то ведь ГМО скармливать некому будет…”

С уважением

Д.

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Другое

Здравствуйте, зашёл на ящик выразить разочарование что вы Зорина поставили.

“Комиссия по борьбе с лженаукой” – сборище демонов!!!

Про рак, ну как дети. щас не 20й век!!!!!!!!!! прочтите плиз:

Тайна про лимон

https://www.youtube.com/watch?v=l78u9c94d2A

Исследователи таки уверяют, что раком называют паразитов, и нужны антипаразитарные средства.

Лечение содой

https://www.youtube.com/watch?v=YdXF2t9lbhg

Врачи не запрещают применение чистотела для лечения рака, но не считают растение панацеей.

http://sovets.net/5925-chistotel-ot-raka.html

https://www.youtube.com/watch?v=Cs0bX5Gt6EU

https://www.youtube.com/watch?v=ssZxhXwu3R0

После первой кружки понял – рак излечим:

https://www.youtube.com/watch?v=Cs0bX5Gt6EU

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Есть ещё варианты:

Казалось бы: кушай сахар, пей водичку, и радуйся.



Только грибочки кушай осторожно: не перепутай летний опёнок с

галериной, поскольку яд у последней такой же, как у бледной поганки.



И бойся 21-й Агенды, только и мечтающей истребить процентов этак 90

потребителей ради получения прибыли с продаж.



Но нет. Публикация меморандума РАН о точке зрения науки на гомеопатию

вызвало эффект шерудения прутиком в осином гнезде. Разъярённые

осы-гомеопатопоклонники выметнулись всем клубком и принялись жалить

налево и направо, не разбираясь в деталях и даже не пытаясь в них

разобраться.



А давайте вспомним признаки тоталитарной секты! В разных источниках

набор критериев варьирует, но можно вычленить общие моменты.



Итак. Каковы признаки тоталитарной секты?



1. У тоталитарной секты всегда есть лидер с непререкаемым авторитетом.

Гомеопатия создана одним человеком — Галеном.



2. Учение секты является единственно истинным.

Как утверждают сторонники гомеопатии, фармакология — обычно даже

говорят Биг Фарма — только и делает, только и делает, что травит

людей. Зато вот гомеопатия — истинная забота о здоровье, воистину!



3. Критика со стороны людей, не принадлежащих к секте, является

доказательством правоты секты.

Все, кто против гомеопатии, — проплаченные Биг Фармой беспринципные

лгуны, огульно очерняющие п. 2.



4. Члены секты — избранные, которым открылась истина; все остальные

заблуждаются.

И потому покорно отдают себя алчной Биг Фарме, которая только калечит.

Бедные заблудшие души, не знающие истинного п. 2!



5. Секта как можно шире пропагандирует своё учение.

Рекламы вокруг хоть отбавляй, на любой вкус, цвет и размер. Но

посетившие гомеопата, в отличие от посетивших терапевта, обязательно

расскажут об этом всем, кто не успеет спрятаться, и будут настаивать

на немедленном посещении адепта.



6. У секты обязательно есть общая касса.

Что ж, про гомеопатические общие кассы я не слышал, и сильно

сомневаюсь в их существовании.



7. Внутренняя непрозрачность идеологии, сопряженная с утаиванием

критической информации от рядовых членов.

Ну с этим в гомеопатии полный порядок. “Потенцирование жизненной силы”

– что-что? какой-какой силы?, “лечить подобное подобным” — а почему

не противоположным?, “чем разбавленнее лекарство, тем сильнее его

действие” — интересно, а почему тогда борща наворачивают полную

тарелку?, и так далее, и тому подобное.



Итак, 6 из 7 — неплохо, правда?



Причём обратите внимание: меморандум РАН вовсе не призывает запретить

гомеопатию. Хотите лечиться ею? — Да пожалуйста. Но почему-то

сторонники гомеопатии авторов меморандума готовы линчевать лично,

здесь и прямо сейчас. Хотя если сравнить себестоимость сахара и воды с

ценами, по которым эти сахар и вода продаются под видом

гомеопатических лекарств — несколько тысяч рублей за килограмм,

несколько десятков рублей за миллилитр — то потеря даже одного

клиента выливается в круглую сумму недополученного дохода гомеопатами.

Есть отчего перевозбудиться!



То же самое с ГМО. Разработчики ГМО вовсе не призывают запретить

традиционные сорта. Хотите выращивать то, что ещё ваши деды

выращивали? — Да пожалуйста. Но почему-то противники ГМО яростно

уничтожают ГМО везде, где до него удаётся дотянуться, и готовы

линчевать генетических инженеров. Хотя если посмотреть, каких доходов лишаются производители ядохимикатов от внедрения ГМО — а потребности в химии при выращивании ГМО снижаются вплоть до 100% — то каждый засеянный ГМО гектар выливается в круглую сумму недополученного производителями ядов дохода. Есть отчего перевозбудиться!



Кстати, раз уж речь зашла о противниках ГМО, то:

1. Сералини,

2. Да, именно Он открыл глаза всему миру на истинную

сущность ГМО,

3. Разумеется, только проплаченные Монсантой говорят о безопасности ГМО, отрабатывая печеньки,

4. И только последователи

Сералини знают истинную Истину,

5. Каждый адепт обязательно просветит заблудших относительно истинных целей Монсанто,

6. Опять-таки не в курсе, но, подозреваю, та же Ермакова совсем не на свои катается в Штаты помахать плакатиками а-ля “Долой ГМО!”,

7. Внятных… да вообще

хоть каких-нибудь механизмов вреда, хотя бы теоретических, не

предложено, зато неудобные детали, навроде значительного увеличения в

опытах Сералини продолжительности жизни самцов на ГМО-диете, от

адептов тщательно скрываются.



6 из 7 — неплохо, правда?



Ну и напоследок об Агенде-21. Дамы и господа, вы _действительно_

верите, что генерал мечтает стать прапорщиком? Что мировая закулиса

мечтает радикально, раз этак в десять, уменьшить число своих

подданных? Что, правда верите? А кто же тогда будет для элиты

богатства создавать? Впрочем, 6 из 7 — по-моему, совсем неплохо.



К чему это всё я? Было такое учение — евгеника. Оно утверждало, что

человеческую породу не только можно, но и нужно улучшать. Ну в самом

деле, коневоды для спаривания берут не первую попавшуюся кобылу и

первого попавшегося жеребца, а тщательно подбирают пары; то же самое предлагалось и для человека.



Но, несмотря на всю закулису, евгеника — по этическим мотивам — была

раскритикована и отвергнута. Однако к цели ведёт множество дорог. Если нельзя скрещивать человеков, то можно уменьшать вероятность оставления потомства неудачным комбинациям генов. Какая комбинация генов будет неудачной? — А в чём принципиальное отличие человека от животных? –

В наличии интеллекта. Соответственно, желательно создать такие

условия, в которых носители слабого интеллекта будут оставлять в

среднем меньше потомства, чем носители сильного интеллекта. Тогда с

течением времени средний интеллект будет возрастать, что, очевидно,

будет полезно для нашего вида.



Вот я и думаю: а может, все эти кампании антипрививочников,

гомеопатов, противников ГМО, возвращения к заветам предков (и почему

же они так мало жили — Биг Фармы-то ещё не было…) и прочего

удивительного из того же ряда — это просто такая мягкая евгеника?

Лечил воспаление лёгких сахарными шариками, и не оставил потомства. Не сделал ребёнку прививку от свинки, и у мальчика уже не будет детей.

Кушал только натуральное, выращенное на настоящем коровьем навозе, и погиб от кишечной инфекции, вызванной проникшими из натурального

навоза в огурчик натуральными микробами. И средний интеллект популяции потихоньку увеличивается…

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Интересно, что недавно стало известно (https://russian.rt.com/science/article/361235-komissiya-ran-lzhenauka-gmo) о планах выпуска очередного меморандума от комиссии РАН по борьбе с лженаукой. На этот раз они отважились не клеймить, а прославлять. И что бы вы думали? ГМО. Да-да. Генно-модифицированные организмы. Именно пользе ГМО должен был быть посвящён следующий меморандум.

Правда, позже они решили повременить с выпуском этого меморандума (https://indicator.ru/news/2017/02/21/v-komissii-po-borbe-s-lzhenaukoj-ran-reshili-ne-toropitsya-s-tretim-memorandumom-po-gmo/). Повременить – не значит отказаться. В любом случае, осадочек-то остался. И лично для меня этот осадочек ставит жирный знак вопроса и на предыдущий меморандум по гомеопатии. Где здесь наука, а где лоббирование?



Вот хорошая статья Александра Хуршудова, посвящённая этой теме:

“Лоббированием ГМО занялась комиссия РАН по борьбе с лженаукой”

http://khazin.ru/articles/39-nauka-i-obrazovanie/29596-lobbirovaniem-gmo-zanjalas-komissija-ran–po-borbe-s-lzhenaukoi