Ольга Капитонова: О законопроектах, меморандумах, грибах и гомеопатии

В то время, когда Россия стоит перед необходимостью фундаментальной реорганизации и перестройки своей экономической и финансовой системы, стремительно падает уровень жизни до такой степени, что пошел разговор о введении карточек, наши законодатели и инициативные ученые озабочены объявлением гомеопатии лженаукой и введением платных лицензий на сбор грибов и ягод. Темы (особенно первая) разрекламированы и продвигаются прессой. Казалось бы, какая между ними связь? На самом деле, она существует: и то и другое – шаги, направленные на продвижение в стране “Повестки 21 Век” (Agenda 21), о которой уже писалось в блоге Правосудия.нет (http://pravosudija.net/article/olga-kapitonova-etapy-voploshcheniya-agen…).

Agenda 21 – глобальный план по переустройству и переводу жизни на Земле (под благовидными предлогами экологии и сохранения планеты) под тотальный контроль со стороны несменяемой группы элиты, которая и явилась инициатором продвижения и реализации этой масштабной и завуалированной под благие намерения инициативы. В результате осуществления “Повестки” к середине XXI века население должно сократиться в несколько раз, жить в специально отведенных резервациях под управлением со стороны назначенной бюрократической власти, тотально контролирующей в том числе и производство и распределение продуктов питания. Через призму обозначенных целей Agenda 21 многое из того, что происходит в мире и в каждом отдельном случае выглядит нелепым, глупым, несуразным и странным, начиная с директивной популяризации наиболее “прогрессивных” идей неолиберализма, общего падения уровня образования и стремления “архаизировать” сознание, и заканчивая запретом на поедание выросших в собственном садике “нелицензированных” овощей и зелени (США), начинает складываться в одну общую картину. Это в том числе в полной мере относится к нашим местным инициативам относительно грибов и гомеопатии (и не только, в этом ракурсе можно рассмотреть и тенденции в трансформации налоговой политики, и изменения в законодательстве относительно собственности на жильё и землю, и ювенальные нововведения, и пр.).

Естественно, на пути поэтапного осуществления планов Agenda 21 отдельные группы уполномоченных лиц и компаний могут выкрутить и получить дополнительные дивиденды материального и нематериального характера, что и происходит, для многих содействие планам “закулисы” – это не только почетная обязанность или недопонимание, но и попутный ветер в сторону собственного процветания, который грех не подхватить. Не обязательно лицо, способствующее осуществлению Agenda 21 должно осознавать, в чем оно участвует, достаточно того, чтобы им улавливался тренд. Грамотное управление не только дает директивы, но и закладывает тенденции, в том числе на уровне идеологий и парадигм, согласно которым общество и развивается. В советские времена говорили “Ленин умер, но его дело живет и побеждает”. Надо признать, что несмотря на то, что современный корабль истории плывет по штормовому морю, совершая то левый галс, то правый, общий курс на реализацию Agenda 21 он пока сохраняет.

Инициатива по введению лицензий на сбор грибов и ягод принадлежит губернатору Владимирской области Светлане Орловой и поддержана министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым: «каждый найденный жителями гриб, ягода и орех должны приносить прибыль в местный бюджет». Предположительно цена лицензии за сезон на сбор лесных ягод составит 4500 рублей, на сбор грибов – 6000. (https://newsland.com/user/4297740009/content/minselkhoz-khochet-oblozhit-nalogom-sborshchikov-lesnykh-gribov-i-iagod/5646211 ). Не будем сейчас обсуждать вопрос о том, что скоро и воздух перестанет быть бесплатным и что собранный лесной урожай является большим подспорьем съежившихся бюджетов многих россиян. Посмотрим на другие аспекты темы. Поскольку сбор грибов и ягод – это традиционное для России занятие, глубоко укоренившееся в ее народной культуре, то создание препона в этой области является пусть небольшим, но ударом по многовековому укладу русской жизни. Agenda 21 не предусматривает сохранение национальных государств, а предполагает в реальности создание анклавов для компактного расселения в нем “биомассы”,поэтому нивелирование исторических традиций, особенно не отвечающих ее вектору целей, всячески приветствуется.

Лицензии на сбор грибов и ягод – это первый шаг на пути вероятных следующих ограничений на сбор остальных дикоросов, включая, прежде всего, лекарственные травы. Если вместо того, чтобы пить недорогой настой ромашки, возможно, приготовленный из самостоятельно собранного сырья, который веками употребляется для успешного лечения проблем кожи, простуды, заболеваний органов ЖКТ, глаз, нервной системы, печени и почек, человек вынужден будет приобретать в аптеке для каждого отдельного случая соответствующие химические препараты, выпущенные корпорациями Big Pharma, и, возможно, затем ими же произведенные следующие, компенсирующие побочные эффекты предыдущих лекарств, то возникает большой вопрос, кто в результате будет чувствовать себя лучше. Задачей Big Pharma с начала ХХ века, когда началось становление фармакологической индустрии, было маргинализировать и, по возможности, запретить и уничтожить все альтернативные методы лечения, сведя практику врачей к использованию выпускаемых корпорациями запатентованных и лицензированных синтезированных химических препаратов (вред от которых часто превышает пользу) строго согласно инструкции в справочнике. Что не удивительно, так как во главу угла корпорациями поставлена прибыль, а здоровье – это благовидный предлог для заработка. В статье Филатовой Ю. М. рассматривается современное состояние мирового фармацевтического рынка. Для того, чтобы составить представление об уровне прибылей компаний в этой отрасли, можно взглянуть на пару графиков просто для того, чтобы представлять себе порядок цифр.

(http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-mirovogo-farmatsevticheskogo-rynka ):

Мировой фармацевтический рынок (региональная структура) в 2014-2015 гг.*

Регион Объем рынка (в млрд долл. США), 2014 г. Δ изм. (2014/2015 г.), % Мир в целом 1057,1 6,0 Северная Америка 406,2 4,9-7,9 Европа 243,0 1,9-4,9 Азия, за исключением Японии + Африка 201,5 7,0-10,0 Япония 88,0 0,0-3,0 Латинская Америка 75,5 7,5-10,5

Прибыль крупнейших фармацевтических компаний по состоянию на 2013 год

Наименование компании Страна происхождения Прибыль, млрд долл. США Johnson &Johnson США 71,312 Novartis Швейцария 57,92 Roche Швейцария 52,307 Pfizer США 51,584 Sanofi Франция 45,078 GlaxoSmithKline Великобритания 44,146 Merck&Co. США 44,033 Bayer HealthCare Германия 25,969 AstraZeneca Швеция-Великобритания 25,711 Eli Lilly США 23,113





Надпись на баннере: Современная фарминдустрия создает не излечивающие лекарства, а клиентов. Проснись, это – Матрица.

Формировавшиеся тысячелетиями народные методы лечения с помощью природной “химии”, которую из себя представляют лекарственные растения, теперь принято называть “нетрадиционными” в противовес официальной медицины (аллопатии). Это подобно тому, как патриарх Никон, явившийся действительным инициатором раскола Русской Церкви, “раскольниками” стал величать своих оппонентов, отстаивавших старый, веками существовавший обряд. Так что, осознает ли министр сельского хозяйства это или нет, но ввод запрета на беспрепятственный сбор дикоросов в большей степени, чем мифическое пополнение бюджета, так же, как и объявление гомеопатии лженаукой с последовавшей кампанией по ее дискредитации, пусть и не столь прямолинейно, способствует общему плану продвижения интересов фармацевтических компаний за счет населения страны.

Чтобы закрыть вопрос с грибами и ягодами, стоит обратить внимание на планы в рамках Agenda 21 по созданию обширных заповедных зон, куда не должна ступать нога человека. В них включены и лесные массивы. Некоторые страны уже довольно далеко продвинулись в этом направлении. Английский художник Дэвид Хокни жаловался, что однажды в Америке (кажется, дело было в Калифорнии) он остановил машину в живописном месте, чтобы отправиться на пленер. Не успел он расставить холсты, как был окружен полицией и практически арестован: в стране осталось совсем мало мест, где гражданам разрешено входить в лес. Лицензии на сбор дикороса – это первый шаг в деле постепенного приучения людей к мысли о том, что они не могут беспрепятственно распоряжаться даже теми дарами природы, использование которых не нанесет ей никакого вреда: сначала – грибы-ягоды, а потом, глядишь, и лесной воздух будет для простых смертных запрещен. Происходит определенное отчуждение общественной собственности от общества и новое “огораживание”. Кстати, уже существует план по платному входу в парки города Москвы. Почему бы его не распространить на все ареалы с деревьями?

Теперь о объявлении гомеопатии лженаукой, поддержанной массированной пропагандистской кампанией в прессе. За всем мероприятием чувствуется невидимая, но железная рука рынка и просматриваются большие деньги, вложенные в борьбу за правое дело. Устранение конкурентов с рынка – не это ли первейший долг и почетная обязанность благородного бизнесмена? А вопрос в данном конкретном случае именно в этом, а не в полезности или эффективности того или иного метода лечения.

Вполне недвусмысленно об этом высказался (разоткровенничался) один из инициаторов антигомеопатической кампании в интервью Гезете.ру (http://www.newizv.ru/society/2017-02-06/251748-gomeopatiju-priznali-lzhenaukoj.html ):

“В понедельник, 6 февраля, Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум о гомеопатии. В официальном документе гомеопатия признается лженаукой и опасной практикой.



Как сообщает «Газета.ру», меморандум стал первым серьезным ударом по гомеопатии, нанесенным научным сообществом за последние годы.

«Уже очень давно научное сообщество ведет неравный бой с этим гигантом, за которым стоит многомиллиардная индустрия. В какой-то момент пора перестать проигрывать. Накопилось», – заявил в комментарии «Газете.Ru» инициатор подписания меморандума, член Комиссии по борьбе с лженаукой, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Отметим, что гомеопатия в России имеет очень широкое распространение. Гомеопатические препараты свободно продаются в аптеках и онлайн-магазинах. Производители выпускают лекарства от всех болезней, рекламируя их, как натуральные и эффективные препараты.



Однако исследования показали, что эффективность гомеопатии примерно такая же, как и у плацебо. Эксперты считают, что лечиться ею от серьезных заболеваний – недопустимо….



Создатели меморандума подчеркивают, что документ носит рекомендательный характер и ничего не запрещает. Он представляет официальную позицию Комиссии по поводу гомеопатии и носит просветительский характер. «Мы предлагаем желающим ознакомиться с нашей аргументацией. Если кто-то хочет продолжить лечиться гомеопатией после – это его право», – уточнил академик Панчин.

Документ был основан на экспертном заключении, составленном междисциплинарной рабочей группой, в состав которой вошли свыше тридцати действующих ученых-представителей различных научных областей…

…Также в меморандуме собран ряд рекомендаций различным государственным органам, врачам и журналистам. Например, Министерству здравоохранения рекомендуется вывести гомеопатические препараты из употребления, не включать их в обновляемые стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации. Федеральной антимонопольной службе рекомендовано защитить россиян от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств.



Предпосылками к выпуску меморандума послужил целый ряд событий, отметил академик Панчин. В том числе, избрание в члены-корреспонденты РАН гомеопата, иск Национального совета по гомеопатии в адрес журнала «Вокруг света», опубликовавшего статью «Растворенная магия» с критикой гомеопатии, программа «Основы гомеопатии» в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, а также многочисленная реклама в официальных СМИ…

… Отметим, что ФАС высказалась в поддержку меморандума о вреде гомеопатии. «Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», – цитирует ТАСС со слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева.” (конец цитаты)

Здесь стоит обратить внимание на несколько аспектов темы. Не так давно “наезд” на гомеопатию был осуществлен в Великобритании. В Австралии в 2015 году гомеопатия была признана неэффективной, так как исследования минздрава яко бы не выявили никакого эффекта для 61 заболевания. В США в минувшем году власти обязали врачей гомеопатов указывать, что их препараты не имеют эффективности, не проходят клинические испытания и их лечебные свойства никак не подтверждены. Столь дружная борьба с одной и той же “лженаукой” в целом ряде стран вызывает вполне обоснованные вопросы. В вышеуказанном материале приводится и объяснение причин яростной кампании против этого метода лечения: “гомеопат, биоэнерготерапевт Евгений Нуль в беседе с НСН заявил, что обвинения в сторону гомеопатии возникли в процессе борьбы за рынок лекарств.



«Это же деньги всегда. Всегда идёт борьба за рынок, тем более в эпоху кризиса, естественно, все хотят больше [зарабатывать]. Это не только у нас. … Так было всегда. Какие-то есть периоды, когда метод [лечения] себя хорошо чувствует, а потом наезды», – заявил Нуль.”

Немного истории, относящейся к другой альтернативе официальной медицины, – китайской традиции лечения. Речь идет о “докоммунистическом” Китае.

Рокфеллер всегда имел особые интересы в Китае, где Standard Oil была почти единственным поставщиком керосина и масла для “китайских лампочек”. Он вложил деньги, чтобы учредить Китайский Медицинский совет и построить Пекинский Объединенный Медицинского Колледж, играя роль Великого Белого Отца, который пришел, чтобы помочь своим малообразованным детям отказаться от устаревшего знания. Фонд Рокфеллера инвестировал до $ 45 млн в “вестернизацию” (читай разложение) традиционной китайской медицины.



Медицинские колледжи были проинструктированы, что если они хотят получить выгоду от щедрости Рокфеллеров, им лучше убедить 500 миллионов китайцев выбросить в помойку безопасные и работающие и недорогие травяные лекарственные средства своих босоногих врачей, которые выдержали испытание веками, в пользу дорогого канцерогенного и тератогенного лекарственного “чуда”, сделанного в США: препаратов, которые должны были постоянно заменяться новыми, чтобы можно было скрыть фатальные побочные эффекты. Поскольку китайские врачи не могли “продемонстрировать” в рамках крупномасштабных экспериментов на животных эффективность древнего искусства акупунктуры, метод не признавался как имеющий какую-либо “научную ценность”. Тысячелетняя эффективность китайской медицины, доказанная на людях, не могла серьезно рассматриваться “западными мастерами”.



Но когда коммунисты пришли к власти в Китае и стало невозможным торговать, Рокфеллеры внезапно потеряли интерес к здоровью китайского народа и переключили свое внимание на Японию, Индию и Латинскую Америку. (http://www.whale.to/b/ruesch.html )





В начале ХХ века схемы, поддержанные нефтяными деньгами, были применены к образованию и кульминировали в трансформации практики медицины.



Медицина на основе лекарственных трав было нормой, и Рокфеллер задался целью переломить ситуацию в медицинской промышленности в сторону использования полученных химическим путем нефте-фармацевтических препаратов. С этой целью в 1901 году был создан Рокфеллеровский Институт Медицинских Исследований, который возглавил Симон Флекснер. Его брат Авраам заключил контракт с Фондом Карнеги, чтобы написать работу о состоянии американской системы медицинского образования. Его исследование ‘The Flexner Report вместе с сотнями миллионов долларов, которые Фонды Рокфеллеров и Карнеги планировали “прополоскать” в медицинских исследованиях в ближайшие годы, привели к капитальной реконструкции американской медицинской системы.



Природные и гомеопатические лекарства, медицинская помощь, сосредоточенная на непатентоспособных, неконтролируемых природных средствах и способах лечения теперь были отклонены как шарлатанство. Только препараты на основе аллопатической медицины, требующие дорогостоящих медицинских процедур и длительной госпитализации, должны были восприниматься серьезно … Новая доктрина в медицине, способствовавшая росту продаж синтетических химических лекарственных препаратов, продвигалась с помощью падкой на подарки и подношения профессуры и щедрых пожертвований университетам и вливалась в неокрепшие умы студентов как единственно правильная. Вскоре выросло поколение врачей, ставших винтиками новой медицинской системы имени Рокфеллера, параллельно проходил процесс ее лоббирования в различных госструктурах с целью признания оной единственно легитимной и вытеснения всех остальных с рынка. Естественно, сегодня медицинские страховки покрывают только аллопатическое лечение.



Состояния Карнеги, Моргана и Рокфеллера финансировали хирургию, радиологию и синтетические лекарства. Они должны были стать экономической основой новой медицинской экономики … Олигархия родила целые медицинские отрасли от союза с ею же созданными и направляемыми научно-исследовательскими центрами, чтобы затем продавать собственные запатентованные продукты своих собственных нефтехимических компаний как единственно правильное лечение. (http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/01/16/how-oil-industry-conquered-world.aspx )

Забавно, что история связки нефть-лекарства-Рокфеллер начинается в сельской местности штата Нью-Йорк в начале 19-го века, где Уильям Эйвери Рокфеллер, продавец “настоящего змеиного масла “, вояжирует под вымышленным именем “д-р Билл Ливингстон».



Не будучи ни врачом, ни специалистом по раку, Рокфеллер, известный также как “Доктор Ливингстон” и “Дьявол Билл,” путешествовал по дорогам страны, убеждая людей купить его “Rock Oil” тоник для рака – бесполезную смесь слабительного и нефти, от которой не было никакого эффекта.



Уильям Эйвери Рокфеллер породил многочисленных детей с тремя женщинами и взял имя Ливингстон после предъявления ему обвинения в изнасиловании в 1849. Одним из этих детей был Джон Д. Рокфеллер, который стал первым в мире миллиардером, основателем Standard Oil. Он продолжил дело отца и, объединив нефть и фармацевтику, изрядно преуспел.

Поскольку Комиссия по борьбе с лженаукой РАН официально признала гомеопатию лженаукой, опасной для здоровья и выпустила меморандум, в котором советует бороться с распространением ложных сведений, хочется получить от комиссии некоторые разъяснения.

Основные аргументом против гомеопатии является тот факт, что количество разведенного действующего вещества в лекарстве столь мало, что его там просто нет, поэтому оно бесполезно. Для того, кто жестко привязан к ньютоново-картезианской парадигме, это, безусловно, аргумент. Но как же квантовые законы и нанотехнологии? Мы же не отменяем под давлением подобных аргументов деятельность целого А.Б. Чубайса? В комментариях к материалу о бесполезности гомеопатии на Конте было предложено обратить внимание на следующее:

“Со своей стороны предлагаю всем интересующимся вопросами гомеопатии следующий материал: “22 октября 2015 года в Институте Биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН в рамках семинара отдела «пептидно-белковых технологий» академик РАН профессор Александр Иванович Коновалов представил необычный доклад: «Образование наноразмерных молекулярных ансамблей с участием молекул воды (наноассоциатов, konovalov nanoagregates) – фундаментальная основа физико-химических и биологических свойств высокоразбавленных водных растворов БАВ (до 10 в минус 20 степени М и более)»

http://www.ibch.ru/press/news/…

Для тех, кто не любит ходить по ссылкам, цитаты:

“Согласно докладу Александра Ивановича: «сначала был сделан контрольный анализ чистого бидистиллята – никаких нанообъектов мы там не обнаружили. А вот когда далее мы стали анализировать разбавленные растворы, то обнаружили, что даже на предельно низких концентрациях, близких к разбавлению 10-20 М, были обнаружены странные пики, которые свидетельствуют о наличии в растворе каких-то нанообъектов. Причем все картины этих пиков были индивидуальны, из чего мы сделали вывод, что они зависят от природы растворенного вещества.

Итак, по мнению А. И. Коновалова, возникающие эффекты можно объяснить не действием вещества в сверхмалых дозах, а тем, что в растворах, приготовленных методом последовательного разбавления и встряхивания, под влиянием растворенного вещества и внешнего электромагнитного поля образуются наноразмерные молекулярные ансамбли – наноассоциаты. Именно они и определяют физико-химические и биологические свойства данных растворов. Причем в основном этим наноассоциаты образованы молекулами воды – в объектах диаметром около 100 нм присутствует примерно 6-8 миллионов этих молекул. Однако подчеркнул Александр Иванович, мы пока не знаем, что удерживает все эти частицы в наноразмерном ансамбле.

Также Александр Иванович привел данные исследования свойств высокоразбавленных растворов относительно новым методом NTA (Nanoparticle Tracking Analisis), которые наглядно, и, что важно, визуально показывают наличие нанообъектов в высокоразбавленных растворах и их полное отсутствие в бидистиллированной воде. Кроме того, он рассказал об исследовании свойств данных растворов при помощи метода АСМ (атомно-силовой микроскопии), который также наглядно продемонстрировал наличие нанообъектов.”

Поскольку гомеопатия все-таки многим помогает, объяснение в этом находят в эффекте плацебо. Потрясает то, что эффект плацебо зафиксирован (вера человека в излечение приводит к излечению), но не объяснен. Никто не описал, каков химический процесс в организме, как (с помощью каких биохимических реакций) вера человека с уровня сознания переходит на его организм и приводит к выздоровлению. Если ты веришь в плацебо на основании только лишь статистических наблюдений, то почему не поверить на тех же основаниях в гомеопатию? Правду ли говорят, что практика – критерий истины?

«Гомеопатия основывается на теоретических положениях, не соответствующих либо прямо противоречащих фундаментальным научным принципам и закономерностям физики, химии, биологии и медицины. Опасность гомеопатии заключается в том, что ее сторонники нередко пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в тексте документа Комиссии по борьбе с лженаукой РАН (http://www.newizv.ru/society/2017-02-06/251748-gomeopatiju-priznali-lzhenaukoj.html ). Это глубокое заключение Комиссии видимо предполагает бессмертие человека, препоны которому ставит гомеопатия, в то время как аллопатия безгрешна. В США “ошибка врачей”-аллопатов в статистике причин смертности на почетном третьем месте после рака и инфаркта. Описание побочных эффектов и противопоказаний в инструкциях к аллопатическим лекарствам зачастую на порядок длиннее, чем их фармакологические свойства. Большинством аллопатических препаратов можно смертельно отравиться или нанести невосполнимый ущерб организму, если по тем или иным причинам не соблюсти дозу (иногда даже, если ее соблюсти). От передозировки обезболивающими препаратами в Америке погибает больше людей, чем от героина и других наркотиков (http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/prescription/abuse-international-statistics.html ). Мне не попадалась информация о том, чтобы кто-то умер от того, что перепил ромашкового чая или рассосал слишком много гомеопатических шариков. Видимо неслучайно в английском языке слово drug используется как для обозначения выписанного медпрепарата, так и для наркотиков. В натуропатии более популярно слово remedy – средство.

Количество смертей в США от огнестрельного оружия и от действий врачей и медикаментов:

Следующий аргумент от совсем уже несведущих распространителей информации о бесполезности гомеопатии: она яко бы не используется в ветеринарии, так как не работает, что станет очевидным без эффекта плацебо – побочного продукта человеческой психики. Это не соответствует действительности: гомеопатия для братьев наших меньших не только существует, но и работает – проверено на собственном многочисленном поголовье различных зверюшек.

Любопытно и то, что один из основных принципов лженауки-гомеопатии “подобное лечится подобным” освоен официальной медициной и используется для изготовления прививок.

В принципе, нашим бдительным компетентным органам имело бы смысл повнимательнее присмотреться к инициаторам и активистам кампании по объявлению гомеопатии лженаукой, поинтересоваться их контактами с представителям и агентами фарминдустрии. И дело не в том, что лучше – гомеопатия или официальная медицина, а в том что где-то в недрах самой антигомеопатической кампании наверняка можно найти коррупционную составляющую. Если изымать коррупционный трафик в области медицины и фармакологии в пользу государства, то это гораздо лучше пополнит госбюджет, чем обложение данью несчастных грибников.

Итак, наши власть предержащие отечественные чиновники и компетентные в науках мужи по недомыслию или склонности к мздоимству и скаредности спешат обрушить репрессии на собирателей земляники и гомеопатов, тем самым служа планам закулисных властолюбцев и злочинных фармокартелей. Возвращаясь к теме Agenda 21 как затее части элиты по монополизации жизни, напомним:

“Поглощение [со стороны корпоративной олигархии и финансистов] образования, медицины, денежной системы, самого снабжения продовольствием, показало, что …это было стремление монополизировать все аспекты жизни, возвести совершенную систему, контроль над каждым аспектом общества, каждым сектором, из которого может появиться любая угроза конкуренции их власти… Но олигархи еще не закончили свое дело.

Их следующий проект, начатый в конце 20-го века, возможно слишком амбициозен, чтобы его осмыслить … Речь идет о монополизации самой жизни. Они потратили десятилетия, готовя пути для захвата власти, и использовали свои ошеломляющие ресурсы для целей реализации этой задачи”. (http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/01/16/how-oil-industry-conquered-world.aspx по материалам документального видео https://www.youtube.com/watch?v=pqg9jH1xwjI (на английском языке).

Для тех, кто еще не совсем устал от темы, несколько слов об этапах становления Big Pharma:

1911, 15 мая



Верховный Суд США счел Джона Рокфеллера и его траст виновными в коррупции, незаконных методах ведения бизнеса и рэкете. В результате этого решения Standard Oil Trust Рокфеллера, тогда крупнейшая корпорация в мире, была приговорена к демонтажу. Но Рокфеллер уже был выше Верховного суда, и это решение его не волновало.



1913



Для того, чтобы рассеять общественное и политическое давление на него и других разбойников-монополистов, Рокфеллер использует трюк под названием “филантропия”, в результате чего незаконные доходы от его нелегальных практик в нефтяном бизнесе используются для запуска Фонда Рокфеллера. Эта налоговая гавань была использована для стратегического захвата сектора здравоохранения в Соединенных Штатах.



Фонд Рокфеллера стал передовой организацией для нового глобального бизнес-предприятия Рокфеллера и его сообщников. Оно получило название фармацевтического инвестиционного бизнеса. Пожертвования от Фонда Рокфеллера пошли исключительно в медицинские школы и больницы. Эти институты стали миссионерами новой породы компаний: производителей патентованных, синтетических лекарств.



Параллельно были обнаружены первые витамины. Вскоре стало ясно, что эти природные молекулы имели колоссальную важность для здоровья и что они были в состоянии предотвратить многие хронические заболевания. Появились первые книги с исследованиями о пользе витаминов для здоровья. Эти недавно обнаруженные молекулы имели только один недостаток: творения Господа Бога невозможно запатентовать.



Таким образом, в первые годы существования фармацевтический инвестиционный бизнес уже столкнулся со смертельной опасностью: витамины и другие питательные микроэлементы, продвигаемые как программы общественного здравоохранения, будут препятствовать развитию любого значительного инвестиционного бизнеса на основе патентованных лекарств. Устранение этой нежелательной конкуренции со стороны естественных питательных микроэлементов стало вопросом жизни и смерти для фармацевтического бизнеса.

1918



Фонд Рокфеллера использует эпидемию испанского гриппа и средства массовой информации (которые уже и в то время находились под контролем) для того, чтобы начать травлю всех форм медицины, которые не были охвачены его патентами.



В течение следующих 15 лет все медицинские школы в США, большинство больниц и Американская Медицинская Ассоциация по сути стали пешками на шахматной доске стратегии Рокфеллера, направленной на подчинение себе всего сектора здравоохранения в рамках монополии своего фармацевтического инвестиционного бизнеса.



Замаскированный под Мать Терезу Фонд Рокфеллера был также использован для завоевания зарубежных стран и целых континентов для фармацевтического инвестиционного бизнеса – несколькими десятилетиями ранее по тому же сценарию Рокфеллер распоряжался своим нефтехимическим инвестиционным бизнесом.

1925



С другой стороны Атлантики, в Германии, основан первый химический / фармацевтический картель для того, чтобы конкурировать со структурами Рокфеллера за контроль над мировым рынком лекарств. По инициативе немецких транснациональных корпораций Bayer, BASF и Hoechst был основан картель I.G. Farben с общим числом сотрудников, превосходящим 80000. Гонка за глобальный контроль была начата.



1929, 29 ноября



Картель Рокфеллера (США) и картель I.G. Farben (Германия) решили разделить весь земной шар на сферы интересов. Ранее именно за подобное преступление согласно американскому законодательству Рокфеллер был осужден на 18 лет, когда его Траст поделил США на “зоны интересов”.



1932/33



Столь же ненасытный картель I.G. Farben решает больше не быть связанными ограничениями договора 1929. Он поддерживает восстание, инициированное неким немецким политиком, который обещает I.G. Farben военным путем завоевать мир. С миллионами пожертвований, вложенных в его избирательную кампанию, этот политик захватил власть в Германии, превратил немецкую демократию в диктатуру и сдержал свое обещание начать свою завоевательную войну.

В каждой стране, куда вторгались войска Вермахта Гитлера, в первом акте должны были быть ограблены химическая, нефтехимическая и фармацевтическая промышленности и бесплатно переданы в руки I.G. Farben.



1942 – 45



Для того, чтобы закрепить свое глобальное лидерство с запатентованными лекарствами, картель I.G. Farben испытывает фармацевтические вещества собственного производства на заключенных концлагерей в Освенциме, Дахау и многих других местах. Плата за проведение этих бесчеловечных исследований переводилась непосредственно с банковских счетов Bayer, Hoechst и BASF на банковские счета СС, действовавших в концентрационных лагерях.



1945



План I.G. Farben взять под свой контроль мировые рынки нефти и лекарств провалились. Виной тому послужил СССР под руководством вождя всех народов, США и другие союзные войска, выигравшие во Второй Мировой. Корпоративные акции проигравшей I.G. Farben перешли к Трасту Рокфеллера и Ротшильду / Джей Пи Моргану.

1947



На Нюрнбергском трибунале по военным преступлениям 24 менеджера компаний Bayer, BASF, Hoechst и руководители I.G. Farben были осуждены за преступления против человечности. Эти преступления относились к ведению агрессивных войн, возрождению рабства и совершению массовых убийств. В своем последнем слове Главный прокурор США Телфорд Тэйлор подвел итог под перечислением преступлений, совершенных этими корпоративными преступниками, следующими словами: “Без I.G. Farben Вторая Мировая война была бы невозможна”.



Удивительно, что руководители I.G. Farben получили по самому мягкому приговору. Даже те, кто был непосредственно ответственен за преступления I.G. в Аушвице, получили максимум двенадцать лет в тюрьме. Стоит ли удивляться?



К 1944 году Нельсон Рокфеллер уже вошел в исполнительную ветвь правительства США. Он начал свою деятельность в качестве заместителя государственного секретаря и в конечном итоге через несколько лет стал трудиться в качестве специального советника президента Трумэна по особым поручениям. Другими словами, в критические моменты 20-го века интересы Рокфеллеров имели непосредственное влияние на развитие событий. Они решали послевоенную форму мира и распределение его богатств.



Мягкие вердикты в Нюрнберге против менеджеров I.G. Farben могут быть легко объяснены влиянием Государственного департамента США. В обмен на получение корпоративных акций I.G. Farben и, таким образом, глобальный контроль над нефтью и фармакологическим бизнесом, Нельсон Рокфеллер постарался, чтобы настоящие виновники Второй Мировой войны не были повешены. На самом деле, как мы увидим, они были необходимы в будущем.



1949



Была основана Федеративная Республика Германия. Впервые в истории конституция и общество промышленно развитой нации смогла быть спланирована и смоделирована как оплот фармацевтического инвестиционного бизнеса – трансатлантического форпоста интересов Рокфеллеров.



В течение всего нескольких лет менеджеры I.G. Farben, приговоренные в Нюрнберге к длительному тюремному заключению, были освобождены и назначены обратно на свои прежние позиции в качестве выразителей интересов Рокфеллеров. Fritz Ter Meer, например, приговоренный к двенадцати годам лишения свободы за свои преступления в Освенциме, вернулся в качестве председателя совета директоров крупнейшей немецкой транснациональной фармацевтической компании Bayer уже в 1963 году.



1945 – 49



Роль братьев Рокфеллеров не ограничилась глобальной монополией нефти и лекарств. Им было необходимо создать политическую основу для процветания собственных предприятий. Не без их влияния в 1945 году была основана Организация Объединенных Наций.



Вскоре выяснилось, что вспомогательные организации ООН, основанной с целью служить благополучию людей мира, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО), превращаются в политический механизм продвижения интересов глобальных нефтяных и фармацевтических корпораций.

1963



Во имя интересов Рокфеллеров правительство Германии возглавило одну из самых печально известных инициатив, когда-либо предпринятых в рамках Организации Объединенных Наций. Под предлогом защиты интересов потребителей оно запустило долгий крестовый поход на четыре десятилетия с целью запретить витаминную терапию и другие природные, не подлежащие патентованию подходы в здравоохранении во всех странах-членах Организации Объединенных Наций. Цель состояла в том, чтобы запретить любую альтернативу и конкуренцию многомиллиардному бизнесу патентованных лекарств. План был прост: скопировать и распространить на весь мир то, что уже было сделано в Америке в 1920-е годы, – ввести монополию на здравоохранение для инвестиционного бизнеса патентованных лекарств.



Так как рынок фармацевтического инвестиционного бизнеса зависит от дальнейшего существования болезней, синтезируемые ими лекарства не предназначены для того, чтобы полностью предотвратить, навсегда вылечить или искоренить болезнь. Цель глобальной стратегии фармакологической промышленности заключается в монополизации проблемы здоровья среди миллиардов людей под свои нужды: в большинстве случаев используются таблетки, которые снимают симптомы, но вряд ли когда-либо устранят коренную причину болезни. Миллиарды людей лишены доступа к спасительной информации о пользе для здоровья естественных, продиктованных самой природой подходов в лечении, в то время как установлена монополия в значительной степени неэффективных и часто токсичных патентованных лекарств, становящихся причиной болезней и смерти в пропорциях геноцида.

Эта эпидемия формирующейся инвалидности и смерти от фармацевтического бизнеса не имеет аналогов в истории.



1990 – 92



Доктор Рат определил дефицит питательных микроэлементов в организме в качестве основной причины заболеваний. Эти заболевания включают сердечные приступы, высокое кровяное давление, диабет, проблемы кровообращения, онкологические заболевания, иммунодефицит, включая СПИД.



Доктор Рат проследил реальные причины этих заболеваний, и обнаружил, что они преднамеренно затушевывались или, даже скрывались от миллионов людей только для одной цели: чтобы накормить ненасытную алчность фармацевтического бизнеса. (по материалам http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/history_of_the_pharma_cartel.html )

Для тех, кто говорит по-английски и интересуется темой, документальный фильм Гарри Нула “Война со здоровьем” – https://www.youtube.com/watch?v=h0CQrL5nzwo