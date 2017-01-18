Избиратели «Единой России» — кто эти люди?

Получив Конституционное большинство на выборах 2016 года «Единая Россия» использует его для принятия законопроектов, которые вводят платный въезд в наши города, увеличивают тарифы ЖКХ. Дошло до того, что президент был вынужден отклонить один из ювенальных законов, которые приняла Дума и Совет Федерации. От министров ЕР мы слышим очередную волну «обсуждений» о увеличении пенсионного возраста, дальнейшей приватизации Госимущества, необходимости забирать единственное жилье у должников.

Неужели избиратели, отдавшие свой голос за ЕдРо, голосовали именно за ювенальную юстицию, рост тарифов и выход на пенсию лет на пять попозже? Разве они поддерживают приватизацию?

Мы решили выйти за улицы наших городов и спросить избирателей «Единой России», поддерживают ли они те законопроекты и «идеи», которые, как из рога изобилия, полились из конституционного большинства и министров правящей партии?

Первыми на улицу вышли питерские активисты Партии Великое Отечество.

Мы призываем всех граждан России сделать тоже самое. Давайте спросим тех, кто голосовал за ЕР, что они думают о приватизации и ювенальной юстиции?

Очень хочется посмотреть в глаза тех, кто отдавая свой голос на выборах, поддерживал рост тарифов и продолжение либерального курса в экономике. Или таких мы практически не найдем?

А значит избиратели были введены в заблуждение…

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Источник: nstarikov.ru