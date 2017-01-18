Избиратели «Единой России» — кто эти люди?
Получив Конституционное большинство на выборах 2016 года «Единая Россия» использует его для принятия законопроектов, которые вводят платный въезд в наши города, увеличивают тарифы ЖКХ. Дошло до того, что президент был вынужден отклонить один из ювенальных законов, которые приняла Дума и Совет Федерации. От министров ЕР мы слышим очередную волну «обсуждений» о увеличении пенсионного возраста, дальнейшей приватизации Госимущества, необходимости забирать единственное жилье у должников.
Неужели избиратели, отдавшие свой голос за ЕдРо, голосовали именно за ювенальную юстицию, рост тарифов и выход на пенсию лет на пять попозже? Разве они поддерживают приватизацию?
Мы решили выйти за улицы наших городов и спросить избирателей «Единой России», поддерживают ли они те законопроекты и «идеи», которые, как из рога изобилия, полились из конституционного большинства и министров правящей партии?
Первыми на улицу вышли питерские активисты Партии Великое Отечество.
Мы призываем всех граждан России сделать тоже самое. Давайте спросим тех, кто голосовал за ЕР, что они думают о приватизации и ювенальной юстиции?
Очень хочется посмотреть в глаза тех, кто отдавая свой голос на выборах, поддерживал рост тарифов и продолжение либерального курса в экономике. Или таких мы практически не найдем?
А значит избиратели были введены в заблуждение…
Источник: nstarikov.ru
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Я думаю,что на улицы надо выходить не за тем,чтобы спрашивать за ювенальную или не ювенальную проституцию вы голосовали?А почему нам наше государство придумало прожиточный минимум ,по калорийности, на уровне довольствия немецких военнопленных в СССР 40-х годов?
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вот именно -самое опасное не чиновник корупционер,а избиратель идиот безграмотный.А ещё смеются на Украинцев…да такие же ид-ты..только благодаря путину и Ко не пошли по пути укров.