За что голосовали избиратели «Единой России» — опрос в Туле

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ

«Акция «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?» продолжается. Цель наших товарищей из разных регионов страны — узнать у людей, отдавших на прошедших в сентябре 2016 года выборах в Госдуму свои голоса за партию «Единая Россия»: действительно ли они поддерживают все те законы и инициативы, которые принимаются конституционным большинством ЕР в российском парламенте и озвучиваются на уровне Правительства? На этот раз опрос провели члены Партии Великое Отечество из города Тулы. Народный корреспондент Сергей Николаевич Петрухин и видеооператор Игорь Анатольевич Бойко опросили прохожих на улице родного города.

Опрошено было несколько десятков человек, большая часть из которых отказалась беседовать в принципе. Многие секретничали, не желая говорить о своём выборе, трое опрошенных голосовали за Жириновского, один — за Зюганова, ещё один — за «Родину». Эти фрагменты мы не стали выкладывать в итоговый ролик. Все внимание тем, кто сделал свой выбор в пользу «Единой России», а на закуску — представили туляков, которые голосовали против всех «ногами», то есть не пришли на избирательные участки, так как «выбирать некого» или просто испорти бюллетень.

Вы видели, что проголосовавшие за ЕР граждане после опроса ПВО пребывали в замешательстве и даже растерянности. Людям очень тяжело признавать, что их выбор, на первый взгляд, сознательный, оказался ложным. Отсюда рассуждения, что «есть время посмотреть, что будет дальше», желание «подробнее изучить программу партии». Действительно, когда ожидания разбиваются о горькую действительность, становится не по себе.

И акция «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?» показывает, что не по себе сегодня большей части России, пришедшей на выборы в 2016 году и за счет своих голосов предоставившей депутатам от ЕдРа Конституционное большинство в парламенте. Во что это выливается, мы тоже прекрасно видим. Достаточно одного, но яркого примера: примере: доходы большинства граждан не увеличились за последние пять лет, в отличие от цен. А это значит, что «Единая Россия» игнорирует народный запрос на реализацию главного принципа, закрепленного в Программе ПВО: «Принцип социальной справедливости и роста благосостояния граждан должен быть определяющим в экономической и общественной жизни России».

P.S. Мы призываем всех граждан России принять участие в акции «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?». Давайте спросим тех, кто голосовал за ЕР, что они думают о приватизации и ювенальной юстиции?

Очень хочется посмотреть в глаза тех, кто, отдавая свой голос на выборах, поддерживал рост тарифов и продолжение либерального курса в экономике. Или таких мы практически не найдем?

А значит, избиратели были введены в заблуждение…

P.P.S. Ранее опубликованные видеосюжеты акции «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?»:

Петербург

Уфа

Одинцово

Источник: nstarikov.ru