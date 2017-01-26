Избиратели «Единой России» — кто эти люди? №2

Получив Конституционное большинство на выборах 2016 года, «Единая Россия» использует его для принятия законопроектов, которые вводят платный въезд в наши города, увеличивают тарифы ЖКХ. Дошло до того, что президент был вынужден отклонить один из ювенальных законов, которые приняла Дума и Совет Федерации. От министров ЕР мы слышим очередную волну «обсуждений» о увеличении пенсионного возраста, дальнейшей приватизации Госимущества, необходимости забирать единственное жилье у должников.

Неужели избиратели, отдавшие свой голос за ЕдРо, голосовали именно за ювенальную юстицию, рост тарифов и выход на пенсию лет на пять попозже? Разве они поддерживают приватизацию?

Мы решили выйти за улицы наших городов и спросить избирателей «Единой России», поддерживают ли они те законопроекты и «идеи», которые, как из рога изобилия, полились из конституционного большинства и министров правящей партии?

Первыми на улицу вышли питерские активисты Партии Великое Отечество.

Следом за ними акцию Избиратели «Единой России» — кто эти люди?» подхватили наши коллеги из Уфы.

Они вышли на улицы своего города, чтобы узнать у людей, отдавших на прошедших в сентябре 2016 года выборах в Госдуму свои голоса за партию «Единая Россия»: действительно ли они поддерживают все те законы и инициативы, которые принимаются конституционным большинством ЕР в российском парламенте и озвучиваются на уровне Правительства? Устраивает ли их политика, проводимая партией власти?

Справиться с поставленной задачей оказалось нелегко. Во-первых, выяснилось, что большинство граждан, согласившихся ответить на вопросы, голосовало за другие партии. Во-вторых, оказалось, что значительная часть респондентов проигнорировали выборы вовсе. Но самое интересное ждало при общении с тем, кто сказал, что голосовал за ЕР.

Мы призываем всех граждан России сделать тоже самое — выйти с камерой на улицу и спросить избирателей, что они думают о законах, принимаемых Конституционным большинством ЕР. Давайте спросим тех, кто голосовал за «Единую Россию», что они думают о приватизации и ювенальной юстиции?

Очень хочется посмотреть в глаза тех, кто отдавая свой голос на выборах, поддерживал рост тарифов и продолжение либерального курса в экономике. Или таких мы практически не найдем?

А значит избиратели были введены в заблуждение…

Источник: nstarikov.ru