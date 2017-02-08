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Избиратели «Единой России» — кто эти люди? №3

17:04. 8 февраля 2017 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал:

«Единая Россия», получив Конституционное большинство на выборах 2016 года, использует его для принятия законопроектов, которые вводят платный въезд в наши города, увеличивают тарифы ЖКХ. Дошло до того, что президент был вынужден отклонить один из ювенальных законов, которые приняла Дума и Совет Федерации. От министров ЕР мы слышим очередную волну «обсуждений» о увеличении пенсионного возраста, дальнейшей приватизации Госимущества, необходимости забирать единственное жилье у должников.

Неужели избиратели, голосовавшие в сентябре 2016 года за ЕдРо, сознательно давали членам «Единой России» полномочия продвигать ювенальную юстицию, повышать тарифы, увеличивать на пять лет наступление пенсионного возраста? Разве они поддерживают приватизацию?

Мы решили выйти за улицы наших городов и спросить избирателей «Единой России», поддерживают ли они те законопроекты и «идеи», которые, как из рога изобилия, полились из Конституционного большинства и министров правящей партии?

Первыми на улицу вышли питерские активисты Партии Великое Отечество из Петербурга. Затем эстафету подхватили товарищи из Уфы. Акцию «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?» провели и коллеги из Новосибирска. А сегодня мы предлагаем вам познакомиться с итогами опроса, проведенным единомышленниками из города Одинцово Московской области.

Мы призываем всех граждан России сделать тоже самое. Давайте спросим тех, кто голосовал за ЕР, что они думают о приватизации и ювенальной юстиции?

Очень хочется посмотреть в глаза тех, кто, отдавая свой голос на выборах, поддерживал рост тарифов и продолжение либерального курса в экономике. Или таких мы практически не найдем?

А значит, избиратели были введены в заблуждение…

P.S. Ранее опубликованные видеосюжеты акции «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?»:

Петербург

Уфа

Новосибирск

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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