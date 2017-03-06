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Введены ли избиратели «Единой России» в заблуждение

14:59. 6 марта 2017 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ
«Акция «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?» продолжается. Цель наших товарищей из разных регионов страны — узнать у людей, отдавших на прошедших в сентябре 2016 года выборах в Госдуму свои голоса за партию «Единая Россия»: действительно ли они поддерживают все те законы и инициативы, которые принимаются конституционным большинством ЕР в российском парламенте и озвучиваются на уровне Правительства? На этот раз члены Партии Великое Отечество провели опрос на родине Косьмы Минина – в городе Балахне Нижегородской области.

В пятиминутном ролике вы видите, что наши однопартийцы опросили достаточное количество людей. Результаты показывают, что очень и очень многие люди проигнорировали выборы 2016 года, так как «выбирать некого», — комментировали они. Часть опрошенных делали вид, что забыли, кому отдали свой голос. А, может, и действительно забыли, так как воспользовались своим электоральным правом для «галочки», не надеясь, что их голос что-то решит.

Из всех прохожих, что попали в объектив ПВО, только четверо голосовали за «Единую Россию». Говорили об этом в начале с гордостью, а потом… «Людям свойственно ошибаться», — сказал один из респондентов. Молодому единоросу было очень удивительно слышать вопросы ПВО и он не знал, что отвечать, чтобы не подставить ЕдРо. Отсюда беспомощность и оправдания.

В целом мы можем сказать одно: те, кто голосовал на ЕР, разочарованы и обескуражены. Их нагло обманули в ожиданиях. И наша задача сегодня – заставить «Единую Россию» полностью раскрыть карты, доказать их шулерство. И акция «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?» помогает нам в решении этого вопроса.

Мы призываем всех граждан России принять участие в акции «Избиратели „Единой России« — кто эти люди?». Давайте спросим тех, кто голосовал за ЕР, что они думают о приватизации и ювенальной юстиции?

Очень хочется посмотреть в глаза тех, кто, отдавая свой голос на выборах, поддерживал рост тарифов и продолжение либерального курса в экономике. Или таких мы практически не найдем?

А значит, избиратели были введены в заблуждение…»

P.S. Ранее опубликованные видеосюжеты акции «Избиратели «Единой России» — кто эти люди?»:

Петербург

Уфа

Одинцово

Тула

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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