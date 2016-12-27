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Крушение самолёта Ту-154, новые данные. День 3

10:29. 27 декабря 2016 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Часть 1. Часть 2. Часть 3.

Минобороны подтвердило обнаружение основного самописца с Ту-154

Основной черный ящик с борта потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 обнаружен утром 27 декабря при помощи телеуправляемого аппарата «Фалкон». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.




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Спасатели нашли основной «черный ящик» Ту-154

Спасатели нашли основной "черный ящик" Ту-154

Обнаружен основной бортовой самописец разбившегося в Черном море самолета Ту-154, в ближайшие часы его доставят в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах, который займется расшифровкой.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой», — говорится в сообщении.

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В деле о крушении Ту-154 появился первый свидетель

В деле о крушении Ту-154 появился первый свидетель | Русская весна

В уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 на Черном море появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула.

Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря.

В понедельник ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным близких к расследованию источников «Ъ», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП.

По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

По словам экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета.

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Отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной, как сообщила в понедельник ФСБ, скорости — 345 км/ч и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина, по данным экспертов, стала терять скорость и, соответственно, высоту. Произойти это, считают специалисты, могло в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх.

Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря.

Примерно в такой же ситуации, отметим, оказался самолет Ту-154 М ГТК «Россия», летевший в августе 2006 года по маршруту Анапа-Санкт-Петербург и разбившийся под Донецком.

Расследованием было установлено, что командир экипажа, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки, которые стали роковыми для всех 170 человек, находившихся на борту.

Потерявший скорость Ту-154 М, правда, в момент сваливания находился на высоте более 12 тыс. метров, поэтому он не просто снизился, а несколько минут падал в режиме так называемого плоского штопора.

Катастрофе в Сочи, впрочем, могли способствовать и технические факторы.

Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Отметим, что изложенные выше версии были косвенно подтверждены в понедельник и в официальном сообщении ЦОС ФСБ, назвавшем в числе возможных причин катастрофы «ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета». При этом в службе заявили, что признаков, указывающих на возможность теракта на борту самолета, не обнаружено.

В свою очередь, источник «Ъ» сообщил, что окончательно от «террористической версии» следствие сможет отказаться только после тщательного изучения показаний бортовых самописцев самолета, а также экспертного исследования тел погибших и обломков Ту-154.


Поисковая операция на побережье Сочи результатов практически не принесла. Обломки самолета и тела находившихся в нем людей оказались на большой глубине
Фото: Дмитрий Коротаев, «Коммерсантъ»

Искать обломки и тела находившихся на борту начали сразу после катастрофы, однако спасательная операция принесла первые результаты только через несколько часов, когда сначала стали всплывать масляные пятна вытекавшего из баков топлива, потом — вещи и тела погибших.

При этом, по словам участников поисковой операции, обнаружить в первые часы удалось не только целые тела, в том числе командира экипажа воздушного судна, но и более сотни фрагментов. Последние, описав и упаковав в индивидуальные пакеты, отправили в Москву, где проводится генетическая экспертиза.

Следствие предполагает, что в первую очередь удалось найти останки тех пассажиров и членов экипажа, которые в момент взлета либо не были пристегнуты ремнями безопасности, либо невольно оказались в местах разлома фюзеляжа.

По словам источника, на найденных телах и обломках самолета следов взрывчатки нет.

Крупные обломки самолета, в том числе оторвавшийся хвост, нашли на глубине около 70 метров. Их обнаружили с помощью эхолота, зарегистрировавшего на дне несколько крупных предметов. В понедельник поздно вечером, по сообщениям информагентств, из обломков были извлечены и подняты на поверхность десятки погибших.

Сергей Машкин

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Они пели и спасали людей ради мира на Земле: Песенный флешмоб в память о Ту-154

В холле кинотеатра «Большой» Ростова-на-Дону прошла акция по погибшим в авиакатастрофе Ту-154.
Десятки студентов пришли сюда с портретами жертв крушения. Ребята спели две песни из репертуара ансамбля песни и пляски им. Александрова. Все участники акции этим летом тоже летали в Сирию, чтобы помочь российским военнослужащим.

- Мы проводим эту акцию в память о тех, кто погиб вчера на самолете ТУ-154. Они летели в Сирию. Они были настоящими патриотами, они любили Россию и любили жизнь. Они работали во имя мира, пели и спасали людей во имя мира на Земле. Среди нас есть ребята, которые летом тоже летали в Сирию на таком же ТУ-154, – рассказали участники акции.

Молодежь посвятила песни на русском и украинском языках погибшим в крушении самолета над Черным морем.
Закончив исполнение песен, молодые ростовчане почтили память погибших минутой молчания.

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Генпрокуратура РФ займется Боженой Рынски после ее издевательства над жертвами Ту-154

Генпрокуратура РФ займется Боженой Рынски после ее издевательства над жертвами Ту-154

Генеральная прокуратура проверит публикацию светского обозревателя Божены Рынски в Facebook о погибших при крушении в районе Сочи самолета Ту-154 журналистах НТВ.

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Рынска ранее опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения Ту-154 над Черным морем, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ.

Сообщается, что в Генпрокуратуру обратился член Общественной палаты Артем Кирьянов.

«Запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка», — заявил представитель ведомства.

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Трагедия Ту-154: водолазы нашли один из черных ящиков самолета и три тела

Трагедия Ту-154: водолазы нашли один из черных ящиков самолета и три тела

Водолазами обнаружен один из бортовых самописцев на месте крушения самолёта Ту-154. Об этом сообщает RT.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один чёрный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обнаружены тела трёх погибших при крушении Ту-154.

«В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трёх погибших и большое количество останков», — сообщил источник агентства.

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Командир хотел посадить Ту-154 на воду, — источник

Командир хотел посадить Ту-154 на воду, — источник | Русская весна

Разрушения хвостовой части самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду.

Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, хвостовая часть обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.

Ту-154 ВКС РФ потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. Самолет упал неподалеку от берега в воды Черного моря.

На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: трагедия унесла жизни практически всего ансамбля Александрова, журналистов трех федеральных телеканалов, правозащитника Елизаветы Глинки, начальника департамента культуры военного ведомства Антона Губанкова, сотрудников министерства.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В МО сообщили об обнаружении хвостовой части Ту-154 и доставке на берег части фюзеляжа

 
В Минобороны России сообщили, что на месте крушения Ту-154 обнаружена хвостовая часть самолёта, также на берег доставлена часть фюзеляжа размером 3,5 на 4,5 метра.

«В 17:55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра», —  говорится в сообщении.

Кроме того, водолазы исследуют ещё ряд обломков, обнаруженных под водой, в том числе хвостовую часть с фрагментами двигателя.

Отмечается, что все объекты доставляются на берег и передаются следственным органам.

Ранее стало известно, что в зону поисковой операции на месте крушения самолёта Ту-154 прибыли два батискафа и дополнительные силы беспилотной авиации.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

На поверхность подняты останки 80 погибших при крушении Ту-154

Останки 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося в Чёрном море Ту-154 подняты из воды. Об этом сообщает со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте катастрофы.

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сообщили агентству.

По предварительным данным, также удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолёта.

Ранее источник сообщил, что водолазы подняли на поверхность тело командира разбившегося в Чёрном море самолёта Ту-154 Романа Волкова.

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