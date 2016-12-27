Крушение самолёта Ту-154, новые данные. День 3

В уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 на Черном море появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула.

Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря.

В понедельник ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным близких к расследованию источников «Ъ», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП.

По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

По словам экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета.

Читайте также: Командир хотел посадить Ту-154 на воду, — источник

Отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной, как сообщила в понедельник ФСБ, скорости — 345 км/ч и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина, по данным экспертов, стала терять скорость и, соответственно, высоту. Произойти это, считают специалисты, могло в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх.

Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря.

Примерно в такой же ситуации, отметим, оказался самолет Ту-154 М ГТК «Россия», летевший в августе 2006 года по маршруту Анапа-Санкт-Петербург и разбившийся под Донецком.

Расследованием было установлено, что командир экипажа, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки, которые стали роковыми для всех 170 человек, находившихся на борту.

Потерявший скорость Ту-154 М, правда, в момент сваливания находился на высоте более 12 тыс. метров, поэтому он не просто снизился, а несколько минут падал в режиме так называемого плоского штопора.

Катастрофе в Сочи, впрочем, могли способствовать и технические факторы.

Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Отметим, что изложенные выше версии были косвенно подтверждены в понедельник и в официальном сообщении ЦОС ФСБ, назвавшем в числе возможных причин катастрофы «ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета». При этом в службе заявили, что признаков, указывающих на возможность теракта на борту самолета, не обнаружено.

В свою очередь, источник «Ъ» сообщил, что окончательно от «террористической версии» следствие сможет отказаться только после тщательного изучения показаний бортовых самописцев самолета, а также экспертного исследования тел погибших и обломков Ту-154.



Поисковая операция на побережье Сочи результатов практически не принесла. Обломки самолета и тела находившихся в нем людей оказались на большой глубине

Фото: Дмитрий Коротаев, «Коммерсантъ»

Искать обломки и тела находившихся на борту начали сразу после катастрофы, однако спасательная операция принесла первые результаты только через несколько часов, когда сначала стали всплывать масляные пятна вытекавшего из баков топлива, потом — вещи и тела погибших.

При этом, по словам участников поисковой операции, обнаружить в первые часы удалось не только целые тела, в том числе командира экипажа воздушного судна, но и более сотни фрагментов. Последние, описав и упаковав в индивидуальные пакеты, отправили в Москву, где проводится генетическая экспертиза.

Следствие предполагает, что в первую очередь удалось найти останки тех пассажиров и членов экипажа, которые в момент взлета либо не были пристегнуты ремнями безопасности, либо невольно оказались в местах разлома фюзеляжа.

По словам источника, на найденных телах и обломках самолета следов взрывчатки нет.

Крупные обломки самолета, в том числе оторвавшийся хвост, нашли на глубине около 70 метров. Их обнаружили с помощью эхолота, зарегистрировавшего на дне несколько крупных предметов. В понедельник поздно вечером, по сообщениям информагентств, из обломков были извлечены и подняты на поверхность десятки погибших.

Сергей Машкин