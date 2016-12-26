Крушение самолёта Ту-154, новые данные

Часть 1. Часть 2.

«Сочинцы на своих катерах и лодках выходили в море искать выживших», — губернатор

Жители Сочи в первые часы после крушения самолета Ту-154 на личных катерах вышли в море, чтобы спасать пассажиров, которые могли остаться в живых, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Вчера это тронуло, наверное, всех жителей Сочи. В первые часы этой трагедии, как только стало известно, они на своих катерах, лодках вышли в море, как они говорят, спасать живых. Они надеялись, что кто-то еще, может быть, барахтается в воде», — сказал Кондратьев. Читайте также: В оперативном штабе прокомментировали видео со вспышкой в небе над Сочи По его словам, это в целом свойственно русскому народу — «бросить все и попытаться спасти соотечественника».

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В Болгарии в российском посольстве завели Книгу соболезнований жертвам авиакатастрофы Ту-154

Посольство России в Болгарии выражает искренние соболезнования родным и близким погибшим во время крушения самолета Министерства обороны РФ в Черном море.

В связи с произошедшей посольство России в Болгарии открывает книгу соболезнований.

Почтить память погибших можно сегодня, 26 декабря, с 14до 18 часов, и завтра с 10 до 12 и с 14 до 18 часов. Книга находится в холле посольства (София, бул. Драган Цанков, 28).

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МО России: В районе авиакатастрофы Ту-154 было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента

Источник: Министерство обороны РФ

«Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3500 человек. Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна. В зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника. К поисково-спасательной операции присоединились 7 судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер «Суворовец» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль «Касимов», гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик «Минеральные воды», катера с прожекторными установками большой мощности.»

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В оперативном штабе прокомментировали видео со вспышкой в небе над Сочи

Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. «Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — сказал источник. Читайте также: Опубликованы кадры со вспышкой в небе в момент крушения Ту-154 (ВИДЕО) Он назвал преждевременными предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва. Читайте также: Перед крушением в Ту-154 случилось что-то экстремальное, — эксперт «На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать», — сказал он.

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Черные ящики находятся в киле Ту-154, он пострадал меньше всего — главком ВКС

Местонахождение черных ящиков упавшего в районе Сочи Ту-154 установлено, они не должны быть повреждены, заявил главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

«При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся — они находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем»,- сказал В.Бондарев журналистам в Сочи.

Отвечая на вопрос, установлено ли место нахождения черных ящиков, главком ответил: «Конечно».

В.Бондарев подчеркнул, что «самолет был технически исправен, недавно он прошел технический ремонт». «Условия для выполнения этого полета, готовность экипажа полностью соответствовали всем требованиям», — отметил он.

Главком ВКС считает, что местонахождение основной части Ту-154 может быть установлено в понедельник. «Я думаю, сегодня день, когда мы сможем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря», — сказал В.Бондарев журналистам.

Он отметил, что для поисковых работ выделено огромное количество личного состава, технических средств, авиационной техники.

Основные версии крушения Ту-154 в Сочи не включают теракт, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт», — сказал М.Соколов журналистам в понедельник.

Он отметил, что к катастрофе могло привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования».

«Причины могут быть разные, они анализируются специалистами, экспертами и Следственным комитетом», — сказал М.Соколов.

За первые сутки операции по поиску погибших в катастрофе найдено 11 тел, часть из них уже доставлена в Москву для экспертиз, сообщил заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

«Всего за первые сутки (с момента крушения — ред.) обнаружено 11 тел и 154 фрагмента», — сказал П.Попов в понедельник на заседании правительственной комиссии в Сочи.

Он отметил, что, в соответствии с ранее установленным порядком, ночью на аэродроме «Чкаловский» в Москве произвел посадку самолета с телами погибших «для проведения установленных процедур».

Напомним, при выполнении планового перелета из аэродрома Сочи после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза.

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Специалисты установлена траектория падения Ту-154

Специалисты установили траекторию полёта борта Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение накануне утром в Чёрном море после вылета из аэропорта Адлера. Об этом пишет Лайф со ссылкой на военное ведомство.

«Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полёта Ту-154», — говорится в сообщении. «Это позволило более точно определить район падения самолёта», — отметили там.

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Борт Минобороны могло погубить плохое топливо

Среди версий причин катастрофы над Черным морем следствие рассматривает дозаправку Ту-154 некачественным керосином в Адлере

Крушение 25 декабря самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем унесло жизни 92 человек. Погибли начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и практически весь состав легендарного хора, входящего в ансамбль имени Александрова, вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, одна из самых известных в стране благотворителей Доктор Лиза — Елизавета Глинка, наши коллеги с «Первого канала», НТВ и «Звезды». Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, вылетел в 5.25 из аэропорта Адлера, и через несколько минут — в 5.27 — связь с ним прервалась. Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы — в том числе теракт и плохое качество топлива, которым могли дозаправить самолет в Адлере.

Это была предновогодняя поездка в Сирию. Хор ансамбля имени Александрова должен был выступить перед российскими военнослужащими на базе Хмеймим. Судьба распорядилась иначе. 64 артиста ансамбля имени Александрова (как сообщает Минобороны РФ) и художественный руководитель ансамбля, известнейший дирижер генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибли.

Лететь должен был и ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев, которого за границей называют Мистер Калинка. Но у артиста родился третий ребенок, и он не поехал в эту командировку.

— Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое — это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю, — сказал Вадим Ананьев в эфире телеканала RT.

Доктор Лиза, руководитель международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, везла в Сирию медикаменты для раненых. 8 декабря 2016 года Владимир Путин подписал указ о присуждении Елизавете Глинке Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Во время награждения Доктор Лиза произнесла горькую и, как оказалось, пророческую фразу:

«Завтра я лечу в Донецк, оттуда — в Сирию, так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю».

Хроника трагедии

Связь с лайнером прервалась через две минуты после начала полета, когда самолет находился в 5 км от берега Черного моря. Фрагменты корпуса были обнаружены в 1,5 км от Сочи на глубине 50–70 м. Большой радиус разлета обломков и отсутствие сигнала о бедствии от экипажа перед катастрофой позволили некоторым экспертам выдвинуть версию о взрыве на борту.

К вечеру воскресенья были обнаружены тела одиннадцати погибших.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, район поиска разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск идет в круглосуточном режиме. А чтобы подсветить в ночи береговую линию, работали прожекторные установки и спецтехника. В поисках задействованы 27 военных кораблей и гражданских судов, 37 водолазов, четыре вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Планировалось, что в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будет доставлено более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. человек.

Минздрав России распорядился разместить в аэропорту Сочи две бригады скорой медицинской помощи, трех психологов и сформировать 48 бригад скорой медицинской помощи, сообщил в воскресенье директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. Он также рассказал, что сформированы бригады из десяти врачей — судебно-медицинских экспертов и 15 бригад медицинских психологов (из 30 человек).

Министр транспорта Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, заявил, что «все основные мероприятия и вся организация работы с родственниками будет проходить в Москве, в Министерстве обороны, куда будут доставлены тела погибших». Он также сообщил, что все генетические экспертизы будут проводиться в лабораториях Минобороны.

​​​​​​​Расследование катастрофы

Как рассказала в воскресенье «Известиям» и.о. руководителя управления информации Следственного комитета России Светлана Петренко, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»).

— Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий, — уточнила Светлана Петренко.

Дело было возбуждено военным следственным отделом СК РФ по сочинскому гарнизону. Для расследования авиакатастрофы сразу же была создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли следователи военного следственного отдела СКР по сочинскому гарнизону, а также криминалисты военного следственного управления СКР по Южному военному округу.

Чтобы установить все обстоятельства трагедии, следователи изъяли предполетную документацию, допрашивают всех, кто руководил полетом, и технический персонал, готовивший борт к вылету и проводивший его дозаправку.

Как уточнила Светлана Петренко, глава СКР распорядился создать группу из сотрудников центрального аппарата ведомства, как только стало известно о катастрофе. Сейчас сводная группа следователей и криминалистов из Москвы, Краснодарского края и сочинского гарнизона работает на месте.

В воскресенье вечером председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Сочи. Как сообщила Светлана Петренко, открывая заседание, Александр Бастрыкин попросил представителей Министерства обороны России передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей.

— Невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом Докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий, — сообщила Светлана Петренко. — Также слова соболезнования председатель СК России высказал в адрес родных и коллег погибших журналистов, один из которых, Михаил Лужецкий, был и нашим коллегой, работал ранее следователем. Погибшие журналисты были профессионалами своего дела и патриотами своей страны.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета.

​​​​​​​Версии: неисправность, теракт, топливо

Следствие рассматривает две основные версии — техническую неисправность и ошибку экипажа. Самолет взлетел, затем набор высоты прекратился, и начался разворот со снижением. В процессе разворота или после него самолет мог врезаться в воду. Это возможно при потере тяги (возможно, были проблемы с двигателем) и полном или частичном отказе управления. А времени на исправление ошибки в этом случае просто не хватает.

Не отбрасывают пока и версию теракта, поскольку пилоты ничего не успели передать на землю. Шла вторая минута полета. Самолет пропал с радаров во время разворота над морем. А разлет обломков довольно велик — 1,5–8 км от берега. Такое обычно бывает, когда самолет разваливается в воздухе, как это произошло с аэробусом А321 над Синаем в октябре 2015 года. Впрочем, пока что на найденных телах следов взрывчатки не обнаружено. А обломки могло отнести течением, поскольку с момента катастрофы до обнаружения прошло почти четыре часа.

Однако «Известия» выяснили, что следствие рассматривает еще одну версию катастрофы. Кроме проверки документации и опроса должностных лиц следователи СКР провели в воскресенье заборы авиационного керосина, которым дозаправили самолет в аэропорту Адлер.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к следствию, не исключена версия, что именно плохое качество топлива могло стать причиной катастрофы. Эту рабочую версию может подтвердить или опровергнуть экспертиза.

— Три двигателя одновременно отказать не могут, — заявил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов. — Это возможно, только если топливо некондиционное. Но так как это международный аэропорт с серьезным контролем и после крушения из него вылетают самолеты, эта версия представляется маловероятной.

Игорь Маликов также предположил, что к катастрофе могла привести рассинхронизация при убирании закрылков: если из-за нарушения механизма закрылки переводятся из взлетного положения в полетное не одновременно, появляется сильный боковой крен, справиться с которым экипаж не всегда в состоянии. Летчик-испытатель не исключил также версии теракта. Особенно странным выглядит молчание экипажа перед крушением. Однако против этой версии говорит то, что самолет изначально должен был лететь в Моздок, а не в Сочи.

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев в разговоре с «Известиями» выразил искреннее недоумение: «Я вообще не понимаю, как это могло случиться. Эта катастрофа необъяснима».

— Соболезную всем своим коллегам. Этот самолет я знаю. Он очень надежный, служил летающей лабораторией по программе ВКС «Буран». Мы на нем делали сотни полетов с выключенными двигателями. Это единственный самолет, который вошел в штопор и вышел из него, — сказал «Известиям» Магомед Толбоев. — Техническое обслуживание Министерство обороны проводит регулярно. Система безопасности на высочайшем уровне. Экипажи подготовлены как нигде. Что могло случиться? Это какая-то мистика. Мне кажется, это уже старые самолеты начинают мстить за то, что мы новые самолеты не создали в России.

По мнению летчика-испытателя, версии о технической неисправности и ошибке экипажа выглядят неправдоподобно.

— Какие могут быть технические причины? Птичка попала, где-то что-то замкнуло? Не может быть! Это же пассажирский самолет, не истребитель, где всё происходит очень быстро. Ничто не предвещало. А что случилось — это просто мистика, — считает Магомед Толбоев. — То же самое с недавней жесткой посадкой Ил-18 — это самолет, который не падал никогда. Не может упасть этот самолет, ну никак не может! Но упал.

Елена Лория, Роман Крецул, Олег Фочкин, газета «Известия»

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Первый борт с телами погибших при крушении Ту-154 прилетел в Москву

Первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России будут проводить опознание жертв авиакатастрофы и генетическую экспертизу.

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Стала известна траектория полета Ту-154 (ИНФОГРАФИКА)

Специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств, чтобы точнее определить траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154 и место его падения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. «Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10», — говорится в сообщении. Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть обломков Ту-154 может оказаться в Абхазии Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

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Часть обломков Ту-154 может оказаться в Абхазии

Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа предварительная причина крушения самолёта Минобороны «Вчера связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы, и, предположительно, что часть фрагментов, останков может пересечь границу, поэтому наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции», — сообщил Соколов на совещании в понедельник. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились первые фотографии с места поисковых работ в Сочи (ФОТО) При этом общий радиус поиска фрагментов Ту-154 составляет около 10 километров. Об этом РИА Новости сообщил представитель морской спасательной службы Росморречфлота. «Течение разносит обломки», — пояснил он. Собеседник агентства добавил, что после обеда в поисковой операции также примет участие морское судно, максимально оборудованное всем необходимым для проведения спасательных работ — «Спасатель Демидов».

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Китайский лидер выразил свои соболезнования в связи с падением Ту-154

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета в небе над Черным морем.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Я от имени правительства Китая и китайского народа выражаю свое глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших», — заявил в телеграмме Си Цзиньпин.

Напомним, при выполнении планового перелета из аэродрома Сочи после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза.

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В Сербии предложили назвать парк в честь ансамбля Александрова

Министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич предложил назвать парк в Белграде в честь ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Об этом министр сообщил информагентству Танюг. «Министерство культуры и информации предложило премьер-министру Вучичу, и это предложение получило поддержку, в знак вечной памяти и по согласованию с городом Белградом назвать парк у памятника царю Николаю II «Парком хора Александрова», — заявил Вукославлевич. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров обещал присвоить имя Елизаветы Глинки детской клинике в Грозном Как сообщает агентство, эту инициативу поддержала Сербская народная партия. «Ансамбль имени Александрова несколько раз выступал в Сербии и всегда оставлял сильное впечатление у нашего народа <…> Он внес огромный вклад в развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между сербским и русским народами», — прокомментировал лидер партии, бывший зампред парламента Сербии Ненад Попович. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имя Елизаветы Глинки присвоят медучреждению Минобороны Он выразил надежду, что предложение Минкульта Сербии поддержат все необходимые ведомства. В воскресенье утром в Черном море потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

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Экс-посол США выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол выразил свои соболезнования России в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154, узнав о трагедии от разгневанного интернет-пользователя.

Один из русскоязычных фолловеров выразил негодование в связи тем, что Макфол поздравил в своем микроблоге в Twitter подписчиков с католическим Рождеством — по-русски «еще и в день трагедии».

«Я сожалею о вашей трагедии», — написал Макфол в ответ на резкий комментарий. Экс-посол пояснил, что «до этого момента не смотрел новости», так как проводит Рождество в кругу семьи в американском штате Монтана.

Напомним, вчера при выполнении планового перелета из аэродрома Сочи после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Среди пассажиров были военные, журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза.

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Кадыров обещал присвоить имя Елизаветы Глинки детской клинике в Грозном

Президент Чечни Рамзан Кадыров принял решение присвоить Грозненской Республиканской детской клинической больнице имя Елизаветы Глинки. Об этом чеченский лидер сообщил в обращении на своей странице в Instagram. «Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном», — написал он. Президент Чечни Рамзан Кадыров принял решение присвоить Грозненской Республиканской детской клинической больнице имя Елизаветы Глинки. Об этом чеченский лидер сообщил в обращении на своей странице в Instagram. Читайте также: На борту рухнувшего Ту-154 находилась «Доктор Лиза» «Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном», — написал он. «Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизавета Глинка, которую мы все с вами знали, как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек», — отметил Рамзан Кадыров. Глава Чечни напомнил, что Елизавета Глинка выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Рамзан Кадыров выразил также соболезнования в связи с гибелью артистов Дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и их художественного руководителя, народного артиста России Валерия Халилова. «Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги», — напомнил Кадыров, отметив, что принял решение наградить Валерия Халилова посмертно медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». «Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», — заявил глава Чечни. «Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизавета Глинка, которую мы все с вами знали, как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек», — отметил Рамзан Кадыров. Глава Чечни напомнил, что Елизавета Глинка выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Читайте также: Имя Елизаветы Глинки присвоят медучреждению Минобороны Рамзан Кадыров выразил также соболезнования в связи с гибелью артистов Дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и их художественного руководителя, народного артиста России Валерия Халилова. «Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги», — напомнил Кадыров, отметив, что принял решение наградить Валерия Халилова посмертно медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». «Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», — заявил глава Чечни.

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Они все — герои, — доктор Рошаль

Врач Леонид Рошаль — о тех, кто погиб в самолете на пути в Хмеймим. Они выполняли свой гражданский долг. Те, кто погиб… Эта трагедия — очень тяжелая и совершенно неожиданная для всех нас. Я считаю, что они все выполняли свой гражданский долг, потому что лететь в зону боевых действий, лететь на войну — это совсем не просто. Надо иметь определенную убежденность и определенное чувство долга — не хочу говорить высокие слова — перед страной. Они хотели принести хотя бы немножко радости тем, перед которыми они должны были выступать. Погибли и те, кто должен был освещать эти события. Погибли замечательные корреспонденты — и НТВ, и «Звезды», и другие… Погиб Валерий Халилов, главный военный дирижер России и ансамбля Александрова. Это потомственный музыкант: у него отец был дирижером, у него брат дирижер, он сам дирижер, он прошел всю военную службу, стал генералом и буквально недавно, в мае этого года, стал руководить главным армейским оркестром. Мы его помним по выступлениям на Красной площади, мы его помним по выступлениям в Большом зале консерватории, на других площадках. Только что мы все слушали его концерт в Колонном зале Дома союзов, где он выступал вместе с Иосифом Кобзоном. Прошли совершенно потрясающие концерты с участием Александры Николаевны Пахмутовой, при участии Николая Николаевича Добронравова, великих наших людей. Много добрых слов можно также сказать и о Елизавете Глинке, которая способствовала тому, чтобы облегчить участь детей, и не только на Украине. Артисты военного ансамбля, оркестранты — каждый из них личность, и сегодня их с нами нет. Гибель этих людей — это невосполнимые утраты. Хотя говорят, что чувство утраты уходит, нет. Не уходит. Передаю соболезнования всем, кто был близок с этими людьми, кто дружил с этими людьми, кто работал с этими людьми, их семьям, их родным. И, конечно, считаю, что они все — герои.

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Имя Елизаветы Глинки присвоят медучреждению Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки, сказал журналистам первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов. «Гуманитарный груз фонда „Справедливая помощь“ был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени», — сказал он. Читайте также: Адекватная Украина: в память о «докторе Лизе» (ВИДЕО)

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Потерпевший крушение самолёт Ту-154 был технически исправен

Российский самолёт Ту-154, разбившийся в районе Сочи, был технически исправен перед вылетом. Об этом заявил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил России Сергей Байнетов.

«Самолёт был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», —заявил Байнетов. По его словам, командир экипажа — военный лётчик первого класса майор Роман Волков — неоднократно выполнял полёты по заданному маршруту. Источник

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Операция в районе крушения Ту-154 будет продолжаться круглосуточно

Предположительное место падения самолета Ту-154 под Сочи определено, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. «Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации», — говорится в сообщении. Читайте также: Либеральный журналист Бабченко о крушении Ту-154: у меня нет ни сочувствия, ни жалости «С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме. На кораблях и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности. Подразделениями Южного военного округа проводится визуальный осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения — корабли, водолазы и авиационная техника. Кроме того, в целях оперативного наращивания группировки в часовой готовности к вылету находятся 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ. Отмечается также, что самолетами военно-транспортной авиации доставлен беспилотник «Орлан-10», который в ближайшее время приступит к проведению воздушного мониторинга надводной обстановки.

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Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением Ту-154



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Были также обсуждены актуальные аспекты ситуации в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

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Трагедия над Черным морем: кого мы потеряли

Катастрофа военного Ту-154 над Черным морем. Самолет направлялся из сочинского аэропорта Адлер на российскую базу Хмеймим в сирийской Латакии. Погибли 92 человека.

На борту самолета находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым и директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков; съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Подробности в репортаже телеканала "Россия 24".

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