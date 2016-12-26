Константин Никифоров. Ливийский самолет

Благополучно разрешилась история с захватом пассажирского самолета компании Afriqiyah Airways, совершавшего внутренний рейс Сабха-Триполи в Ливии. Борт был захвачен и перенаправлен на Мальту. По уточненным данным, на его борту находились 111 пассажиров и шесть членов экипажа. Знаменательно, что угон воздушного судна (случайно?) оказался приуроченным к отмеченной 17 декабря годовщине заключения Схиратского соглашения в Марокко по Ливии, которое по замыслам ООНи мирового сообщества привести к установлению мира в многострадальной стране. Представляется, если бы не круглая дата, на инцидент мировые СМИ вообще не обратили бы внимание. Интересно, кто были эти угонщики?

ВАЛЛЕТТА (Рейтер) http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN14C12D?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true-“ Все, кто находился на борту захваченного и приземлившегося на Мальте ливийского самолета, освобождены, а угонщики сдались властям, назвав себя сторонниками убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи…Пассажирский лайнер Airbus A320 … был захвачен в пятницу мужчиной, который пригрозил взорвать гранату и приказал взять курс на Мальту. Один из угонщиков сказал экипажу, что он “за Каддафи” и готов выпустить из самолёта всех пассажиров, но оставить членов экипажа как гарантию выполнения своих требований, сообщила ранее газета Times of Malta.



Неясно, чего именно хотели захватчики. Ливийский телеканал сообщил, что побеседовал с одним из них по телефону; угонщик назвал себя главой партии, поддерживающей Каддафи. Бывший ливийский лидер был убит в ходе кровопролитной гражданской войны в 2011 году, после которой страна погрязла в междоусобных конфликтах.



…После того как пассажиры покинули самолет, на верхних ступеньках трапа появился мужчина с зеленым флагом, какой использовался в Ливии в период правления Каддафи. Ливийский телеканал Channel TV сообщил, что один из угонщиков, представившийся как Мусса Шаха, по телефону сказал, что возглавляет движение “Аль-Фатех аль-Джадид” (“Новый Фатех”). Революция Аль-Фатех – военный переворот, осуществленный под руководством Каддафи в 1969 году.

Телеканал позднее процитировал в Твиттере угонщика, который сказал: “Мы пошли на этот шаг, чтобы заявить о нашей новой партии и привлечь к ней внимание”( конец цитаты).

Валлетта /Мальта/, 23 декабря /Синьхуа/ — Как сообщает государственное телевидение Мальты, 116 человек с захваченного ранее ливийского самолета уже освобождены, а захватчики сдались.

http://russian.news.cn/2016-12/24/c_135928972.htm

Как сообщает посольство КНР в Ливии, на борту авиалайнера, по имеющимся данным, не было граждан КНР…



По сообщениям местных СМИ, захватчики требовали создания новой политической партии в Ливии в поддержку Муаммара Каддафи” ( конец цитаты)

Китай от Ливии далеко, поэтому подробностей нет. Больше информации у ВВС.

http://www.bbc.com/russian/news-38413715“До сих пор неясно, сколько в точности было злоумышленников. Есть основания полагать, что они являются сторонниками свергнутого и убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. Очевидцы рассказали, что неизвестный, выйдя из захваченного самолета на трап, размахивал зеленым флагом, бывшим в обиходе во времена Каддафи. Вскоре поле этого инцидент с заложниками был исчерпан. Министр иностранных дел международно-признанного правительства Ливии Тахер Сиала заявил, что угонщики намеревались создать политическую партию, основанную на идеях Каддафи”. И тут же пространный комментарий Рана Джавада, корреспондента Би-би-си в Тунисе



“Главный аэропорт Ливии сгорел в 2014 году в ходе вооруженных столкновений боевиков, сражавшихся за контроль над ним.

Ливийцам сложно улететь из страны, и в страны Европы нет ни одного прямого рейса. Воздушное пространство над Ливией было закрыто для полетов на протяжении двух лет. Последнее происшествие, без всякого сомнения, рассеивает любую надежду на то, что ситуация в области авиасообщения изменится в обозримом будущем.

…Один из угонщиков сказал телевизионному каналу Ливии: “Мы пошли на этот шаг, чтобы заявить о создании нашей новой партии”. Ранее поступала информация, что злоумышленники хотели попросить политического убежища на Мальте. Об этом Би-би-си рассказал мэр Сабхи, полковник Хамед аль-Хаяли. Он же сообщил, что самолет был захвачен сразу после взлета. Ведется расследование, каким образом на борт могли попасть оружие или взрывчатые вещества. Аль-Хаяли признал, что меры безопасности в местном аэропорту очень слабы. Расстояние от здания аэропорта до самолетов составляет пять километров. “Это открытое пространство, и не исключено, что где-то по пути оружие нелегально попало на борт”, – заявил мэр. Позже в правительстве Мальты сообщили, что для нападения преступники использовали не настоящее оружие, а муляжи” ( конец цитаты).

Здесь надо отметить, что самолет взлетал не из Сабхи, а базы Тамахинт, находящейся рядом. И контролируют ее 12 бригада полковника Хафтара, подчиняющаяся правительству в Тобруке, и бригады Мисураты. Первоначально угонщики планировали лететь в Александрию, но египетские власти не разрешили посадку и развернули самолет.

Если бы борт захватили ребята из ДАИШ, гарантированно бы его взорвали ( или потребовали чего- то невыполнимого). Каддафистам нет смысла требовать создания партии- она существует , набирает силу и сторонников.(Источники СМИ) Мохаммед Исмаил, бывший помощник Саифа аль-Ислама Каддафи:”Это индивидуальная акция и не представляет сторонников прежнего режима”

А вот подставить их как основных конкурентов (что мисуратян, что парламента в Тобруке и персонально Хафтара) вполне подойдет. Не попытка ли это назначить каддафистов “террористами”? Атрибуты все налицо- угон пасажирского самолета, угроза взрыва, зеленый флаг.

PSПо данным СМИ парламент в Тобруке уже рекомендовал считать угон самолета “реакцией молодого ливийца, измученного безработицей и нищетой в Ливии”.

Есть и еще один момент. Вышеупомянутый глава МИД в ПНС-2 Тахер Сияла на днях сделал заявление о необходимости признания Халифы Хафтара единственным главнокомандующим все вооруженных формирований в стране. https://www.libyaobserver.ly/news/high-council-state-rebukes-statements-foreign-minister-designate На канале Erem News он сказал: ” Все военные группировки должны быть собраны под командованием Хафтара”, – заявил Саяла. Реакция мисуратян понятна: как, Хафтар- главнокомандующий? Это мы отбивали Сирт у ДАИШ, пока он “отжимал” порты в “Нефтяном полумесяце”! И он не признает политического соглашения в Схирате!

Интересно, на кого сделают ставку США и ООН? Если агенту ЦРУ Халифе Хафтару (верю, бывших агентов не бывает) позволят занять Триполи, то вполне могут террористами назначить или Госсовет (бывший ВНК) в столице, или палату представителей в Тобруке. Чего не сделаешь ради единства страны и мира в ней! Вот это будет поворот…

Мусса Ша Ат-Тубави- главный угонщик- фото ( спасибо Бернарду!)