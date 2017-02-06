Константин Никифоров. Ливия. Фельдмаршал Х.Ха́фтар

3 февраля 2017 года официальный представитель МИД России М.В.Захарова в Москве провела брифинг, на котором остановилась в частности на ситуации в Ливии

http://www.mid.ru/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2623713



“…Мы внимательно следим за происходящим в Ливии… Нас не может не беспокоить, что продолжающееся противостояние между Триполи и Тобруком привело к фактическому параличу всей системы управления. Вследствие этого усугубляются социально-экономические проблемы. На фоне вакуума власти в некоторых районах сохраняется присутствие «Исламского государства» и «Аль-Каиды», не снижается активность связанных с ними местных экстремистских группировок.

… Наш безусловный приоритет – сохранение суверенитета и территориальной целостности этой страны. Мы заинтересованы в том, чтобы Ливия как можно скорее вышла из затянувшегося кризиса, вновь стала процветающим государством, опирающимся на крепкие государственные институты, дееспособную армию и силы правопорядка, восстановила статус важного игрока на региональной арене.

Именно поэтому мы приветствовали подписание в г. Схирате (Марокко) 17 декабря 2015 г. политического Соглашения по параметрам национального примирения. Поддержали принятие резолюции 2259 СБ ООН, закрепившей схиратские договоренности в качестве ключевого элемента урегулирования ливийского кризиса…

С тех пор прошло более года, однако ситуация к лучшему не изменилась. Созданные на основе Схиратского соглашения Президентский совет и Правительство национального согласия так и не смогли начать полноценно работать. Не выполнены и определенные схиратской «дорожной картой» главные задачи переходного периода: не завершена работа над текстом конституции, не проведены всеобщие выборы, по итогам которых должны были быть сформированы постоянные органы власти.

Исходим из того, что решать судьбу страны должны сами ливийцы. Попытки навязывать им готовые решения считаем контрпродуктивными. Это наша принципиальная позиция не только потому, что она хороша в теории, просто на практике иное не работает. Об этом мы постоянно говорим нашим западным партнерам, а также спецпредставителю Генсекретаря ООН по Ливии М. Коблеру.

Вместе с тем убеждены, что новые общенациональные органы власти должны представлять интересы всех общественно-политических сил и племенных групп. Без этого сдвинуть процесс с мертвой точки не получится. При этом, как бы далее ни складывались дела и ситуация, в основе политического процесса в Ливии должен быть отказ всех вовлеченных сторон от силовых путей разрешения кризиса. Искать выход из тупика следует только совместными усилиями за столом переговоров. Альтернативы политическому урегулированию мы не видим.

Руководствуясь таким подходом, мы проводим системную работу с обоими центрами силы в Ливии – и с Триполи, и с их оппонентами в Тобруке. Мы пытаемся подтолкнуть их к преодолению внутренних разногласий, поиску компромиссных решений по всем спорным вопросам. Важность налаживания диалога мы акцентировали в беседах с Председателем палаты депутатов (парламент в Тобруке) А.Салехом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Х.Ха́фтаром в ходе их визитов в Москву ноябре-декабре 2016 г. В том же ключе ведем работу и с Правительством национального согласия. С премьером Ф.Сарраджем Министр иностранных дел России С.В.Лавров встречался в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. В ближайшее время, в феврале планируется принять его в Москве.

Контакты российской стороны с Х.Хафтаром вызывают повышенный интерес и ажиотаж в иностранных СМИ и в среде международных обозревателей. Я уже неоднократно встречалась с ситуацией, когда российские усилия и контакты выхватываются из полной картины того, что мы делаем на ливийском направлении, и рассматриваются как нечто отдельно стоящее, не связанное с остальными нашими шагами и действиями по урегулированию ситуации в этой стране. Это, конечно, во многом искажает объективную картину. В Москве исходят их того, что Х.Хафтар является одним из политических «тяжеловесов», который оказывает реальное влияние на расстановку политических сил в современной Ливии. Кроме того, Х.Хафтар немало сделал и продолжает делать в плане борьбы с террористами из «Исламского государства». Благодаря ему страна возобновила экспорт нефтепродуктов и начала получать ресурсы, необходимые для решения насущных социально-экономических проблем… Ливийская национальная армия, как представляется, может составить костяк будущих единых вооруженных сил страны. В целом она представляет собой неплохо оснащенные и организованные военизированные формирования, которые доказали и доказывают способность проводить масштабные боевые операции. Свидетельство тому – довольно успешная кампания по зачистке от экстремистов Бенгази, Дерны и ряда других населенных пунктов на востоке Ливии. К борьбе с террористическим подпольем, поддержанию правопорядка в стране и должна сводиться ее основная функция…»( конец цитаты).

В свете сказанного уже не кажется фантастикой публикация в “Ливийском экспрессе” о том, что Россия согласилась помочь с оружием для боевиков Хафтара при проведения им военной операции «Достоинство Ливии » в восточной части страны- Киренаике. Причем Алжир окажется ключевым посредником в регионе в этом деле.

http://www.libyanexpress.com/russia-is-preparing-to-sell-arms-to-haftar-via-algeria-mee-reveals/

“Мы должны смотреть фактам в лицо. Мы не собираемся ждать вечно, пока ливийские политические партии достигнут соглашения. Ливия нуждается в верховенстве права, которое должно быть восстановлено по всей стране. Для этого и нужна сильная армия, способная обеспечить безопасность в стране в пределах границ.. И россияне разделяют эту позицию»,- сообщил в среду источник в Алжире.

Силы Хафтара на востоке вовлечены в непрерывную войну против Шуры Советов Бенгази и Дерны. Это привело к разрушению самого Бенгази и осады Дерны, даже после того, как из него изгнали боевиков ДАИШ,..

…По данным источников, Хафтар подпишет контракт с россиянами на поставки оружия и военного снаряжения… в обмен на российское военное присутствие и базу на ливийском побережье….

Дипломатический источник сообщил, что … Хафтар обращался к своим союзникам-, Египту и ОАЭ за помощью. Но у них в основном американское оружие, поэтому естественным решением стал Алжир, который получает 90% своих вооружений из России. Источник подчеркнул, что идея состоит в том, чтобы часть оружия из Алжира можно было передать в Ливию.

“Это была бы не продажа”, – сказал дипломат с улыбкой: “Скажем, это еще одна из форм поддержки, которая всех устроит..Хотя Алжир не полностью ему ( Хафтару) доверяет,… на данный момент он единственный, кто может обеспечить минимальную стабильность”.( конец цитаты).

В подтверждение установления более тесных связей Хафтара с РФ публикация в

http://www.libyanexpress.com/russia-transports-70-fighters-of-haftars-fighters-to-moscow-for-treatment/



” …Около 70 бойцов самопровозглашенной Ливийской Национальной армии Халифа Хафтара были доставлены в Россию на лечение…российским бортом из аэропорта Бенина в Бенгази…Отмечается, что Россия согласилась оказывать помощь и принимать на лечение до 500 раненых бойцов, или “по мере необходимости”( конец цитаты).

Информацию подтверждает и “Ливийский вестник https://www.libyaherald.com/2017/02/01/lna-wounded-being-flown-to-russia-report/, подчеркивая, что российская сторона от комментариев воздерживается.

За 20 лет прибывания в США Хафтар вполне освоил западные PR- технологии. Не являясь самым способным полевым командиром и средним политиком, стал самой раскрученной фигурой и сумел убедить Запад, а теперь и Россию в том, что он по сути дела “последний шанс” для Ливии восстановить государственность страны и навести порядок в ней. Не знаю, как для Ливии, но для Хафтара это действительно ( у учетом его возраста) последний шанс стать признанным лидером и войти для начала в ПНС-2. Кстати, сами ливийцы относительно личности Хафтара и его амбиций иллюзий не питают, не случайно в 2011 году во время восстания против Каддафи мятежники-исламисты не включили его в состав ни Переходного национального совета ( ПНС-1), ни в ВНК.

На мой взгляд, на брифинге Захарова была не совсем точна, когда заявила, что в Ливии существуют 2 центра силы. Я бы сказал, их 4. Еще есть исламистский ВНК в Триполи и Совет племен и городов Ливии. Последний объединяет сторонников Каддафи. Но это уже отдельная история.

А пока продолжаются ( с прошлого года идут) боестолкновения в одном из западных районов Триполи- Джанзури между боевиками различных группировок ( например, бригада “Фарасат Джанзур”) и племен ( улад- масри и другие). Кажется, цель втянуть в схватку каддафистов из племен вершавяна и зинтан. Применяются танки, минометы и артиллерия крупного калибра. Городу не позавидуешь.