Константин Никифоров. Готовится ли интервенция в Ливию?

В Египте обстреляли автобус с коптами, погибли 28 человек. Египетская армия в ответ разбомбила тренировочные лагеря джихадистов в Ливии.

http://www.dw.com/ru/египет-совершил-авианалет-на-лагеря-иг-в-ливии/a-39006216

“Египетская армия в пятницу, 26 мая, осуществила авианалет на тренировочные лагеря джихадистов в Ливии. Целью авианалета были шесть лагерей в прибрежном городе Дерна, сообщают египетские СМИ. Это произошло после обстрела автобуса, в котором ехали копты – представители одной из христианских конфессий. В результате теракта, который произошел в египетской провинции Эль-Минья, были убиты 28 человек, среди них было много детей. Еще около двадцати человек получили ранения. Нападавшим удалось скрыться.

…Ответственность за нападение на автобус пока никто не взял на себя. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси заявил, что Египет “не допустит промедления в атаках на террористические лагеря на территории нашей страны или за рубежом”. Со словами осуждения преступления и поддержки родственникам погибших выступили мировые лидеры, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), президента США Дональда Трампа и папу римского Франциска”( конец цитаты).

Ливийская Libyaherald уточняет

https://www.libyaherald.com/2017/05/26/egypt-bombs-derna-in-retaliation-for-latest-is-christian-massacre/

“Позиции моджахедов в Дерне пострадали после удара египетских ВВС… в ответ на убийство 28 христиан в центральной провинции Египта Минья… Еще 25 египетских христиан были ранены.

По данным египетских властей, было шесть воздушных ударов, как они утверждали, по “базам террористов”, включая штаб-квартиру моджахедов Дерны. Это сделано по приказу Президента Абдель-Фатха Эль-Сиси, который сказал, что Египет “не станет колебаться, чтобы ударить по лагерям террористов в любом месте, внутри или за пределами Египта… Страны, которые укрывают и обучают террористов, должны быть наказаны».

Египет утверждает, что резня в Миньи была организована с помощью боевиков в Дерне. Однако, убийства в Миньи, как полагают, были проведены силами ДАИШ, в то время как боевики в Дерне – моджахеды, которые идеологически связаны с Аль-Каидой.

Нет никаких сведений о потерях из Дерны после авиаударов” ( конец цитаты).

Египтяне не стали углубляться в нюансы идеологий различных группировок в Ливии (там везде уши братьев- мусульман видны), отбомбились по тем, кто на виду оказался. С учетом того, что боевики меняют вывески чуть не каждый день, позиция египетских властей понятна. По информации в социальных сетях, египтяне цели поразили успешно. Так, убит лидер террористов Абдель-Монем аль-Хаснави (Абу Талх) из Аль-Каиды в Магрибе, за которым ранее безуспешно охотились американцы. Тело Абу Талха было перевезено в больницу Храиш в Дерне вместе с трупами семи его командиров группировок “Организации Исламской молодежи” и “Бригады “мучеников Абу Салима”.

Сегодня все СМИ сообщают, что ливийская террористическая группировка “Ансар аш-Шариа” объявила о своем роспуске, ссылаются на агентство Рейтер.

https://ria.ru/world/20170528/1495240836.html

“По данным американской прокуратуры, “Ансар аш-Шариа” готовила теракты против США. Один из предполагаемых членов группировки Ахмед Абу Хаталла обвиняется в США в организации нападения на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года, в результате которого погибли четверо американцев, включая посла США в Ливии.

“Ансар аш-Шариа” значилась террористической организацией в списках США и на территории Ливии, была внесена в список террористических организаций Совбезом ООН.

Как передает агентство, группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что была крайне ослаблена. Так, лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года. Кроме того, были уничтожены многие боевики группировки, цитирует агентство ее заявление.

Многие приверженцы “Ансар аш-Шариа” после гибели лидера перешли в ряды ДАИШ, добавляет агентство Франс Пресс”( конец цитаты).

Интересно, о роспуске Ансар аш-Шариа заявили лидеры примыкающей к ней Ливийской исламской боевой группы ( ЛИБГ) Абдулхаким Белхадж, Исмаил Салаби и Халед аш-Шариф только после большого давления на них как в Ливии, так и на международном уровне. Теперь они пытаются скрыть свое участие в создании организации.



Взрыв в Манчестере ускорил события, хотя вспомнились и последние бои в Триполи, и сообщения из Туниса об отношениях Абдулхакима Белхаджа с эмиром Ансар аш-Шариа Абу Айядом, который воюет вместе с “Бригадой обороны Бенгази”, стремления Белхаджа вербовать детей и молодых людей из Туниса воевать в Ливии за ДАИШ и Ансар аш-Шариа.

В последние два дня началась охота за лидерами ЛИБГ.

http://www.jana-ly.co/محلي/20498/

“Так. ополченцы Ганивы Киклы, известные как “Силы поддержки” и “Силы быстрого вмешательства Абу Салима”, подтвердили убийство одного из самых видных главарей ЛИБГ и командира Нацгвардии по имени Салим Раджаб Аль Бриска, погоняло Абдулла Раджаб при нападении в пятницу утром. Аль Бриска отвечал за охрану пленных вождей Джамахирии, седьмой год сидящих в тюрьме Хадба” (конец цитаты).

До этого начались погромы домов лидеров ЛИБГ Шарифа, Белхаджа, Саади, Абдул Вахаба Каида- строения даже сносят бульдозерами. Непонятно, данные события- операция возмездия со стороны англичан, банальная зачистка (рубят “концы”) или все вместе?

Столкновения в Триполи, в общем и не прекращались. Просто последние два дня приняли более ожесточенный характер.

http://www.libyanexpress.com/tripoli-revolutionaries-brigade-seizes-hadba-prison-kills-two-guards-as-fighting-intensifies/

“Сообщается, что вооруженная группа лояльных ПНС- 2 захватили тюрьму Хадба, где находились бывшие чиновники свергнутого … Муаммара Каддафи..

Вооруженная группа « Революционная бригада Триполи», возглавляемая Хайтамом Таджури, напали на комплекс и столкнулась с сопротивлением «Сил Департамента безопасности», во главе с Халедом Аль-Шарифом, убив двух охранников и разогнав остальных.

Судьба заключенных экс-чиновников режима неизвестна (среди них видные вожди Джамахирии, Абдулла аль-Сенусси, Абу Зейд Омар Дорда и аль-Багдади аль-Махмуди, а также сын Муаммара Каддафи- Саади- К.Н.).

Утром в пятницу силы из Мисураты в союзе отрядами, признающими ВНК, возглавляемого Халифа Аль-Гвейли, атаковали места дислокации сил ПНС-2 …Более 30 человек погибло, 130 ранено, по данным Министерства здравоохранения Ливии.

Президентский Совет опубликовал заявление, в котором осудил столкновения и призвал все (лояльные) силы встать стеной перед этими нападениями, защитить покой столицы и жителей с наступлением Рамадана. Глава Высшего совета государства, Абдель Рахман Аль-Свейли, осудил нападения на столицу и сказал, что нет места для хаоса в столице.

В этот день британский посол в Ливии написал в Твиттере, что ему было очень жаль услышать о новой вспышке насилия в Триполи” (конец цитаты).

Нападение отразили, и сейчас силы Мисуратян отступили к аэропорту Триполи, где окопались. Сейчас там идут бои.

В Ливии наступило время самых неожиданных союзов и коалиций: вчерашние друзья становятся врагами и наоборот. Вот пример

http://www.afrigatenews.net/content/دير-شبيغل-الألمانيةنقل-الأسلحة-من-مصراتة-الى-بنغازي-يحدث-بتواطئ-مع-إيطاليا



“Существует глубокий раскола внутри ливийского ПНС-2… Газета «Der Spiegel» субботу пишет, что в ходе “Операции София” у ливийского побережья задержали транспорт с оружием из города Мисураты, шедший в Бенгази. Процесс снабжения исламистов не остановился, несмотря на то, что полномочия операции включают поддержание эмбарго на поставки оружия в Ливию…

“Ливийская национальная армия” Хафтара с 2014 года воюет с исламистами, которые контролировали город до этого. Начавшаяся война положила конец их влиянию в городе. Тем не менее, в статье говорится, что “командующий «Операция София» адмирал итальянец Энрико Кредендино не арестовал ливийское судно «Луффи», который везло оружие из Мисураты в Бенгази, “потому что это судно исполняло распоряжение ливийского правительства ПНС-2 и пользуется иммунитетом”. Статья вновь подтвердила существование экстремистских партий в ПНС-2, которые поддерживают все военные действия, которые ослабляют Хафтара, и эти силы уже не могут быть проигнорированы в политическом процессе.

Среди наиболее известных обвиняемых- министр обороны полковник Мехди Баргати, предавший Хафтара, ставший одним из самых известных его противников после альянса с исламистскими группировками. Источник, близкий к военным ПНС-2 на условиях анонимности сообщил, в предыдущих заявлениях для «Арабии» о разногласиях между премьером-министром Серраджем и Баргати, который превратился в союзника и сторонника исламистских группировок, таких как “Бригада обороны Бенгази” и мисуратян, которые ведут борьбу на юге против сил “армии”.

Источник пояснил, «что Баргати действует “вопреки стремлению правительства Серраджа”, которое направлено на “создание климата для повторного перезапуска переговоров” в целях “достижения политического решения, как альтернативы военного решения”. Это подтверждает выводы из предыдущих встреч Баргати с командирами «Бригады обороны Бенгази», о существовании негласного союза “между двумя” сторонами. Поддержка альянса исламистов стала совсем явной когда Баргати поддержал нападение исламистов на Нефтяной полумесяц” (конец цитаты).

Складывается впечатление, что кто- то просто натравил мисуратян и ЛИБГ. Это отмечают наблюдатели. Цель не совсем ясна. Но характерно, что разрекламированная “Президентская гвардия”, исчезла сразу после обострения ситуации день назад. С самого начала это была игра в солдатики, нужна она для легализации проведения сделок по продаже оружия и получения комиссионных

(.https://www.facebook.com/الموسيقار-الموسي ).

Не готовится ли интервенция в Ливию? Тревожит судьба освобожденных из тюрьмы Хадба каддафистов.

Т. В. - Интервенция в Ливию готовилась, «солдатской причиной» для нападения должен был послужить теракт в Манчестере, произошедший 22 мая. Но американские спецслужбы слишком активно «помогли» в расследовании британцам, докопавшись до связи террориста с так называемой ливийской оппозицией и раньше времени придав огласке некоторые подробности расследования, что чуть не сорвали британцам операцию под чужим флагом. Ничего удивительного, если вспомнить, что главным рупором «сирийской оппозиции» стала печально известная бригада профессиональных провокаторов под названием «Белые каски» со штаб-квартирой в Великобритании. Еще одно заметное совпадение: «ливийская оппозиция», как и «сирийская» терпят поражение на всех фронтах. Без иностранных штыков им власть не удержать даже в тех регионах, где они пока смогли закрепиться. Великобритания вне рамок НАТО никогда не решиться на открытую оккупацию Ливии. Джентльмены привыкли всё делать чужими руками и главной задачей теракта в Манчестере было — втянуть Трампа в очередную средиземноморскую авантюру. План, как всегда, незатейлив и прост — американцы воюют, немцы оплачивают НАТО, а дивиденды снимают нефтетрейдеры в Лондон-сити. Но Д. Трамп уже пообещал поставки вооружений Египту, а конгресс его в этом поддержал. Власти Египта еще не забыли, кто из Европы поддерживал и продолжает поддерживать братьев-мусульман, потому в этом споре Европы и Америки примут сторону Д. Трампа. Новая американская администрация не причастна к организации цветной революции в самом Египте, чем не может похвастаться, например, А. Меркель. Скорее всего, дорогостоящей компании НАТО в Ливии не суждено осуществиться, как бы Тереза Мэй не уговаривала. Авиация Египта почти бесплатно, в сравнении с расходами НАТО, отутюжит всю эту «оппозицию» возле своей границы, никакие «Белые каски» их не спасут. ООН американцы пока еще контролируют не хуже, чем египтяне канал, так что международных проблем у Египта не возникнет.