Константин Никифоров. Заявления на фоне визита кардинала

Не знаю, совпадения это или нет, но впервые за 40 лет посторонним удалось увидеть золото Форт-Нокса

https://www.golos-ameriki.ru/a/fort-knox-40-open/3994877.html

22 Август, В знаменитом хранилище побывал лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Митчу Макконнелу посчастливилось не только увидеть большую часть золотого запаса США, но и подержать в руках 27-фунтовый (12,25 кг) золотой слиток. Это первый визит гражданских лиц за последние 40 лет.



Макконнелл был одним из членов делегации политиков штата Кентукки, допущенных в золотохранилище Соединенных Штатов Америки впервые с 1974 года. Министр финансов США Стивен Мнучин инициировал визит вместе с конгрессменом Бреттом Гатри и губернатором Мэттом Бевином.



В Форт-Ноксе хранится более 147 миллионов унций золота, стоимость которого превышает 186 миллиардов долларов. Помимо золота, во время Второй мировой войны, в хранилище была спрятана Декларация независимости и конституция США.



Стивен Мнучин заявил, что впервые Форт-Нокс открыл свои хранилища для посторонних. В 1974 году здесь побывала делегация Конгресса и несколько журналистов. Митч Макконнелл сказал, что он никогда не задумывался о посещении Форт-Нокса, но воспользовался приглашением министра финансов США.



Перед тем как стать министром финансов, Стивен Мнучин был кинопродюсером. Перед посещением он сказал группе бизнесменов из Луисвилля, что ему было важно увидеть золото, чтобы удостовериться в наличии «части наших национальных активов».



«Я полагаю, что золото все еще существует», – сказал Стивен Мнучин. – «Это был бы отличный фильм, если бы мы вошли в Форт-Нокс, а золота там не оказалось».



В интервью Макконнелл сказал, что он не может много говорить о визите руководствуясь соображениям безопасности. Губернатор штата Мэтт Бевин, выступая на радио WHAS, рассказал о нескольких деталях. В частности от отметил, что потребовалось «не так уж и мало времени», чтобы войти и выйти из Форт-Нокса. Он также добавил, что сотрудникам самого известного депозитария в мире пришлось сорвать пломбы, чтобы открыть хранилище для делегации.



Помимо золотых слитков, Бевин сказал, что ему удалось подержать в руках 20 долларовую золотую монету 1933 года выпуска, которая так и никогда не вошла в оборот.



«Все, что я скажу, так это то, что все невероятно хорошо защищено», – сказал Бевин. – «Золото в безопасности». ( конец цитаты)

[Т. В. – телешоу с участием сенаторов, разумеется, для владельцев ФРС предпочтительнее полноценного аудита. Что именно показали сенаторам издалека, если после скандала с возвратом Китаю вместо его золота вольфрамовых слитков в золотой фольге Германия ездила проверять свой золотой запас со специальным рентгеновским оборудованием? И тогда немцам позволили проверить только часть их собственного золотого запаса, а до остального золота не допустили. Черного кобеля ФРС не отмоешь до бела, даже путем проведения телешоу с участием сенаторов.]

И вот еще, ВВС опубликовала пространную статью о том, что британская королева Елизавета II не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза, поскольку долг перед нацией для нее стоит на первом месте со ссылкой на SundayTimes.

http://www.bbc.com/russian/news-40991238

“Со ссылкой на свои источники, близкие к королевскому двору, воскресная газета развенчивает появившиеся в последнее время слухи о том, что королева, которой в апреле исполнился 91 год, планирует уйти от дел и передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу.

Елизавета II находится на троне уже 65 лет – дольше всех ныне живущих в мире монархов, однако осведомленные лица при королевском дворе подтвердили газете, что она по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве.

“Как сообщили Sunday Times три разных высокопоставленных источника, ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус [официальная резиденция принца Чарльза] не имеют планов в отношении регентства”, – пишет газета.

Официальные лица в Букингемском дворце напомнили Sunday Times об обещании, которое дала королева народу в свой 21-й день рождения: “Я объявляю, что вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам”.

Согласно Акту о регентстве 1937 года, монарх может передать власть своему законному наследнику в случае своей нетрудоспособности по болезни, что будет письменно подтверждено тремя или более доверенными лицами королевы, председателем палаты лордов, спикером палаты общин и главой государственных архивов.

Последний раз регентство в Британии существовало в период с 1811-го по 1820 года, когда в результате душевной болезни король Георг III не смог управлять страной и власть перешла его старшему сыну Георгу, назначенному принцем-регентом – впоследствии он стал королем Георгом IV.

Слухи о том, что королева может передать дела своему наследнику, вновь появились после того, как в начале августа ее супруг 96-летний принц Филипп ушел на покой от официальных дел.

Sunday Times пишет, что якобы королева сказала своему ближайшему окружению, что тоже может уйти на покой, если по-прежнему будет на троне в возрасте 95 лет, то есть через четыре года.

В 2013 году королева Нидерландов отреклась от престола в пользу своего сына Виллема-Александра, а на следующий год испанский король Хуан Карлос уступил место на троне своему сыну Филиппу.

Однако Sunday Times цитирует один из своих источников, опровергший подобную вероятность для британского монарха: “Пока она здорова, вне зависимости от возраста, регентство, на мой взгляд, невозможно. Просто другие члены королевской семьи могут делать больше”.

Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации AFP

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После ухода на покой принца Филиппа королева через своего личного секретаря сэра Кристофера Гайдта дала понять, что члены ее семьи должны больше внимания уделять государственным делам, а не “личным мероприятиям”, как выразился один из источников газеты.

Сама Елизавета II уже не предпринимает дальних зарубежных поездок, требующих длительного перелета; от ее имени и по поручению их совершает принц Чарльз со своей супругой герцогиней Корнуоллской. В этом году, к примеру, они побывали в Канаде с официальным визитом.

Помимо принца Уэльского, отправлять различные церемониальные обязанности королевепомогают также ее дочь принцесса Анна и внук принц Уильям, который в июле этого года ушел со своей работы пилотом вертолета медицинской авиации, чтобы все силы отдать дворцовым обязанностям.

Опрос, проведенный исследовательской группой ICM накануне 20-й годовщины смерти принцессы Дианы, показал, что 51% опрошенных британцев хотят видеть следующим на троне именно принца Уильяма, однако если принц Чарльз станет следующим королем, то в таком случае 36% высказались за то, чтобы его супруга Камилла называлась принцессой-консорт, но не королевой.

Газета приводит слова председателя межпартийной парламентской группы Эндрю Розинделла, сказавшего, что сейчас, когда Британия готовится к выходу из Евросоюза, как никогда важно, чтобы королева оставалась главой государства.

“Потеря ее как главы государства в этот момент нашей истории не найдет отклика в народе и не послужит на пользу стране”, – цитирует Розинделла газета.

Sunday Times напоминает, что в прошлом году во время тяжелой простуды, которая длилась несколько недель, королева продолжала регулярно работать с государственными документами”( конец цитаты).

И это все на фоне визита кардинала Паролина в Россию.

[Т. В. – ну что тут скажешь, бабушка объявила, что еще простудится на похоронах своих недоброжелателей. Бледный вид теперь имеют те, кто наперегонки кинулся дружить с Чарльзом или с Уильямом, пока она лежала больная, и дышала при помощи ИВЛ. Нашим управленцам торговой компании РФ ее воскрешение и возвращение к активной политической деятельности грозит аудитом, к которому лучше других пока готов Д. А. Медведев, который все, что надо в бюджет выплачивал, а вот Шойгу, Кириллу и прочим проходимцам от власти будет несладко, оттого и озаботились они надеванием кому-то из «своих» короны от Ватикана. Хотят с ней на равных разговаривать, как монарх с монархом, иначе, в лучшем случае — тюряга, а в худшем — проживут жизнь, конечно, безбедную, но совсем короткую, и британская бабушка тут будет ни при чем. Она их даже защитить не сможет — дуракам нельзя помочь. Ватикан ведь наших лохов не предупредил, что корона фиктивная, а иезуиты, получив обманом доступ к аннуитетам СССР, сами и уничтожат своих подельников…]