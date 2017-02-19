Константин Никифоров. Обострение в Южно-Китайском море

Президент Филиппин продолжает свою рискованную политику, сделав ставку на сотрудничество с Китаем и Россией.

16 фев.российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым посетила Филиппины, где вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

https://ria.ru/defense_safety/20170216/1488129384.html “Уточняется, что… состоялись первые российско-филиппинские консультации по вопросам региональной и международной безопасности.

“Рассмотрены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспективы взаимодействия на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях, противодействия транснациональной преступности, общие задачи служб береговой охраны”…

Патрушев возглавил российскую делегацию, в состав которой вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, также сотрудники аппарата Совета Безопасности.

Отмечается, что с филиппинской стороны во встрече участвовали Генеральный директор Совета национальной безопасности Республики Филиппины Хермогенес Эсперон, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, министр внутренних дел Республики Исмаэль Суэно, представители силовых и правоохранительных органов.



Отмечается, что были обсуждены различные аспекты российско-филиппинского сотрудничества в области обеспечения региональной и международной безопасности, проанализированы основные вызовы и угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



“Темами консультаций стали также перспективы совершенствования договорно-правовой базы российско-филиппинских отношений. Стороны подтвердили стремление к укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также договорились о проведении регулярных консультаций по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес”, — отмечает пресс-служба”( конец цитаты)

Рейтер дало более одробную информацию о целях визита

http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN15V2DH?sp=true

” Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил предоставить Филиппинам доступ к базе данных разведки для помощи в борьбе с преступностью и вооруженными группировками, а также обеспечить подготовку элитных войск, охраняющих президента Родриго Дутерте.



Патрушев сделал это предложение в четверг во время встречи представителей служб безопасности России и Филиппин в городе Давао, куда он прибыл с визитом к Дутерте.

Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что Россия пригласила Филиппины присоединиться к системе совместного использования баз данных для содействия борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом, что, по его словам, должно помочь отслеживать исламистских боевиков и их финансовые операции.



В интервью Рейтер на прошлой неделе Лорензана сказал, что существуют “очень тесные связи” между “Исламским государством” и вооруженными группировками на Филиппинах.

Поездка Патрушева свидетельствует о стремлении России воспользоваться радикальными изменениями в области внешней политики при Дутерте, который с неприязнью относится к связям Филиппин с США, имеющим глубокие исторические корни.

Дутерте пытается установить дружественные отношения с Китаем и Россией.



На саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме в ноябре прошлого года Дутерте похвалил лидерские качества Путина, пожаловавшись на “ханжество” Запада.



Лорензана сказал, что представители сил безопасности обеих стран также обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере, включая совместные учения для отработки борьбы с пиратством и с распространением наркотиков с участием береговой охраны и полиции.



Страны также работают над соглашением о сотрудничестве в военно-технической сфере, сказал министр, и Россия предложила организовать дополнительную подготовку для войск, охраняющих Дутерте.

Лидер Филиппин посетит Москву в мае.



“Мы стремимся к подписанию соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере”, – сказал Лорензана, комментируя предстоящий визит.



По словам министра, на прошлой неделе Россия выразила интерес относительно продажи Филиппинам военной техники, включая беспилотники, вертолеты, стрелковое оружие и подводные лодки” (конец цитаты).



При подобном раскладе понятно, что силовым способом устранить президента Филиппин становится сложнее. Поэтому оппоненты зашли с другого, можно сказать, традиционного , конца. 16 фев., по сообщению РИА Новости,

https://ria.ru/world/20170216/1488095579.html “филиппинский сенатор от оппозиционной партии Антонио Триллианес потребовал от президента страны Родриго Дутерте опубликовать данные о своих банковских счетах, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Триллианес уже требовал разъяснений касательно финансового состояния филиппинского лидера в ходе избирательной кампании Дутерте. В четверг сенатор заявил, что вновь обращается к президенту с тем же требованием, так как, предположительно, на его счетах незадекларированными хранятся более 40 миллионов долларов.

Как сообщается, представитель Дутерте Эрнесто Абелла заявил, что президент не будет публиковать информацию о своих счетах в ответ на “игру на публику” Триллианеса, однако подчеркнул, что он может это сделать в случае судебного разбирательства” ( конец цитаты).

Через сутки Родриго Дутерте пообещал незамедлительно подать в отставку, если оппозиционный сенатор предоставит доказательства якобы незаконного обогащения президента.

https://ria.ru/world/20170217/1488196999.html

“Если Триллианес может доказать свое утверждение о том, что я нажил незаконным путем 2 миллиарда песо или же что на банковском счете на мое имя когда-либо хранилось хотя бы больше полумиллиарда, то я немедленно подам в отставку”, — заявил Дутерте. Обращение президента опубликовано на странице его пресс-службы в соцсети Facebook.

Дутерте посоветовал сенатору подать судебный иск против него. “Советую Триллианесу не открывать впредь свой рот, если ему нечего сказать”, — сказал президент, прославившийся своими неоднозначными заявлениями” ( конец цитаты).

В тот же день он https://ria.ru/world/20170217/1488254463.html

“… распорядился обнародовать данные о его банковских счетах на фоне обвинений в незаконном обогащении, передает агентство Рейтер. “Я приказал совету по борьбе с отмыванием денег и всем остальным предоставить информацию о моем богатстве”, — заявил президент. ( Конец цитаты).

Поняв, что и здесь успех не гарантирован, оппозиция организовала демонстрацию в Маниле 18 фев https://ria.ru/world/20170218/1488280008.html

“Несколько тысяч человек вышли на улицы филиппинской столицы, протестуя против внесудебных убийств и планов правительства восстановить в стране смертную казнь, передает агентство Рейтер. Демонстрация, проходившая в субботу, носила название “Пеший марш для спасения жизни” и была поддержана Конференцией католических епископов Филиппин. Акции проходят спустя несколько дней после того, как церковь на Филиппинах раскритиковала действия президента Родриго Дутерте, который поводит борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Организаторы заявляют не менее чем о 50 тысячах участников шествия в сторону парка Хосе Рисаля, еще 10 тысяч человек, по данным полиции, слушали выступления в ходе демонстраций, отмечает агентство.



Согласно данным ООН, с момента прихода к власти президента Филиппин Родриго Дутерте с 30 июня 2016 года в стране были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.



По данным агентства, с начала кампании Дутерте были убиты более 7,6 тысячи человек. По данным полиции, более 2,5 тысяч человек скончались в ходе перестрелок во время рейдов и операций”( конец цитаты).

Ставки повышаются с каждым днем. Кто там говорил, что американцы уходят из тихоокеанского региона?

В продолжение темы Филиппин.

“Американская авианосная ударная группа начала патрулировать Южно-Китайское море на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе.

https://ria.ru/world/20170219/1488313746.html

“Корабли авианосной группы, включая авианосец класса “Нимиц” “Карл Винсон”, в сопровождении эсминцев начали рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля”, — говорится в пресс-релизе ВМС США.

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявил, что США должны послать Китаю “ясный сигнал” о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета”( конец цитаты).

Подозреваю, причина отправки авианосной группы уже не один Китай.