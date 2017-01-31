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Константин Никифоров. Что-то путчит Филиппины

12:21. 31 января 2017 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

Не удержался, теперь буду следить за новостями и из этой страны.
Президент Филиппин Дутерте тоже не откладывает дела в долгий ящик. Сегодня…

https://life.ru/t/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/966505/dutiertie_prosit_ssha_na_filippinakh_oruzhiie_nie_khranit
 “Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к военному руководству США с просьбой не хранить на территории страны оружие, так как он опасается, что в случае обострения отношений между США и Китаем Филиппины могут стать невольным участником конфликта, передаёт Stars and Stripes.
На пресс-конференции Дутерте заявил, что сейчас он рассматривает возможность аннуляции оборонного пакта от 2014 года, который разрешает американским военным временно размещаться в специально отведённых лагерях на территории Филиппин при условии, что США самостоятельно построят на территории лагерей склады для хранения оружия.

“Они отгружают оружие на Филиппины. Я обращаюсь к военному руководству США с просьбой прекратить это делать, я просто этого не позволю”, — сообщил Дутерте, рассказав, что одна из точек, где американцы выгружают оружие, находится на острове Палаван, который как раз выходит в спорное Южно-Китайское море.
В настоящее время комментарий от Минобороны США изданию получить не удалось”( конец цитаты).

Одновременно началась чистка полиции.http://www.bbc.com/russian/news-38793508
“Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приостанавливает войну с наркоторговцами и наркоманами, чтобы очистить полицию от коррупции.
“Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система”, – цитирует Дутерте Франс пресс.
По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность.
Дутерте обещал возобновить антинаркотическую кампанию после “очищения” полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.
Заявления Дутерте последовали после скандала с похищением и убийством южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. Власти Южной Кореи заявили, что бизнесмен был убит филиппинскими полицейскими.
Глава национальной полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что наркополиция страны будет расформирована” ( конец цитаты).
Президент довольно грамотно расставляет приоритеты. Армия вовлечена в вооруженный конфликт  между центральным правительством Филиппин и вооружёнными группами мусульманских сепаратистов, коммунистов, радикальных боевиков и преступных бандитских групп, активных на острове Минданао. Большинство боёв происходят в отдалённых частях островов центральной части Минданао, особенно на островах Басилан и Холо.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
Это на другом конце архипелага, на юге. В столице Маниле сильна полиция. Не старается ли Дутерте обезопасить себя от возможного путча?

Источник: pravosudija.net

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