Константин Никифоров. Вашингтон и Берлин «безусловные партнеры»…

А. Меркель разоткровенничалась в последние дни.

http://www.dw.com/ru/ меркель-посоветовала-сша-отказаться-от-национальных-шор/a-39035633 Отношения с США имеют для Европы “первостепенное значение” и опираются на фундамент совместных ценностей и интересов. Вашингтон и Берлин будут в перспективе, “безусловно”, оставаться тесными партнерами. Тем не менее, ЕС следует не бояться брать ответственность за свои решения, заявила в понедельник, 29 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время посещения Совета по устойчивому развитию в Берлине. Таким образом Меркель подтвердила тональность своего недавнего высказывания на предвыборном съезде в Мюнхене 28 мая – через день после саммита G7. “Мы также осознаем, что мы, европейцы, действительно, должны взять свою судьбу в свои руки”. Если страны ЕС выступят единым фронтом и не будут отказываться от ответственности, они смогут справиться с любой задачей, подчеркнула она. Канцлер ФРГ вновь не упомянула в своем выступлении президента США Дональда Трампа. Вместе с тем она предупредила, что отдельные страны могут попасть в изоляцию, если не сделают ставку на изменения, а будут опираться лишь на статус-кво. Меркель вспомнила высказывания Джона Кеннеди, столетие со дня рождения которого отмечают 29 мая. 35-й глава американского государства предупреждал, что смотрящие “только в прошлое или только на настоящее, бесспорно, пропустят будущее”. “Те, кто сегодня надевает на себя национальные шоры и не обращает внимания на мир вокруг, в конечном итоге вылетят на обочину, в этом я уверена”, – подчеркнула немецкий канцлер”( конец цитаты).

По сути, Меркель официально признает, что Европа никогда не была самостоятельна в принятии решений и проводимой политики. С Германией ясно – оккупированная страна, с нее и взятки гладки. Остальные то что? Несколько удивляют слова про изоляцию. Это на Западе такая страшилка, боязнь остаться в одиночестве? А как же культ индивидуализма: личность- все, коллектив- ничто? Не он ли является фундаментальной ценностью и лежит в основании устройства либерального свободного мира? Своему канцлеру вторит министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Он считает, что США при Трампе теряют роль мирового лидера. Выдержки из речи Габриэля, выступившего в понедельник, 29 мая, на круглом столе по миграционной политике в Берлине, приводит Spiegel Online.

http://www.dw.com/ru/ глава-мид-германии-поставил-под-сомнение-лидирующую-роль-сша-в-мире/a-39037923 -”Прошедший накануне и осложненный конфронтацией с США саммит “большой семерки” Габриэль назвал “сигналом изменения расстановки сил в мире”. “Западный мир становится меньше”, – констатировал он. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, речь идет о “потере Соединенных Штатов в качестве важной нации”. Габриэль указал на то, что американская администрация собирается поставить на карту соглашение о защите климата, намерена поставлять оружие в кризисные регионы и не впускать в США представителей определенных религиозных течений. “Если европейцы сегодня решительно не выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в Европу еще более возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики США, тот разделяет ответственность за нее”, – заявил глава МИД Германии” ( конец цитаты).

Чуден промысел господень. Признаться, не понимаю, что их так климат беспокоит? Связь выбросов в атмосферу с его изменением не доказана. Это как озоновая дыра- то есть, то нет её. Про поставки оружия и эмиграцию и говорить нечего. Европейцы жалуются, что не понимают Россию. Нам тоже трудно их понять. Черту бы с ними в прятки играть с их западной ментальностью.

Т. В. – Парижское соглашение по климату — основа недобросовестной конкуренции стран-импортеров углеводородов со странами-экспортерами. Трамп намерен вернуть промышленное производство и, следовательно, увеличить количество рабочих мест на территории США и ему слишком высокие экологические стандарты только мешают. Меркель планировала и дальше стричь купоны с высоких европейских экологических стандартов, удорожающих стоимость европейской продукции для конечного потребителя.

http://www.kp.ru/daily/26660.4/3681435/ Позиция Трампа в отношении Парижского соглашения проста, он считает, что антропогенный вклад в глобальное потепление – «фальшивка, индустрия по выколачиванию денег». По словам политолога – американиста ДмитрияЕвстафьева, Парижское соглашение противоречит взглядам Трампа на стратегию развития энергетики и промышленности США, так как это есть не что иное, как попытка нерыночной дискриминации, прежде всего традиционных углеводородов (газа, нефти и угля). С ним согласен и Константин Симонов из Фонда энергетической безопасности: «Производители возобновляемой энергетики, понимая свою реальную неспособность экономически конкурировать с нефтью, газом и углем (это тема для отдельной статьи, однако с цифрами можно легко доказать, что расчеты экономической эффективности ВИЭ являются весьма хитрым способом забыть часть расходов, банально упакованных в различные виды субсидий), пытаются дискредитировать их как якобы угрозу климату планеты», – отмечает эксперт.

Парижское Соглашение по климату — прежде всего гигантские средства, переданные «для перераспределения» в руки международной бюрократии и банковским структурам. Предполагаемые ежегодные выплаты для уязвимых стран — 100 млрд в год.