Константин Никифоров. Мьянма под руководством Нобелевского лауреата

Китай плотно связан с Мьянмой. В январе 2015 года был введен в строй новый нефтепровод между Китаем и Мьянмой

https://teknoblog.ru/2015/01/30/31961

“Полностью введен в строй новый нефтепровод между Китаем и Мьянмой – начало тестовых испытаний было приурочено к официальной церемонии, состоявшейся 28 января в Янгоне, а 30 января, в ходе отдельной церемонии, трубопровод принимает нефть с первого танкера, сообщает государственное информагентство Мьянмы Xinhua.

Строительство нефтепровода (длина 771 км, пропускная способность 22 млн тонн нефти в год) заняло 4 года – с июня 2010 по май 2014 года. В этом проекте китайская госкомпания China National Petroleum Corporation (CNPC) имеет долю в 50,9%, остальные 49,1% у местной компании Myannma Oil and Gas Enterprise (MOGE). В церемонии открытия приняли участие вице-президент и министр энергетики Мьянмы, а также китайский посол в Мьянме и генеральный директор CNPC.



… Прокладка новых нефтегазовых маршрутов на юг, к Индийскому океану, обеспечивает Китаю не только доступ к углеводородам аграрной Мьянмы, но и удобный выход к источникам энергоресурсов на Ближнем Востоке и в Африке. Первый танкер с 300 тыс тонн нефти для китайского трубопровода уже прибыл в Андаманское море, порт на острове Мадаэ. Но совместный китайско-бирманский проект предусматривал и вторую трубу – для газа. Этот газопровод был открыт в 2013 году и, по данным на 25 января этого года, транспортировал 3,92 млрд кубометров газа из Мьянмы в Китай.



Крупнейшие месторождения нефти в Мьянме – Йенангьяунг и Чаук, газа – шельфовое месторождение Ядана. По оценкам 2008–2009 годов нефтегазовые резервы страны составляют 1,473 млрд баррелей нефти и 1,429 трлн кубометров газа” ( конец цитаты).

В ноябре 2015 года на парламентских выборах в Мьянме победила 70-летняя «борец за права человека» и «икона демократии» Аун Сан Су Чжи.

http://www.south-insight.com/myanma

” Впервые за 25 лет в стране прошли демократические выборы, а победа лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи, позволит окончательно снять санкции со страны, наложенные на режим военных в 2011 году и приведших страну к тотальной зависимости от Китая – за последние 27 лет товарооборот между странами увеличился в 40 раз – с 60 млн в 1988 году до 1,6 млрд в 2014 году.

Победа «прозападной» Аун Сан Су Чжи, муж и дети которой подданные Великобритании, как оказалось, вовсе не означает отказа страны от Китая, и даже наоборот. В КНР надеется на разморозку крупнейших китайских проектов, которые отказались осуществлять военные страны, загнанные в тупик односторонней ориентацией на Китай.

Вчерашний союзник мьянманских генералов, отказавшихся превращать Мьянму в провинцию Китая, невзирая на лица и статус «прозападного» политика, фактически привел более сговорчивого кандидата к власти через управляемый приграничный конфликт.

С середины этого года конфликт на границе Китая и Мьянмы, где действует несколько подконтрольных Пекину сепаратистских организаций, вспыхнул с новой силой, пошатнув позиции военных в стране, которые и так почти полностью зависели от Китая и экспорта углеводородов из Индийского океана в китайскую провинцию Юньнань. Крест на возможности военных иметь хоть какое-то большинство в парламенте Мьянмы поставил сам Китай, сорвавший переговоры с китайскими сепаратистами на севере страны.

Документ о примирении «отказались подписывать семь из пятнадцати вовлеченных в переговорный процесс национальных формирований, причем среди «отказников» были такие знаковые этнические группировки как Организация независимости Качина и Объединенная армия государства Ва», – пишет ИА REGNUM. Неудачу в достижении знакового для военных «единства страны» приписывают активности китайского дипломата Сунь Госяна.

Победа Аун Сан Су Чжи создала столь желаемую для Китая систему из конкуренции двух по сути зависимых от Китая группировок – военных, загнавших себя в тупик конфронтацией с Западом, а также демократов, которые вынуждены искать благосклонность Китая, играющего на сепаратиском факторе. Конкуренция между двумя этими группами в поисках благосклонности Китая только усилит позиции Поднебесной на берегу Индийского океана. К слову, сама Аун Сан Су Чжи – дочь такого же мьянманского генерала, пришедшего к власти в 1947 году за счет разыгрывания фактора единства страны и ее «китайских территорий».

Крупные китайские проекты, о которых идет речь, также связаны с укреплением инвестиционного влияния Китая в приграничных районах, населенных этническими китайцами. Прежде всего, строительство гидроэлектростанции в штате Качин стоимостью в 3,6 миллиардов долларов.

Инфраструктурное строительство в Мьянме – наименее заметный и наиболее важный реальный проект Китая в организации безопасных поставок энергоносителей из Ближнего Востока. В стране действуют нефте и газопроводы, протяженностью около 1000 км, позволяющие поставлять в Китай углеводороды в обход Малаккского пролива, который в случае обострения отношений может перекрыть США или их союзники в Южно-Китайском море.

Согласно данным западной прессы в Мьянме расположена одна из военно-морских баз “Жемчужной нити” – более десяти военных баз НОАК, расположенных вдоль Индийского океана до атлантического побережья Африки. Мьянма также является основным покупателем китайского оружия (12%) после Пакистана и Бангладеш” ( конец цитаты).

Текст написан в 2015 году. Китай сотрудничает только с законной властью. Для него мусульмане в Мьянме, выступившие против центральной власти — террористы. Мотивы Пекину не интересны. Достаточно прочитать их официальные сообщения ” Террористы продолжают атаковать силы безопасности на севере Мьянмы



http://russian.people.com.cn/n3/2017/0907/c31520-9265710.html

Янгон, 6 сентября /Синьхуа/ — За последние два дня экстремистская группировка “Армия спасения рохинджа Аракана” продолжила атаки на правительственные силы безопасности в округе Маунгтау в штате Ракхайн на севере Мьянмы. Один террорист был уничтожен. Об этом в среду сообщило информационное агентство Мьянмы.

Как заявили в Комитете информации правительства, перед отступлением террористы подожгли более ста домов в трех деревнях.

В выходные террористы сожгли сотни домов после вторжения в деревни и вели ожесточенные перестрелки с силовиками.

25 августа экстремисты напали на 30 полицейских участков в штате Ракхайн. К 31 августа в результате 52 нападений погибли 13 сотрудников сил безопасности, еще 15 получили ранения. 14 мирных жителей также стали жертвами нападений.

С 25 августа по минувшие выходные террористы сожгли более 2,6 тыс. домов в деревнях в округе Маунгтау. За это время было уничтожено 370 террористов.

Сообщается, что около 38 тыс. мусульман из штата Ракхайн бежали в сторону границы с Бангладеш.

“На фоне угрозы со стороны “Армии спасения рохинджа Аракана”, силы безопасности эвакуировали 11720 жителей деревень в более безопасные места и оказали им помощь”, — заявили в ВС Мьянмы” ( конец цитаты).

Комментарии излишни.

Немного информации отВВС

http://www.bbc.com/russian/features-41146624

“В штате Ракхайн на западе страны помимо коренного буддийского населения проживают также мусульмане народности рохинджа, которые изначально пришли из исторического региона Бенгалия, ныне – территория Бангладеш.

Власти Мьянмы называют мусульман-рохинджа нелегалами и отказывают в предоставлении им гражданства.

В штате Ракхайн проживают около 1 миллиона мусульман-рохинджа. В приграничных с Бангладеш городах, где вспыхивали недавние волнения, большинство населения составляют мусульмане.

Во время вспышки межрелигиозного насилия в 2012 году между буддийским населением штата и, как полагают, мусульманами-рохинджа более 100 тысяч мусульман оказались без крова над головой. Десятки тысяч мусульман-рохинджа до сих пор находятся во временных лагерях, откуда им не разрешают выезжать.

Причиной вспыхнувшего с новой силой конфликта стало изнасилование и убийство молодой девушки из буддийской семьи.

Десятки тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, проживают в Бангладеш без документов.

Находящиеся за рубежом правозащитные группы, объединяющие мусульман-рохинджа, утверждают, что они являются жертвами насилия, однако проживающие в Ракхайне буддисты утверждают обратное.

Что такое АРСА?

“Армия спасения рохинджа Аракана” (другое название – “Аракан аль-Якин” или “движение веры”) впервые заявила о себе в октябре 2016 года, когда ее боевики совершили схожее нападение на полицейские участки, убив девятерых сотрудников.

Группировка утверждает, что ее цель – защита этнического меньшинства рохинджа от репрессий со стороны мьянманских властей.

Власти Мьянмы утверждают, что это террористическая группировка, чьи лидеры получили подготовку в тренировочных лагерях за границей.

Как заявлял руководитель следственной группы, допрашивавшей арестованных боевиков, цель АРСА – “построение демократического исламского государства для народа рохинджа”.

По данным “Международной антикризисной группы”, ее лидером является Ата Улла, представитель народности рохинджа, родившийся в Пакистане, но выросший в Саудовской Аравии, где получил религиозное образование в Мекке, и до сих пор поддерживающий тесные связи с этой страной.

Однако представитель “Армии спасения рохинджа Аракана” в интервью изданию Asia Times заявил, что у нее нет связей с джихадистскими группировками и что ее членами являются молодые мужчины народности рохинджа, огорченные тем, как стала развиваться ситуация после столкновений 2012 года.

Между тем Международная антикризисная группа указывает в своем отчете о ситуации в штате Ракхайн от 15 декабря 2016 года: “Появление этой хорошо организованной, и, по-видимому, хорошо финансируемой группировки полностью меняет ситуацию в том, что касается попыток властей Мьянмы справиться со сложными проблемами штата Ракхайн, которые включают в себя давнюю дискриминацию против мусульманского населения, отказ в правах и гражданстве”.

По сведениям властей Мьянмы, ссылающихся на информацию от местных жителей, еще за несколько месяцев до вспышки насилия посланники АРСА начали рекрутировать сотни молодых мужчин из мусульманских деревень, которые затем проходили подготовку в Бангладеш” ( конец цитаты).

На этом фоне КСИР Ирана заявил о готовности помочь мусульманам рохинджа.

http://www.iran.ru/news/politics/106728/KSIR_Irana_gotov_pomoch_musulmanam_rohindzha

” Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) считает, что поддержка угнетенных мусульман Мьянмы является исторической и неизбежной ответственностью всех народов, сообщает Mehr News.

«Страшные преступления экстремистских буддийских групп и армии Мьянмы против мусульман рохинджа, вступившие в новую фазу с прошлой недели, создали опасную ситуацию для мусульман», – говорится в заявлении КСИР. «Все текущие события предполагают организованный антиисламский сюжет, который, если не остановить, приведет к еще одному крупному геноциду в истории человечества», – говорится в заявлении КСИР.



«Неэффективная мировая реакция на геноцид мусульман рохинджа и смертоносное молчание международных правозащитных организаций, а также отсутствие консенсуса и мощного фронта для противодействия таким преступлениям, являются сегодня огромным гуманитарным кризисом», – сказано в сообщении.



КСИР далее заявил, что «перемещение более 100 000 человек и резня по меньшей мере 400 угнетенных и беззащитных мусульман Мьянмы вызвали возмущение мусульманского мира и повысили ответственность правительства Мьянмы перед лицом этого трагического инцидента».



КСИР заявил, что по его мнению поддержка угнетенных мусульман Мьянмы и привлечение внимания мировой общественности к их страданиям, исторической и неизбежной ответственностью всех наций и общин.



Ожидается, что иранское правительство активизирует революционные дипломатические средства и будет использовать возможности и волю международного сообщества и других мусульманских стран для спасения народа рохинджа! ( конец цитаты).

Еще 28 августа Ватикан опубликовал информацию о намерении папы совершить апостольский визит в Юго- Восточную Азию

http://ru.radiovaticana.va/news/2017/08/28/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82_%D0%B5%D1%89%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82/1333171

Принимая приглашение соответствующих глав государств и епископов, Святейший Отец Франциск совершит апостольский визит в Мьянму и Бангладеш. Поездка в Мьянму состоится с 27 по 30 ноября: Папа посетит города Янгон и Нейпьидо. Затем Святейший Отец отправится в Дакку, Бангладеш, и пробудет там с 30 ноября по 2 декабря” ( конец цитаты).

Шальная мысль появилась: эскалация насилия- это знак папе, чтобы в Ватикане сидел смирно?

[Т. В. – папа Франциск вступил в противостояние с «черным» и «тайным» папами Ватикана.

То есть, в данный момент и Ватикан не выступает «единым фронтом», сколько пап — столько и мнений, прозрачные намеки друг другу они делают исключительно собственными силами, например, недавно обсуждалась на самом высоком уровне возможность покушения на папу Франциска, так что — в Мьянме свои разборки, и Ватикан там всего лишь один из многочисленных участников. Идет планомерное осуществление плана «мирового правительства» по созданию ситуации общей дестабилизации по принципу — либо места обитания «золотого миллиарда», либо — несостоявшиеся государства и хаос.]

В целом странный он, конфликт в Мьянме. Он особо никому из мировых игроков не нужен. Но он есть. Интересное мнение Сита Фериса

https://ru.journal-neo.org/2017/09/08/pochemu-vashington-drozhit-v-uzhase-ot-odnogo-upominaniya-m-yanmy/

“… есть одна проблема, которую Запад… не способен решить. Стоит ли говорить, что одно её упоминание приводит американских политиков в состояние ужаса, поскольку привычная им риторика о важности «западных ценностей» в данном вопросе просто-напросто не применима.

Да, как можно было бы догадаться, речь здесь идет о Мьянме. На данный момент Мьянмой руководит самопровозглашенный диктатор Аун Сан Су Чжи, что для американцев является «торжеством демократии». Более того, Запад поддерживал данную политическую фигуру на протяжении долгого времени и даже присудил ей Нобелевскую премию мира. Однако теперь этот образчик «западных ценностей», который притеснял местную народность рохинджа с момента прихода к власти в апреле прошлого года, заявляет представителям ООН, что права человека должны оставаться уделом людей, а «представители народа рохинджа таковыми не являются».

Рохинджа, отмечает автор, это кочевой народ, который является не только этническим меньшинством, но и религиозным, поскольку они исповедуют Ислам. Однако, руководствуясь своей далеко не здоровой логикой, госпожа Нобелевский лауреат отказывается пустить наблюдателей ООН в те районы, где, по сообщениям СМИ, идет особо жестокая резня представителей народа рохинджа.

Стоит отметить, что в этой ситуации Индия, которая выдворяет проживающих на её территории представителей данного народа, склонна считать ситуацию в Мьянме началом «большой контртеррористической операции», в то время как Китай не хочет выносить сор из региональной избы, пытается предотвратить вмешательство ООН.

В этой ситуации, сколько бы Белый дом не мучился, позицию по ситуации в Мьянме он сформулировать не способен. Ведь попытка свернуть не начавшуюся миссию ООН будет расценена как слабость по отношению к Китаю, в то время как начало подобной миссии явственно покажет миру из какого теста сделаны прозападные «нобелевские лауреаты» ( конец цитаты).

Пока не виден конечный бенефициар…