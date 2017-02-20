Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2017

Сбежавший в ЛНР боец ВСУ получил облучение после службы в украинской «могильной» технике

Оперативная съемка МГБ ЛНР.

Интервью украинского перебежчика Олега Попова, получившего облучение в результате работы с радиоактивной военной техникой, а также комментарий заведующей Республиканской клинической больницы Ирины Дичянской.

На днях в Луганске был госпитализирован военнослужащий ВСУ. Нет, не пленный, не подобранный под Авдеевкой раненый. В одну из луганских больниц угодил Олег Попов, бывший солдат механизированной бригады, который перешёл на сторону ЛНР 1 декабря 2016 года, прорвавшись в республику на БМП.

И вновь: нет, не ранен, не побит, не заболел. Вернее, заболел. Вот только не обычной болезнью, а … лучевой.

Здоровье ухудшалось постепенно. Но в последнее время боец стал постоянно жаловаться на слабость, головные боли, тошноту. Постоянно держалась высокая температура.

После анализа крови выявилось уменьшение количества в ней эритроцитов и тромбоцитов. Это — первый признак лучевой болезни. Но откуда?

Около двух лет назад сначала по разведывательным источникам, а потом и по открытым ресурсам прошла информация: угнетённое высокими потерями техники в ходе так называемой АТО, украинское командование решило расконсервировать и отправить на фронт бронетехнику из-под Чернобыля. Там она стояла под консервацией со времени аварии на атомной станции, так как была слишком сильно «заряжена» радиацией. Это были БМП и БТР, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, в расчистке территорий и т.д. Что с получившей большую дозу техникой делать дальше, никто особо не знал. Её нельзя было отправить ни в переплавку, ни в утиль — она продолжала бы фонить и в этом случае.

И её просто оставили в «зоне». Пусть процессы полураспада сами её «лечат». Наука говорит, что период полураспада основных выбросов в виде цезия-137 — 33,5 года, стронция-90 — 27,7 года. Пусть постоят машинки, а там решим, как их утилизировать.

Но потом Советский Союз распался, а на обретшей после Майдана нацистское достоинство Украине утилизировать технику решили традиционно максимально вредоносным способом. Отправить на войну, а там если и подобьют — не жалко, пусть она там сепаратистские поля и реки заражает. К тому же о чём там думать? — полураспалось же уже! Ну а то, что остаток фона зависит от конкретно схваченной конкретной машиной дозы облучения, то есть и после 30 лет отстоя на ней может оставаться смертельно опасное количество радиации — об этом то ли не подумали вовсе, то ли подумали по, так сказать, первому варианту. Мол, если кого и заразит, то не жалко: падёт радиация либо на «сепаров», либо на и без того бесполезного АТО-шного быдла…

«В общем, тема была по могильнику в Соледарном, — свёл эти рассуждения в практически-историческое русло хорошо информированный по теме политический аналитик Юрий Першиков. — Был ещё скандал по доставке техники и леса из Чернобыля. Вот её позже в дело и пустили. Посадили собственных солдат. На одной такой машине и служил Олег Попов, парень из Одессы, который на этом бэтэре к ополченцам и приехал. И вот на днях госпитализирован он в отделение радиологии. Там выявлены, в частности, заболевания печени, приобретённые, общее ухудшение состояния, слабость. А была первая группа здоровья — даже собирался переходить в ВДВ парень».

Пулемётчик 93-й механизированной бригады ВСУ Олег Попов угнал 1 декабря БМП с позиций ВСУ и сдался народной милиции ЛНР под Кировском. Впоследствии он дал пресс-конференцию в Луганске, в ходе которой рассказал о причинах своего поступка.

Там он отметил, что подписал контракт, так как хотел стать военным, но за 11 месяцев службы полностью разочаровался в ВСУ. «За период своей службы, находясь в тех или иных подразделениях, я имел «удовольствие» видеть людей, которых принимают в вооружённые силы. Это, прежде всего, судимые или с непогашенной судимостью и, как говорят на зоне, «люди в авторитете», которые имеют на себе наколки соответствующие, — рассказал Попов. — Второй фактор — это люди, конечно, которые очень любят выпивать, и третьи — те, кто принимает наркотики, «траву» и такого плана».

«Военная структура ВСУ деградирует, она не существует», — сформулировал причины своего разочарования боец, как видим, вовсе не склонный изначально разделять идеалы защитников Донбасса.

«Рассказывает, что техника вся старая, они её называют «гробами», — свидетельствует в разговоре с Царьградом Юрий Першиков, лично пообщавшийся в больнице с бывшим украинским солдатом. — Личный состав боится в них ездить — в основном, только механик-водитель. Экипаж не садится в танки, потому что глохнут. А всякие узлы привозят откуда-то с консервации».

А поскольку про технику из чернобыльской консервации многие слышали, то стараются проводить с ней и в ней как можно меньше времени, рассказал солдат.

Но причиной подобных облучений может быть не только техника, свидетельствуют источники в Луганске, которые принято величать информированными. Часто позиции и укреплённые пункты оборудуются в подчас самых гиблых местах — командирам просто наплевать. Да они и не знают мест расположения техногенных могильников, высохших отстойников опасных жидкостей и, в общем, всего прочего, что из-за опасности для жизнедеятельности всегда прятали под землю. В том числе подчас и в закрытые шахты. Да в районе той же Авдеевке шахта Бутовская.

Тот же Попов рассказал, что стояли они возле какой-то шахты и зарывались там — и «постоянно выходы были метана». По его словам, их предупреждали, что прорывается «что-то опасное из захороненного оборудования». Но, вообще, «личный состав никто не жалел», свидетельствует боец ВСУ. «Командиры шутили, что там у них утилизация и техники, и мяса в одном и том же месте», — вспомнил он.

«Да, могу подтвердить — это не единичный случай, — отметил также и Юрий Першиков. — Позиции ВСУ часто оборудует в «серой зоне» на бывших шахтах, которые ещё в советские времена использовались как могильники. И личный состав никто не бережёт. Это тенденция — на Украине идёт утилизация бесполезного человеческого материала».

Да, но какой в этом смысл? Это личный состав собственной армии. Той, которая, по словам киевских пропагандистов, защищает Украину от «российской агрессии». Разве не нужны этой армии солдаты?

«Парадокс, но в основе это так и есть, — кивает эксперт, внимательно отслеживающий тенденции на Украине и в её армии. — Сам Попов говорит, что в основном личный состав и у них, и у соседей — с востока Украины: западенцы все от армии откашивают. А уничтожают — почему? Да потому, что они ментально ненавидят Киев и лично Порошенко. А нацистское руководство в Киеве об этих настроениях прекрасно знает. И утилизирует носителей протеста, извлекая двойную пользу — пусть те, кто ненавидят Киев с обеих сторон фронта, друг друга и убивают».

Вообще, как говорят пленные, добавил Юрий Першиков, сами они не готовы вот так сразу переходить на сторону «сепаратистов». Дескать, «незаконные» они и за Россию. Этот пропагандистский штамп сразу не рассасывается. Но бойцы говорят о том, что если появится Янукович, они сразу перейдут на его сторону. Такие настроения в украинской армии.

Что ж, в этих условиях замысел киевского руководства становится действительно понятным. Какая разница, на радиоактивной ли технике, на заражённой ли хоть чумой будут воевать украинские солдаты. Какая разница, если их задача не победить — а убивать и умирать…

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Крымский чиновник предложил Киеву сдать Луну в аренду

План по передаче Крыма России в аренду несостоятелен, можно с таким же успехом предлагать сдавать в аренду Луну или имущество соседа.

Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения», — сказал Мурадов.

Ранее украинский депутат Андрей Артеменко заявил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. Среди пунктов этого плана — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

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Я передал Вашингтону компромат на Порошенко, — нардеп Рады

Нардеп Верховной рады Андрей Артеменко готов доказать причастность президента Порошенко к коррупции. Об этом соратник Олега Ляшко по Радикальной партии рассказал в интервью одному из украинских СМИ. Артеменко утверждает, что весь компромат на Порошенко он уже передал американской стороне. «Это платёжки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке», — пугает президента «незалежной» депутат. Артеменко подчеркнул, что «это очень серьёзные материалы». «Все эти документы получены в сотрудничестве с Валентином Наливайченко (экс-глава СБУ — прим. РВ). Он полностью в курсе моих действий. И мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в США», — ответил нардеп на вопрос об источнике информации. Артеменко объяснил, почему передал США материалы о коррупции в одном пакете с планом мирного урегулирования конфликта на Украине, о чем «Русская Весна» писала ранее. Читайте также: Украинский депутат предложил Трампу нелепый план по отмене санкций в обмен на аренду Крыма «При этой власти не может быть мира и, естественно, не может быть реализации моего мирного плана. При этой власти не может быть реформ. При этой власти может быть только коррупция», — пояснил депутат. Артеменко считает, что есть два пути смены власти: очередной майдан и «досрочные выборы Рады и, возможно, президента». Майдан, по его словам, это развал Украины «даже не на три-четыре части, а на 20 частей. Большую часть из них тут же возьмет под себя Россия». А заставить власть пойти на досрочные выборы может только внешнее давление. «А если быть точным, то только Дональд Трамп. Трамп — это единственный человек в мире, которого по-настоящему боится Порошенко», — добавил украинский депутат.

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Три года «достоинства»: на Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане

20 февраля 2014 года противостояние на Майдане во время «революции достоинства» достигло кульминации: на Институтской улице в Киеве снайперы убили несколько десятков человек — протестующих и стражей порядка. Тот кровавый четверг стал точкой невозврата для Украины. В общей сложности за три дня, с 18-е по 20-е число, погибли более 100 человек. До сих пор бывшие и нынешние власти страны обвиняют друг друга в организации массовых убийств. Однако дела о расстреле так и не раскрыты. RT вспоминает те трагические события и их роковые последствия.

В эти дни мероприятия, посвящённые памяти героев «небесной сотни» (название — по числу погибших в ходе кровавых событий), проходят при беспрецедентных мерах безопасности. Уже несколько дней проезд автомобилей в центральную часть Киева запрещён, на въездах в столицу дежурят военные с автоматами, а полиция увеличила число патрулей.

Попасть на Институтскую улицу, где три года назад от пуль неустановленных снайперов погибли свыше 100 человек, можно только после прохождения металлоискателей. Все вещи людей, пришедших почтить память погибших, тщательно досматривают. Правительственный квартал со всех сторон окружают защитные решётки. Около 6,5 тыс. правоохранителей отвечают за безопасность во время акций памяти. Как и в предыдущие годы, они будут запрещать активистам жечь шины и массово устанавливать палатки.

Служба безопасности Украины заявила о вероятных восьми насильственных акциях во время памятных мероприятий, традиционно обвинив в их подготовке Россию. В социальных сетях распространяется информация о намерении праворадикального движения «Наждак» провести акции протеста на Майдане утром 20 февраля. Члены движения призывают граждан приносить с собой зарегистрированное оружие, ставить палатки и совершить шествие к Банковой улице, где расположена администрация президента. Требование праворадикалов — объявить перевыборы парламента и президента.

Немирное шествие

Мирные ноябрьские митинги 2013 года против приостановки подписания Соглашения об ассоциации с ЕС к февралю 2014-го переросли в жестокую бойню — в ход шли «коктейли Молотова» и другое оружие. 18 февраля был открыт счёт массовым жертвам «евромайдана». Владимир Захаров, 65-летний IT-специалист, работавший в «Партии регионов», пытаясь урезонить ворвавшихся в офис радикалов, был зверски избит. Здание подожгли, и мужчина задохнулся от дыма. Теперь Захаров фигурирует в списках «небесной сотни».

В течение дня 18 февраля градус противостояния между протестующими и представителями Национальной полиции и спецподразделением «Беркут» нарастал. Протестующие жгли шины и требовали от президента Виктора Януковича добровольно уйти в отставку. На Крещатике ежечасно звучал гимн Украины. Многих женщин самооборона не пускала в центр Киева, опасаясь за их здоровье, а число пострадавших постоянно увеличивалось.

Экс-мэр Александр Попов остановил работу метрополитена, в городе постоянно распространялись слухи о возможном перекрытии мостов и пропаже топлива. Зачастую только вмешательство священников приостанавливало уличные бои.

В Верховной раде 18 февраля собирались зарегистрировать проект постановления о возвращении к Конституции 2004 года, вводившей на Украине парламентско-президентскую форму правления. По такому случаю было устроено «мирное шествие», которое возглавили народные депутаты Олег Тягнибок, Олег Ляшко, Андрей Парубий. На подступах к парламенту милиция грузовиками перегородила манифестантам дорогу. Разгневанные «мирные» демонстранты забросали правоохранителей камнями, а грузовики подожгли «коктейлями Молотова».

К вечеру бойцы «Беркута» и внутренние войска начали зачистку центра Киева от протестующих, оттеснили манифестантов на майдан Незалежности и были готовы освободить площадь. Оружие в ходе операции не применялось — силовики использовали водомёты и светошумовые гранаты. Однако в результате закулисных переговоров Януковича с оппозицией операция была остановлена.

Затишье перед бурей

19 февраля на официальном сайте президента было размещено видеообращение Януковича к украинскому народу, в котором он обвинил лидеров оппозиции в кровопролитии. Также глава государства объявил 20 февраля 2014 года днём скорби на всей территории Украины в связи с человеческими жертвами в результате массовых беспорядков 18 и 19 февраля.

Но градус противостояния лишь нарастал. Активисты «евромайдана» захватили в Киеве здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио, подожгли Дом профсоюзов. «Эпидемия» захватов административных зданий перекинулась на Западную Украину.

Ближе к ночи состоялись очередные переговоры Януковича с лидерами оппозиции, на которых стороны договорились о перемирии.

Кровавая развязка

Сторонники оппозиции нарушили соглашение и утром 20 февраля перешли в наступление «по всей линии фронта». Под натиском толпы силовики стали отступать — поначалу организованно, но после того, как митингующие применили боевое оружие, отступление приняло хаотичный характер. Видеозаписи событий подтверждают наличие у «евромайдановцев» огнестрельного оружия.

Милицию и «Беркут» закидывали булыжниками и бутылками с зажигательной смесью. Силовики пытались остановить нападавших, были применены резиновые пули, потом боевые (по приказу министра внутренних дел Виталия Захарченко правоохранителям было выдано боевое оружие и разрешено его применение в рамках закона о милиции). «Евромайдановцы» открыли ответный огонь из охотничьих ружей, спортивных карабинов и снайперских винтовок.

Самым кровавым эпизодом «революции достоинства», как назвали её протестующие, стал расстрел на Институтской улице, по которой отступали силовики. Здесь работали снайперы, за два часа они убили несколько десятков человек и ранили более сотни. Причём стреляли как по сотрудникам правоохранительных органов, так и по протестующим.

С того дня памятные мероприятия на Крещатике не проводятся. Все праздники в Киеве отмечают чуть выше — на Михайловской площади. На протяжении трёх лет к местам гибели людей украинцы приносят цветы и лампадки, а Институтская улица так и остаётся пешеходной.

Бойня на Институтской стала поворотным моментом в истории современной Украины.

Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, 21 февраля Янукович подписал Соглашение об урегулировании политического кризиса. Свои подписи под документом также поставили лидеры оппозиционных партий Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок. Свидетелями и гарантами выступили министры иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье. Специальный представитель президента России Владимир Лукин отказался ставить свою подпись.

Соглашение предусматривало возвращение к Конституции 2004 года, формирование «правительства национального доверия», конституционную реформу и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года. Согласно документу, оппозиции предписывалось сдать оружие.

Однако на следующий день соглашение было нарушено, и Рада отстранила Януковича от власти.

Год спустя новый президент Украины Пётр Порошенко назначил 20 февраля Днём героев небесной сотни — «в память подвига участников «революции достоинства».

Три года спустя

Три года назад в рядах победивших сторонников «евромайдана» царила эйфория. Сегодня отношение к тем событиям заметно изменилось.

«Большое число людей, которые участвовали в этих событиях и поддерживали их, считают, что поступили правильно, — режим Януковича надо было снести, — отметил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Но часть из них считают, что к власти привели не тех людей. Тех же, кто не поддерживает «майдан», сейчас больше, чем год назад. И есть третья группа украинцев, которые считают, что «майдан» запустил механизм войны на Украине».

По словам эксперта, до 80% населения страны сегодня не доверяют всей украинской элите. В число негативных героев входят и спикер Парубий, и президент Порошенко — одним словом, все участники событий на Майдане. При этом 35-40% украинцев позитивно относятся к России, однако возглавить движение против националистов сегодня некому.

Расследование в тупике

Массовое убийство людей в центре Киева не осталось незамеченным в Европе. Представители ЕС выступали за проведение расследования и продолжают требовать этого до сих пор. Если ещё недавно голословные обвинения в том, что расстрел организовали Янукович или Москва, Запад вполне устраивали, то сегодня подобные объяснения уже не проходят. Однако нынешние украинские власти не спешат с объективным расследованием.

«Никто при этой власти серьёзного расследования проводить не будет, — заявил Погребинский. — Как можно проводить расследование, если председатель комитета по обороне и безопасности — один из активных участников этих событий? Спикера парламента тоже обвиняют в этих вещах. Пока эти люди у власти, никакого расследования проводиться не будет».

К тому же, по словам эксперта, многие улики с мест событий тех дней уничтожены.

В частности, оказались спилены деревья, в которых остались следы от пуль. По ним можно было проследить траекторию выстрелов. Многочисленные видеосвидетельства стрельбы снайперов также не принимаются во внимание. А некоторые непосредственные участники беспорядков до сих пор не допрошены.

С каждым годом День героев небесной сотни проводят всё менее помпезно, а число участников мероприятий сокращается. Эксперты не ожидают большой численности и на этот раз: по мнению Погребинского, придут несколько тысяч человек.

Илья Оганджанов, Кристина Урсу, RT

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«Лес в ЕС»: как украсть 600 миллионов евро

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front.

Агата Кристи вполне могла бы написать по мотивам этой истории детектив «Чисто украинское убийство».

Хитрая, подлая, алчная, самолюбивая, циничная, продажная, коррумпированная — вот список основных синонимов, которые полностью применимы к существующей ныне украинской власти.

Порошенко, Гройсман и так далее – всех их объединяет одно – жажда власти и непомерного богатства. Украинский народ это видит, но терпит, потому что отовсюду слышит гимн и крики «Слава Украине», что, по задумке эксплуататоров, должно отвлечь обывателей от социальных проблем; эта задумка пока что работает очень эффективно.

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Более 80% россиян выступают за дальнейшую поддержку жителей Донбасса гуманитарной помощью

Большинство россиян (82%) выступают за продолжение оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В условиях обострения ситуации отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 82% россиян», — говорится в материалах опроса, пишет РИА Новости.

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Украина стала крупнейшим импортером мяса и пива из России из-за ДНР и ЛНР

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Украина стала крупнейшим импортером пива и мяса из России, хоть и ввела запрет на поставки в ответ на российское продуктовое эмбарго, сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По подсчетам ФТС, импорт пива на Украину увеличился в 1,5 раза до 38,46 миллиона долларов. Мясо же и субпродукты в 2013-2014 годах украинская сторона в России практически не закупала, однако в 2016 году в этом направлении уехало 47,893 тонны такой продукции.

Теперь на Украину приходится почти 30 процентов от объема российского экспорта пива и мяса, отмечают таможенники.

Причиной такой динамики стали поставки в Донбасс, утверждают собеседники газеты в российских производственных и торговых компаниях. По словам источника, близкого к руководству Донецкой Народной Республике, ввоз продуктов из России в ДНР увеличился, но в меньших объемах, чем сообщает ФТС.

Представитель украинского министерства аграрной политики не смог объяснить динамику экспорта российской продукции в страну. В ФТС также не смогли уточнить, в какие регионы Украины идут поставки из России.

Россия ввела в отношении Украины продуктовое эмбарго из-за поддержки Киевом антироссийских санкции. Возможные потери от эмбарго в 2016 году Киев оценил в 900 миллионов долларов.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Фактическое признание

решение признавать такие "документы", "конечно же, фактически означает … признание и тех, кто выдает эти "документы".

ОБСЕ заняла весьма примечательную позицию в отношении признанных Россией документов выданных в ДНР и ЛНР, подчеркнув на уровне генсека организации, что признание выдаваемых ДНР и ЛНР документов, означает фактическое признание тех, кто эти документы выдает. https://delo.ua/world/priznanie-v-rf-pas portov-lnrdnr-pomeshaet-ustanovit-peremi r-328261/ – цинкPS. Разумеется, там прекрасно понимают разницу между фактическим признанием и признанием юридическим. Стоит так же отметить, что еще до признания Россией уже сложившегося фактического положения дел (так как на практике документы ДНР и ЛНР признавались и ранее, что отмечалось еще в 2015 году), в ОБСЕ весьма скептически оценивали перспективы прекращения войны на Донбассе, отдельно указав на то, что предлагаемые планы связанные с размещением вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе реализовать невозможно, хотя формально и Киев и Москва были не против. Недавний митинг против ОБСЕ в Донецке, лишний раз показал, что организация на Донбассе уже давно находится в состоянии пассивных и бессильных наблюдателей, у которых нет реальных инструментов для прекращения войны и которые в основном заняты параллельными подсчетами кол-ва обстрелов на линии фронта в дополнении к подсчетам МО ДНР и штаба АТО. В данном же случае, генсек ОБСЕ пытается свалить вину за никчемность ОБСЕ на РФ, демонстративно не замечая блокады Донбасса и систематических обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, которые на фоне дипломатического тупика, фактически и привели к легализации уже давно существующей практики.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украина рискует получить широкомасштабную войну из-за легализации документов республик

Президент РФ подписал указ, признав документы, выдаваемые органами власти ДНР и ЛНР. Украинское издание «Вестей»​ опросило киевских экспертов и политологов, чтобы узнать, чем это признание грозит Украине. «Запад надавил — РФ ответила» Смысл указа, во-первых, в активизации переговорного процесса, во-вторых, в усилении собственных переговорных позиций после заявлений США (напомним, Дональд Трамп в твит-сообщении задался вопросом о том, был ли Обама слишком мягок к России, которая «взяла» Крым на вахте его администрации, аналогичные посылы о необходимости вернуть полуостров сделали другие члены его администрации). «Запад усилил давление — и Россия также сделала шаг, активизировав политическую игру вокруг непризнанных республик, де-факто пока их не признавая», — пояснил политолог Кость Бондаренко. Параллельно РФ сократила финансовые вливания в Донецк и Луганск (и «украинского вопроса» в принципе), уменьшив объем гумпомощи, выплат. «Этот шаг должен показать жителям неподконтрольных территорий, что Москва о них не забыла», — считает Бондаренко.

Кость Бондаренко Политолог-международник Антон Кучухидзе обратил особенное внимание на тот факт, что администрация Владимира Путина решилась на указ именно в момент, когда внутри Украины происходит блокада Донбасса. «Это технология: когда кто-то в Киеве говорит о блокадах, у них развязываются руки для влияния на умы оставшихся на неподконтрольной территории. Они лишь показывают — мол, смотрите, кто «против Донбасса», — уточнил эксперт. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что несет для Украины признание Россией ДНР и ЛНР? — мнение киевлян (ВИДЕО) Юридические тонкости Разумеется, есть среди предпосылок и экономический аспект. «Ведь именно РФ продолжает нести на себе финансовые тяготы территорий — вот она и решила надавить на Киев и Вашингтон на фоне попыток заморозить конфликт до его решения, — сказал политэксперт Руслан Бортник. — Одновременно это решение — маркер того, что договоренностей между Путиным и Трампом по «украинскому вопросу» пока не существует». Параллельно эксперт считает ситуацию политическим шантажом и демонстрацией: РФ может пойти дальше. «Сейчас они признали все акты гражданского состояния. Но не легализировали экономические документы, акты, выдаваемые «министерствами», договора между предприятиями на неподконтрольной территории. Это автоматически значило бы, что территорию признают в РФ», — уточнил Бортник. «После легализации экономических документов следующий шаг — уже признание самих ДНР и ЛНР. Но не забываем: они претендуют на всю территорию областей. Вот и можем получить начало широкомасштабной войны за регион».

Руслан Бортник Минск: пациент, скорее, жив Интересно, что опрошенные эксперты не считают указ Владимира Путина нарушением Минских договоренностей либо вмешательством в дела Украины. «Пока сохраняют силу Минские договоренности и Резолюция Совбеза ООН по Украине, решение (указ президента РФ — прим. ред.) не может быть полноценно реализовано, оно будет иметь частичный эффект, хотя бы потому, что по Минску отдельные районы являются территорией Украины, и должны будут вернуться обратно, в Украину», — уточнил Антон Кучухидзе. «Конечно, со стороны Киева будет острая реакция, обвинение в сторону России. Однако она сделала все, чтобы с дипломатической точки зрения ее нельзя было упрекнуть в чем-либо», — считает Кость Бондаренко. А Бортник уточнил: в преамбуле подписанного Путиным указа есть упоминание о том, что решение является «временным», а действовать будет лишь до завершения мероприятий по реализации Минских договоренностей. Лишение гражданства Одновременно, среди Facebook-сообщества (особенно «ЛОМов» — лидеров общественного мнения, отражающих точку зрения администрации президента Порошенко, так называемых «порохоботов») в субботу вечером начали «разгонять» тезис о необходимости лишения украинского гражданства тех, кто проживает на неподконтрольной территории и «сотрудничает» с властями республик (хотя бы просто получая свидетельство о, например, заключении брака). «В Конституции прямо написано, что ни единого гражданина нельзя лишать гражданства насильно — и точка», — прокомментировал тезис Кость Бондаренко. А международник Кучухидзе сказал: лучшим ответом официального Киева будет демонстрация готовности адекватно налаживать связи с неподконтрольными территориями. «Речь как о гуманитарных, так и экономических связях. Это по-настоящему покажет жителям, что Украина их не бросила и они должны быть «за» Украину, — и будет достойным ответом с точки зрения реализации «Минска», показав Западу, что не Киев является «замедлителем» реализации договоренностей», — резюмировал Кучухидзе.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинский министр рассказал об альтернативных источниках угля

Вместо антрацита с Донбасса Украина может поставлять его из России или ЮАР, но такой уголь будет в два раза дороже. При этом поставки из России можно начать хоть завтра.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Альтернативные (источники – ред) есть. Это – из России – но будет в два раза дороже. Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его поставки будет 40-50 дней, и он будет в два раза дороже, чем украинский».

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Это не полиция Украины. Это полиция ДНР!





Семенченко о вчерашних стычках с полицией в Киеве.

Перемога стремительно превращается в зраду.

PS. Мэр Днепропетровска Борис "вешать мы будем потом" Филатов назвал заправил протеста "за угольную блокаду" полезными идиотами.PS2. Относительно лозунгов, которыми зазывают на митинги 20 февраля. Есть острое ощущение дежавю.Первый раз, на общеукраинском уровне акция "Вставай Украина" была запущена еще в 2002-м году, в качестве протеста против Кучмы. Прошло 15 лет.Вот уж где настоящий день Сурка. Стоит ли удивлятся, что адекватные люди в Крыму и на Донбассе хотели сбежать из этого дурдома куда подальше.Ну а занесли ли Семенченко и Парасюку денег на экшн, сегодня увидим.

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Мюнхен. Утро. Всем капут

Как в Мюнхене протестовали

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Комбат «Торнадо» назвал Порошенко агентом Путина и призвал народ немедленно выходить на Майдан

Известный садист и педофил, командир арестованного практически в полном составе батальона (официально — роты спецназначения МВД Украины «Торнадо») Руслан Онищенко назвал Порошенко агентом Кремля и призвал людей немедленно выходить на Майдан. Читайте также: Половой акт с конем и свиньей как способ истребления в себе совка» — о чем комбат-педофил «Торнадо» переписывался со своим любовником-волонтером (ФОТО строго 21+) Любопытно, что сделал он это на своей страничке в Facebook, не выходя из тюремной камеры. «Коханівського (комбата „батальона ОУН“* — прим. „Русской Весны“) приняли!!! Всі на майдан! Порох агент кремля!» — заявил Онищенко. Как уже сообщала «Русская Весна», сегодня в Киеве успешно прошла репетиция очередного майдана, в ходе которой «ветераны АТО» вступили в столкновение с обновленной полицией, закончившимся ничейным результатом с десятком пробитых голов с обоих сторон. Читайте также: МОЛНИЯ: протестующие прорвались в правительственный квартал в Киеве, полиция начала жесткие задержания (+ФОТО, ВИДЕО) *запрещенная в России экстремистская группировка

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Сценка “Мечты”

Посвящается циничным реалистам.

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Видео с трансляции Семена Семенченко

“Обратите внимание, на 2:15 Семенченко отдает камеру кому-то, говорит кому-то “Бейте меня” и “смело” бросается на полицию. Примитивная технология. Но уже отработана на прошлом майдане. Тогда ж сработала…” – написал Владимир Корнилов.

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